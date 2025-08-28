Liniker faz show com entrada gratuita no MS ao Vivo em setembro

Liniker se apresenta no Parque das Nações no dia 7 de setembro - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A cantora Liniker será a atração do projeto MS ao Vivo no mês de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show tem entrada gratuita e será no dia 7 de setembro, a partir das 17h, com abertura do sul-mato-grossense Silveira.

Liniker traz à Capital o álbum Caju, que reúne histórias pessoais e encontros sonoros.

Nascida em Araraquara (SP), desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas.

Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Mas foi com o lançamento de CAJU, em 2024, que Liniker se consagrou ainda mais. Com 14 faixas, o álbum tem participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, Anavitória e Pabllo Vittar.

Silveira

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto.

Aos 29 anos, Silveira já se apresentou nos maiores palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e, neste ano, tem encantado o público com sua proposta artística cheia de força e emoção.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é um programa realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sesc-MS.

Realizado sempre ao segundo domingo do mês, o projeto traz artistas nacionais, com shows que tem entrada gratuita para a população.

Neste ano, a programação começou em abril, com show de Luisa Sonza. Em junho, foi a vez da banda Atitude 67, seguida por João Gomes em julho e Vanessa da Mata em agosto.

Além de Liniker, ainda haverá apresentações de Michel Teló e uma atração surpresa neste ano.

O público pode levar sua própria garrafa de água, garrafa térmica, tereré, banquinhos ou cadeiras de praia, além de coolers pequenos, com capacidade de até 10 litros.

No entanto, por questões de segurança e organização, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes ou cortantes.

Também não é autorizada a presença de vendedores ambulantes não credenciados, e a entrada com animais domésticos é proibida.