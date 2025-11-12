Longa documental acompanha quatro mulheres pelo Pantanal durante um ciclo lunar

Edilaine, uma das quatro personagens do filme "Quatro Luas Pantaneiras", de Ana Carla Loureiro - Divulgação

Quatro fases da lua, quatro mulheres fortes, quatro regiões do Pantanal. Ao longo de 29 dias, a equipe do documentário “Quatro Luas Pantaneiras” passou por Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul, registrando o dia a dia de Vera, Edilaine, Leonora e Rosa Maria.

Filmado em resolução 6K, o longa-metragem estreia hoje, data em que se comemora o Dia do Pantanal, às 19h, no Cinépolis, que fica no Shopping Norte Sul Plaza.

A sessão tem ingressos gratuitos disponíveis no Sympla. O filme, nas palavras da diretora Ana Carla Loureiro, “é um olhar sobre resistência. Da terra, das mulheres, da cultura e de um Pantanal que, apesar de tudo, segue pulsando”.

Para Ana Carla Loureiro, que também idealizou a produção, reconhecer o protagonismo da mulher pantaneira e dar voz às guerreiras que vivem na maior planície alagável do planeta, é uma das grandes forças do projeto.

“Esse filme nasce de uma necessidade de justiça. Justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla

POTÊNCIA DA PANTANEIRA

Como vivem? Como produzem? Como se sustentam? Como se relacionam com o ecossistema? Quais os seus sonhos e dificuldades? O documentário tem a proposta de enxergar a mulher pantaneira em toda a sua potência.

“Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, diz a diretora.

“Três delas são pantaneiras de nascimento, de raiz mesmo. E a Vera é pantaneira de coração. Veio do interior de São Paulo ainda criança e se fez parte desse território”, conta Ana Carla, mencionando logo em seguida Edilaine, Leonora e Rosa Maria, que também integram o quadro de protagonistas do longa-metragem.

OLHAR E ESCUTA

Outro aspecto que mereceu uma atenção especial durante o processo de realização do filme, que tem 70min de duração, foi a fotografia.

O conceito por trás da captação de imagens buscou, de forma geral, refletir a beleza do Pantanal, “mas não de forma idealizada e, sim, real, viva, pulsante”. Além disso, para Ana Carla, era importante entrar na casa e na vida das pessoas com delicadeza, sem invasão.

O documentário contou, nesse sentido, com um time que a diretora reputa como de alta linha.

“Eu tive a sorte de contar com profissionais extremamente sensíveis. Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves entenderam desde o começo essa necessidade de filmar com respeito, com amor, com escuta”, relata Ana Carla.

“Foi um processo muito bonito. Porque a equipe toda se envolveu de corpo e alma. Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”, enfatiza. “O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, destaca a documentarista.

RESILIÊNCIA

O filme também traz luz à questão ambiental, uma vez que o Pantanal, que desempenha papel fundamental na estabilização do clima e na sustentação da vida nos ecossistemas da Terra, tem enfrentado a maior seca das últimas quatro décadas.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária. Tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal. Há áreas com pouquíssimos animais silvestres, muita poluição, um desequilíbrio visível”, lamenta a diretora.

“A resiliência do povo pantaneiro, no entanto, é admirável e indispensável. Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar. E isso, posso dizer que aprendi com nossas personagens”, conta Ana Carla, que convocou o multi-instrumentista Marcelo Loureiro, seu irmão, para embalar “Quatro Luas Pantaneiras” com uma trilha musical original.

O PROJETO

O documentário é uma realização da produtora Cist em coprodução com a Quíron 5 Filmes, viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura e do governo federal, sob a gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), governo de MS. Conta ainda com apoio da Pantanal Film Commission.

Conforme a LPG, o projeto de “Quatro Luas Pantaneiras” também prevê a oferta de exibições com palestras em escolas de cidades pantaneiras.

Além disso, o documentário conta com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, legendas e audiodescrição, garantindo que pessoas surdas, com deficiência auditiva e com deficiência visual também possam vivenciar plenamente a obra.

>> SERVIÇO

“Quatro Luas Pantaneiras” (70min)

Documentário de Ana Carla Loureiro.

Estreia hoje às 19h;

Cinépolis – Shopping Norte Sul Plaza;

Av. Ernesto Geisel, nº2.300 – Campo Grande