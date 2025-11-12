Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Estreia nos cinemas

Longa documental acompanha quatro mulheres pelo Pantanal durante um ciclo lunar

Com direção de Ana Carla Loureiro e trilha musical de Marcelo Loureiro, longa-metragem registra diferentes faces da vida na maior planície alagável do mundo; estreia é hoje, no Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza), com ingressos grátis via Sympla

Da Redação

Da Redação

12/11/2025 - 10h00
Quatro fases da lua, quatro mulheres fortes, quatro regiões do Pantanal. Ao longo de 29 dias, a equipe do documentário “Quatro Luas Pantaneiras” passou por Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul, registrando o dia a dia de Vera, Edilaine, Leonora e Rosa Maria.

Filmado em resolução 6K, o longa-metragem estreia hoje, data em que se comemora o Dia do Pantanal, às 19h, no Cinépolis, que fica no Shopping Norte Sul Plaza.

A sessão tem ingressos gratuitos disponíveis no Sympla. O filme, nas palavras da diretora Ana Carla Loureiro, “é um olhar sobre resistência. Da terra, das mulheres, da cultura e de um Pantanal que, apesar de tudo, segue pulsando”.

Para Ana Carla Loureiro, que também idealizou a produção, reconhecer o protagonismo da mulher pantaneira e dar voz às guerreiras que vivem na maior planície alagável do planeta, é uma das grandes forças do projeto.

“Esse filme nasce de uma necessidade de justiça. Justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla

POTÊNCIA DA PANTANEIRA

Como vivem? Como produzem? Como se sustentam? Como se relacionam com o ecossistema? Quais os seus sonhos e dificuldades? O documentário tem a proposta de enxergar a mulher pantaneira em toda a sua potência.

“Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, diz a diretora.

“Três delas são pantaneiras de nascimento, de raiz mesmo. E a Vera é pantaneira de coração. Veio do interior de São Paulo ainda criança e se fez parte desse território”, conta Ana Carla, mencionando logo em seguida Edilaine, Leonora e Rosa Maria, que também integram o quadro de protagonistas do longa-metragem.

OLHAR E ESCUTA

Outro aspecto que mereceu uma atenção especial durante o processo de realização do filme, que tem 70min de duração, foi a fotografia.

O conceito por trás da captação de imagens buscou, de forma geral, refletir a beleza do Pantanal, “mas não de forma idealizada e, sim, real, viva, pulsante”. Além disso, para Ana Carla, era importante entrar na casa e na vida das pessoas com delicadeza, sem invasão.

O documentário contou, nesse sentido, com um time que a diretora reputa como de alta linha.

“Eu tive a sorte de contar com profissionais extremamente sensíveis. Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves entenderam desde o começo essa necessidade de filmar com respeito, com amor, com escuta”, relata Ana Carla.

“Foi um processo muito bonito. Porque a equipe toda se envolveu de corpo e alma. Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”, enfatiza. “O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, destaca a documentarista.

RESILIÊNCIA

O filme também traz luz à questão ambiental, uma vez que o Pantanal, que desempenha papel fundamental na estabilização do clima e na sustentação da vida nos ecossistemas da Terra, tem enfrentado a maior seca das últimas quatro décadas.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária. Tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal. Há áreas com pouquíssimos animais silvestres, muita poluição, um desequilíbrio visível”, lamenta a diretora.

“A resiliência do povo pantaneiro, no entanto, é admirável e indispensável. Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar. E isso, posso dizer que aprendi com nossas personagens”, conta Ana Carla, que convocou o multi-instrumentista Marcelo Loureiro, seu irmão, para embalar “Quatro Luas Pantaneiras” com uma trilha musical original.

O PROJETO

O documentário é uma realização da produtora Cist em coprodução com a Quíron 5 Filmes, viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura e do governo federal, sob a gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), governo de MS. Conta ainda com apoio da Pantanal Film Commission.

Conforme a LPG, o projeto de “Quatro Luas Pantaneiras” também prevê a oferta de exibições com palestras em escolas de cidades pantaneiras.

Além disso, o documentário conta com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, legendas e audiodescrição, garantindo que pessoas surdas, com deficiência auditiva e com deficiência visual também possam vivenciar plenamente a obra.

>> SERVIÇO

“Quatro Luas Pantaneiras” (70min)
Documentário de Ana Carla Loureiro.

Estreia hoje às 19h;
Cinépolis – Shopping Norte Sul Plaza;
Av. Ernesto Geisel, nº2.300 – Campo Grande

Diálogo

Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promisso... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (11)

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (11)

11/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Martha Medeiros - escritora brasileira

Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

Felpuda

Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promissor negócio político. Concessões de um lado, benefícios de outro, e a conversa teria fluído como nunca antes foi sequer imaginado. Com isso, discursos estão sendo mudados, encontros, agendados e sorrisos, mais constantes. Há quem garanta que o famoso “chega pra cá” seria o afago responsável para deixar os ditos-cujos mais felizes do que crianças em loja de brinquedos e, por isso, dado a ordem unida para figurinha “vestir a farda” e entrar na fila.

Pijama

Nesta quinta-feira, o conselheiro do Tribunal de Contas de MS Jerson Domingos se aposenta. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2015, tendo sido vice-presidente e presidente da Corte.

Mais

Deixando o cargo, não descarta voltar ao cenário político em 2026, disputando uma das vagas de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de MS, foi presidente por quatro vezes.

Diálogo

O Clube do Laço Comprido (CLC) está divulgando a temporada 2026 do Laço Comprido, o “primeiro campeonato em quarteto anual da modalidade amazonas”. O evento inédito e oficial reunirá as melhores amazonas de todo o País, terá vagas limitadas e mais de R$ 13 mil em premiação, por etapa. O campeonato contará com o mínimo de 10 quartetos, que disputarão em dupla de ponta, com soma dos pontos da capitã e da segunda da equipe. Já a terceira e a quarta componentes formarão a segunda dupla do quarteto. As amazonas também concorrerão à melhor pontuação individual feminina, que será aberta para as integrantes dos quartetos e das categorias de base. Mais informações pelo (67) 99926-0188.

Diálogo Paulo Corrêa e Adriana Corrêa

 

DiálogoSarah Vasconcellos

"Bastão"

O ex-secretário Sérgio de Paula participou de confraternização reunindo seu grupo para se despedir da atuação político-partidária, que é proibida para conselheiros de Tribunais de Contas. Na oportunidade, ele teria deixado claro que estava “passando o bastão” para o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, que hoje é o homem forte nas estratégias políticas do governo de Eduardo Riedel e nas do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Do time

A indicação do secretário-executivo de Políticas Institucionais do Interior, Éder Uilson França Lima (Tuta), para ser secretário-adjunto na Casa Civil reuniu amplo apoio, incluindo o do futuro conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula. O escolhido para atuar em uma das mais importantes secretarias da administração estadual já esteve na mesma posição quando De Paula respondia pelo órgão. O assessor especial do governo, Tiago Mariano, por sua vez, assumirá o lugar de Tuta.

Linha de frente

O novo secretário-adjunto da Casa Civil tem histórico político conhecido. Entre outras atuações, foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos. É considerado como de grande trânsito entre os prefeitos e outras lideranças dos municípios. Com isso, o governador Riedel fortalece a área política de sua administração, respaldado ainda pela atuação do vice-governador Barbosinha.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

INFÂNCIA ROUBADA

IBGE aponta que 34 mil crianças entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no País

Segundo especialista, vulnerabilidade social, violência, adultização precoce e ausência de políticas de proteção estão entre os principais motivos que expõem os jovens ao fenômeno

10/11/2025 09h30

Educação sexual é fundamental para que a criança possa entender experiências que devem ser naturais e não precocemente estimuladas

Educação sexual é fundamental para que a criança possa entender experiências que devem ser naturais e não precocemente estimuladas Freepik

O Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem algum tipo de união conjugal no Brasil.

O levantamento mostra ainda que, entre jovens de 10 a 19 anos, mais de 1 milhão de pessoas vivem como casadas, a maioria em uniões informais. Desse grupo de 10 a 14 anos, quase 8 em cada 10 (77%) são mulheres, segundo o IBGE.

O instituto ressalta que os números se baseiam em autodeclarações dos moradores e não representam comprovação legal das uniões. As respostas podem refletir percepções pessoais ou erros de preenchimento.

Embora o casamento civil com menores de 16 anos seja proibido desde 2019, os números apontam para uma realidade ainda marcada pela desigualdade e pela adultização precoce de meninas em situação de vulnerabilidade social, segundo a psicóloga Rafaela Schiavo.

“As infâncias brasileiras são muito diferentes entre si. Enquanto algumas crianças vivem o brincar e o cuidado protegido, outras, desde cedo, assumem responsabilidades adultas, cuidam de irmãos, limpam a casa, fazem comida. São meninas que deixam de ser crianças porque precisam sobreviver”, analisa Rafaela, que é psicóloga perinatal, profissional que, entre outras especialidades, dedica-se ao estudo e a orientações sobre planejamento familiar.

Rafaela lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante o direito de brincar, estudar e ser cuidada, princípios que ainda não alcançam grande parte das crianças brasileiras.

“A infância é uma fase protegida por lei, mas que na prática ainda é negada a milhões”, destaca a especialista.

INFÂNCIA INTERROMPIDA

Para Rafaela, o fenômeno reflete as condições de vida em comunidades marcadas pela escassez e pela falta de acesso a políticas públicas.

“É comum que meninas muito novas passem a desempenhar papéis de cuidadoras para que as mães possam trabalhar. Elas crescem em um ambiente em que a infância é substituída pela necessidade de sustentar o lar, o que as coloca em um processo de amadurecimento forçado”, explica Rafaela, que está à frente de um instituto, em São Paulo, de qualificação em Psicologia Perinatal e Parentalidade.

A especialista destaca que o dado do Censo não deve ser interpretado de forma homogênea.

“Não estamos falando da mesma adolescência vivida por jovens de classe média. Em regiões marcadas pela vulnerabilidade social, há meninas de 10 anos que já cuidam de irmãos e da casa desde os 7 anos. Essa realidade precisa ser entendida dentro do contexto social e histórico em que está inserida”, pontua.

FUGA DA VIOLÊNCIA

Em muitos casos, as uniões precoces surgem como tentativas de escapar de ambientes violentos, observa Rafaela Schiavo.

“Há meninas que sofrem abuso sexual dentro de casa e veem em uma relação com um homem mais velho uma saída possível. Não é uma escolha consciente, é uma forma de buscar menos dor, ainda que isso também representa outro tipo de violência”, afirma.

Segundo a psicóloga, a cognição de uma criança de 10 a 14 anos ainda não está desenvolvida o suficiente para decisões dessa natureza.

“Antes dos 15 anos, o cérebro ainda está em formação. Falta maturidade cognitiva e emocional para avaliar riscos, prever consequências e fazer escolhas complexas. Essas meninas não decidem, elas reagem ao contexto em que vivem”, complementa.

Rafaela observa que, ao sair de um lar violento para viver uma união precoce, muitas meninas continuam expostas a novas formas de violência.

“Muitas deixam a escola, engravidam e tornam-se as principais responsáveis pela casa e pelo filho. Quando o relacionamento termina, ficam ainda mais vulneráveis, sem rede de apoio, sem renda e sem estudo. É a repetição de um ciclo de exclusão que atinge gerações”, alerta.

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO

Rafaela defende que romper esse ciclo exige políticas públicas voltadas à parentalidade e ao fortalecimento familiar.

“Essas uniões geralmente acontecem em lares afetados por múltiplas violências, uso de drogas, desemprego, negligência, abuso. Intervir apenas na consequência é ineficaz. Precisamos de programas estruturados de educação parental, que ensinem boas práticas de cuidado e ajudem os pais a desenvolver competências socioemocionais para criar seus filhos”, afirma.

A psicóloga explica que iniciativas desse tipo deveriam rastrear famílias em situação de risco e oferecer acompanhamento contínuo.

“Projetos que avaliam o perfil parental, orientam mudanças de comportamento e mostram como isso reflete em um futuro melhor para os filhos são o caminho para quebrar o ciclo da vulnerabilidade social”, aponta.

Experiências isoladas de universidades e organizações sociais, de acordo com a especialista, já promovem esse tipo de ação. Rafaela reforça, porém, que o País ainda precisa avançar.

“O Brasil tem caminhado em temas da perinatalidade, período que precede e sucede imediatamente o nascimento, mas precisamos evoluir também na parentalidade. Entender que cuidar dos pais é uma forma de proteger as crianças. Isso é investir no futuro”, afirma.

