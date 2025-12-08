Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Kleber Mendonça celebra 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro

O Agente Secreto tornou-se o filme brasileiro falado em português mais indicado da história do Globo de Ouro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/12/2025 - 21h00
O Agente Secreto conquistou três indicações ao Globo de Ouro, nesta segunda-feira, 8. No X (antigo Twitter), o diretor Kleber Mendonça Filho agradeceu às mensagens e à equipe do longa, que concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu ele.

O diretor também agradeceu às mensagens de carinho pelas indicações e brincou que seu celular está "parecendo uma árvore de Natal".

Recorde

O Agente Secreto tornou-se o filme brasileiro falado em português mais indicado da história do Globo de Ouro. O Beijo da Mulher Aranha, dirigido por Hector Babenco em 1985 e que é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, teve quatro indicações no Globo de Ouro de 1986 - Melhor Filme de Drama, Melhor Atriz Coadjuvante, para Sônia Braga, e duas em Melhor Ator em Drama, para William Hurt e para Raul Julia. O longa, porém, é totalmente falado em inglês, o que faz com que muitos não o considerem como um filme brasileiro.

Quem concorre com O Agente Secreto

Melhor Filme de Drama

- Frankenstein

- Hamnet

- Foi Apenas um Acidente

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

- Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

- Oscar Isaac (Frankenstein)

- Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

- Michael B. Jordan (Pecadores)

- Wagner Moura (O Agente Secreto)

- Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

- Foi Apenas um Acidente

- Sem Outra Chance

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Sirat

- A Voz de Hind Rajab

Sobre o longa

O filme de Kleber Mendonça que está em cartaz nos cinemas e tem recebido críticas positivas no Brasil e no exterior retrata a história de Marcelo (Wagner Moura), que chega ao Recife em uma tentativa de escapar de seu passado e se reconectar com seu filho. Ele, porém, se vê mergulhado em um clima de insegurança e desconfianças - tal qual o espectador, que durante as 2h40 do filme é transportado para o Brasil de 1977, em plena ditadura militar.

Diálogo

O ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador Eduardo Riedel começam a... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (8)

08/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Davi Roballo - escritor brasileiro

O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a presença devastadora de tudo aquilo que jamais ousamos dizer”

Felpuda

O ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador Eduardo Riedel começam a se preparar para, como bons marinheiros que singram as águas nem sempre calmas da política, tentar tapar as pequenas brechas que começam a aparecer no caso da embarcação preparada para viagem às eleições 2026. Como os vikings, eles sabem que poderão enfrentar tempestades em alto mar e serem alvo dos adversários. O que, até então, parecia estar em calmaria total, agora tem a previsão de borrascas. Naufrágio, nem pensar! Mesmo que não haja botes salva-vidas suficientes...

Diálogo

Só depois

Nos meios políticos, a previsão é de que no PSDB as coisas serão ajeitadas somente quando da abertura da janela partidária. Dizem que o deputado federal Beto Pereira não deverá ficar no partido e migrar para o Republicanos, a fim de disputar a reeleição.

Mais

Já o seu colega Pedro Caravina teria planos de permanecer no ninho tucano, desde que seja o presidente estadual. Entretanto, também poderá deixar a sigla se o deputado federal Geraldo Resende assumir o comando. Resta esperar para conferir.

Celina Merem, que comemorou idade nova dia 6, e Viviane Borghetti Zampieri Filinto

 

Sig Bergamin, Romeu Trussardi Neto e Felipe Diniz

Transparência

A Caixa de Assistência dos Servidores de MS (Cassems) terá que dar satisfação ao Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros votaram, por unanimidade, para que o plano de saúde submeta relatório à auditoria daquele órgão, referente aos repasses efetuados pelo governo do Estado. A informação foi dada pelo deputado João Catan, durante sessão na Assembleia, quando disse que são repassados R$ 500 milhões à Cassems.

Muda tudo

Sobre essa questão da Cassems, o deputado Gerson Claro explicou que a atual decisão muda todo o entendimento Jurídico, e considerou isso muito plausível. Antes da decisão do TCE-MS, a subvenção “era dada ao servidor e não à empresa privada”, no caso, à caixa de assistência. “R$ 500 milhões é o Estado que dá em Saúde ao seu servidor. E se houver mesmo a mudança do entendimento Jurídico, de intepretação legal, eu assino com vossa excelência”, frisou.

Demorou

Somente cinco dias depois do episódio em que integrantes da Guarda Civil Metropolitana e manifestantes se confrontaram durante protesto contra a Administração Municipal, é que houve uma reunião sobre o episódio. Vereadores ouviram, no dia 4, esclarecimentos do secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga. Ele defendeu a guarnição e disse que as imagens serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil, responsáveis pela investigação. arquivo pessoal arquivo pessoal arquivo pessoal arquivo pessoal arquivo pessoal.

*Colaborou Tatyane Gameiro

documentário

'Apocalipse nos Trópicos', cotado ao Oscar, vence duas categorias em prêmio internacional

Documentário em longa-metragem aborda a relação entre política e religião no Brasil

07/12/2025 21h00

Documentário aborda a relação entre política e religião no Brasil

Documentário aborda a relação entre política e religião no Brasil Foto: Divulgação

Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, venceu as categorias de melhor produção e melhor roteiro do International Documentary Awards (IDA) neste sábado, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O filme também concorria nas categorias de melhor documentário em longa-metragem, a principal da noite, e melhor direção.

A primeira foi vencida por The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

"Que orgulho e que honra receber esse prêmio que não é apenas nosso, mas de toda equipe incrível de Apocalipse nos Trópicos", afirmou Costa em seu Instagram.

O prêmio de roteiro foi dado a Petra Costa, Alessandra Orofino, Nels Bangerter, David Barker, Tina Baz, e o de produção a Petra e Alessandra.

Disputa pelo Oscar

Há expectativa de que Apocalipse nos Trópicos seja um dos escolhidos para concorrer ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem na lista que será divulgada pela Academia em 22 de janeiro de 2026.

O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pastor Silas Malafaia.

Não seria a primeira disputa de Petra Costa em um Oscar. Em 2020, seu filme Democracia em Vertigem também concorreu na mesma categoria. Na ocasião, porém, a estatueta ficou com American Factory.

