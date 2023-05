Hugo e Guilherme e Léo Santana estão entre as atrações deste fim de semana

Patrícia & Adriana, Netto e Giovani Martins são os artistas que farão o aquecimento para o show de Hugo & Guilherme, programado para amanhã, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Trata-se do No Pelo 360, evento pilotado pela dupla sertaneja que vem rodando o Brasil, sempre com convidados do primeiro escalão do showbiz.

A dupla recebe, na Capital, o cantor Léo Santana para turbinar a balada. O artista baiano, uma vez mais, não para de dar o que falar com seus sucessos dançantes e coreográficos.

Por exemplo, “Zona de Perigo”, sua mais recente canção a ter estourado, colocou Paula Fernandes nas manchetes desta semana graças ao remelexo desengonçado da sertaneja ao tentar dançar ao som da faixa durante um show, em Curitiba, na terça-feira.

Uma das atrações à parte é o formato do palco, que permite uma visão 360º para quem está lá de cima e, ao mesmo tempo, uma interação mais direta com toda a plateia em torno.

Desde abril de 2019, quando teve Marília Mendonça entre as convidadas, a festa de Hugo & Henrique causa sensação por onde passa.

E não vão faltar as faixas que o público certamente quer curtir ao vivo: “Conveniência”, “Nem que Seja Chorando”, “Coisa de Menino”, “Empurrão”, “Metade de Mim”, “Mágica”, “Planejei”, “Solteira, Mas É Minha”, entre outras.

Os ingressos disponíveis custam a partir de R$ 120 mais taxa de conveniência pelo site Bilheteria Digital. Os portões para acesso ao show serão abertos às 16h.

YOYO E MOLIÈRE

No Sesc Cultura, o argentino Sebastian Godoy faz duas apresentações do espetáculo de circo “YoYo”: hoje, às 19h, e amanhã, às 16h. No sábado, a partir das 9h30min, o artista também ministra a oficina Palhaço e Movimento. Para participar, mediante inscrição, é preciso ter ao menos 16 anos. As vagas são limitadas.

Ainda amanhã, em duas sessões, às 17h e às 19h, a Cia Última Hora e o Núcleo Cena Viva, ambos de Dourados, apresentam “O Doente Imaginário”, montagem baseada no clássico de mesmo nome do século 17, escrito por Molière.

O espetáculo é todo cantado e traz, no enredo, as confusões que se passam a partir da história de um velho hipocondríaco e avarento, que organiza o casamento de sua filha, Angelique, com um médico para receber tratamentos de graça.

Apaixonada pelo poeta Cleanto, Angelique pede ajuda à sua criada Toanete e ao seu tio Beralde para reverter a situação. Ao mesmo tempo, sua madrasta Beline está a tramar outras artimanhas de olho na herança da família, utilizando Luise, a filha mais nova de Argan, para colocar lenha na fogueira.

MS NO MIS

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em parceria com o Corpo de Bombeiros e as ONGs Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan) e Wetlands International Brasil, com apoio do Instituto Delta do Salobra, abriga, a partir deste sábado, a exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som”.

A mostra, que permanece em cartaz até o dia 31, com visitação gratuita, apresenta os olhares acerca do Pantanal por meio de registros em diferentes suportes, como audiovisuais, fotografias, discos musicais, entre outros.

Um dos filmes a ser exibido é o média-metragem documental “Planuras” (2014), de Maurício Copetti, que explora uma série de composições visuais da paisagem pantaneira a partir do contato direto com as diversas facetas do bioma: seu humor climático, seus sons, suas cores, sua cosmologia e as pessoas que estão integradas nele.

“Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som” integra a programação da 21ª Semana Nacional dos Museus. Por sua vez, o tema deste ano é “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”, que alinha-se com três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU): saúde e bem-estar global, ação climática e vida na Terra. Um coquetel, às 15h, marca a abertura da mostra amanhã.

“Enquanto criávamos a exposição, ficou evidente que não poderíamos falar do Pantanal sem falar dos problemas recentes de queimadas e das ações de recuperação”, afirma Susana Barbosa, uma das curadoras. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9178.

RIO VERDE

O projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades chega hoje a Rio Verde de Mato Grosso, com a realização do quinto concerto gratuito por cidades do interior de MS. A apresentação será na Escola Municipal Doutor Cézar Galvão (R. Almirante Tamandaré, nº 70, Centro), a partir das 9h30min.

Ao longo de uma hora de duração, o repertório resgata desde obras do período renascentista até artistas regionais pouco conhecidos entre o público em geral. A ideia é trazer um pouco da experiência das salas de concerto para pessoas que normalmente não têm acesso à música erudita.

“Estamos trabalhando para mostrar ao público a história e a beleza da música clássica e, principalmente, desmistificar essa imagem de que, para ouvi-la, é preciso ter um conhecimento prévio. Como qualquer estilo, ela está aberta para quem quiser ser o seu ouvinte”, diz o músico, produtor cultural e idealizador do projeto, Evandro Dotto.

Durante as apresentações, ele toca violão ao lado de Bianca Danzi (cantora/soprano) e Gabriel Almeida (violino). Mais informações pelo Instagram e Facebook @eviolaodotto.

CINEMA

Com duas horas e vinte minutos de duração – e muita pirotecnia na telona –, o 10º longa da franquia “Velozes e Furiosos” chega aos cinemas da Capital, para testar a popularidade do astro Vin Diesel, que segue como o protagonista Dominic Toretto, entre os fãs.

Em versões dubladas e legendas, a produção é a principal estreia da semana no circuito comercial.