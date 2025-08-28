Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

parque das nações

Liniker faz show com entrada gratuita no MS ao Vivo em setembro

Show será no dia 7 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, com abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/08/2025 - 14h30
A cantora Liniker será a atração do projeto MS ao Vivo no mês de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show tem entrada gratuita e será no dia 7 de setembro, a partir das 17h, com abertura do sul-mato-grossense Silveira.

Liniker traz à Capital o álbum Caju, que reúne histórias pessoais e encontros sonoros.

Nascida em Araraquara (SP), desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas.

Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Mas foi com o lançamento de CAJU, em 2024, que Liniker se consagrou ainda mais. Com 14 faixas, o álbum tem participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, Anavitória e Pabllo Vittar.

Silveira

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto. 

Aos 29 anos, Silveira já se apresentou nos maiores palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e, neste ano, tem encantado o público com sua proposta artística cheia de força e emoção.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é um programa realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sesc-MS.

Realizado sempre ao segundo domingo do mês, o projeto traz artistas nacionais, com shows que tem entrada gratuita para a população.

Neste ano, a programação começou em abril, com show de Luisa Sonza. Em junho, foi a vez da banda Atitude 67, seguida por João Gomes em julho e Vanessa da Mata em agosto.

Além de Liniker, ainda haverá apresentações de Michel Teló e uma atração surpresa neste ano.

O público pode levar sua própria garrafa de água, garrafa térmica, tereré, banquinhos ou cadeiras de praia, além de coolers pequenos, com capacidade de até 10 litros. 

No entanto, por questões de segurança e organização, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes ou cortantes.

Também não é autorizada a presença de vendedores ambulantes não credenciados, e a entrada com animais domésticos é proibida.

Felpuda

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.

Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.

Regulamentada

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.

Mais

Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.

Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.

Lucimar Lescano
Silvia Braz

Tudo

O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados

Escolha

Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...

Preju

Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

Travou na dieta? Saiba evitar flacidez e queda de cabelo

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

27/08/2025 16h15

Compartilhar

Continue Lendo...

É muito comum ouvir pessoas dizendo que faz de tudo, tenta estratégias mirabolantes, dietas da moda e mesmo assim não consegue emagrecer, desiste no meio do processo pelos colaterais como excesso fome, compulsão alimentar ou ainda quem até emagrece mas volta a engordar, conhecido como efeito sanfona.

O Temido efeito platô: 

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

“A partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres experimentam de uma redução da sua taxa metabólica, isto é, começam a ficar com o metabolismo lento e isso propicia o ganho de peso”, ressalta ainda “mas, isso pode acontecer até mesmo em jovens com distúrbios hormonais, déficits vitamínicos, e inflamação crônica. É preciso acompanhar e corrigir as causas uma a uma de acordo com os exames, isso é Medicina de Precisão aliada ao Emagrecimento”.

Estratégias para Superar o Platô:

  • aumentar a frequência de exercício físico;
  • consumir mais proteínas;
  • suplementação personalizada;
  • higiene do sono e prática regular de musculação;
Dra. Mariana Vilela

Beleza em Risco? Como cuidar da pele e do cabelo: 

Um receio que muitos tem é da queda capilar e da flacidez após o Emagrecimento. A queda de cabelo ocorre devido ao aumento do estresse oxidativo que o próprio processo de perda de gordura causa, além de uma possível deficiência nutricional, que somados culminam na perda dos fios.

De acordo com a Dra.Mariana Vilela alguns nutrientes são indispensáveis ...

“sempre suplemento meus pacientes que já possuem tendência para calvice, preventivamente. Vitaminas como B7 Biotina, B5 Acido Pantotenico e o Silício são importantíssimos para a saúde tanto da raiz quanto da haste capilar, bem como para prevenção da queda de cabelo. Por isso é indispensável o check-up pré-tratamento e o acompanhamento médico para a perda de peso” reforça.

Já a Flacidez, é temida com o avançar da idade devido a perda da capacidade de produção de colágeno e elastina pela pele. Oque muitas vezes é acelerado pelo emagrecimento sem acompanhamento médico.

“Dentro da clínica, isso também é uma preocupação nossa, porque cuidar do nosso paciente e zelar pelo bem-estar dele é o nosso principal objetivo”.

Se você quer prevenir a Flacidez, a Dra. Mariana deixou aqui 3 dicas que devem estar alinhadas na sua rotina: 

  • Ingesta proteica: pelo menos 2g/kg/dia 
  • Homeostase hormonal – níveis adequados dos hormônios
  • Exercício de força como a Musculação por exemplo.

“O mais importante de tudo é o paciente entender que não está sozinho e que existe acompanhamento multidisciplinar para essas questões”, reforça Dra.Mariana. 

Desafios irão surgir, porém são plenamente resolvidos com a orientação e o respaldo profissional correto. Faça seus check-ups com regularidade, cuide dos seus níveis hormonais, de vitaminas e de nutrientes e esteja em dia com a sua rotina de treinos e dieta.

As dificuldade irão surgir mas uma equipe alinhada é capaz de retomar os seus resultados e garantir o seu sucesso de tratamento.
 

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830 - MS é a médica responsável pela sua mudança de vida. Especialista em emagracimento saudável e perfomance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis, torna a Dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. Agenda agora mesmo uma consulta.

 

