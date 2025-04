Instituição abre inscrições para cursos gratuitos de criação de jogos digitais e analógicos

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (21)

Eleanor Roosevelt - diplomata americana "Você não se preocuparia tanto sobre o que pensam de você se você soubesse que poucos perdem tempo com isso". FELPUDA

A continuar o que se tem visto em alguns municípios do interior de Mato Grosso do Sul, com denúncias de supostos desvios de recursos públicos, os requisitos para certos agentes públicos sob suspeição tentarem disputar as eleições serão de quantas denúncias eles respondem, o montante que teriam desviado, se usam tornozeleira e por aí vai.

Mas como o impedimento de concorrerem é só após o processo transitar em julgado, figurinhas aparecerão vestidas de candura, auréola, asinhas e tocando harpa. E assim caminha a humanidade

Mais imposto

Clientes que têm energia solar injetada na rede têm se queixado do aumento da tributação de Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) em suas contas. Entre as faturas de março e deste mês, o pagamento do imposto aumentou mais de 400% para alguns.

Assinaturas

A subida nos impostos foi percebida por clientes que não têm placa de energia solar em casa, mas que assinam serviços de empresas que têm fazendas de energia solar, como os oferecidos pela Energisa (Reenergisa) e pela Usina Sonora (FSolar).

Beatriz Fonseca Sampaio

Desirée Silva

Cadeia da carne

As reportagens publicadas pelo Correio do Estado mostrando as dívidas do frigorífico Boibras com a União e seus credores frigorífico, sobretudo, em boa situação financeira e que divide as instalações (e provavelmente os incentivos fiscais) com um à beira da falência foram o assunto da semana que passou em meios empresariais e políticos.

Sangue

A Santa Casa de Campo Grande está fazendo um apelo à população para que doe sangue. Segundo informe do hospital, o outono é conhecido pela queda nas temperaturas e pela baixa umidade relativa do ar. Assim, doenças respiratórias e alergias tendem a ser mais comuns, o que faz com que hospitais e unidades de pronto atendimento fiquem lotados. Ainda conforme a Santa Casa, a preocupação se estende aos estoques de sangue, principalmente dos tipos O positivo/negativo, os quais se encontram em níveis críticos e que têm poucos doadores.

Locais de doação

Na semana passada, o número de comparecimentos chegou a apenas 57 pessoas durante todo o dia, bem abaixo da média ideal de 180 doadores diários. Para facilitar a contribuição, o Hemosul da Santa Casa (Rua Rui Barbosa, nº 3.633) está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. Na Capital, também é possível doar nas unidades Hemosul Coordenador e do Hospital Regional. No interior, Dourados, Paranaíba, Três Lagoas e Ponta Porã realizam coletas diárias, além de campanhas no Estado.

