Johnny Depp doará parte do US$ 1 mi que recebeu de Amber Heard para Amazônia

A poesia não está nos versos, por vezes

ela está no coração. E é tamanha,

a ponto de não caber nas palavras”.



FELPUDA

Nos bastidores, o que se fala é que se duas figurinhas políticas realmente conseguirem a unção para disputar a cadeira mais importante do Paço Municipal, será a reedição de embates que aconteceram em tempos não muito distantes.

Embora a dupla esteja meio enferrujada para um confronto desse porte, acredita que poderá voltar à esgrima e gritar “touché!”.

Sei não...

Forçado

Para não ficar muito feio perante o distinto eleitorado, partido sugeriu encontrar um nome para tentar ser eleito prefeito de Campo Grande.

Até parece a piada sobre quando o sargento mandou que voluntários para brigar em campo dessem um passo

à frente, toda a tropa deu um passo para trás e o soldado ficou como o único “valentão’’ entre os colegas e foi para o sacrifício.

Libras

Estão abertas as inscrições para Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na modalidade de Educação

a Distância (EaD).

A prioridade na ocupação das vagas é para pessoas surdas, e a comprovação será feita na hora da matrícula, com apresentação de laudo médico com o resultado do exame de audiometria. Mais informações: ead.ufgd.edu.br.

Hussein, príncipe herdeiro da Jordânia e filho do rei Abdullah 2º, trocou alianças com Rajwa Khalid Al Saif, que passou a ser conhecida oficialmente como princesa Rajwa Al Hussein,

título que carregará até se tornar rainha do país.

Foto: Reprodução

De acordo com a imprensa internacional, o casamento real – o maior de 2023 até agora – pode ter custado até US$ 100 milhões e foi assistido via TV por cerca de 200 milhões de telespectadores mundo afora.

Depois da cerimônia religiosa, que contou com presenças importantes, como Kate Middleton e o príncipe William, Rajwa e Hussein desfilaram em carro oficial pelas ruas da cidade.

Marise Anzoategui e sua neta Valentina / Foto: Alameda/Guilherme Molento

Renata Scarpa e Carol Celico / Foto: Reprodução Zorzi

Identificação

Lei de 2009 que criou o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos em Mato Grosso do Sul deverá passar por algumas alterações. Uma delas estabelece que os órgãos e as instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços de emergência deverão anotar o número de onde

se originou a solicitação falsa e enviar ofício às telefônicas. Estas terão de informar os dados do proprietário em um prazo de 30 dias, sob pena de multa.

A proposta é do deputado Gerson Claro.

“Taça”

No mês de maio, o Procon de MS registrou empate entre crédito consignado, energia elétrica e internet (fixa ou banda larga) na tentativa de conquistar o pódio de reclamações dos consumidores desses

serviços: foram 109 queixas formalizadas.

Os campeões foram os cartões de crédito, de débito e de lojas, registrando 368 ocorrências do total de 2.217 atendimentos daquele órgão.

Gratuita

Com objetivo de identificar precocemente a escoliose (curvatura lateral da coluna vertebral) em crianças

e adolescentes entre nove e 17 anos de idade, teve início dia 12, e prosseguirá até o dia 16, ação gratuita na Clínica Escola Integrada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os atendimentos são para as comunidades interna e externa. Agendamentos pelo telefone (67) 3345-7967.

Aniversariantes



Dra. Heda Maria Medeiros Rodrigues,

André Stuart Santos,

Melissa de Andrade Ayache,

Manoel Pires Bezerra,

Dra. Irma Vieira de Santana e Anzoategui,

Leandro Torres Martins,

Akira Yamada,

Antonio Francisco dos Santos,

Ricieri Zanella Gnoato,

Valdenice Maria de Oliveira Celeri,

Tonia Regina de Melo,

José Arlei Dias Cristaldo,

Paulo Henrique Piaia,

Marcio Juliano Centurião Torres,

Maria Antonia Martins de Ulhoa Cintra,

Alcindo Souza Almeida,

Maria Eduarda Ferraz Rodrigues,

Raquel de Oliveira Branco Dantas,

Antônia Pinto de Araújo,

Antonio Francisco do Nascimento,

Antônio Carlos Salomão (Tony),

Antônio Saldanha Derzi,

Raíra Gomes Camargo,

Alberto Barbosa Teixeira,

Antônio Norberto de Almeida Couto,

Regina Márcia de Queiroz Nunes,

Karin Kollon Massulo,

Antonio Ramão Marcondes Carvalho,

Antonio Carlos do Nascimento Osório,

Marcia Cristina Barbosa dos Santos,

Antonia Maria Ferreira,

Marco Antônio Silveira,

Walfrido Salvi,

Antônio Teixeira Barros,

Marco Antonio Jacob,

Henrique Holsback Alves,

Marisa Veiga,

Flávio Castelão,

Maria Sandra Bezerra,

Douglas Veratti Campos,

Ernesto Antônio Figueiró,

Celso Antônio de Campos,

Jorge Manuel Moreira Martins,

Antônio Alves Gomes,

Marlene Vieira de Carvalho,

Antônio Barrios de Souza,

Marco Antônio Alves Barbosa,

Antonia Dias Cabral,

Marcos Antonio Rolon Romeiro,

Elisabete Romero Nobre Leal,

Antônio Paulo Ramos,

Marco Antônio Martins,

Antonia Anaurelina Nogueira,

Manoel Roberto Ovídio,

Marcos Asper,

Jary Ramos de Souza,

Cláudia Oliveira Dias,

Antônio Mazeica,

Dr. Antonino de Oliveira Paredes,

Márcia Regina Uehara,

Antônio João Vilalba Gutierrez,

Lydia Maria de Brito,

Antônio Coelho Neto,

Maria Helena Simões Corrêa Maymone,

Maria Jerusa Pithan Rodrigues,

Alessandra Cavalcanti Flôres,

Maria Araújo Medeiros,

Michele Corrêa,

Ronner Loubet da Rosa,

Marco Antônio Nunes,

Rodrigo Alves Chaves,

Eva Mariza Nogueira do Amaral,

Maria José Fernandes Barbosa,

Pe. José Winkler,

Alcides Patussi,

Sandra Silvia Barbosa,

Carlos Alberto Salim Duailibi,

Antônio Hazino Oyadomari, Edilberto Celestino de Oliveira,

Antônio Nogueira Neto,

Eliane Costa Leite Novaes,

Gilda Pires Mendes,

Antônio Sebastião de Rezende,

Railda Antonia Azambuja,

Aracy Antunes Bakargi,

Dra. Cristina Cespedes Borges,

Angela Stoffel,

Jeferson Antônio Baqueti,

Eugênio Berbert Mariano

Eurico Menezes da Silva,

Adão Roberto dos Santos,

Zysla Dias Toledo,

Eliceu Pereira da Silva,

Ronaldo José Rosa Júnior,

André Luiz Neves da Silva,

Ena Brandão Marroni,

Daniel Stello,

Dr. José Aêdo Camilo,

Alex Maidana,

Libindo Assis Godoy,

Antonio Carlos Toffoli,

Carlos Alberto Baldasso,

Cláudia Midori Nakasse Mori,

Pe. Paulo Fernando Vendrani,

Rodrigo Chaves de Oliveira.

Colaborou Tatyane Gameiro

