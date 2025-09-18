Ju Souc Trio: brasilidades e protagonismo feminino

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na próxima semana, no dia 23 de setembro, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, na Capital, será realizado o show de estreia do projeto Ju Souc Trio, que vai circular por quatro cidades (Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana) de Mato Grosso do Sul.

A proposta do trabalho é levar música autoral, brasilidades e um forte viés de consciência social. Os shows são gratuitos, com classificação livre. Informações sobre o projeto pelo Instagram @jusouc.music.

Produzido e liderado pela compositora e multi-instrumentista Ju Souc, o trio é formado ainda por Márcio Alves de Jesus (percussão) e Willian Ferreira (baixo). O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc) e do governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado.

Nos palcos, Ju Souc apresenta canções autorais ao lado do trio e também em formato looping (gravação e execução em tempo real), demonstrando seu potencial artístico ao explorar piano, violão, guitarra e bateria. Mais que apresentações musicais, a iniciativa assume uma pauta importante: a cultura como ferramenta de combate à misoginia, de promoção da visibilidade das mulheres e de disseminação de reflexões sociais urgentes.

No município de Aquidauana, a data e local do show estão sendo definidos pela produção do projeto e, em breve, serão divulgados.

Vozes que ecoam

Segundo Rozana Valentim de Godoi, diretora de Popularização da Ciência na UFMS, receber o projeto no Teatro Glauce Rocha é também abrir espaço para reflexão social.

“Receber esse show no Teatro Glauce Rocha, dentro do Festival Mais Cultura, é promover muito mais do que música – é criar espaço de reflexão. Num estado em que ainda há tanta violência contra as mulheres, unir arte, palco acadêmico e música é provocar mudança. O público sai não só emocionado, mas refletindo sobre o papel da mulher na nossa sociedade”.

Amigo da artista e integrante do trio, o percussionista Márcio Alves ressalta a liderança artística de Ju Souc e o engajamento do trabalho. “O que me motivou foi o compromisso da Ju com a nossa música – com verdade, humildade e respeito. É um privilégio tocar sob a direção de uma artista que não se intimida diante de preconceitos, que valoriza cada nota como parte de algo maior”.

Na visão do professor Marco Antônio Costa, diretor do campus da UFMS em Naviraí, a circulação cultural fora da capital tem papel crucial de descentralizar a arte e promover pautas essenciais.

“Aqui no interior, a arte vai além de espetáculo: cria pertencimento. Trazer esse show para Naviraí significa também descentralizar a cultura, mostrar que é possível viver cultura diversificada longe dos grandes centros. É alimentar alma, pensamento e consciência”.

Arte não tem regras

Já para Ju Souc, idealizadora e protagonista do projeto, a proposta é apresentar música sem fronteiras e com responsabilidade social.

“Levar ao público a verdadeira história musical. Que a música não tem limites, que a arte não tem regras, o que existe, sim, é a responsabilidade social com o trabalho desenvolvido”, afirma a artista que adianta ao público seu propósito de “levar canções autorais que desmistificam paradigmas da música sul-mato-grossense. O show é leve e intenso ao mesmo tempo. Três pessoas, vários instrumentos no palco. Haverá piano, violão, guitarra, bateria e voz. De clássicos a composições inéditas. Será dividido em três partes, com uma participação especial surpresa no fim”.

Bastidores

Apesar do tom de celebração musical, o projeto também chama atenção para a dura realidade em que se insere Mato Grosso do Sul. Isso porque ele segue entre os estados com os maiores índices de feminicídio no País.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, MS tem a segunda maior taxa nacional de violência contra a mulher, conforme taxas registradas em 2024, perdendo apenas para Mato Grosso.

Para se ter uma ideia, só até este mês de setembro, já foram registradas 27 mulheres vítimas de feminicídio, conforme publicado no site Monitor de Violência Contra a Mulher, do governo do Estado.

“É nesse contexto que iniciativas culturais como o Ju Souc Trio ganham ainda mais relevância, promovendo voz, empoderamento e reflexão por meio da arte”, conclui a professora da UFMS, Rozana Valentim.

Serviço

Projeto Ju Souc Trio – Shows

• Campo Grande – 23 de setembro, às 19h30min – Teatro Glauce Rocha (UFMS).

• Naviraí – 2 de outubro, às 21h – Campus UFMS.

• Ponta Porã – 3 de outubro, às 19h30min – Fronteira Criativa.

