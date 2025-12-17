Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MÚSICA

Jerry Espíndola celebra 40 anos de carreira com turnê no Paraguai

Da Redação

Da Redação

17/12/2025 - 09h30
Para comemorar 40 anos de carreira, o cantor e compositor Jerry Espíndola finaliza o ano com um intercâmbio cultural no vizinho Paraguai. O artista se apresenta, a partir de hoje, nas cidades de Assunção e Concepción.

Hoje, Jerry Espíndola & Banda é uma das atrações no “Conexiones 2025 – Respirarte”, realizado na capital paraguaia, no prestigiado JazzCube (Edificio Atrium).

Amanhã, ao lado de Rodrigo Teixeira e da cantora Maria Alice, Jerry participa, também em Assunção, do evento beneficente da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura.

Já na sexta-feira, o concerto será no Centro Cultural de La Villa Real, em Concepción. Jerry estará acompanhado dos músicos Sandro Moreno (bateria), Gabriel de Andrade (guitarra) e Rodrigo Teixeira (baixo).

O repertório traz composições do autor com foco nos ritmos que são a marca registrada de Jerry, como a polca-rock e a guarânia-reggae.

No evento de hoje, no JazzCube, além de Maria Alice, conta com a participação dos artistas paraguaios Funkchula, 4Ally e Ale Shit e da argentina Luli Maidana.

O “Conexiones 2025 – Respirarte” envolve concertos, mesas de debates e encontro de produtores paraguaios, argentinos e brasileiros.

Jerry Espíndola participa, amanhã, de ação beneficente para arrecadar fundos para a Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura.

O evento na capital paraguaia será realizado na escola do grupo musical, formado por jovens e crianças que vivem na comunidade localizada nas proximidades do aterro sanitário de Cateura, o principal e maior aterro de Assunção. Os instrumentos da Orquestra de Cateura são produzidos com materiais encontrados no aterro.

O grupo já passou por diversos países e ganhou fama mundial após o lançamento do documentário “Landfill Harmonic”, em 2014.

Já na sexta-feira, a apresentação será no Centro Cultural de La Villa Real, que fica na Mansión Cueto, local histórico da capital do Departamento de Concepción.

A cantora Maria Alice é a convidada especial e após o show de Jerry Espíndola haverá o lançamento do EP da banda paraguaia The Los.

Em quatro décadas de carreira, Jerry já tem mais de 140 composições gravadas por Ney Matogrosso, Paulinho Moska, Zélia Duncan e outros artistas. É parceiro de nomes como Chico César, Anelis Assumpção e Itamar Assumpção. Jerry atualmente é integrante do duo Hermanos Irmãos e participa do coletivo Fronteira Guarani.

A turnê “Jerry Espíndola 40 Tons – Intercambio Cultural Paraguai” é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura, sob gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

“Conexiones 2025 – Respirarte”

Hoje – às 19h
JazzClube – Assunção (PY)
Jerry Espíndola & Banda, com participação de Maria Alice; dos paraguaios Funkchula, 4Ally e Ale Shit; e Luli Maidana (Argentina);

Amanhã – às 19h
Escola da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura – Assunção (PY)
Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira e Maria Alice;

Sexta-feira – às 20h
Centro Cultural de La Villa Real – Concepción (PY)
Jerry Espíndola e Maria Alice.

*Horário paraguaio de verão, uma hora à frente do horário de MS

Diálogo

Pela "passarela das pretensões" estão se acotovelando pré-candidatos ao go... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (17)

17/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Leandro Karnal - escritor brasileiro

A solidão não quer dizer um isolamento, mas é a consciência que a minha dor é minha dor e, de fato, ninguém é responsável pelo meu fracasso e ninguém é responsável pela minha felicidade”

Felpuda

Pela “passarela das pretensões” estão se acotovelando pré-candidatos ao governo do Estado. Alguns tão “desarrumados” politicamente que passam tanta credibilidade como dizer que a “lua é de queijo”. As figuras falam com tanta convicção, depois de “sessões de decoreba” de assuntos que os mais desavisados são capazes de acreditar que estão falando a verdade. A realidade é que muitos deles só faltam colocar no peito a placa “vende-se”, pois falam que estão no páreo apenas para valorizar o passe e depois de “acertado, picar a mula”. Essa gente...

Diálogo

Festanças

A Prefeitura de Bonito divulgou agenda de eventos para 2026. O calendário é o seguinte: 6 de janeiro – Folia de Reis; 12 a 15 de fevereiro – Carnalaço; 13 a 15 de março – Festival da Pesca; maio – Festa do Peão e Inspira Ecoturismo; 26 a 28 de junho – Festa de São Pedro.

Mais

De 7 a 12 de julho – Feira Literária de Bonito (FLIB); 24 de julho a 1º de agosto – Festival de Cinema; 26 a 30 de agosto – Festival de Inverno; outubro – Festa Caipira; 20 e 21 de novembro – Festival daGuavira e Natal Mais Bonito; 30 e 31 de dezembro – Réveillon.

DiálogoGiovanna Araújo de Carvalho, que hoje comemora 15 anos

 

DiálogoTati Pilão, Rodrigo Branco e Lais Bocchi

Devagar

A paralisação do transporte em Campo Grande também deixou a Câmara Municipal numa tremenda “saia justa”. O fato é que os vereadores realizaram uma CPI para apurar justamente tudo o que está acontecendo, sem resultados práticos. Em nota sobre a greve, que está deixando muita gente prejudicada, esclareceu que fez cobranças e que avança na tramitação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Mais um pouco, pedia desculpas... Dá licença, vai!

"Fervo"

Apesar do lançamento de nomes ou surgimentos de pretensos pré-candidatos, a situação do governador Eduardo Riedel continua, por enquanto, “imexível”, como disse um ministro do então presidente Collor. O “fervo” mesmo continua com relação ao Senado, onde os pré-candidatos estão se mexendo para fazer “dobradinha” com o ex-governador Reinaldo Azambuja. O campo da direita está mais “robusto”. Já o PT tem só um interessado e com votos.

Falhou

Ao lançar o nome de Fabio Trad ao governo do Estado, o PT imaginou que estaria dando “um chega para lá” nas pretensões de Nelson Trad Fiho em tentar a reeleição. A ideia seria tirá-lo do páreo, uma vez que ele teria muito que explicar o fato de compor com a direita, tentando a “dobradinha” com Azambuja, presidente do PL, partido de Bolsonaro, enquanto o irmão é tratado como “peça chave” do governo de Lula em MS com relação ao Executivo.

*Colaborou Tatyane Gameiro

PRÊMIO

Oscar: Quem são os brasileiros que foram pré-indicados?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas.

16/12/2025 22h00

Wagner Moura no filme

Wagner Moura no filme "O agente secreto" Divulgação

O Brasil apareceu em peso entre os pré-indicados ao Oscar 2026. Nesta terça-feira, 16, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas. A lista final de indicados será revelada em 22 de janeiro.

'O Agente Secreto - Melhor Filme Internacional

O filme de Klebler Mendonça Filho é um dos 15 semifinalistas na categoria de filme internacional, concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental.

O longa-metragem tem tido uma bem-sucedido carreira internacional, com veículos especializados já considerando a indicação na categoria como certa. O filme também é cotado para concorrer a Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme.

Gabriel Domingues - Melhor Escalação de Elenco por 'O Agente Secreto'

O Agente Secreto ganhou ainda uma vaga entre os pré-indicados a Melhor Escalação de Elenco, categoria que fará sua estreia no Oscar 2026. O filme concorre com produções como Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra.

O profissional responsável pela escalação do elenco de O Agente Secreto é Gabriel Domingues, produtor com longa experiência na indústria. Pelo trabalho no filme brasileiro, ele também apareceu na shortlist de melhor elenco do Critics Choice Awards.

O Agente Secreto conta com, além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

'Apocalipse nos Trópicos' - Melhor Documentário

O documentário Apocalipse nos Trópicos, da cineasta Petra Costa, está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário. O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Lula e o pastor Silas Malafaia.

A cineasta brasileira foi indicada na mesma categoria em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory. Neste ano, ela tem como concorrentes filmes como The Perfect Neighbor, Cover-Up e Yanuni, coprodução brasileira.

'YANUNI' - Melhor Documentário

O documentário dirigido por Richard Ladkani também ganhou uma vaga entre os pré-indicados na categoria. O filme é coproduzido pela Cacica Juma Xipaia, brasileira que é uma das lideranças indígenas do povo Xipaya, e pelo ator Leonardo DiCaprio.

O longa acompanha a trajetória de Juma e do marido, o agente do Ibama Hugo Loss, na luta contra o avanço da mineração e do garimpo em terras indígenas na Amazônia. O filme foi bem recebido em festivais internacionais e ganhou o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Adolpho Veloso - Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'

O brasileiro Adolpho Veloso tentará uma indicação na disputada categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, dirigido por Clint Bentley e disponível na Netflix.

Paulista de 37 anos, Adolpho tem ganhado destaque em Hollywood e vai trabalhar no próximo filme de M. Night Shyamalan. Seu trabalho em Sonhos de Trem tem sido elogiado pela crítica e também foi indicado ao Spirit Awards, premiação do cinema independente, e ao Critics Choice Awards.

'Amarela' - Melhor Curta-Metragem

O curta Amarela, de André Hayato Saito, está pré-indicado a Melhor Curta-Metragem Live-Action. Ele também chegou a ser o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cannes, em maio, mas o prêmio foi concedido a I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom.

O filme acompanha Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, e torce pela seleção brasileira no jogo contra a França da final da Copa do Mundo de 1998. Ela, porém, sofre uma violência.

