Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CINEMA

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer; Veja

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme

estadão conteúdo

estadão conteúdo

20/11/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da saga inspirada pelos livros da escritora Suzanne Collins, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia chega exatamente um ano antes do lançamento do longa, cuja estreia está marcada para 20 de novembro de 2026.

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário. Na ocasião, os Jogos Vorazes, quando tributos dos 12 distritos de Panem são enviados para lutarem pelas suas vidas em uma arena, completam 50 anos e, por isso, o dobro de jovens serão escolhidos: 48 em vez de 24.

A produção contará a história de Haymitch Abernathy, personagem que foi mentor de Katniss e Peeta na história original e que disputou os Jogos aos 16 anos. O trailer revela as primeiras cenas do ator Joseph Zada no papel principal.

Além dele, também ganham destaque Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning, que viverá fará Effie Trinket, McKenna Grace, que será Maysilee Donner, e Ben Wang, como Wyatt Callow. Além disso, a prévia mostra as primeiras imagens de Ralph Fiennes caracterizado como o vilão Presidente Snow e de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

O filme tem direção de Francis Lawrence, que comandou três filmes da franquia original e o spin-off A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, que contou a história do jovem Snow.

Veja o primeiro trailer:

DIÁLOGO

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21)

21/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernando Garcia - escritor brasileiro

"... Não apago o que fui, nem renego o que vivi. Mas entendi que há guerras que só se vencem quando temos coragem de abandoná-las. E a verdadeira vitória? Seguir em frente”.

FELPUDA

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para ser assinada, figurinha agiu rápido como um relâmpago e “clareou” a sala onde estava sendo selado seu destino. Ela teria dado o alerta no estilo “eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Diante disso, a caneta continuou trancada na gaveta e a exoneração foi descartada, seguida da tradicional desculpa de que “você entendeu errado”. Assim, a figurinha em questão tirou o pescoço da guilhotina e continua lépida e fagueira atuando, mas tendo segredo guardado no cofre. E assim caminha a humanidade...

Diálogo

SERÁ?

Nos meios políticos, comentários são de que o lançamento do nome do ex-deputado estadual Capitão Contar  como pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL) seria para “desidratá-lo” até a data de oficialização das candidaturas.

MAIS

Os demais continuam no páreo, como Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL), no campo da direita. Há quem garanta que muita, mas muita coisa mesmo, está em jogo, inclusive questão de confiança. Sei não...

DiálogoBruno Rebelato e Nathalia Alves da Motta - Foto: Arquivo pessoal
DiálogoJean de Just Patricia Quentel e Shirly Legnani - Foto: Renato Wrobel

EM FALTA

Na reunião dos 49 prefeitos com o governador Riedel, uma das reclamações foi que estaria “faltando política” como um dos ingredientes nas ações da administração. Os alcaides afirmaram que a condução da gama de projetos está impecável, porém, há necessidade de ações do secretariado para que isso chegue até a população. Segundo eles, tem que se falar menos em “conceitos disso ou daquilo” e mudar a estratégia para divulgação dos trabalhos.

PODER

Nesse encontro, o secretário Walter Carneiro Júnior recebeu autonomia do governador Eduardo Riedel, que deixou claro para todos que as demandas políticas devem ser tratadas com o secretário da Casa Civil. Destacou também a excelente atuação do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que continuará implementando as ações políticas nos municípios. No ano eleitoral de 2026, Riedel quer chegar ainda mais afinado às bases.

PARCERIA

Ao tomar posse como conselheiro no Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula fez questão de agradecer “à confiança” nele depositada pelo governador Riedel e o ex-governador Azambuja. Uma referência de um ex-tucano para ex-tucanos, pois os três construíram uma história política no chamado ninho do PSDB. O novo conselheiro foi, inclusive, responsável pela coordenação das campanhas que levaram os hoje progressistas e o liberal a comandar Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Dra. Isabela de Brito Duarte Domingos,
  • Dr. Gregory Silva Ribeiro Sandoval,
  • Dra. Carolina Miranda Duailibi de Almeida,
  • Piter Hans Elias Rodrigues,
  • Márcio Campos Monteiro, 
  • Eliane Simabuco,
  • Eulogio Perez Balbuena,
  • Juvenal Alves Lorentz,
  • Mauro Celso Grande,
  • Sinval Furtado da Silva,
  • Sara Grubert,
  • Elisa Orsi Casali,
  • Fábio de Paula Eduardo,
  • Fabio Lima Orue,
  • Carlos Alberto Cavalheiro de Alcantara,
  • Eliane Nedochetko,
  • Paulo Affonso de Souza Couto,
  • Neuza Galvão Bacchi,
  • Singara Leticia Gauto Kraievski,
  • Nidia Oliveira dos Santos, 
  • Adriane Naglis Ferzeli, 
  • Humberto Sávio Abussafi Figueiró,
  • Diego Camillo,
  • Heloisa Kasper,
  • Dr. Ramão Sovierzoski, 
  • Wellington Luis Camargos Cenze,
  • Vânia Regina Campos Monteiro,
  • Andréa de Arruda Manvailler,
  • Dr. Douglas Britez Godoy, 
  • Vivaldo Evangelista de Melo,
  • Laura Marchini,
  • Sidnei Rodrigues da Silva,
  • Carlos Henrique da Silva,
  • Aikel Abdalla,
  • Ana Maria Laranjeira Silva,
  • Antônio Vieira Júnior, 
  • Ester Timler,
  • Adriano Corbalan Gusman,
  • Silvia Jacques Costa,
  • Luiz Fernando de Salles,
  • Ana Beatriz Lima Rocha, 
  • Milene Barbosa da Fonseca,
  • Leila Menegat,
  • Alexandre Lotfi Furquim, 
  • Bruno de Almeida Jabrayan, 
  • Déa Mongelli Rodrigues,
  • Wagner Souza Santos,
  • Luiz Carlos Montagner,
  • Elizio Sinthilo Kuniyosi,
  • Massoki Yano,
  • Maria de Lourdes Ribeiro,
  • Aparecido da Silva Porto,
  • Aline Almeida de Alcântara,
  • Rivalmir Fonseca de Souza,
  • Marcelo Louis Ramos,
  • Edith Barbosa Novaes,
  • Paulo Renato Menezes,
  • Mercedez Ramirez de Alves,
  • Itamar da Silva Dutra,
  • Fabio Moraes da Silva,
  • Juarez Alves Roza,
  • Rosa Maria Vilanova Oliveira,
  • Iolanda Lemos Cardoso,
  • João Conceição Ferreira Alves,
  • Marco Antônio de Miranda Nascimento,
  • Larissa Manvailer Zainko, 
  • Nelson Gaiott Tamaoki, 
  • Victor Jorge Matos,
  • Dalmy Colman Gimenez,
  • Wilson Viegas dos Santos,
  • Guiomar Santos Cunha,
  • Arlinda Ferreira Soletti,
  • Alfeu Prandel,
  • César Augusto Rabello Borges,
  • Rosely Mansano Alves Esperandio,
  • Gabriella Guinancio Pedrosa,
  • Winckler Benites,
  • Alessandro Guimarães de Oliveira,
  • Carlos Roberto de Moraes,
  • Juliana Mackert Duarte,
  • Sandra Amarilia,
  • Mariângela Favaretto,
  • Ana Paula de Moraes,
  • Zenaide Cecília Prado da Silva,
  • Senilde Aparecida Padovani Toffoli,
  • Gisele Ribeiro Faverão,
  • Marcel Naste Shirado,
  • Marinês Honda,
  • Carlos Eduardo Xavier Marun,
  • Gustavo de Saboya,
  • Silvana Cação Cesco,
  • Fernanda Grattão Polis,
  • Daniela Marques Barros Marinho,
  • Estela Maris de Campos,
  • Antonio Daniel Valério Abdala,
  • Mauro Cesar Cristofani,
  • Beatriz do Nascimento,
  • César Gilberto Gonzalez,
  • Glauciene Santi,
  • Marlene Catarina Uzeika,
  • Kurt Schunemann Junior,
  • Hastimphilo Roxo,
  • Vanessa Cristina Marracini,
  • Marilia Aparecida Bravo Branquinho,
  • Emilia da Conceição Corado Gabriel,
  • Welinton Câmara Figueiredo.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Resenha

Uma viagem e vários significados

Romilda Pizani narra sua experiência ao palestrar sobre o tema "Mulheres Negras: Uma Trajetória de Luta e Empoderamento no Brasil"

20/11/2025 17h00

Compartilhar
Romilda Pizani é arte-educadora, apresentadora e ativista

Romilda Pizani é arte-educadora, apresentadora e ativista Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Fui convidada pela professora doutora Gladys Mitchell para ministrar uma palestra na  Universidade Central da Carolina do Norte (em 21/10), com o tema "Mulheres Negras: Uma Trajetória de Luta e Empoderamento no Brasil". Me senti extremamente honrada com o convite.

Depois de absorver o convite, fui tomar as providências para que a viagem acontecesse, entre a organização do visto e o preparo da palestra. Tive dias de muita ansiedade, mas tudo pronto, checklist ok! Visto ok! Palestra ok! Rede de apoio nos EUA ok! Inglês... Vamos lá!

O meu primeiro impacto foi quando eu desembarquei em Atlanta: uau! Muitas pessoas negras em diversas funções de trabalho, lindo de ver. Depois, foi na Universidade Central da Carolina do Norte, quando eu entrei no campus da universidade, eu só via pessoas negras jovens. No dia em que proferi a minha palestra, um dos jovens perguntou: "Quantas universidades negras tem no Brasil?" E eu respondi: "Uma". Conversamos sobre o porquê de termos somente uma.

Depois, veio outra pergunta: "As mulheres negras, como elas lidam com a violência?" E eu respondi que o índice de feminicídio no Brasil ainda é muito alto. Por último, os jovens negros no Brasil, o que costumam fazer? Uau! Respondi que fazem várias coisas, ou às vezes fazem mais do que as oportunidades que lhes são apresentadas.

Terminei minha fala, respondi às perguntas e saí com o sentimento de como precisamos avançar em diversos fatores, mas em especial para com a nossa juventude negra. Eu estava em uma universidade que tem mais de 95% de alunos negros, sendo essa uma das 80 universidades negras dos EUA. E ao sair da sala, fui convidada para ir até o pátio da universidade para conhecer o Encontro das 10:40. Toda terça-feira, às 10:40, acontece o Encontro das 10:40, que começou há muito tempo atrás para discutir ações e estratégias de combate ao racismo nos EUA e que continua até os dias de hoje.

A partir de uma outra linguagem, buscam continuar a fortalecer essa luta. Foi lindo ver esse número de jovens negros reunindo-se para se fortalecerem.

Me fiz uma pergunta: sendo o Brasil o país com o maior número de afrodescendentes fora da África, como seria se tivéssemos tido o Apartheid no Brasil? Porque, para mim, fica muito nítido que o apartheid foi o divisor de águas nos Estados Unidos. Mas aqui vivemos a falsa democracia racial e social, e certamente isso contribui para que muitas ações não aconteçam em prol da população negra.

Seguiremos acreditando que um dia tudo irá mudar e a tão sonhada democracia racial chegará. E, como disse Rubens Paiva, "a vida presta!".

*Arte-educadora, apresentadora e ativista

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?