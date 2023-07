'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' agradou na estreia após críticas negativas em Cannes

Correio B+

A apresentadora e empresária Nani Venâncio, de 54 anos, é destaque na televisão e no mercado do entretenimento desde 1987. Nani, eterna Musa da abertura original da novela “Pantanal” da TV Manchete e musa dos anos 90, apresenta o programa A Tarde é Top na Rede Brasil há mais de 14 anos e também comanda o podcast “Ellas Cast”, onde transmite conteúdos para o público feminino.

A artista venceu dois AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica no passado e superou tudo com muita coragem. Dona de uma carreira de credibilidade na TV e em diversos outros espaços há mais de 30 anos de trabalhos na grande mídia ressalta:



“O público que me acompanha é realmente algo especial. Ao longo dos anos, pude perceber que muitas pessoas que estavam comigo desde o começo continuam me seguindo, e isso me enche de gratidão. Além disso, me reinventar com o podcast e nas redes sociais foi uma aventura desafiadora e empolgante! A comunicação tem o poder de unir pessoas e transmitir emoções e aprendizados. O podcast me proporciona essa oportunidade de explorar temas importantes, compartilhar histórias que tocam o coração e me aproximar ainda mais do meu querido público”, explica.

A apresentadora tem duas filhas, e em 2009, logo após dar à luz sua segunda filha, foi diagnosticada com uma trombose cerebral.

“Foi uma jornada de redescoberta da minha força interior e resiliência. Cada obstáculo me ensinou a valorizar cada momento da vida e me impulsionou a encarar novos projetos e desafios com paixão e determinação. Essas experiências servem de combustível para que eu continue a me superar e, de alguma forma, possa tocar a vida das pessoas que estão ao meu redor”.

Nascida em São Geraldo do Baixio, no interior de Minas Gerais, Nani foi criada com mais cinco irmãos.

“Ser mãe é a minha maior realização. Amo minha família e busco preservar os valores que recebi na minha criação. Amo as reuniões de família. Amo ter criado duas mulheres fortes, conectadas com a natureza e também com a modernidade do mundo atual”, ressalta Nani.

Sobre ser mulher 50+ ela expõem...

“Ser uma mulher com mais de 50 e cheia de vitalidade é maravilhoso. O tempo e a experiência me permitem ser feliz com tudo que construí em todas as fases dentro de um legado de muita alegria. Deixo aqui um recado de inspiração para todas as mulheres de todas as idades. Viva seu momento como o grande presente de cada momento atual sem se prender ao passado. A vida é incrível”.



A apresentadora é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana e ao Caderno ela fala com exclusividade sobre sua carreira, escolhas, família, programas na rádio, podcast e televisão.

A apresentadora Nani Venâncio é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Diagramação - Denis Felipe/Denise Neves

CE - Nani, você teve uma carreira diversificada, indo de musa de novelas a apresentadora de TV e podcaster. Como foi essa transição para você?

NV - Pra mim , tudo è muito parecido, Comecei muito cedo aos 17 anos já morava e trabalhava no Rio de Janeiro, fazia teatro é tv, e podcast è um seguimento moderno, porém , não é diferente do que eu sempre fiz, entrevistas . Na rádio também hoje já è praticamente um podcast também, pois se transmite ao mesmo tempo.

CE - Poderia nos contar sobre um momento chave em sua carreira que teve um impacto significativo na pessoa e na profissional que você se tornou hoje?

NV - Todos os momentos pra mim são especiais! Estou amando fazer o programa na rádio Vibe Mundial e o podcast, é um momento muito especial pelo fato de estar junto com a minha amiga e sócia Camila, e a vida é sempre um aprendizado, gosto de desafios e estar ao lado de pessoas que eu amo .

A apresentadora Nani Venâncio - Foto: Divulgação

CE - Como você se mantém relevante e engajada em uma indústria que está sempre mudando, especialmente com o avanço da tecnologia digital?

NV - Tenho muitas dificuldades neste avanço da tecnologia, mas minha sócia è uma expert no assunto e sempre me ajuda, mas temos que viver esta nova fase e ir aprendendo sem ter medos ou receios, sou de uma geração do rádio a pilha (risos) imagina nos dias de hoje, se não sei pergunto .

CE - Você sofreu desafios significativos em sua saúde. Como essas experiências afetaram sua perspectiva de vida e sua carreira?

NV - A vida sempre quer nos ensinar alguma coisa, foram momentos difíceis, mas hoje tenho muita consciência do que è importante para mim, revejo meus valores o tempo todo, e acredito que o importante é o hoje! Deixei de fazer planos a longo prazo, mesmo profissionais, prefiro viver o hoje e isto me realiza muito.

Nani com a apresentadora Daniela Albuquerque - Foto: Divulgação

CE - Como é ser uma mulher na indústria do entretenimento? Quais foram alguns dos desafios específicos que você teve que superar?

NV - Acho que o fato de ser mulher já é um grande desafio. Vivemos em um país machista e nada para nós é fácil, mas não fico pensando nisso e gosto de trabalhar, criar espaços para outras mulheres e isso já me deixa muito realizada! Gosto de ver uma mulher bem sucedida de qualquer área, e graças a Deus isso está cada vez mais presente nos dias de hoje.

CE - Como mãe de duas filhas, quais são os valores que você espera passar para elas, especialmente considerando suas experiências de vida?

NV - Quero que minhas filhas sejam felizes e realizadas no que decidirem fazer. A Manasha já é empresaria e a Moira ainda é muito jovem, mas quero sempre estar ao lado delas nos momentos que precisarem e costumo contar sobre minhas dificuldades e experiências.

CE - Você tem mais de 30 anos de carreira na grande mídia. Como você se vê como influenciadora para outras mulheres que desejam seguir uma carreira similar?

NV - Tenho 36 anos de carreira, muita experiência na minha área e sempre que alguém me pergunta sobre algum assunto dentro disso eu ajudo ou pelo menos tento, não sou uma uma influencer, mas sou uma apresentadora que ama muito o trabalho.

Nani é a eterna musa da abertura da novela Pantanal da década de 1990 - Foto: Divulgação

CE - Como você encontra o equilíbrio entre sua vida profissional agitada e sua vida pessoal?

NV - Não misturando o profissional com o pessoal, são áreas distintas. Trabalho de segunda a sexta-feira, mas finais de semana eu descanso e recarrego minhas energias sempre com a minha família e amigos

CE - Quais são seus projetos futuros? Existe algum objetivo ou sonho que você ainda queira realizar?

NV - Aprendi a não contar sobre projetos que ainda não foram realizados, mas tenho alguns sonhos que eu pretendo realizar.

CE - Se você pudesse dar um conselho para a Nani Venâncio de 30 anos atrás, qual seria?

NV - Acredite mais em você e sempre trabalhe com pessoas que te agreguem. Arrume um empresário muito sério e competente também.