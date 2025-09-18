Ju Souc Trio: brasilidades e protagonismo feminino

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Na próxima semana, no dia 23 de setembro, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, na Capital, será realizado o show de estreia do projeto Ju Souc Trio, que vai circular por quatro cidades (Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana) de Mato Grosso do Sul.

A proposta do trabalho é levar música autoral, brasilidades e um forte viés de consciência social. Os shows são gratuitos, com classificação livre. Informações sobre o projeto pelo Instagram @jusouc.music.

Produzido e liderado pela compositora e multi-instrumentista Ju Souc, o trio é formado ainda por Márcio Alves de Jesus (percussão) e Willian Ferreira (baixo). O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc) e do governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado.

Nos palcos, Ju Souc apresenta canções autorais ao lado do trio e também em formato looping (gravação e execução em tempo real), demonstrando seu potencial artístico ao explorar piano, violão, guitarra e bateria. Mais que apresentações musicais, a iniciativa assume uma pauta importante: a cultura como ferramenta de combate à misoginia, de promoção da visibilidade das mulheres e de disseminação de reflexões sociais urgentes.

No município de Aquidauana, a data e local do show estão sendo definidos pela produção do projeto e, em breve, serão divulgados.

Vozes que ecoam

Segundo Rozana Valentim de Godoi, diretora de Popularização da Ciência na UFMS, receber o projeto no Teatro Glauce Rocha é também abrir espaço para reflexão social.

“Receber esse show no Teatro Glauce Rocha, dentro do Festival Mais Cultura, é promover muito mais do que música – é criar espaço de reflexão. Num estado em que ainda há tanta violência contra as mulheres, unir arte, palco acadêmico e música é provocar mudança. O público sai não só emocionado, mas refletindo sobre o papel da mulher na nossa sociedade”.

Amigo da artista e integrante do trio, o percussionista Márcio Alves ressalta a liderança artística de Ju Souc e o engajamento do trabalho. “O que me motivou foi o compromisso da Ju com a nossa música – com verdade, humildade e respeito. É um privilégio tocar sob a direção de uma artista que não se intimida diante de preconceitos, que valoriza cada nota como parte de algo maior”.

Na visão do professor Marco Antônio Costa, diretor do campus da UFMS em Naviraí, a circulação cultural fora da capital tem papel crucial de descentralizar a arte e promover pautas essenciais.

“Aqui no interior, a arte vai além de espetáculo: cria pertencimento. Trazer esse show para Naviraí significa também descentralizar a cultura, mostrar que é possível viver cultura diversificada longe dos grandes centros. É alimentar alma, pensamento e consciência”.

Arte não tem regras

Já para Ju Souc, idealizadora e protagonista do projeto, a proposta é apresentar música sem fronteiras e com responsabilidade social.

“Levar ao público a verdadeira história musical. Que a música não tem limites, que a arte não tem regras, o que existe, sim, é a responsabilidade social com o trabalho desenvolvido”, afirma a artista que adianta ao público seu propósito de “levar canções autorais que desmistificam paradigmas da música sul-mato-grossense. O show é leve e intenso ao mesmo tempo. Três pessoas, vários instrumentos no palco. Haverá piano, violão, guitarra, bateria e voz. De clássicos a composições inéditas. Será dividido em três partes, com uma participação especial surpresa no fim”.

Bastidores

Apesar do tom de celebração musical, o projeto também chama atenção para a dura realidade em que se insere Mato Grosso do Sul. Isso porque ele segue entre os estados com os maiores índices de feminicídio no País.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, MS tem a segunda maior taxa nacional de violência contra a mulher, conforme taxas registradas em 2024, perdendo apenas para Mato Grosso.

Para se ter uma ideia, só até este mês de setembro, já foram registradas 27 mulheres vítimas de feminicídio, conforme publicado no site Monitor de Violência Contra a Mulher, do governo do Estado.

“É nesse contexto que iniciativas culturais como o Ju Souc Trio ganham ainda mais relevância, promovendo voz, empoderamento e reflexão por meio da arte”, conclui a professora da UFMS, Rozana Valentim.

Serviço

Projeto Ju Souc Trio – Shows

• Campo Grande – 23 de setembro, às 19h30min – Teatro Glauce Rocha (UFMS).
• Naviraí – 2 de outubro, às 21h – Campus UFMS.
• Ponta Porã – 3 de outubro, às 19h30min – Fronteira Criativa.

DIÁLOGO

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

18/09/2025 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"O Brasil é o único país
em que os ratos conseguem
botar a culpa no queijo”.

Felpuda

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche 
Thales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

Aniversariantes

  • Dra. Carolina Rebello Hilgert,
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho,
  • Maria Eduarda Pedrossian Faria Gatti,
  • Gutemberg (Guy) Judson
  • Salgado Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz,
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • Dr. Joel Miyahira,
  • José Soares Ribeiro,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto,
  • Alessandra Pereira Terra Costa,
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Edson Luiz de David,
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Dr. Antônio Gentil Neto,
  • Veronica Daúde Monaco,
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Eneida Cangussu Soares,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Dr. Carlos Alberto Langassner,
  • Archimedes Francisco Delgado,
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche,
  • Adela Garcia Rocha,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Nelson Alves Filho,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Aikel Nakazato,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Dulce Pandin,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Elizete Cardoso,
  • Ana Maria Kemp Falcon,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodriguesm da Silva Santos,
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Judith de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Ozéias Ferreira Forte,
  • André Antiqueira Filho,
  • Alexandre Duarte Esposito,
  • Heraldo Bojikian,
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Bernardo Fábio Fernandes,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

Câncer de pele de Bolsonaro: o que o episódio ensina sobre a importância do diagnóstico precoce

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente

17/09/2025 17h05

Compartilhar

Reprodução IA

Continue Lendo...

Quando ouvimos a palavra "câncer", um arrepio percorre a espinha. É natural. Mas no vasto universo das doenças, há nuances e diferentes níveis de gravidade. E, no que diz respeito ao câncer de pele, o carcinoma basocelular surge como um tipo que, apesar de alarmar, geralmente carrega uma mensagem de esperança e alta chance de cura. É uma condição que atinge milhões de pessoas anualmente e, por isso, merece ser compreendida com clareza e sem rodeios.

Imagine a pele como um grande escudo, o maior órgão do nosso corpo, nos protegendo do mundo exterior. Nela, células se renovam constantemente.

O carcinoma basocelular nasce de uma dessas células, as chamadas "células basais", que estão na camada mais profunda da epiderme. A grande maioria dos casos está diretamente ligada a um velho conhecido: o sol. Aqueles dias de praia sem protetor, as tardes no campo sob a luz intensa, a vida ao ar livre sem a devida proteção – tudo isso, ao longo dos anos, acumula um "déficit" de cuidado que pode se manifestar nessa forma de câncer.

Um Crescimento Lento e Visível

A boa notícia é que o carcinoma basocelular é, em geral, um câncer "tranquilo". Ele cresce devagar, bem diferente de outros tipos mais agressivos. Raramente ele se aventura para outras partes do corpo (o que chamamos de metástase), o que faz com que seu tratamento seja, na vasta maioria das vezes, localizado e altamente eficaz.

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente.

Geralmente surge nas áreas mais expostas ao sol: no rosto, nas orelhas, no nariz, no couro cabeludo (especialmente em pessoas com calvície), nos ombros e no pescoço. A chave está na observação. Conhecer a própria pele, notar qualquer mudança, é o primeiro e mais poderoso passo para a detecção precoce.

O Poder da Prevenção e do Tratamento

A história do carcinoma basocelular é uma narrativa de "quanto antes, melhor". Ao notar qualquer sinal suspeito, a visita ao dermatologista é fundamental. Com um exame simples, o profissional pode identificar a lesão e, se necessário, realizar uma biópsia.

O tratamento é, na maioria dos casos, cirúrgico. A lesão é removida, e a pele se recupera, com taxas de cura que chegam a mais de 95% quando o diagnóstico é precoce. Em alguns casos, dependendo da localização e do tamanho, podem ser indicadas outras abordagens, como radioterapia ou tratamentos tópicos.

Mas a lição mais importante é a prevenção. Proteger-se do sol não é apenas uma recomendação estética, é um ato de carinho com a própria saúde. Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, usar chapéus, óculos de sol, roupas com proteção UV e evitar a exposição nos horários de pico (entre 10h e 16h) são hábitos simples que podem fazer toda a diferença.

O carcinoma basocelular nos lembra que a saúde da pele é um espelho da nossa relação com o ambiente. É um convite para desacelerar, observar e cuidar. Um lembrete gentil de que, com atenção e prevenção, podemos continuar a desfrutar da vida sob o sol, mas com a sabedoria e o respeito que nosso maior escudo merece.

