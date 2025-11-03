Insistência de uns em sentar na janelinha em 2026 está virando piada...Leia na coluna de hoje

Nelson Rodrigues - escritor brasileiro
"Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política.
É a única paixão sem grandeza,
a única que é capaz de imbecilizar o homem”.
Felpuda
Insistência de uns e outros em sentar na janelinha em 2026 está virando piada nos meios políticos. E tem gente para todos os gostos no ônibus lotado: como aquele que cumpriu um mandato, foi derrotado na sequência e agora se acha imbatível; outro, que é mais conhecido por seus ataques ao próprio partido, querendo ganhar vaga no grito e aquele outro, que só falta sair de braço dado com adversário, pois vive atacando o pré-candidato apoiado por sua sigla. Vale lembrar que se for verificada a folha de serviços dessa galerinha pelo Estado, fica muito a desejar. Para não dizer outra coisa...
Nas aldeias
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai desenvolver mais uma frente de atendimento. Desta vez serão ações que fazem parte do Projeto Cidadania Indígena – Terra Indígena Taunay/Ipegue.
Mais
O atendimento é promovido pela 10ª Zona Eleitoral do município de Aquidauana. Na oportunidade, serão disponibilizados serviços nas aldeias Ipegue, Colônia Nova, Esperança e Arara Azul. Acontecerão nos dias 8 e 9 deste mês, das 8h às 16h.
Maior quieto
Políticos cá dessas bandas estão um tanto quanto quietos sobre os resultados da megaoperação no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas, conforme número divulgado até o momento. O assunto é delicado: se elogiam a ação, podem enfrentar a fúria de segmento da população que não concorda com o resultado; se criticam, correm o risco de desagradar outra parcela. Trocando em miúdos: todos são potenciais eleitores. Sendo assim...
Cacarejo
Numa ação política de levar o governo para dentro dos municípios, o novo secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, começou a cumprir agendas nas cidades. Esse trabalho será intensificado em 2026, ano das eleições, quando será organizado cronograma que vai da entrega dos projetos à ordem de serviço. A administração estadual pretende seguir o conhecido “marketing das galinhas”: botar o ovo e sair anunciando.
Meta
O governador Eduardo Riedel pretende encerrar o mandato com projetos prontos e recursos assegurados. Ele vai disputar a reeleição e tem como meta, até início do próximo ano, fazer com que todas as 79 prefeituras de MS tenham as obras licitadas ou em processo licitatório. Esses serviços são frutos de solicitações dos gestores, que discutiram com o governo as principais necessidades de seus municípios.
Aniversariantes
