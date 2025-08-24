Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Fenômeno de público e primeiro cantor gospel na lista da Forbes Under 30, gravação de DVD do cantor também terá Fernanda Brum e atrações internacionais

Flavia Viana

Flavia Viana

24/08/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O cantor e pastor Marcos Freire, uma das principais vozes do gospel brasileiro, está prestes a celebrar uma década de carreira com a gravação de um DVD especial. O evento acontecerá no dia 10 de setembro, em São Paulo (SP), na Igreja Lagoinha Alphaville, com capacidade para 20 mil pessoas e já conta com participações especiais confirmadas.

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória de Marcos ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

No entanto, Deus revelou a Marcos que esse DVD seria uma união entre nações, abrindo espaço para colaborações internacionais inéditas no Brasil. Entre os convidados está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção “Melhor Amigo”, um sucesso que ultrapassou fronteiras. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.

A conexão entre os dois aconteceu de forma surpreendente: após procurá-lo nas redes sociais, Marcos recebeu uma resposta afirmativa, pois Chandler buscava justamente um ministro brasileiro para uma parceria. Atualmente, eles estão compondo juntos uma música inédita que será lançada no projeto.

A expectativa é que este lançamento consolide ainda mais a carreira de Marcos Freire, reunindo em um só trabalho influências locais e internacionais, fé e excelência musical.

               Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros - Divulgação

DESTAQUE NACIONAL

Com mais de 100 milhões de acessos em plataformas digitais. Apenas no Spotify, Marcos já soma quase 55 milhões de reproduções. Em 2023, Marcos fez história ao se tornar o primeiro cantor gospel a integrar a prestigiada lista Forbes Under 30, na categoria Terceiro Setor/Empreendedorismo Social, reconhecimento que reforça sua influência e impacto como artista.

Com recentes apresentações marcantes, como no Maior São João do Mundo 2025, onde levou louvor e espiritualidade a um dos maiores eventos culturais do país, Marcos Freire segue expandindo seu público, quebrando barreiras e consolidando-se como uma das principais vozes do gospel brasileiro.

Marcos Freire não se destaca apenas na música, mas também pelo seu trabalho social. Ele é fundador do Instituto Baluarte, que atende mais de 1.000 crianças no mundo. Criado em 2017 ao lado de Jonnes Queiroz, o instituto atua em Campina Grande (Brasil), Angola e República Democrática do Congo, oferecendo educação, alimentação, cultura e formação religiosa a centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Correio B+

Gastronomia B+: Aprenda a fazer um pão de queijo recheado com doce de leite

Ele é apaixonante e unanimidade na mesa dos brasileiros

24/08/2025 12h30

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Ele pode ser servido no café da manhã ou a tarde. Simples, com recheio ou aperitivo, ele é uma unanimidade e está presente na mesa dos brasileiros já faz muito tempo. Ele é apaixonante, e celebrou o seu dia no último dia 17, data fixada pela apresentadora Ana Maria Braga após um quadro em seu programa no ano de 2007 do "O Melhor Pão de Queijo do Brasil", e parece que realmente a data é levada bastante a sério! E que bom, não é mesmo?
Hoje, a conhecida rede Divino Fogão compartilha uma receita de pão de queijo recheado para você preparar na sua casa. Anota aí!

Ingredientes:

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado (ou parmesão)

1/2 xícara de chá de leite

1/4 xícara de chá de óleo

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

Doce de leite pastoso (use o de corte se desejar para não vazar)


Modo de preparo:

Inicialmente, pré-aqueça o forno a 180°. Em uma panela, aqueça o leite com o óleo até quase ferver. Despeje essa mistura quente sobre o polvilho com sal em uma tigela, misture bem até formar uma farofa. Adicione o ovo e o queijo e misture com as mãos até a massa ficar homogênea. Se estiver muito mole, adicione um pouco mais de polvilho, se estiver seca, mais um pouco de leite.

Pegue uma porção de massa, abra na mão, coloque um pouquinho de doce de leite no centro e feche bem formando uma bolinha. Evite colocar muito recheio para não vazar. Disponha os pãezinhos em uma forma untada ou com papel manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos ou até dourarem levemente. Sirva. 

CULTURA

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23 milhões e atrai 20 mil pessoas

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago

24/08/2025 11h30

Compartilhar
Festival de Inverno de Bonito 2025

Festival de Inverno de Bonito 2025 Altair Santos Ascom/FIB

Continue Lendo...

De acordo com estimativa da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o 24º Festival de Inverno de Bonito (FIB - 2025) atraiu cerca de 20 mil visitantes, entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025, na Capital do Ecoturismo. Cada pessoa ficou, em média, três dias na cidade.

Além disso, movimentou R$ 23,22 milhões, valor que circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte e comércio. O gasto diário médio foi estimado em R$ 387 por pessoa.

São cinco dias (quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo) de música, shows, cultura, literatura, oficinas, dança, pintura, moda, circo, turismo, artesanato e gastronomia.

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago.

As atrações do evento são Elba Ramalho e Maestro Spok (20 de agosto), Titãs (21 de agosto), Samuel Rosa (22 de agosto), Jorge Aragão (23 de agosto) e Guilherme & Santiago (24 de agosto). Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.

Há quatro palcos (Sol, Águas, Futuro e Lua) em diferentes pontos da cidade e diversas atrações culturais e musicais em diversas localidades do município.

O investimento foi de R$ 6,8 milhões. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito.

Com mais de 100 opções de hospedagem, a cidade registra ocupação total durante os dias de evento.
A sócia-proprietária de um hotel da região, Silvia Schmidt, afirmou que o FIB beneficia toda a rede de negócios, desde hotéis até comércios.

“É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica. Deveríamos ter um por mês”, disse.

Proprietário de uma loja de artesanatos no centro de Bonito, Cláudio Jacques, ressaltou que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento.

“Até contratamos diaristas para dar conta da demanda. Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, comentou.

Chef de um restaurante renomado no município, Sylvio Trujillo, afirmou que FIB se iguala aos períodos mais lucrativos do ano (Natal/Réveillon), com aumento de 80% no movimento em comparação a dias comuns.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade”, refletiu.

O evento estimula a economia, aquece o comércio e gera empregos, movimentando hotéis, restaurantes, bares, atrativos turísticos, lojas e serviços.

Com isso, o FIB consolida agosto como um mês de alta temporada, estendendo o bom desempenho do mês de julho.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 6 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira