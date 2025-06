João Gomes faz show gratuito em Campo Grande; confira

Com apenas 20 anos, João Gomes estourou em 2021 com a música "Meu Pedaço de Pecado", que virou trend no TikTok e colocou o nome do jovem de Serrita (PE) entre os mais ouvidos do Brasil - Divulgação

Fenômeno do forró e das redes sociais, João Gomes se apresenta em Campo Grande no dia 13 de julho, um domingo. Com apenas 20 anos, João Gomes estourou em 2021 com a música “Meu Pedaço de Pecado”, que virou trend no TikTok e colocou o nome do jovem de Serrita (PE) entre os mais ouvidos do Brasil. A música ganhou até coreografia e virou febre entre os vídeos da época.

A carreira começou em vaquejadas, mas foi nas redes sociais que o cantor ganhou projeção nacional. Hoje, ele soma milhões de seguidores, uma agenda cheia pelo país e músicas em trilhas de novela, como “Eu Tenho a Senha”, que entrou na novela Pantanal, da Globo.

João já emplacou vários hits como “Se For Amor”, “Mete um Block Nele” e “Aquelas Coisas”. Em 2024, foi pai pela primeira vez e levou o projeto “Trio do Pizero” para diversas capitais do país.

O show gratuito acontece a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, com abertura do campo-grandense Gabriel Chiad.

É importante lembrar que quem for curtir o evento pode levar garrafinha de água, tereré, banquinho e até cooler pequeno (menos de 10 litros). O que não pode: garrafa de vidro, objeto cortante, animais de estimação e comércio ambulante não autorizado.

Abertura com talento da casa

Antes de João subir ao palco, quem se apresenta é o sanfoneiro Gabriel Chiad, campo-grandense de 26 anos que já rodou por MS, SP, PR e RS levando seu forró animado. Multi-instrumentista, ele começou na música ainda criança e vem consolidando sua carreira solo desde 2025.

No currículo, Gabriel traz apresentações em grandes eventos como o Campão Cultural, o Festival Gastronômico de Chapadão do Sul e vários shows em Bonito. Neste ano, ele lançou “Eu Tenho a Senha 2”, uma homenagem ao ídolo João Gomes — e agora vai dividir palco com ele na Capital.

A apresentação faz parte do projeto MS ao Vivo, promovido pelo Governo do Estado por meio da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundação de Cultura, em parceria com o Sesc-MS. A ideia é levar ao longo do ano uma programação de shows nacionais gratuitos para a população.

Serviço

MS ao Vivo – João Gomes e Gabriel Chiad

13 de julho de 2025 (domingo)

A partir das 17h

Parque das Nações Indígenas – Campo Grande

Entrada gratuita

