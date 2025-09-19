Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente no...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente no...

Confira a coluna da Diálogo desta sexta-feira (19)

Felpuda

19/09/2025 - 00h01
Lya Luft - escritora brasileira

"Que a gente possa ser mais irmão, mais amigo,
mais filho e mais pai ou mãe, mais humano,
mais simples, mais desejoso de ser e fazer feliz”.

FELPUDA

Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente nos meios políticos, como da “direita do Lula”, enquanto seu colega, da “esquerda do Bolsonaro”. A dupla, embora de ideologias diferentes, que não se misturam como água e óleo, andam “trocando passes” e sendo olhada com desconfiança pelos partidos que representa. Os comentários são de que só faltam trocarem de camisetas, tal como jogadores em fim de partidas de futebol, com um entregando a peça de cor verde-amarela e o outro devolvendo a gentileza com a vestimenta vermelha e com uma estrelinha estilizada. Afe!

“Missão”

Mal se filiou ao PT,  Fábio Trad já está até fazendo sugestões e oferecendo espaços no partido, o que significa que poderá realmente vir a disputar o governo de MS e não uma cadeira na Câmara Federal.

Mais

Comentários são de que, desde o início, os seus olhos estariam voltados para o patamar mais alto da disputa de 2026 e que, depois  de fazer “charminho”, decidiu aceitar a “missão”. É esperar para ver.

Adriana mariano Panassolo e Cesar scheid PanassoloAdriana Mariano Panassolo e Cesar Scheid Panassolo - Foto /Arquivo Pessoal

 

Nádia Bana Povh e Miguel Povh Filho, que comemoram bodas de Âmbar (62 anos de casamento), no domingo -  Foto / Arquivo Pessoal

QUEBRA-CABEÇA

O futuro comandante do PL em MS, ex-governador Azambuja, terá dificuldades de ter apenas três chapas de partidos para apoiar Riedel à reeleição, como deseja. Além dos liberais, do ProgressistaUnião Brasil e PSDB, terá que conduzir os entendimentos com  o MDB, o Republicanos, o PSD e o PSB, que não podem ser ignorados. Mas isso pode ser conversado agora para ser definido em 2026. Como diz o antigo ditado: “O assovio é o início da cantiga”.

FUNÇÃO

Quem assumiu a coordenação da bancada Federal de MS foi o deputado Dagoberto Nogueira (PSDB). Até então, quem estava nesta função era a senadora Soraya Thronicke (Podemos). O tucano será responsável por ações que envolvam os demais parlamentares na atuação com os ministérios do governo Federal. A bancada é formada por três senadores e oito deputados Federais, representantes de partidos como o PP, PSD, Podemos, PL, PT e PSDB.

PLACAR

De Mato Grosso do Sul, cinco parlamentares Federais votaram a favor e três contra a proposta  de urgência para o projeto de anistia, na sessão do último dia 17, na Câmara dos Deputados. Como não poderia deixar de ser, Vander Loubet e Camila Jara (PT), assim como o tucano Geraldo Resende foram contrários à proposta. Votaram a favor Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, ambos do PSDB, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, do PL, e Luiz Ovando, do Progressistas.

ANIVERSARIANTES

Isabel Ferreira  
Henrique da Silva Lima  
Alessandra Laura de Matos Sousa  
Flávio Eduardo Buainain  
Camila Santos Belchior de Barros  
Regiane Peixoto Albuquerque Schunemann  
Fabiano Ramires  
Jorge José de Souza  
Maria das Dores Cerqueira Costa  
Dr. Seinei Inamine  
Waldir Motti  
Humberto Lapa Ferri  
Deila Lúcia Garcia de Rezende Rocha  
Izabel Ferreira  
Roberto Trevisan da Silva  
Sandro Luis Fracaro  
Gillyard Pietro Both Palermo  
Getúlio Furtado Barbosa  
Reynaldo de Arruda  
Maria Magali Calipso  
Dr. Lairson Ruy Palermo  
Dra. Dulce Regina dos Santos Pedrossian  
Adhemar Portocarrero Naveira  
Celso Panoff Philbois  
Jennifer Guimarães Leal  
Ricardo Fortes Corrêa Meyer  
Maria Aparecida Melo  
Alberto Jorge de Oliveira  
Adenilson Pereira Camargo  
Paulo Roberto Barbosa Évora  
Antonio Vicente Queiroz Filho  
Waldemar Barbosa da Silva  
Oneide Benevides Rocha  
Maria Célia Medeiros Rocha  
Flávia Marcon  
Rafael Maikon Torres de Noronha  
Dário Nantes  
Waldemar de Souza  
Dauth Pinto de Almeida  
Lúcio Pereira de Souza  
Waine Bernardes Fonseca  
Nadir Gomes Esteche  
Jardelino Ramos e Silva  
Maria Goretti Dal Bosco  
Christiane Bilo  
Eikiti Tomi  
Dr. Marcelo Alfredo Salum  
Florivaldo Rodrigues Furtado  
Rosilda Silva Bini  
Émerson Gonçalo Pereira Filho  
Ana Maria Guimarães Ávila  
Carlos Eduardo Abdo Villalba  
Joaci Corrêa de Mello  
José Roberto Tôrres  
Joao Bosco Dias de Moraes  
Carla Cristina Rezende  
Maria Aparecida Pereira  
Itacir Pedro Passaia  
Nadir Sugui Matsubara  
Regina Lúcia Pereira Alle Hollender  
Carlos Eduardo Nogueira Oliveira  
Aline Akiko Malheiros Kawai  
Alexandre da Silva Geraldo  
Luzia Auxiliadora de Oliveira Souza  
Alexandre Martins Cavalcante dos Santos  
Cassio Guilherme Bonilha Tecchio  
João Bosco Gonçalves Pimenta  
Jorge Sampaio  
Wilson Felix de Souza  
Vagner Bogado de Oliveira  
Amanda Souza Hoscher  
Antonio Franco da Rocha Junior  
Diogo Sant’Ana Salvadori  
Eudo Ambrosio Caldeira  
Jefferson Dobes  
Fabrícia Daniela Calvis Moraes  
Odir Garcia de Freitas  
Felipe Ferrari Marcolin  
Camila Estela Hanna  
Carlos Alberto Gath  
Sigfrit Metz  
Márcia Matsico Tibana  
Marina Rodrigues de Oliveira  
Gisele Gutierrez de Oliveira  
José Renato Bueno  
Leandro Alcides de Moura  
Manoel Laurindo dos Santos Neto  
Juliana Fernandes Bianchi  
Renilda Ota Miyasato  
Luiz Carlos Giovanini  
Suellen Leão Palaoro  
Faissal Barakat  
Walter Bortoleto  
Juliana Oliveira Dias Corrêa  
Mirlla Fonseca da Costa  
Regilson de Macedo Luz  
Thamara do Prado Silva  
Valeska Pagani Quadros Pavel  
Wisley Rodrigues dos Santos  
Marilza Maciel de Almeida  
Carlos Augusto Monteiro  
Maria Emília Gonzaga Nunes  
Lucila Rocha de Oliveira  
Olívia Pereira Leal  
Tahiane Assis de Souza  
Ana Carolina de Lima  
Alceu Lopes Barbosa  
Bárbara Sampaio Antunes

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Vale Tudo: novos capítulos prometem reviravoltas surpreendentes e dilemas atuais

André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde

18/09/2025 10h05

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, volta a ganhar espaço no imaginário do público com a expectativa de seus próximos capítulos. Mais de três décadas após a estreia original, a trama continua ecoando pela força de suas perguntas centrais: vale tudo para vencer?

Nos novos capítulos, o fio condutor segue o mesmo — ambição, poder e ética em conflito — mas sob o olhar de um Brasil em transformação. Personagens já conhecidos enfrentam dilemas contemporâneos: a corrupção com novas roupagens, as tensões familiares que se misturam ao jogo político e as relações humanas testadas em um cenário em que a verdade e a mentira se confundem.

O público poderá revisitar momentos icônicos, como as disputas de Raquel e Maria de Fátima, agora reinterpretadas à luz de um país mais conectado e polarizado. A trama também abre espaço para novos núcleos e temas, abordando desigualdade social, influência das redes digitais e até os bastidores do poder econômico.

Com narrativa ágil e diálogos que refletem questões atuais, Vale Tudo promete emocionar tanto quem acompanhou a versão original quanto uma nova geração de telespectadores. É a chance de reviver uma história que se mantém viva porque toca em valores universais: ambição, amor, traição e a eterna busca por justiça.

Mais do que entretenimento, a novela segue como espelho da sociedade brasileira, questionando até que ponto cada um de nós é capaz de ir para alcançar seus objetivos.

Resumo da novela Vale tudo  de 18 a 26/09

18 de setembro (quinta) — Capítulo 148

  • André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde e decide rompê-la. 
  • Odete estranha o comportamento de César, percebendo que algo não se encaixa em suas atitudes. 
  • Daniela demonstra preocupação com André, enquanto Consuêlo celebra o retorno do filho para casa. Heleninha e Renato aprofundam sua aproximação. André comunica que pensa em desistir do campeonato que estava disputando. 
     

19 de setembro (sexta) — Capítulo 149

  • Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban, também comenta que sua irmã sairá com Olavo. 
  • Ana Clara confronta Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é de verdade. 
  • Celina cogita terminar seu relacionamento com Olavo. 
  • Estéban flagra Celina em situação comprometedora com Olavo. 
  • César descobre cláusula no contrato de casamento que lhe daria 50% do Grupo TCA em caso de falecimento de Odete. 

20 de setembro (sábado) — Capítulo 150

  • Celina e Estéban se reconciliam. 
  • Mário Sérgio incentiva Freitas a roubar Marco Aurélio. 
  • Odete ameaça cortar a mesada de Maria de Fátima se ela continuar mantendo contato com Ana Clara. 
  • Ana Clara encontra Maria de Fátima. 
  • Vasco e Lucimar decidem se casar. 
  • Odete sofre um atentado enquanto dirige. 

Resumo das Novelas

  • Além disso, nos capítulos seguintes até o dia 26/09, alguns pontos de virada estão previstos:
  • Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. 
  • Freitas revela a Eugênio que tem planos de desviar dinheiro de Marco Aurélio. 
  • Mário Sérgio investiga o passado de Ana Clara, chega a ver uma foto dela com Maria de Fátima nas redes sociais, marca encontro. 
  • Maria de Fátima flagra Ana Clara e Mário Sérgio em restaurante, percebe ligação estreita entre eles. 
  • Luiz revela que está com diabetes; Cecília e Laís ajudam comprando remédios. 
  • Lucimar e Vasco acabam sendo vítimas de golpe, complicando sua situação. 

DIÁLOGO

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

18/09/2025 00h02

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"O Brasil é o único país
em que os ratos conseguem
botar a culpa no queijo”.

Felpuda

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche 
Thales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

Aniversariantes

  • Dra. Carolina Rebello Hilgert,
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho,
  • Maria Eduarda Pedrossian Faria Gatti,
  • Gutemberg (Guy) Judson
  • Salgado Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz,
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • Dr. Joel Miyahira,
  • José Soares Ribeiro,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto,
  • Alessandra Pereira Terra Costa,
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Edson Luiz de David,
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Dr. Antônio Gentil Neto,
  • Veronica Daúde Monaco,
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Eneida Cangussu Soares,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Dr. Carlos Alberto Langassner,
  • Archimedes Francisco Delgado,
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche,
  • Adela Garcia Rocha,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Nelson Alves Filho,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Aikel Nakazato,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Dulce Pandin,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Elizete Cardoso,
  • Ana Maria Kemp Falcon,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodriguesm da Silva Santos,
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Judith de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Ozéias Ferreira Forte,
  • André Antiqueira Filho,
  • Alexandre Duarte Esposito,
  • Heraldo Bojikian,
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Bernardo Fábio Fernandes,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

