Grammy Latino 2025: Chitãozinho & Xororó ganham prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja

Demais indicados eram Let's Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/11/2025 - 23h00
A dupla Chitãozinho & Xororó foi a grande vencedora na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2025. O anúncio foi feito na Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center antes da cerimônia principal, nesta quinta, 13.

Os cantores receberam o gramofone pelo álbum José & Durval. Os demais indicados eram Let’s Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry.

A 26ª edição do Grammy Latino ocorre na quinta, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido a partir das 22h ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Alcione, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.

NOVEMBRO AZUL

Exercícios físicos reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata

13/11/2025 10h42

Com a forte mobilização do Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, cresce o alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Embora a idade avançada e o histórico familiar estejam entre os principais fatores de risco, o estilo de vida tem se mostrado determinante na prevenção. A obesidade e o sedentarismo estão associados a formas mais agressivas do tumor, enquanto a prática regular de exercícios físicos surge como uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença.

De acordo com um estudo publicado pelo Jama Network Open (portal da Associação Médica dos EUA) em 2024, homens que mantêm uma rotina de pelo menos 30 minutos diários de atividade física moderada apresentaram uma redução de até 36% no risco de morte precoce, mesmo entre aqueles com predisposição genética ao câncer de próstata. 

A explicação está na capacidade do exercício de regular os níveis hormonais, melhorar a função imunológica e controlar o peso corporal, fatores diretamente ligados à saúde da próstata. Segundo o urologista Sergio Rametta, o estilo de vida tem uma influência direta tanto na prevenção quanto na evolução do câncer de próstata.

“Hoje já sabemos, com base em diversos estudos, que o sedentarismo, a má alimentação e o tabagismo estão associados não apenas a um risco maior de desenvolver a doença, mas também a formas mais agressivas do tumor”, afirma o médico, que também é professor no Ensino Superior.

O especialista esclarece que a atividade física regular é um dos principais fatores de proteção contra o câncer, uma vez que ela ajuda a manter o peso corporal adequado, melhora a imunidade, regula hormônios e reduz processos inflamatórios. Além disso, homens fisicamente ativos tendem a responder melhor aos tratamentos e a ter melhor qualidade de vida durante e após o tratamento.

“Portanto, adotar hábitos saudáveis é fundamental: praticar exercícios regularmente, manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de gordura e álcool e não fumar são atitudes simples que fazem uma grande diferença na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças crônicas”, complementa o urologista.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar até o fim deste ano cerca de 71.730 novos casos da doença, considerando o período iniciado em 2023. Apenas em 2023, o Ministério da Saúde contabilizou 17.093 mortes em decorrência do câncer de próstata, uma média alarmante de 47 óbitos por dia.

A Sociedade Brasileira de Urologia informou que a cura para pacientes com câncer de próstata pode chegar até 98%, principalmente se for diagnosticado no início. Sergio Rametta comenta que o câncer de próstata, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas. Por isso, o homem não deve esperar sentir algo diferente para procurar o urologista e realizar os exames preventivos. 

“A detecção precoce é feita por meio de exames de rotina, como o toque retal e a dosagem do PSA no sangue, que permitem identificar alterações ainda sem manifestações clínicas. Quando o câncer começa a causar sintomas, como dificuldade para urinar, jato urinário fraco, presença de sangue na urina ou dor óssea, estamos em uma fase mais avançada da doença, em que já perdemos a chance do diagnóstico precoce”, posiciona Dr. Sergio.

O urologista também informa que a cirurgia continua sendo o principal método curativo, mas hoje é possível realizá-la com técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica e a laparoscopia, que oferecem uma recuperação mais rápida e maior preservação da continência urinária e da função sexual.

DA PAI PARA FILHO

A genética responde por até 60% do risco de desenvolver câncer de próstata, segundo estudos compilados pelo National Cancer Institute (NCI) nos Estados Unidos. No Brasil, conforme o Inca, 10% dos casos de câncer de próstata registrados têm origem hereditária. Nesses pacientes, o tumor aparece antes dos 50 anos e progride mais rápido.

A previsão do Inca é de que, no País, 71.730 homens receberão o diagnóstico da doença, anualmente, até o fim deste ano. Deste total, 6,5 mil casos ao ano terão origem hereditária. Esse dado impacta tanto a prevenção quanto o tratamento. Os médicos especialistas em oncologia apontam que, no geral, ter um parente próximo com câncer de próstata, pai ou irmão, por exemplo, pode aumentar de duas a três vezes o risco de desenvolver a doença.

Para esses milhares de casos com componente hereditário, a precisão diagnóstica é fundamental. Estudos científicos demonstram que, no caso de câncer de próstata, combinar testes genéticos germinativos com sequenciamento somático detecta mais mutações hereditárias do que os métodos isolados.

Essa evolução nas técnicas diagnósticas já começa a se refletir na prática clínica brasileira. O acesso a diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializados têm melhorado, pelo menos, nos grandes centros urbanos do País. Pacientes que se consultam com urologista em algumas capitais, inclusive em Campo Grande, encontram serviços preparados para realizar testes genéticos e oferecer tratamentos personalizados baseados no perfil molecular do tumor. 

MARCADORES HEREDITÁRIOS

O gene BRCA2 lidera as alterações hereditárias do câncer de próstata. Mutações nesse gene aumentam o risco da doença em até 60% durante a vida – o que significa que, na prática, entre 10 homens que têm essa alteração, 6 desenvolveriam câncer de próstata ao longo da vida.

Já as mutações no gene BRCA1 conferem um aumento de risco de 3,8 vezes, resultando em probabilidade entre 15% e 45% de desenvolver a doença. O gene HOXB13, especificamente a variante G84E, triplica ou quintuplica o risco geral. Em casos de início precoce, esse risco pode ser 10 vezes maior, segundo o NCI.

Homens com síndrome de Lynch enfrentam riscos elevados em função de mutações nos genes MLH1, MSH2 e MSH6. Esses genes regulam o reparo do DNA e, quando alterados, a probabilidade de desenvolver câncer de próstata chega a 30% até os 70 anos, ainda conforme estudos compilados pelo NCI.

 

Diálogo

Amigos de outrora, adversários de hoje. Duas figurinhas políticas andam se... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (13)

13/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Hilda Hilst - escritora brasileira

Você nunca conhece realmente as pessoas. O ser humano é mesmo o mais imprevisível dos animais”

Felpuda

Amigos de outrora, adversários de hoje. Duas figurinhas políticas andam se digladiando e, agora, um deles anda revelando publicamente segredos de bastidores. Contou até que o hoje inimigo político, certa feita, procurou-o “desesperado”, pedindo sua interferência para que não fosse demitido. Afirma, também, que o outrora aliado é “mentiroso” e responsável por não quitar débitos, o que deveria ter feito, pois guardava a chave do cofre. Tem gente que está se divertindo com essas trocas de “gentilezas” entre as duas figurinhas, que devem levar esse embate ainda por algum tempo. Afe!

Contra

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) se tornou protagonista, em níveis estadual e nacional, da oposição ao governo Lula. Ele lidera com 100% contra projetos petistas.

Mais

Isso, segundo a plataforma Placar Congresso. Com base eleitoral em Dourados, ele tem se mostrado fiel às bandeiras do ex-presidente Bolsonaro, além de não criar problemas ao partido.

Diálogo

O cantor e compositor brasileiro Ivan Lins foi homenageado pela Academia Latina da Gravação com o Prêmio à Excelência Musical, durante a Special Awards Presentation, realizada no domingo, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento faz parte da programação oficial da 26ª Entrega Anual do Latin Grammy, que acontece hoje. A distinção é concedida em reconhecimento ao conjunto da obra e à sua contribuição fundamental para a música latina. Além de Ivan Lins, também foram agraciados este ano com o mesmo prêmio a cantora e compositora peruana Susana Baca, o músico espanhol Enrique Bunbury, o grupo mexicano Pandora e a cantora porto-riquenha Olga Tañón.

DiálogoAna Arminda dos Santos e Carlos Alberto David dos Santos (Coronel David)

 

DiálogoJuliana Ferraz

Começou...

A oposição ao governador Riedel está colocando em prática a estratégia para tentar colocar empecilhos em seu projeto de reeleição. Assim, vem utilizando duas vertentes: a dificuldade econômica que MS tem enfrentado e, paralelamente, colocando em dúvida sua capacidade de administrador. Os ataques deverão se intensificar e, inclusive, ser extensivos ao ex-governador Azambuja, pré-candidato ao Senado.

Conhece

Riedel vem liderando todas as pesquisas até o momento e, em função disso, a oposição quer trabalhar firme para forçar o segundo turno. Isso acontecendo, é uma nova eleição, que poderá trazer resultados inesperados. O seu “padrinho” Azambuja sabe muito bem disso: na disputa eleitoral de 2014, foi para o confronto com Delcídio no segundo turno com 39,29% dos votos, contra 42,67%. No fim, Azambuja “levantou a taça”.

Inércia

Alguns integrantes do grupo político do governador Riedel dizem que estão preocupados com esses ataques dos adversários. Entendem que a esquerda é expert em narrativas e que sabe se utilizar de estratégias, condenáveis ou não, para minar as forças dos adversários. Segundo eles, por enquanto, não se tem conhecimento de que estejam sendo preparados “antídotos” para o contraponto. Acham até que estaria havendo uma certa inércia de setores que deveriam estar engajados mostrando os feitos do governador com mais eficácia.

ANIVERSARIANTES

Flávio Shinzato
Elza Tomoko Furucho Martin
Dr. Manoel Cerqueira
Maria Inês Puga de Barcelos
Dr. Celso Hideo Ianaze
Maura Barbosa Dodero
Leandro Amaral Provenzano
Dr. Luiz Yosiho Kohatsu
Nivia Maria Apodaca Gomes
Wilma Luzia Lara Hamed
Edna Pegoraro Genova
Aldo Moura de Olindo
Ned Hilton Nascimento Chaves
Vilani Ferreira de Lima
Altinor Corrêa da Silva
José Carlos dos Santos Valdez
Eunice Pereira Alves
Regina Lopes Ferreira
Orivaldo Lachi
Tacyana Reynaud D'Avila
Dr. Edgar Zanin Junior
Carmem Zmijevski
Joelson Maschio
Dr. Amaury Rodrigues Pinto Júnior
Dr. José Canrobert Rocha de Araújo
Walker Seco
Dr. Walberth Gutierrez Júnior
Karoline Mafra Martins
José Pedro Frazão
Maria das Dores Oliveira Viana
Romário Garcia Pereira
Célio Pereira dos Santos
Telma de Souza Barros
Elídia Nogueira Escobar
Saulo Monteiro de Souza
Dalila Teixeira Costa
Carlos Eduardo Barauna Ferreira
Rosaura Duarte
Maria Dorothea de Moraes
Milton Milan Neto
Ivone Bastos Rocha
Márcio Procópio Silva
Dr. Jorciara Santiago
Ruth de Oliveira Freitas
Andreany Acosta e Silva
Júlia Nogueira de Souza
Silvio Carlos de Andrade
Esther Alves Mota
Bruno Nunes da Cunha
Eduardo Oshiro
Dra. Aracy Carstens Cunha
Fabrício Guilherme Ramos da Câmara
Ana Virgínia Soares
Maria de Lourdes Pedra
Vilma Alves de Assis Gonçalves
Agenor Mendes Fontoura Filho
Clarice Tokko Nishimura
Juliana Roberta Rosa Nichikuma
Rodrigo Alvares Monteiro
Manoel Garcia Lorenzo
Eva Messias de Souza
Maria Rita Teixeira Lemes
Braulio Quirino Bandeira
Antônio de Almeida
Manoel da Silva Ribeiro
Armando Granville de Souza
Marina Medeiros da Rocha Soares
Wiriane Barros Macedo
Dr. Nelson Miyahira
Dra. Adriana Marques da Costa
Ronaldo Bravalhieri
Silvia Bontempo
Thiago Batista da Silva
Odete Monteiro
Nélio Gomes
Sara Moreira Lopes
Geraldo Teixeira
Bernadette Campos
Daniela Barbieri Novaes
José Luiz da Cruz Martins
Paulo Cesar Mello Borine
Walker Galando Faustino
Marco Antonio Ferreira Castello
José Paulo dos Santos
Maria Helena Honda Flores
Audrett Abdalla
Michele Zanella Moraes
Nádia Rodrigues Mello
Keila Oliveira Gomes
Cátio Rojas Yonima
Alziro Arnal Moreno
Carlos Eduardo Pereira Furlani
Regina Célia Antunes Cabral Honda
Fabiana Massako Suzuki da Silveira
Luana Macedo Mônaco
Maria Helida Colacho Vieira
Domingos Merrichelli
Tâmara Sanches Pimentel Otre
Hérika Scarcelli Maldonado
Canuto Ferreira Cação
Edinéia Cristaldo de Oliveira
Ana Carolina Pinheiro Tahan
Ana Paula de Alencar
Irone Bastos Fernandes Abelha
Jair Ferreira de Carvalho
Wolnei Nunes Dittmar
Roberta Alyce Katayama dos Santos
Giovana Dias Zampieri de Omena
Margarida da Rocha Aidar
Armando de Jesus Gouvêa Cabral

*Colaborou Tatyane Gameiro

