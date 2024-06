Ideias para curtir a festa junina com estilo

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Documentário "Gruta do Lago Azul", de Ricardo Aidar e Túlio Schargel, sobre santuário ecológico de Bonito, e série "Mitos Vivos", dirigida pelo campo-grandense Fábio Flecha, entram em cartaz, respectivamente, no canal CINEBRASiLTV e na plataforma Prime Vi

Não é a primeira vez, mas não é sempre que acontece. Duas produções audiovisuais trazendo de diferentes maneiras a marca de Mato Grosso do Sul e ainda ganhando espaço de destaque em canais e plataformas de exibição de alcance nacional e internacional. Como um feito desses, infelizmente, é raro, a estreia de “Gruta do Lago Azul” e “Mitos Vivos” acaba gerando comoção e expectativa.

O documentário “Gruta do Lago Azul” conta com a dupla Ricardo Aidar e Túlio Schargel, de São Paulo, na direção e estreou na noite de sábado (às 20h30min, no horário de MS) e terá mais 10 exibições até o dia 30, ocupando a faixa Filme do Mês do canal pago CINEBRASiLTV. Já a série “Mitos Vivos”, também documental, dirigida pelo campo-grandense Fábio Flecha, tem 13 episódios e está em cartaz desde a semana passada na plataforma de streaming Prime Video, da norte-americana Amazon, holding de tecnologia, e-commerce e entretenimento.

Além dos seus 6 milhões de assinantes, a partir da Oi TV e de operadoras por cabo, o CINEBRASiLTV acaba chegando em muitos lares pela própria TV aberta. Em funcionamento há duas décadas, tem como slogan “O canal da produção independente”, por buscar, desde o início de suas transmissões, a adesão de produtoras e espectadores voltados para esse nicho da produção audiovisual brasileira.

O diretor Fábio Flecha informa que a série “Mitos Vivos” está disponível inicialmente em toda a América Latina. Um dos episódios da produção retrata o mito do saci a partir de como essa tradição do folclore brasileiro alimentou crenças, temores, hábitos e rodas de conversa na cidade de Corumbá.

Criada em 2006, a Prime Video chegou ao Brasil 10 anos depois. A plataforma de streaming registra 200 milhões de usuários em mais de 200 países, mas não fornece dados de audiência de sua programação por território nacional onde oferece programas de televisão e filmes para aluguel ou compra.

Uma pesquisa da Opinion Box, divulgada em abril, apresenta a Amazon Prime como a segunda plataforma de streaming mais popular do Brasil, com 33% dos consumidores, contra 56% da Netflix, que ocupa a primeira posição no levantamento. Com uma estratégia que vem buscando uma fatia cada vez maior da audiência, a Amazon, além de praticar valores mais em conta, passou a transmitir, em 2021, o Campeonato Brasileiro das Séries A e B em 2021 e, desde 2022, também transmite a Copa do Brasil, alguns campeonatos estaduais de futebol e os jogos da NBA.

“GRUTA DO LAGO AZUL”

O longa-metragem documental “Gruta do Lago Azul” apresenta, por meio de imagens de notável riqueza plástica, diversos aspectos da gruta de mesmo nome, “uma joia incrustada no Cerrado brasileiro”, como diz o filme, sendo uma pequena parte da rede subterrânea do relevo cárstico, onde há muito para ser explorado.

Localizada a 70 quilômetros de Bonito, é uma caverna fora do comum, única no Brasil, onde os raios de sol atingem águas cristalinas com profundidades que podem chegar a mais de 80 metros, e o melhor, isso tudo não se trata apenas de um belo paraíso. O documentário se coloca como mais uma peça no complicado quebra-cabeça do passado histórico do homem e da megafauna a partir do manancial da gruta sul-mato-grossense.

O diretor Ricardo Aidar, que assina diversos documentários sobre times de futebol (Corinthians, Santos, Palmeiras), atuou como produtor executivo da série “Pantanal”, dirigida por Haroldo Palo Jr. e Lawrence Wahba. O documentarista Túlio Schargel, seu parceiro na direção de “Gruta do Lago Azul”, tem grande experiência como cinegrafista de imagens subaquáticas e assina a produção -executiva do documentário “Onça, Mais Perto do que se Pode Imaginar” (2014).



