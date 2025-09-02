Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LITERATURA

Livro traz dicas práticas para vida ainda mais plena aos 40 anos

"Mais Forte aos 40", do advogado Roberto Cunha, surgiu de uma transformação pessoal vivida pelo autor e já é sucesso de vendas antes mesmo do lançamento

Da Redação

Da Redação

02/09/2025 - 11h00
De meados do século 20 até hoje, a expectativa de vida quase dobrou, segundo dados do IBGE, e hoje chega a uma média de 74 anos. No entanto, ainda é comum que, ao atingir os 40 anos, quando o corpo humano começa a apresentar alguns sinais de desgaste, muita gente esteja resignada a uma rotina de muito trabalho, estresse, má alimentação e sedentarismo. 

Era assim que vivia o advogado Roberto Santos Cunha há cerca de seis anos, mas uma transformação de vida mudou tudo – e o inspirou a reunir o que aprendeu no livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo Como Templo”, que será lançado no dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura.

“Obtive sucesso profissional, entretanto, esse sucesso teve um custo grande, porque negligenciei minha saúde, minha família e outras coisas que são caras, mas dei um basta e decidi mudar de vida. Com isso, percebi que poderia contribuir com outras pessoas que, muitas vezes, acham que é tarde demais. Eu garanto: é possível ter uma melhor versão depois dos 40 anos”, resume Roberto Cunha. 

Ele conta que essa transformação não foi conquistada do dia para a noite, e sim como resultado de diversas mudanças de hábitos, mas tudo começou com uma decisão. “Fiz um contrato comigo mesmo, com cláusulas que coloquei como inegociáveis”, relata.

Entre essas cláusulas, começar a praticar exercícios físicos regularmente, passar por uma reeducação alimentar, diminuir o consumo de álcool e açúcar, além do cuidado com a saúde mental e o cultivo da fé. 

“A partir disso, tive uma melhora significativa no meu corpo, uma mudança em minha relação com a família, e até me senti mais disposto para produzir no trabalho. Sou um homem comum que resolveu mudar, tomei uma decisão e estou compartilhando isso para as pessoas verem que é possível essa mudança após os 40 anos”, completa Roberto.

Além de relatar a transformação pessoal do autor e dar dicas práticas de como cada um pode buscar sua melhor versão, o livro se baseia em pilares filosóficos como o estoicismo, que nasceu na Grécia Antiga e prega que cada um deve mudar aquilo que está ao seu alcance e aceitar o que não se pode mudar. Outro pilar é a filosofia do judô, criada por Jigoro Kano, que tem como base: seiryoku-zen-yo, máxima eficiência com mínimo esforço, e jita-kyoei, amizade e prosperidade mútua. Por conta da proximidade do autor com o judô, tendo sido praticante por muitos anos e chegou à faixa preta, o escolhido para prefaciar a obra foi o medalhista olímpico na modalidade Tiago Camilo.

“‘Mais Forte aos 40” não é apenas uma inspiração individual. É um chamado coletivo para que cada um assuma, com integridade, sua presença no mundo, sua força e seu propósito”, define Camilo. O livro já vendeu mais de 300 exemplares no período de pré-venda.

SERVIÇO

O livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo como Templo”, escrito por Roberto Santos Cunha, publicado pela Life Editora, será lançado dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura, na Avenida Afonso Pena, nº 4.909 – Santa Fé). Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

LITERATURA DE LUTO

Luis Fernando Verissimo soube comentar o presente em textos atemporais

Escritor gaúcho, imortalizado por meio da crônica e do seu bom humor inconfundível, morreu no sábado

01/09/2025 11h00

Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Veríssimo FOTO: Reprodução

O cronista Luis Fernando Verissimo morreu no sábado, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele estava internado em um hospital da capital gaúcha desde a segunda semana de agosto e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde. Em janeiro de 2021 sofreu um AVC que afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao seu redor.

O corpo do escritor foi velado na tarde do sábado no Salão Nobre Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no estado.
Em 1988, Verissimo começou seus trabalhos como colaborador do Estadão. Um ano depois, publicou a primeira crônica semanal no Caderno 2, no qual escreveu até janeiro de 2021, quando sofreu o AVC.

Cronista, cartunista, ficcionista, saxofonista, gourmet e torcedor fanático do Internacional, Verissimo sempre foi uma das raras unanimidades positivas do País. Foi autor de mais de 70 livros, que já venderam milhões de exemplares (entre eles, os best-sellers “O Analista de Bagé” e “A Comédia da Vida Privada”) e de personagens emblemáticos (a Velhinha de Taubaté, que criticava a ditadura, o detetive Ed Mort, as Cobras).

Filho do escritor Erico Verissimo, ele só começou a escrever aos 30 anos (nasceu em 1936), depois de ter passado por várias escolas de arte e desenho, em cursos que nunca terminou; de ter tentado o comércio “só para reforçar o mau jeito da família”; e de ter passado por uma rápida carreira jornalística, de revisor e colunista de jazz a cronista principal do jornal Zero Hora.

Em 1973, lançou, pela Editora José Olympio, seu primeiro livro, “O Popular”, com o subtítulo “Crônicas, ou Coisa Parecida”, coletânea de textos editados na imprensa, formato que marcaria boa parte de suas publicações. O primeiro grande sucesso, no entanto, aconteceu com o lançamento de seu quinto livro de crônicas, “Ed Mort e Outras Histórias”. Sátira aos romances policiais, o detetive Ed Mort inspiraria ainda uma tira de quadrinhos desenhados por Miguel Paiva e um filme com Paulo Betti no papel título.

Verissimo se tornaria fenômeno de vendas com “O Analista de Bagé”, lançado em 1981, quando a primeira edição se esgotou em apenas dois dias. O personagem foi originalmente criado para um programa de humor na TV, capitaneado por Jô Soares. Com o projeto engavetado, Verissimo levou-o ao livro, tornando-se uma figura peculiar: psicanalista de formação freudiana ortodoxa, o analista não esconde, porém, seu sotaque e a predileção por costumes típicos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. A graça surgia justamente na contradição entre a sofisticação da psicanálise e a “grossura” caricatural do gaúcho da fronteira. O personagem inspirou dois livros de contos, um de quadrinhos (com desenhos de Edgar Vasques) e uma antologia.

Em pouco tempo, ele cruzou fronteiras, tornou-se colaborador de programas de televisão – caso das histórias da Comédia da Vida Privada, série de 21 programas (1995-1997), com roteiros de Jorge Furtado e direção de Guel Arraes.

VER E SER

A timidez era uma característica sempre lembrada: sim, Verissimo sempre buscou ser engraçado na escrita e não na fala. Na verdade, nunca se julgou um humorista. “Acho que há uma diferença entre ser humorista e fazer humor”, disse. “O humorista é o cara que tem uma visão humorística das coisas. O humor é sua maneira de ver e de ser”.

Uma filosofia que se revelou útil durante a dura fase de exceção Verissimo contou que, durante a ditadura, enviava uma crônica para o jornal deixando sempre uma na gaveta, de reserva. “E não foram poucas as vezes em que ela saiu de lá, comentou. “Os censores pareciam achar o cartum algo infantil; então, era mais fácil fazer passar um cartum político que um texto político”.

Autodeclarado um gaúcho desnaturado, por não andar a cavalo, não tomar chimarrão e ter nascido e se criado na cidade, Verissimo sentiu o gosto da felicidade plena no dia 4 de abril de 2008, quando sua filha Fernanda lhe deu a primeira neta, Lucinda, nascida em uma data especial: dia do aniversário do Inter.

Em 2020, Elias Thomé Saliba, professor da Universidade de São Paulo especializado em humor e autor de “Raízes do Riso”, descreveu o escritor como o cronista mais popular do Brasil, aquele que “diz o que o leitor quer falar, mas não consegue”. “Verissimo ultrapassa o transitório não apenas porque suas crônicas se transformam em livros, mas porque estabeleceu, desde o início, um pacto humorístico com o leitor”.

“Mais do que qualquer outro, o público que se torna parte do pacto humorístico é aquele que percorre o noticiário sério do jornal ou da revista e torna-se capaz de entender as alusões, ironias e paródias de Verissimo e de seu humor fortemente conectado com os eventos noticiados e, por isso, compreensível apenas naquelas situações”, afirmou.

Com a era moderna, muitos dos textos passaram para o meio digital. Em muitos casos, porém, escritos que não eram do autor contavam com sua assinatura, tentando ganhar credibilidade. Ele se acostumou ao fato. “Fico sem graça de dizer que não é meu. Em outra oportunidade, uma senhora veio me dizer que não gostava tanto dos meus textos, exceto do ‘Quase’, que era maravilhoso. O que posso dizer? Melhor não decepcionar. E quando vou às escolas onde os alunos encenam um texto que, na verdade, não é meu?”, relatou ao Estadão em 2016.

RECEITA

Curiosamente, Verissimo se assumia como um “analfabeto em informática”, que se limitava ao uso de e-mails e do site de buscas Google. Para o restante, recorria aos filhos. Em texto publicado no Estadão em 2019 ele dizia: “Pertenço à geração perdida no tempo”. E citava a “farta literatura premonitória” sobre robôs indestrutíveis. “Que eu saiba, ninguém ainda imaginou um roteiro em que os inimigos não sejam grandes robôs blindados, mas os pequenos celulares”.

Em 2016, o escritor foi perguntado: qual a receita para suas crônicas serem populares e não popularescas? “Não tenho”, respondeu. Em seguida, atribuiu o mérito ao próprio gênero: “Acredito que, antes de mais nada, é preciso ter clareza na escrita. E, como a crônica normalmente não é um texto grande, torna-se acessível a qualquer público”. Ao longo da carreira, Verissimo ficou conhecido não apenas pelos “textos não tão grandes”, mas também por escrever estritamente o necessário, em pouquíssimas palavras, e ainda assim ter muito a dizer.

ARTE

Cotidiano pantaneiro: Conheça o guarda municipal de Bonito que se destaca nas artes plásticas

Artista plástico de Bonito transforma o cotidiano pantaneiro e sua dupla jornada como guarda municipal em pinturas de texturas vibrantes e cores que falam de pertencimento

01/09/2025 10h30

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Em um estado marcado pela vastidão do Pantanal, pela cultura forte do boiadeiro e pela riqueza das raízes indígenas, a arte de Hemerson Silva surge não como um contraponto, mas como uma tradução fiel e visceral dessa identidade. Natural de Campo Grande e radicado em Bonito, Hemerson, de 48 anos, é um daqueles raros casos em que a vida e a obra se entrelaçam de forma tão orgânica que se torna impossível dissociar o artista de sua criação. Funcionário público e guarda municipal, ele dedica seus dias de folga e horas vagas a uma paixão que é, nas suas próprias palavras, “expressão da alma – um gesto que atravessa corpo, memória e ancestralidade”.

FOTO: DivulgaçãoHemerson utiliza a espátula como instrumento para suas artes FOTO: Divulgação

Autodidata, Hemerson carrega em suas telas a força de suas origens. “Essas raízes indígenas e africanas estão um pouco nas minhas mãos. É meio natural, é um impulso”, reflete. “É também um gesto de afirmação pela minha raiz, dos meus avós, dos meus pais. Pinto com o corpo que carrega as memórias dos meus ancestrais. O ritmo na pincelada, na espatulada, as cores marcantes... tudo vem de um lugar bem profundo.”

Esse lugar profundo ganha vida por meio de uma técnica singular. Hemerson dialoga com a liberdade do impressionismo, especialmente de Claude Monet, mas criou sua própria linguagem: a espátula como extensão do sentir. Sem usar solventes ou produtos químicos, sua técnica é intencionalmente ecológica, um alinhamento direto com a natureza que reverencia. “Evitar solvente é um gesto coerente com a paisagem que eu defendo”, explica. A tinta, aplicada diretamente do tubo, é empastada e modelada com movimentos firmes e rápidos, criando relevos e texturas que não se contentam em ser vistas, pedem para ser sentidas.

DUPLA JORNADA

Conciliar a arte com a função de guarda municipal é, para muitos, uma contradição. Para Hemerson, é uma fonte inesgotável de inspiração. Ele descreve os dois mundos como aparentemente antagônicos: de um lado, a disciplina hierárquica, a rotina do patrulhamento, a aplicação da lei, do outro lado, a liberdade absoluta de expressão do artista sensível.

“São dois mundos que se chocam”, admite. “Muitas pessoas ficam espantadas... não sei se é um preconceito, de que o artista não pode ser um policial”. No entanto, longe de ser um obstáculo, essa duplicidade foi por ele transformada em combustível criativo. “Durante o meu dia de trabalho, eu observo as pessoas na rua, o movimento das árvores, as luzes, as sombras, as cores que a natureza te proporciona. Vejo as histórias reais, vejo um ipê amarelo, um ipê rosa, e canalizo tudo isso para a minha arte. Transformo tudo em textura por meio das espátulas”.

A diferença crucial, ele pontua, está no eixo disciplina-liberdade. Enquanto uma profissão exige rigor, a outra oferece um campo aberto para sonhar. “Ambas cuidam da minha vida de um jeito diferente. Eu consigo extrair do guarda municipal e transformar isso em arte”.

TÉCNICA

O termo “Espátula-Memória”, que batiza seu estilo, não poderia ser mais adequado. A textura em suas telas não é um mero efeito estético; é narrativa. “Ela surge com o acúmulo de camadas que eu vou aplicando, trabalhando luzes e sombras, profundidade”, detalha o artista. “Trabalho com o corpo, com a mente, movimentos rápidos e firmes. A espátula me permite esculpir na tinta”.

Os temas que escolhe esculpir são fragmentos do Mato Grosso do Sul que habitam seu ser. São cenas que carrega desde a infância: “As boiadas cruzando as estradas, os boiadeiros, as grandes comitivas... o pescador no entardecer, a árvore em flor”. 

Suas telas são povoadas por retratos de povos originários, lavradores, ipês em flor e as paisagens úmidas e ensolaradas de Bonito. “Tudo isso me emociona e pede para ser lembrado, eternizado. São símbolos de resistência e de beleza cotidiana do nosso pantanal, que passa por tempos de queimadas, por tempos de cheias. Preciso retratar isso para que fique como uma memória para a geração futura”.

ALÉM DAS FRONTEIRAS

O que começou como uma distração, uma curiosidade há mais de uma década, hoje transcende as fronteiras do município e do Estado. Hemerson já expôs suas obras no Teatro Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e em feiras culturais, mas sua presença é marcante em Bonito, onde suas obras habitam restaurantes, pousadas e hotéis, integrando-se à paisagem cultural da cidade.

O mais significativo, porém, é que suas telas iniciaram uma diáspora inversa: da terra pantaneira para coleções particulares ao redor do mundo. Ele conta duas histórias com orgulho visceral. A primeira é de um turista holandês que, emocionado ao ver a pintura de um indígena em uma cachaçaria local, rastreou o artista, comprou a tela e ainda levou consigo um tucano. “Ele mandou a foto agradecido pela sensação de ter uma obra feita em Bonito retratando a terra”, lembra Hemerson.

A segunda história envolve um casal em uma feira em Campo Grande. Eles compraram uma tela de um cavalo e um ipê amarelo para enviar à filha, que mora no Texas. “Ela adora cavalo e eles queriam uma obra para retratar o nosso estado, para ter outra dimensão da nossa cultura”, relata. Para o artista, saber que sua arte viaja é “muito satisfatório. Levar nossa cultura tão longe por meio das minhas espátulas, das minhas tintas e das cores vibrantes... é saber que temos a oportunidade de expressar nossa arte e eternizar as cenas.”

VALORIZAÇÃO

Apesar do reconhecimento internacional, Hemerson tem plena consciência de que integra um exército de artistas que ainda “vivem na invisibilidade” em Mato Grosso do Sul. “Nós ainda precisamos caminhar muito em reconhecimento, em investimento, em visibilidade. O apoio à arte é bem restrito e a gente sente isso na pele”.

Sua missão, portanto, vai além do pessoal. É uma missão cultural. “Com a minha arte, eu quero ajudar o nosso estado, ajudar a minha terra a ser conhecida por aqueles que não conhecem ainda. Para que o nosso estado seja reconhecido, para que os artistas sejam reconhecidos, para que aqueles que ainda são invisíveis possam ter visibilidade”.

O que ele espera, no fim das contas, é que suas telas operem um milagre sensorial. Que as pessoas possam sentir, por meio das camadas grossas de tinta e das cores vibrantes, “o silêncio do rio correndo, o calor do sol na pele ardente”. Que sua arte seja um portal para que todos, sul-mato-grossenses ou não, possam reconhecer a pluralidade de um povo mestiço – branco, negro, indígena – e a herança viva que floresce, resiliente e bela, no coração do Brasil, moldada pela espátula-memória de Hemerson Silva.

