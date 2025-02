Gusttavo Lima volta a se apresentar em Campo Grande neste sábado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

“Termina Comigo Antes”, “Bloqueado”, “Nota de Repúdio”, “Desejo Imortal”, “Balada”, “Cem Mil”, “Entrevista com Seu Ex”, “A Gente Fez Amor”, “Gatinha Assanhada”, “Homem de Família”, “Apelido Carinhoso” e “Fui Fiel”. Eis apenas uma lista com uma dezena dos vários sucessos de Gusttavo Lima. Dono de uma carreira de quase três décadas, a contar a partir do Trio Remelexo, que formou aos sete anos, ao lado dos irmãos, no interior de Minas Gerais, o cantor está de volta à Capital neste fim de semana.

A apresentação da turnê “O Embaixador Classic”, em Campo Grande, será no Parque de Exposições Laucídio Coelho, neste sábado (8/02), com abertura dos portões às 18h e ingressos que variam de R$ 70 (meia entrada individual para a arquibancada no segundo lote) a R$ 8 mil (mesa ouro para oito pessoas no segundo lote) mais taxa de conveniência no site baladapp.com.br.

O único ponto presencial para a compra é a unidade da barbearia A Banca, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, nº 4.220, Santa Fé. Classificação indicativa: 16 anos. Menores com até 15 anos terão acesso permitido somente acompanhado dos pais ou responsável legal ou deverão apresentar autorização por escrito dos mesmos com firma reconhecida em cartório. Mais informações: (62) 3434-8450 e (67) 99243-6017.

PRESIDENTE?

Aos 35 anos, com 16 álbuns lançados, 10 megaturnês, sem contar a mais a recente, e com uma fortuna avaliada em mais de R$ 1 bilhão, o artista nascido em Presidente Olegário (MG), que escolheu Goiânia (GO) para viver e oficializou o apelido de Embaixador desde que foi escolhido como tal na condição de grande destaque da Festa do Peão de Barretos (SP), Gusttavo Lima é daqueles artistas que acumulam milhões de seguidores nas redes sociais e que tem presença quase que diária nos noticiários.

Após ter seu nome envolvido, no ano passado, na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que buscava desbaratar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo sites de apostas esportivas e o jogo do bicho, entre outras atividades, o cantor teve uma ordem de prisão revogada e, em dezembro, as investigações contra ele foram arquivadas pelo Ministério Público pernambucano, por não ter cometido os crimes dos quais foi acusado, segundo se apurou.

Poucos dias depois, no início de janeiro, o artista anunciou sua intenção de disputar a Presidência da República em 2026, aparecendo na mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada ontem, em terceiro lugar (12%) das intenções de voto – ante o governador Tarcísio de Freitas (13%) e o presidente Lula (30%), em uma simulação de primeiro turno – e como o mais competitivo oponente de Lula em um eventual segundo turno, com 41% das intenções para o atual presidente e 35% para o Embaixador.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder ajudar”, afirmou Lima na primeira entrevista concedida após tornar público o seu desejo de concorrer à Presidência.

Ainda no rol de notícias de ontem, ele disputou as atenções consigo mesmo por força de uma nota oficial divulgada por sua empresa, a Balada Eventos, afirmando que o artista não tem vínculos com empresas de investimento em criptomoedas ou ativos digitais.

Motivo: a imagem do astro do breganejo tem sido usada indevidamente como chamariz por golpistas que atuam nesse ramo.

“Como temos recebido muitas reclamações sobre pessoas aplicando golpes usando indevidamente o nome e a imagem do Gusttavo Lima, pedimos que denunciem qualquer publicação suspeita”, alerta a nota oficial.

Ou seja, é Gusttavo Lima aqui e acolá, fora o deleite que o cantor provoca com cada detalhe de sua vida pessoal, permanente esquadrinhada por fãs e fofoqueiros de plantão.

Paciência, porque a vida de artista obriga a certos sacrifícios, e ele bem sabe disso. Por isso, quando não está em turnê ou em estúdio, o que ele mais gosta de fazer é curtir a paz de seu refúgio favorito: a mansão onde mora em Bela Vista de Goiás (GO), na região metropolitana de Goiânia, avaliada em R$ 50 milhões.

Nada estranho para os que o conhecem de perto, pois sabem que, apesar da fama, o ídolo segue sendo como sempre foi, desde o início: um rapaz de alma brejeira do interior que adora ficar entre amigos, sorridente, batendo um violão.

“Quando tinha seis anos, meu pai me deu um violão. Foram quatro dias de trabalho braçal para ganhar o instrumento do nosso vizinho”, costuma relembrar Lima nas suas entrevistas.

Depois do início, em Itabira (MG), com o Trio Remelexo, ao lado de Willian e Marcelo, seus irmãos mais velhos, ele chegou a arriscar no formato de dupla sertaneja, Gustavo & Alessandro. Autodidata na música, Lima é multi-instrumentista – toca violão, viola, guitarra, piano, bateria, baixo e sanfona.

O ANO DE 2012

O artista gosta de se definir apenas como cantor, músico e compositor, mas também atua na produção musical e como empresário. Lima, que já cantou na Folia de Reis com seu pai, carrega na bagagem em torno de 170 composições originais.

O primeiro CD e DVD, “Inventor dos Amores” (2010), traz 22 músicas, das quais 16 são composições do artista, mostrando a forte verve autoral. A partir daí, rapidamente foi ganhando o mundo. Após “Gusttavo Lima e Você”, seu segundo e bem-sucedido trabalho, partiu para algo maior.

Gravou no Credicard Hall (SP), em abril de 2012, o terceiro álbum, “Gusttavo Lima Ao Vivo em São Paulo”, que vendeu mais de 90 mil cópias em apenas 20 dias. A primeira aposta do disco foi “Gatinha Assanhada”, que entrou para a trilha sonora da novela “Salve Jorge”, da Rede Globo, e teve seu clipe gravado em Ibiza, na Espanha.

A mistura do sertanejo de moda de viola com os estilos romântico e universitário o fez ultrapassar as fronteiras do Brasil já no início daquele ano. Logo em janeiro, fez a primeira turnê internacional, nos EUA.

Seis meses depois, estava lá de volta, para gravar seu primeiro DVD internacional, no Hard Rock Live, em Orlando (Flórida). O trabalho, que conta com 20 faixas, marca a comemoração dos quatro anos da carreira profissional.

No segundo semestre, o músico teve sua primeira turnê europeia, passando por Zurique e Luzern (Suíça), Amsterdã (Holanda), Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra) e Paris (França).

Com a mesma turnê, Lima também fez shows na Romênia, na Áustria, em Luxemburgo, no México, na Argentina e no Paraguai. Mais de uma década depois, acumula várias turnês de êxito dentro e fora do País, seja no formato de seus famosos “botecos”, cercado de convidados ilustres, seja quando transforma as arenas por onde passa em autênticas “embaixadas” da música popular.

