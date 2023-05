Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolilo fazem tributo a Andrea Bocelli

Os tenores Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolillo chegam a Capital com um espetáculo que tem rodado o País com sucesso. Em “Amazing Tenors in Concert Sings Bocelli”, os três jovens e já renomados cantores interpretam as músicas que marcaram a carreira de Andrea Bocelli, um dos maiores e mais populares tenores da história da música.

A apresentação será realizada neste domingo, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, com direito à sessão extra mais cedo, às 17h30min. Os ingressos podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site ingressodigital.com.

Confira, a seguir, os valores para o segundo lote: setor A por R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada), setor B por R$ 180 e R$ 90 e setor C por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Os assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto. A classificação indicativa é livre. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

Os arranjos musicais foram criados exclusivamente para emocionar e levantar a plateia de seus lugares. Aliado às vozes impressionantes e marcantes de Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolillo, uma belíssima orquestra ao vivo ajudará a refinar e a transformar o espetáculo em uma noite inesquecível para todos os presentes.

Sucessos da música italiana, como “Canto Della Terra”, “Granada”, “Cinema Paradiso”, entre outros, se aliam aos clássicos de Bocelli, como “Vivo Per Lei” e “Con Te Partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz do astro da música lírica. “Amazing Tenors in Concert Sings Bocelli” desperta um mar de sensações e emoções em um show único.

Além dos três incríveis vocalistas e da orquestra, o espetáculo conta ainda com a produção-executiva de Daniela Schiarreta e a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade.

Na direção musical, está o maestro Eduardo Pereira, e na direção-geral, o renomado diretor Bruno Rizzo, conhecido por assinar a direção de grandes espetáculos, como “Queen Experience in Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, o Musical”, “Las Vegas Amazing Show” e “Broadway in Night”, entre outras produções.

MURILO TRAJANO

Seu primeiro contato com o estudo musical foi por meio do piano, por volta dos 9 anos. Aos 15 anos, ingressou como bolsista no Conservatório Musical Souza Lima, no qual iniciou seus estudos em canto erudito. Participou do Coro Juvenil da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Ainda muito jovem, teve a oportunidade de se apresentar ao lado da Osesp em concertos na Sala São Paulo, além de ter atuado também no cenário teatral paulistano.

Aos 20 anos, estreou profissionalmente no musical da Disney “A Bela e a Fera”, em Nova Iorque, como o antagonista da história, integrando o elenco dessa remontagem original da Broadway. Participou também de “Bark!”, musical de sucesso no circuito off-Broadway. Retornou ao Brasil em 2009.

PAULO PAOLILLO

Começou seus estudos em São Paulo com o tenor Benito Maresca. Formou-se na Universidade de Música Carlos Gomes e continuou seus estudos em Atlanta, Geórgia (EUA), na Mirella Freni Singing Academy, em Modena, Itália, e também na escola de ópera italiana do Teatro Comunale di Bologna.

Participou de eventos como Wexford Festival Opera, Macerata Opera Festival e Hamburg State Opera Studio. Foi solista no Teatro Kassel State, cantou em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, integrando o elenco de “Madame Butterfly” e estreou no Teatro Varna, na Bulgária, como protagonista de “Elisir d’Amore”.

Integrou o festival internacional de canto em Beirute, Líbano, como tenor solo no “Réquiem”, de Mozart, e no recital em homenagem às vítimas da explosão de agosto de 2020.

Ganhou um prêmio especial no concurso internacional de canto Marcello Giordani, em Fano, Itália, e foi um dos finalistas do conhecido Belvedere Singing Competition.

Ainda, conquistou o segundo lugar no concurso internacional de canto lírico Crescendi, na Itália, e ganhou dois prêmios no concurso internacional de canto lírico Montecatini, no mesmo país.

HENRIQUE MORETZSOHN

É ator, cantor, bacharel em Atuação Cênica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e professor de canto especializado na técnica do Belting Contemporâneo.

Sua carreira conta com mais de 20 espetáculos profissionais, incluindo os musicais da Broadway “O Fantasma da Ópera”, como o protagonista Raoul Visconde de Chagny, “A Pequena Sereia”, da Disney, como o Príncipe Eric, e “Les Misérables”, como Marius. Participou da série “Hebe”, da TV Globo, como Xororó.

Foi o protagonista no musical brasileiro “Eu Não Sou Cachorro, Não – Um Musical Brega”. Atualmente, integra o elenco do espetáculo “West Side Story”, como Glad Hand e Tony.