Por Ester Figueiredo ([email protected])

Gabriel García Márquez escritor colombiano

A vida não é a que a gente viveu,

e sim a que a gente recorda

e como recorda para contá-la”.

Parlamentar andou convidando colega para se filiar ao seu partido – só que a cúpula estadual não faz a mínima questão de tê-lo em suas fileiras, até porque tudo passa pelos rumos das eleições deste ano. O comando, aliás, fez questão de deixar claro que tem alguém querendo fazer cortesia com chapéu alheio. Resumo da ópera: ficou ruim para quem convidou e para quem estava animadinho que só, já sonhando com o tapete vermelho estendido a seus pés. É cada uma!

Feriados



O Ministério do Turismo aposta em boas perspectivas para o segmento neste ano

com relação aos feriados e aos pontos facultativos nacionais, em um total de 18 (14 deles cairão em dias da semana, podendo até se transformar em folga prolongada). É o caso da tradicional data de Corpus Christi (30 de maio), que o dia ocorrerá em uma quinta-feira, mas a portaria já estabeleceu a sexta-feira como ponto facultativo. Já a Proclamação da República (15 de novembro) cairá em uma sexta e o Dia do Servidor Público (28 de outubro), em uma segunda-feira.

Mais



O Natal (25 de dezembro), o Dia Mundial do Trabalho (1º de maio) e o novíssimo feriado de 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, cairão no meio da semana, em uma quarta-feira, mas continuam prometendo movimentar o turismo. Há ainda o período de Carnaval, com três dias na semana, e a Paixão de Cristo (29 de março), sempre nas sextas-feiras.

Mudança



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) informou que, a partir do dia 21, uma atualização no sistema eletrônico fará com que todos os processos que não estiverem de acordo com os requisitos estabelecidos em resolução daquele Poder sejam devolvidos aos tribunais de origem para adequação. O ajuste visa contribuir para que o STJ consiga enfrentar o grande volume de processos recebidos todos os dias pelo País.

Cenário



A bancada bolsonarista na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, formada por parlamentares com mandato anterior, está descobrindo que não é mais novidade. Apesar de ainda pegar carona no nome

do ex-presidente Jair Bolsonaro, o trio de integrantes está se desfigurando: um deles está com graves problemas na Justiça, o outro se tornou piada nas redes sociais por atitudes extremistas e o último deles se juntou ao PSDB, que está flertando com o PT de Lula. Daí a iniciativa do escanteio da cúpula nacional.



Pedro Pedrossian neto e Mariana Barbosa do Egito Pedrossian

Amir Labaki e Mônica Guimarães

Ao vento



Apenas 10 meses separam a disputa pelas prefeituras. No caso de Campo Grande, o jogo ainda está embolado em campo. Por enquanto, o PSDB e o PP vêm propalando que, no interior de MS, onde houver possibilidade, buscarão aliança. Nos meios políticos, porém, são poucos os que acreditam que reinará tanta paz assim. É esperar para conferir.

Porteira fechada



A partir de agora, o PT passa a ter uma Pasta estadual para chamar de sua, com todas as letras, em Mato Grosso do Sul. Ontem, Viviane Luiza da Silva assumiu o comando da nova Secretaria de Estado da Cidadania, desmembrada da agora Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, da qual era secretária-adjunta. Viviane é ligada politicamente ao deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada federal sul-mato-grossense no Congresso Nacional.

Terreno



Viviane terá sob o seu comando as oito subsecretarias que são consideradas “canhões” para projetos eleitorais. Como se sabe, Vander Loubet tem pretensões de disputar uma das duas vagas ao Senado

e vem preparando o terreno desde agora. Ele também estaria em conversações com Rose Modesto (União Brasil), a qual poderá disputar a prefeitura da Capital. O cenário mostra que esses entendimentos do deputado federal estão minando a pré-candidatura da parlamentar petista Camila Jara.

