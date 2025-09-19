Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente no...Leia na coluna de hoje

Lya Luft - escritora brasileira
"Que a gente possa ser mais irmão, mais amigo,
mais filho e mais pai ou mãe, mais humano,
mais simples, mais desejoso de ser e fazer feliz”.
FELPUDA
Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente nos meios políticos, como da “direita do Lula”, enquanto seu colega, da “esquerda do Bolsonaro”. A dupla, embora de ideologias diferentes, que não se misturam como água e óleo, andam “trocando passes” e sendo olhada com desconfiança pelos partidos que representa. Os comentários são de que só faltam trocarem de camisetas, tal como jogadores em fim de partidas de futebol, com um entregando a peça de cor verde-amarela e o outro devolvendo a gentileza com a vestimenta vermelha e com uma estrelinha estilizada. Afe!
“Missão”
Mal se filiou ao PT, Fábio Trad já está até fazendo sugestões e oferecendo espaços no partido, o que significa que poderá realmente vir a disputar o governo de MS e não uma cadeira na Câmara Federal.
Mais
Comentários são de que, desde o início, os seus olhos estariam voltados para o patamar mais alto da disputa de 2026 e que, depois de fazer “charminho”, decidiu aceitar a “missão”. É esperar para ver.
QUEBRA-CABEÇA
O futuro comandante do PL em MS, ex-governador Azambuja, terá dificuldades de ter apenas três chapas de partidos para apoiar Riedel à reeleição, como deseja. Além dos liberais, do ProgressistaUnião Brasil e PSDB, terá que conduzir os entendimentos com o MDB, o Republicanos, o PSD e o PSB, que não podem ser ignorados. Mas isso pode ser conversado agora para ser definido em 2026. Como diz o antigo ditado: “O assovio é o início da cantiga”.
FUNÇÃO
Quem assumiu a coordenação da bancada Federal de MS foi o deputado Dagoberto Nogueira (PSDB). Até então, quem estava nesta função era a senadora Soraya Thronicke (Podemos). O tucano será responsável por ações que envolvam os demais parlamentares na atuação com os ministérios do governo Federal. A bancada é formada por três senadores e oito deputados Federais, representantes de partidos como o PP, PSD, Podemos, PL, PT e PSDB.
PLACAR
De Mato Grosso do Sul, cinco parlamentares Federais votaram a favor e três contra a proposta de urgência para o projeto de anistia, na sessão do último dia 17, na Câmara dos Deputados. Como não poderia deixar de ser, Vander Loubet e Camila Jara (PT), assim como o tucano Geraldo Resende foram contrários à proposta. Votaram a favor Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, ambos do PSDB, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, do PL, e Luiz Ovando, do Progressistas.
Colaborou Tatyane Gameiro