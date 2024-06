Lançamento B+: Gabriel Sater é indicado ao Prêmio da Música Brasileira 2024 que acontece hoje no RJ

Após os sucessos de remakes como Pantanal e Renascer, o ator, músico e compositor Gabriel Sater é um dos indicados da noite do Prêmio da Música Brasileira deste ano.



“Fiquei sabendo da indicação através dos perfis, @xereutrindy da Gabriela Silva e @gabrielsaternews da Luiza Novaes no instagram. Fiquei feliz DEMAIS, comemorei com a minha esposa na mesma hora. Também liguei para o João Gaspar (meu parceiro na produção musical e arranjos da faixa), pra Eliana Maria Drabecki (da empresa Compensados Drabecki, que é minha apoiadora oficial de carreira e do lançamento dessa música) e liguei pro Paulo Simões (meu parceiro na composição dessa música)! A música indicada "Nos Dias Atuais - Ao Vivo" é minha primeira parceria com o mestre Paulo Simões, um dos maiores compositores brasileiros e grande referência pra mim”, comemora Gabriel.



Hoje dia 12 de junho, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe convidados ilustres para o Prêmio da Música Brasileira que celebra a sua 31 edição. Este ano a apresentação ficará por conta atriz Regina Casé com uma promessa de marcante homenagem a carreira do cantor Tim Maia, além de inúmeras atrações durante a noite de premiação.



Filho do músico Almir Sater, Gabriel vem colecionando sucessos e recordes de acessos e compartilhamentos em diferentes plataformas com suas canções, além de integrar os seletos artistas em trilhas de novelas como Pantanal, por exemplo, e também de outros lançamentos com parceiros e letras inesquecíveis.



“Maestro João Carlos Martins, Luiz Carlos Sá, Paulo Simões, Renato Teixeira e seu pai, meu pai, João Gaspar, entre tantos outros, são parcerias preciosas que levaram anos de maturação para nascerem. Meu pai, maestro João Carlos Martins, Renato Teixeira, Paulo Simões, Luiz Carlos Sá, são artistas que eu cresci ouvindo suas obras musicais e assistindo seus shows. Então cada música gravada com cada uma dessas lendas vivas é a realização de um sonho de longa data. Agora estamos iniciando a pré produção de novidades com outra grande referência, meu parceiro Geraldo Espíndola”, explica.



O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube, além de uma cobertura em tempo real no Instagram e TikTok do PMB. As transmissões têm início às 20h45, enquanto a cobertura às 19h.



Gabriel conversou com o Correio B+, e falou um pouquinho sobre o prêmio e lançamentos...



CE - Como foi a sua participação em Pantanal e depois em Renascer?

GS - A participação no remake de Pantanal foi um dos maiores sonhos realizados na minha carreira, nunca quis tanto fazer um personagem quanto eu quis fazer o Xeréu Trindade/Cramulhão. No remake de Renascer fiquei muito feliz com o convite para viver Rashid na primeira fase, pois amava a novela original e o personagem do Rashid. Embora tenha sido uma participação especial curta, foi muito complexa, desafiadora e enriquecedora artisticamente falando. Uma felicidade imensa ter vivido intensamente cada um desses personagens e projetos.



CE - Suas tem sido destaques em novelas, plataformas e também no YouTube. Como tem sido esse sucesso pra você e reconhecimento?

GS - É muito gratificante ter esse reconhecimento. Agora em julho de 2024 completo 24 de dedicação profissional e integral as artes, e de uma forma indomável, apaixonada e sempre em busca da minha evolução como artista e pessoa. Trabalho pra trazer o meu melhor para meu público e é maravilhoso quando sinto esse retorno, me motiva ainda mais.



CE - Você tem feito inúmeras parcerias que tem gerado frutos como Maestro João Carlos Martins, Luiz Carlos Sá, Paulo Simões, Renato Teixeira, seu pai, entre outros. Como tem sido esses processos?

GS - São parcerias preciosas que levaram anos de maturação para nascerem. Meu pai (Almir Sater), maestro João Carlos Martins, Renato Teixeira, Paulo Simões, Luiz Carlos Sá, são artistas que eu cresci ouvindo suas obras musicais e assistindo seus shows. Então cada música gravada com cada uma dessas lendas vivas é a realização de um sonho de longa data. Agora estamos iniciando a pré produção de novidades com outra grande referência, meu parceiro Geraldo Espíndola.

Divulgação

CE - Como você recebeu a indicação para o Prêmio da Música Brasileira 2024? Como está a sua expectativa para a premiação?

GS - Fiquei sabendo da indicação através dos perfis, @xereutrindy da Gabriela Silva e @gabrielsaternews da Luiza Novaes no instagram. Fiquei feliz DEMAIS, comemorei com a minha esposa, na mesma hora liguei pro João Gaspar (meu parceiro na produção musical e arranjos da faixa), pra Eliana Maria Drabecki (da empresa Compensados Drabecki, que é minha apoiadora oficial de carreira e do lançamento dessa música) e liguei pro Paulo Simões (meu parceiro na composição dessa música)! A música indicada "Nos Dias Atuais - Ao Vivo" é minha primeira parceria com o mestre Paulo Simões, um dos maiores compositores brasileiros e grande referência pra mim.

CE - Como estão sua esposa, amigos, parceiros, família e seu pai Almir com essa indicação?

GS - Todos muito felizes, e claro que quando ficaram sabendo fizeram a maior festa.

CE - Quais as categorias? Música? Conta pra gente...

GS - Dentro da categoria "Canção Popular" do 31º Prêmio da Música Brasileira, estou indicado em duas subcategorias: Intérprete e Lançamento com a música "NOS DIAS ATUAIS (Ao Vivo).

CE - Após a indicação quais são as novidades?

GS - Em 22 de março de 2024 lancei meu mais recente álbum "Faróis do Sertão" (meu sexto album de carreira) e que terà sua versão física em CD que chega agora em agosto. A criação da arte do encarte do CD está por conta da incrível artista Paula Cunha. Eu e João Gaspar estamos focados na evolução do show "Noites Pantaneiras" (que venho apresentando após a minha saída da novela Pantanal) e a criação do novo show "Erva Doce" (fruto do CD que indicado ao Grammy Latino em 2023) que estreará em 04 de outubro. Ainda tem um mega evento em 10 de agosto no Vibra São Paulo com meu pai. Dois shows completos e separados na mesma noites e com uma surpresa no final. Show especial de Dia dos Pais.