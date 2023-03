Grupo Fulano di Tal volta a Campo Grande com a peça "A Fabulosa História do Guri-Árvore"

Após apresentar "A Fabulosa História do Guri-Árvore" em várias cidades de MS, o grupo Fulano di Tal retoma as sessões na Capital - Johnny Faustino

Depois da turnê que passou por 12 cidades do interior sul-mato-grossense, entre o fim de fevereiro e o dia 11 de março, encenando “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, o grupo de teatro Fulano di Tal volta a apresentar o espetáculo em Campo Grande. Mas, desta vez, com um gostinho especial pelo aniversário de duas décadas da trupe.

De amanhã até 1º de abril, os bocós, como os integrantes do grupo gostam de chamar uns aos outros, circularão pela Capital realizando sessões gratuitas da montagem em cinco diferentes regiões da cidade.

A itinerância faz parte do projeto Os Bocós e suas Andanças, que foi contemplado pelo edital 2021 do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), promovido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

“O Fulano di Tal completa 20 anos de trabalho em 2023, tendo, por todos esses anos, como palco principal a Cidade Morena. Em comemoração, estamos realizando em Campo Grande o projeto Os Bocós e suas Andanças, circulando o espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’ pelas regiões Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa e Segredo”, destaca o diretor Marcelo Leite.

Os bocós levarão a peça teatral para parques, praças e centros comunitários. Ao todo, serão 12 apresentações abertas ao público campo-grandense.

As sessões começam amanhã, com a abertura oficial do projeto, às 19h30min, na Orla Morena. Já na sexta-feira, também às 19h30min, ocorre no Parque Ayrton Senna. No sábado, às 17h, a peça será encenada no Museu José Antônio Pereira. No domingo, às 19h30min, a trupe desembarca na Lagoa Itatiaia.

Na segunda semana do projeto, porém, as apresentações começam no Parque Jacques da Luz (dia 23) e seguem no Centro Comunitário Coophatrabalho (dia 24), na Praça Recanto dos Pássaros (dia 25) e na Associação de Moradores do Coophavila II (dia 26), sempre às 19h30min.

Já na terceira semana, com cada sessão também às 19h30min, o grupo encena “A Fabulosa História do Guri-Árvore” na Associação de Moradores do Jardim Bonança (dia 29), na Associação de Moradores do Estrela do Sul (dia 30), no Parque Tarsila do Amaral (dia 31) e, encerrando o projeto, no Parque das Nações Indígenas (dia 1º de abril).

NAS ESCOLAS

Ainda, o Fulano di Tal levará a peça para oito escolas municipais durante esse período.

“Faremos também uma mediação cultural com a comunidade de cada local de apresentação, por meio da oficina ‘Lugar de Ser Bocó – Criando Histórias com Objetos do Nosso Quintal’, que sempre será realizada antes das apresentações, buscando abrir diálogos para a experiência estética do espetáculo”, completa o diretor Edner Gustavo.

Em “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, a partir de um amontoado de coisas desúteis, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha.

Fuçando os objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma “geringonça desreguladora de memórias”, que dá início à contação da peça. Por meio do lúdico e do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), de pantomima e de palhaçaria, são contadas histórias desse quintal, utilizando-se, também, do tal “fazedor de imaginanças”.

TRILHA ORIGINAL

Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Junto aos personagens principais, se fazem presentes vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís e Wega Nery.

Na trilha, as composições foram concebidas pelo músico e ator Ewerton Goulart, feitas especialmente para a peça. “A Fabulosa História do Guri-Árvore” tem classificação livre.

Cada apresentação será gravada usando a linguagem documental, com depoimentos da equipe e do público, além de cenas dos bastidores, das apresentações e das oficinas. Um registro que buscará a reflexão sobre o pensar e o fazer teatro no estado de MS, com estreia no canal do YouTube do grupo.

Serviço

O projeto Os Bocós e suas Andanças, do grupo Fulano di Tal, vai de 13 de março a 1º de abril, com programação totalmente gratuita, desde as apresentações até as oficinas. Saiba mais pelo Facebook e Instagram @fulanodital, pelo site fulanodital.com.br ou pelo WhatsApp: (67) 98129-7263.

