Lançamento B+: Marca de produtos naturais fundada e liderada por mulheres celebra cinco anos

O Pajem de Copas é a carta regente da semana. Ela traz começos e conexões afetivas para esse período.

Pajem de Copas como Carta Regente da Semana

O Pajem de Copas simboliza o seu "eu" criativo e infantil, aquela parte dentro de você que ainda é capaz de se encantar com o mundo — com olhos curiosos, abertos à beleza e à surpresa.

Todos nós temos uma energia criativa, mas cada um a manifesta de forma única. O Pajem de Copas convida você a brincar, se inspirar e criar algo bonito. Ele segue o coração. É o poeta sensível do Tarô. Vale a reflexão: você tem se permitido apenas... brincar?

O Pajem é mestre em traduzir sentimentos por meio da expressão criativa. Ele ilumina o coração dos outros com palavras, gestos e criações que dão voz àquilo que muitos não conseguem expressar. Quando o Pajem de Copas aparece como carta regente, o seu "eu criativo e brincalhão" está pedindo atenção!

Se você der ouvidos a esse chamado, a diversão será garantida. As crianças acreditam na magia de criar para se expressar. Adoram desenhar, pintar, fazer artes com papel e cola — e se orgulham imensamente disso! Nunca dizem: “Ah, hoje não vou desenhar porque não sou perfeito nisso.” Elas simplesmente mergulham na experiência porque é prazerosa!

Agora é hora de silenciar o crítico interno que sussurra dúvidas no seu ouvido. Faça algo criativo só pelo prazer de fazer. Torne sua casa mais vibrante e colorida. Crie algo com as mãos, invente, brinque, provoque suavemente a sua criança interior. Use a criatividade como um canal para dar vazão aos sentimentos que precisam ser expressos. Deixe o seu coração brincar!

Lembre-se: os Pajens são mensageiros no Tarô. Este pode ser o momento de receber recados que aquecem o coração — talvez um novo amor... ou até o retorno de alguém especial. Quem sabe?

O Coração que Cria

Julho alcança sua metade e com ele vem uma espécie de silêncio interno. É como se o tempo diminuísse o ritmo, abrindo um espaço para escutar o que vem de dentro. Nessa paisagem simbólica, onde sentimentos se aprofundam e planos precisam ser revisitados, surge uma figura delicada e reveladora: o Pajem de Copas.

Essa carta, regente da semana, convida você a voltar a ser quem era antes de aprender a se proteger demais. Antes das amarras da crítica interna. Antes da necessidade de controle, aprovação, sucesso. O Pajem de Copas representa o eu criativo, espontâneo e emocionalmente disponível que habita em cada um de nós — muitas vezes esquecido, abafado pelo barulho da vida adulta.

Ele é o jovem do baralho do Tarô que olha para dentro e se permite sentir, criar, sonhar. E nesta semana, com tantos movimentos retrógrados no céu, ele não surge por acaso. Surge porque estamos sendo convidados a parar, escutar, e refazer caminhos — mas desta vez, com mais sensibilidade.

O Simbolismo do Pajem de Copas

Na iconografia tradicional, o Pajem de Copas é representado segurando uma taça da qual salta um peixe. Um símbolo improvável, quase surreal, mas profundamente revelador: o inesperado nasce quando o coração está aberto. O peixe representa a sabedoria emocional, a criatividade que brota sem planejamento, a sorte que vem da autenticidade.

Sua túnica estampada com flores de lótus indica que ele floresce no reino das emoções. E mesmo sendo um ser sensível, não é frágil — prefere dançar com a vida do que se esconder dela. Ele nos ensina que ser vulnerável não é sinal de fraqueza, e sim de maturidade emocional. Que criar, mesmo que “imperfeito”, é sempre um ato de coragem.

Ecos do Céu: Astrologia da Semana

A energia do Pajem de Copas conversa com três movimentos astrológicos marcantes desta semana:

Saturno Retrógrado em Áries

Saturno, o planeta do tempo, da disciplina e da estrutura, começou o seu movimento retrógrado no impulsivo signo de Áries. Isso marca um período de revisão profunda sobre como iniciamos projetos, lidamos com frustrações e sustentamos nossa coragem.

Áries quer correr. Saturno diz: “Espere.” E o Pajem de Copas intervém: “Sinta.”

Essa carta propõe uma forma mais sensível de lidar com o tempo. Em vez de insistir na pressa ou se frustrar com obstáculos, que tal perguntar-se: por que eu quero tanto isso? o que estou tentando provar? a quem estou tentando impressionar?

Esse é um momento potente para compreender a origem das nossas ações — e talvez descobrir que algumas nascem do medo, não do desejo verdadeiro. O Pajem de Copas propõe um recomeço mais sincero, onde vulnerabilidade não seja vista como fraqueza, mas como profundidade.

Sextil Mercúrio–Vênus

No meio da semana, o céu nos oferece um sopro de ternura: Mercúrio, planeta da comunicação, forma um aspecto harmonioso com Vênus, planeta do amor, dos vínculos e da arte.

É como se uma porta se abrisse para conversas mais doces, palavras mais generosas, reconexões que vinham sendo adiadas. Nesse cenário, o Pajem de Copas se torna um guia do coração: ele é o arquétipo do jovem que aprende a dizer o que sente, mesmo sem ter total clareza, mesmo com alguma timidez — mas com verdade.

Essa energia favorece o diálogo amoroso, o perdão sincero, os bilhetes deixados na porta da geladeira, as mensagens que aquecem. Não precisamos fazer grandes discursos. Às vezes, um gesto criativo basta para traduzir o que as palavras não alcançam.

Carta do Pajem de Copas - Divulgação

Mercúrio Retrógrado em Leão

E então, como se o céu dissesse “não acabou”, Mercúrio entra em retrogradação no signo de Leão na sexta (18). Aqui, o foco é a revisão da autoexpressão: como estamos comunicando quem somos? O que queremos que o mundo veja? Será que nossa forma de falar está conectada ao coração ou apenas ao ego?

Essa retrogradação pode trazer momentos de gagueira simbólica: falas que não funcionam, mal-entendidos, textos que não saem como gostaríamos. Mas o Pajem de Copas nos ensina algo precioso: a comunicação mais potente não é a perfeita — é a sincera. Ele nos convida a trocar a teatralidade pela autenticidade. A escolher falar menos alto, mas com mais verdade.

Convite da Semana: Crie, Brinque, Expresse-se

Nesta semana, olhe para a vida com os olhos do Pajem de Copas. Sabe aquela vontade de pintar, mesmo que você diga “não levo jeito”? Ou aquele impulso de escrever algo bonito para alguém, mas que você reprime por vergonha? Dê espaço a isso.

Crianças criam porque é divertido. Não porque será vendido, publicado ou aplaudido. O que você fazia quando era criança e se sentia feliz? Que tipo de expressão artística você abandonou com o tempo? O que você gostaria de tentar, se não houvesse julgamento? A dica do Tarô para a semana é clara: volte a brincar. Com palavras, com cores, com gente.

Amor | Sentir é mais forte do que provar

A comunicação afetiva ganha leveza com o sextil Mercúrio–Vênus, que entra na terça-feira (15). É hora de retomar conversas, pedir desculpas ou demonstrar carinho com gestos simples. Mas atenção: a partir de sexta-feira (18), Mercúrio retrógrado em Leão pode inflar o orgulho — escolha a vulnerabilidade em vez da defesa. Existe também a chance de surgir um romance alegre e cheio de frescor para quem está solteiro. Aproveite!

Dica: Fale com o coração. Um bilhete, um áudio sincero ou uma mensagem inesperada pode curar muito.

Trabalho | Criatividade com escuta

O Pajem traz novas ideias, mas Saturno retrógrado em Áries cobra estrutura. Evite correr. É semana para revisar planos, ouvir feedbacks e se comunicar com mais suavidade, especialmente com Mercúrio em revisão.

Dica: Expresse ideias com sensibilidade. Progresso agora é mais interno do que externo.

Dinheiro | Emoção não paga boleto

A energia emocional do Pajem pode gerar compras por impulso. E com Mercúrio retrógrado, atenção redobrada em contratos, acordos e promessas financeiras.

Dica: Revise seus gastos. Organize, não arrisque. Criatividade aqui serve para economizar.

A Delicadeza é uma Força

Sob os ecos astrológicos e o olhar encantado do Pajem de Copas, a semana nos pede um tipo diferente de coragem: a de sentir, e não fugir. A de criar, mesmo sem garantias. A de se comunicar com o coração na frente da razão.

Se os planos se desfizerem, se os diálogos ficarem pela metade, se a inspiração oscilar — tudo bem. Respire. Recolha-se. Volte ao seu centro.

Lembre-se da imagem do Pajem com sua taça mágica: algo novo, sensível e cheio de potência quer nascer dentro de você. Pode parecer frágil, mas é justamente aí que habita sua verdadeira força.

O Pajem de Copas sussurra: crie, sinta, permita que o novo floresça do seu coração. Abra espaço. E, acima de tudo, confie na poesia que pulsa em você.

Fica a reflexão: "Não se tira nada de nada. O novo vem do antigo, mas nem por isso é menos novo."— Bertolt Brecht

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão