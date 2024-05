Henrique de Medeiros lança antologia "Nadas em Busca dos Tudos"

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ernest Hemingway escritor americano

"São necessários dois anos para aprendermos a falar e sessenta para aprendermos a calar”.

FELPUDA

Maionese política teria desandado e já é possível sentir odor azedo no ar. Consta que tudo teria a ver com esse período de pré-eleição, além de que algumas demandas não estariam sendo atendidas “dentro dos conformes’’, como se dizia em tempos não tão distantes. A continuar assim, poderá haver contaminação de outros “pratos’’. Estaria faltando, segundo se comenta nos bastidores, temperos mais saborosos por parte do chef-mor. Vai vendo...

No aguardo

Com processo, agora em situação de sigilo, a expectativa é sobre o que virá por aí no caso de corrupção

em Sidrolândia envolvendo o vereador Claudinho Serra, que pediu licença médica por 30 dias da Câmara Municipal de Campo Grande.

Mais

Ele deixou a prisão depois de alguns dias da realização de operação das autoridades policiais, mas está usando tornozeleira. Nos bastidores, o que se fala é que em breve deverá tirar o “acessório eletrônico’’, voltando a participar das sessões do Legislativo. Sei não.

Desânimo

Pesquisas internas sobre potencial de votos de alguns pré-candidatos a vereadores em Campo Grande têm causado desânimo. Muitos dos postulantes à disputa, que vendiam a ilusão de “já eleito’’, estão demonstrando que não conseguem promover uma reunião para aqueles bate-papos que visam cativar os eleitores. Tem gente achando que nem alquimistas conseguem resolver o problema.

Fingimentos

Pré-candidatos fingem, em reuniões, que não pedem votos. Os participantes desses encontros fazem de conta que não ouvem tais solicitações e, apesar de existirem leis proibindo tal prática em período de pré-campanha, a verdade é que elas são letras mortas. Para completar, os postulantes a mandato prometem fingindo que podem cumprir, o eleitorado finge que acredita e o fingimento só vai acabar no dia da eleição.

Castração

Está na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado o projeto de lei que permite

a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual. A proposta é do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) e será analisada somente nessa comissão, de forma definitiva. Se aprovada, vai direto à Câmara Federal, salvo se no mínimo nove senadores requererem análise também em plenário.

*Colaborou Tatyane Gameiro