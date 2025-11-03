Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

diálogo

Insistência de uns em sentar na janelinha em 2026 está virando piada...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (3)

Ester Figueiredo

03/11/2025 - 00h02
Nelson Rodrigues - escritor brasileiro

"Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política.
É a única paixão sem grandeza,
a única que é capaz de imbecilizar o homem”.

Felpuda

Insistência de uns e outros em sentar na janelinha em 2026 está virando piada nos meios políticos. E tem gente para todos os gostos no ônibus lotado: como aquele que cumpriu um mandato, foi derrotado na sequência e agora se acha imbatível; outro, que é mais conhecido por seus ataques ao próprio partido, querendo ganhar vaga no grito e aquele outro, que só falta sair de braço dado com adversário, pois vive atacando o pré-candidato apoiado por sua sigla. Vale lembrar que se for verificada a folha de serviços dessa galerinha pelo Estado, fica muito a desejar. Para não dizer outra coisa...

Nas aldeias

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai desenvolver mais uma frente de atendimento. Desta vez serão ações que fazem parte do Projeto Cidadania Indígena – Terra Indígena Taunay/Ipegue.

Mais

O atendimento é promovido pela 10ª Zona Eleitoral do município de Aquidauana. Na oportunidade, serão disponibilizados serviços nas aldeias Ipegue, Colônia Nova, Esperança e Arara Azul. Acontecerão nos dias 8 e 9 deste mês, das 8h às 16h.

Dr. Marcelo Pedra Tognini e Laurita Tognini
Ana Reis Freitas

Maior quieto

Políticos cá dessas bandas estão um tanto quanto quietos sobre os resultados da megaoperação no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas, conforme número divulgado até o momento. O assunto é delicado: se elogiam a ação, podem enfrentar a fúria de segmento da população que não concorda com o resultado; se criticam, correm o risco de desagradar outra parcela. Trocando em miúdos: todos são potenciais eleitores. Sendo assim...

Cacarejo

Numa ação política de levar o governo para dentro dos municípios, o novo secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, começou a cumprir agendas nas cidades. Esse trabalho será intensificado em 2026, ano das eleições, quando será organizado cronograma que vai da entrega dos projetos à ordem de serviço. A administração estadual pretende seguir o conhecido “marketing das galinhas”: botar o ovo e sair anunciando.

Meta

O governador Eduardo Riedel pretende encerrar o mandato com projetos prontos e recursos assegurados. Ele vai disputar a reeleição e tem como meta, até início do próximo ano, fazer com que todas as 79 prefeituras de MS tenham as obras licitadas ou em processo licitatório. Esses serviços são frutos de solicitações dos gestores, que discutiram com o governo as principais necessidades de seus municípios.

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios

Fruta rica em nutrientes protege gengivas, ajuda a equilibrar o pH da boca e contribui para dentes mais saudáveis

02/11/2025 10h30

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios

Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios Foto: Divulgação

Um estudo publicado no Journal of Dentistry revela que indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e vegetais apresentam 32% menos risco de desenvolver doenças gengivais em comparação aqueles que ingerem menos de três porções. Ainda destaca a importância de uma dieta rica em alimentos saudáveis para a preservação da saúde bucal.

O damasco conquistou espaço graças ao seu sabor adocicado, textura macia e versatilidade culinária. No Brasil, é consumido principalmente na forma desidratada, mas também pode ser encontrado fresco em algumas regiões. Além de ser uma fruta apreciada em diversas receitas, o damasco é um verdadeiro aliado da saúde, inclusive da bucal.

 “A fruta estimula a salivação e ajuda a equilibrar o pH da boca, reduzindo a proliferação de bactérias nocivas e protegendo dentes e gengivas. Além disso, é fonte de cálcio, fósforo e minerais essenciais para a manutenção da estrutura dos dentes”, explica o dentista Dr. Paulo Augusto Yanase, dentista da Oral Sin.

Sua versatilidade permite que ele seja consumido desidratado ou incorporado em preparações mais saudáveis, como o beijinho de damasco, que substitui parte do açúcar por ingredientes naturais e nutritivos. A nutricionista, Anne Kamila, ensina como fazer o doce:

Ingredientes

1. 25 damascos
2. 160 g de coco fresco
3. Canela a gosto
4. 2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

1. Hidrate os damascos em água quente por 10 minutos.
2. Triture e reserve.
3. Misture o coco fresco com os damascos, acrescente a canela e o óleo de coco.
4. Mexa até obter uma massa homogênea e leve à geladeira por alguns minutos.
5. Modele no formato desejado e finalize passando no coco ralado.
“Além do damasco, o coco contém fibras que auxiliam na saúde digestiva e a canela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essa união torna a receita saborosa e ao mesmo tempo benéfica para saúde do corpo e saúde bucal”, finaliza Anne Kamila.

Beleza B+: Cabelos mais nutridos: 3 ativos naturais que alimentam os fios. Confira!

Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado com os cabelos

01/11/2025 17h00

Beleza B+: Cabelos mais nutridos: 3 ativos naturais que alimentam os fios. Confira!

Beleza B+: Cabelos mais nutridos: 3 ativos naturais que alimentam os fios. Confira! Foto: Divulgação

O cuidado com os cabelos é uma prioridade para grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Neogrid e Opinion Box mostra que, mesmo em cenários de inflação, produtos de beleza são menos trocados por opções mais baratas, o que evidencia a importância que o público dá à saúde e aparência dos fios.

Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado, e a biodiversidade amazônica oferece ativos naturais capazes de transformar fios ressecados ou frágeis em fios saudáveis, macios e com brilho intenso.

1 - Manteiga de Cupuaçu: hidratação profunda e elasticidade

Extraída da semente do cupuaçu, esse ingrediente é altamente nutritivo e promove emoliência nos fios. Além de devolver a elasticidade natural, a manteiga ajuda a manter os fios sedosos e com brilho, sendo especialmente indicada para quem possui cabelo ressecado ou danificado.

2- Manteiga de Murumuru: nutrição intensa e controle do frizz

Rica em lipídios, a manteiga de murumuru atua na reposição de nutrientes essenciais, disciplinando os fios e reduzindo o frizz. Sua ação nutritiva profunda deixa os fios soltos, leves e com movimento natural, proporcionando maleabilidade sem pesar.

3- Óleo de Bálsamo de Copaíba: saúde do couro cabeludo e crescimento capilar

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas naturais, o óleo de copaíba ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado, favorecendo o crescimento saudável dos fios. Também contribui para a redução de irritações e descamações leves, essencial para quem busca um cabelo forte desde a raiz.

Dicas para potencializar a nutrição dos fios:

  1. Combinação de hidratação e nutrição: usar produtos que unam manteigas e óleos naturais com ingredientes que retenham água nos fios, como aloe vera e ácido lático.
     
  2. Para cabelos finos ou frágeis, é importante considerar ativos que fortaleçam a fibra capilar, como biotina e colágeno hidrolisado.
     
  3. Manter uma rotina regular de cuidados: a consistência é fundamental para que os fios absorvam os nutrientes e permaneçam saudáveis.
     
  4. Apostar em rituais de desembaraço e aplicação de condicionadores nutritivos para evitar quebra e pontas duplas.
     
  5. Explorar os ativos da Amazônia é uma forma de unir ciência e natureza, transformando o cuidado diário em um ritual que fortalece os fios e valoriza a biodiversidade brasileira. Com ingredientes certos, é possível conquistar cabelos nutridos, disciplinados e com movimento natural, mesmo diante da correria do dia a dia.

 

