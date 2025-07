João Gomes faz show com entrada gratuita neste domingo em Campo Grande

agenda cultural

Com abertura de Gabriel Chiad, o pernambucano João Gomes comanda a festa de domingo no Parque das Nações Indígenas; tem a Quasar Cia. de Dança contra o preconceito, o curta "Les Garçons" ganha pré-lançamento e, no Cinemark, tem final do Mundial de Clubes

Estourado nas estações de rádio e nas plataformas, o pernambucano João Gomes se apresenta neste domingo no Parque das Nações Indígenas, por meio do projeto MS Ao Vivo, do governo do Estado. O show de abertura do evento, a partir das 17h, tem entrada franca e será realizado pelo sul-mato-grossense Gabriel Chiad.

Nascido em Campo Grande, Chiad é cantor, compositor e multi-instrumentista. Começou no violão ainda na infância, mas foi com a sanfona que encontrou a sua maior expressão artística. Neste ano, decidiu seguir carreira solo e lançou músicas autorais como “Cheiro no Cangote” e “Morena na Vaquejada”, marcadas pelo ritmo contagiante do forró, do modão e da vaneira.

Gabriel já se apresentou em diversos festivais e cidades do Brasil e tem o artista João Gomes como uma de suas maiores inspirações – a ponto de lançar a música “Eu Tenho a Senha 2” como homenagem. Abrir o show de João em sua cidade natal será um marco na sua trajetória. Com carisma, talento e presença de palco, Gabriel representa a força da nova geração da música regional de Mato Grosso do Sul, misturando tradição e juventude com autenticidade.

João Gomes, aos 22 anos, é considerado atualmente um dos principais nomes da música popular brasileira. Nascido em Serrita, no sertão pernambucano, ele começou a sua trajetória em festas do interior e explodiu nas plataformas digitais com o hit “Meu Pedaço de Pecado”, em 2021. De lá para cá, emplacou sucessos como “Se For Amor”, “Aquelas Coisas” e “Dengo”, além de ter obtido indicações ao Grammy Latino com os álbuns “Raiz” (2023) e “De Norte a Sul” (2024).

Tem a voz de barítono e rouca a serviço do repertório romântico, com forte identidade nordestina e, por vezes, bem-humorada. Seus projetos incluem gravações no Marco Zero de Recife, turnês internacionais (em novembro, será nos EUA) e parcerias com artistas como Pabllo Vittar, Edson & Hudson, Tarcísio do Acordeon, Japãozin e Vanessa da Mata (atração do MS Ao Vivo no dia 17 de agosto). Ele também participou da trilha sonora da novela “Pantanal” e do filme “O Auto da Compadecida 2”.

Recentemente, o astro do piseiro lançou o projeto “Dominguinho”, ao lado de Jota.pê e Mestrinho, de pegada acústica e gravado em Olinda (PE), com 12 faixas – entre elas, sucessos dos três artistas, a inédita “Flor” e releituras de clássicos como “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr. Uma atmosfera intimista embalada pela sanfona de Mestrinho, os violões de aço e uma percussão inventiva marca o projeto.

GRUPO QUASAR

Integrante do primeiro escalão da dança contemporânea no Brasil, a Quasar Cia. de Dança se apresenta hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com ingressos gratuitos, mediante reserva via Sympla e capacidade da sala (208 lugares).

No palco, quatro bailarinas da renomada companhia goiana protagonizam o espetáculo “Estou Sem Silêncio”, cujo título e proposta dialogam com “Silêncio Branco”, da campo-grandense Ginga Cia. de Dança. A montagem explora, a partir do corpo e do movimento, os desejos, conflitos e a potência do feminino, convocando-nos para um mergulho em um universo íntimo e sensível, que leva a uma reflexão sobre identidade, expressão e liberdade. Classificação indicativa: 10 anos.

“LES GARÇONS”

Dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, o curta-metragem “Les Garçons” ganha a sua avant-première na Capital com duas sessões gratuitas, uma ontem e outra hoje, no Museu da Imagem e do Som (MIS), às 19h. O roteiro é de Breno Moroni e a direção de fotografia é de Deivison Pedrê.

Confira o enredo: um restaurante francês em decadência. Uma mesa posta para um jantar que não acontece. Um maître idoso à espera de um amor que nunca veio. Um jovem garçom que só quer ganhar o seu dinheiro e ir embora. É nesse cenário suspenso no tempo que se desenrola “Les Garçons”. Fábio Arruda e Salim Haqzan integram o elenco.

DIA DO ROCK

O fim de semana do Dia do Rock (13 de julho) celebra o gênero criado por Chuck Berry e Ike Turner com uma programação variada em vários bares da cidade. Na Cervejaria Canalhas, por exemplo, tem o Foxey Hendrix Tributo, hoje, com entrada franca até as 20h30min (depois, R$ 20). Tem Erica Espíndola com o show “Furiosas 2”, dedicado ao repertório de Rita Lee e de Elis Regina (R$ 63,63 pelo Sympla), amanhã; e, no domingo, de graça, Black Pool + Roger Simmons Trio. Com Wania Colman, Marden Machado e outras atrações, a feira Praça Bolívia deste domingo também presta tributo à data.

CINEMA

Além das novas produções de várias franquias – “Jurassic Park”, “Lilo & Stitch”, “Como Treinar Seu Dragão”, “Quarteto Fantástico”, “Smurfs” e “Superman” –, vai ter transmissão da final do Mundial de Clubes, diretamente de Nova Jersey (EUA) para a tela do Cinemark (Shopping Campo Grande), a partir das 14h30min (horário de MS). As equipes do Chelsea (Inglaterra) e do PSG (França) começam o duelo no gramado do MetLife Stadium, a partir das 15h, ambas possivelmente com atletas brasileiros como titulares.

