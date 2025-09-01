Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LITERATURA DE LUTO

Luis Fernando Verissimo soube comentar o presente em textos atemporais

Escritor gaúcho, imortalizado por meio da crônica e do seu bom humor inconfundível, morreu no sábado

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

01/09/2025 - 11h00
O cronista Luis Fernando Verissimo morreu no sábado, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele estava internado em um hospital da capital gaúcha desde a segunda semana de agosto e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde. Em janeiro de 2021 sofreu um AVC que afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao seu redor.

O corpo do escritor foi velado na tarde do sábado no Salão Nobre Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no estado.
Em 1988, Verissimo começou seus trabalhos como colaborador do Estadão. Um ano depois, publicou a primeira crônica semanal no Caderno 2, no qual escreveu até janeiro de 2021, quando sofreu o AVC.

Cronista, cartunista, ficcionista, saxofonista, gourmet e torcedor fanático do Internacional, Verissimo sempre foi uma das raras unanimidades positivas do País. Foi autor de mais de 70 livros, que já venderam milhões de exemplares (entre eles, os best-sellers “O Analista de Bagé” e “A Comédia da Vida Privada”) e de personagens emblemáticos (a Velhinha de Taubaté, que criticava a ditadura, o detetive Ed Mort, as Cobras).

Filho do escritor Erico Verissimo, ele só começou a escrever aos 30 anos (nasceu em 1936), depois de ter passado por várias escolas de arte e desenho, em cursos que nunca terminou; de ter tentado o comércio “só para reforçar o mau jeito da família”; e de ter passado por uma rápida carreira jornalística, de revisor e colunista de jazz a cronista principal do jornal Zero Hora.

Em 1973, lançou, pela Editora José Olympio, seu primeiro livro, “O Popular”, com o subtítulo “Crônicas, ou Coisa Parecida”, coletânea de textos editados na imprensa, formato que marcaria boa parte de suas publicações. O primeiro grande sucesso, no entanto, aconteceu com o lançamento de seu quinto livro de crônicas, “Ed Mort e Outras Histórias”. Sátira aos romances policiais, o detetive Ed Mort inspiraria ainda uma tira de quadrinhos desenhados por Miguel Paiva e um filme com Paulo Betti no papel título.

Verissimo se tornaria fenômeno de vendas com “O Analista de Bagé”, lançado em 1981, quando a primeira edição se esgotou em apenas dois dias. O personagem foi originalmente criado para um programa de humor na TV, capitaneado por Jô Soares. Com o projeto engavetado, Verissimo levou-o ao livro, tornando-se uma figura peculiar: psicanalista de formação freudiana ortodoxa, o analista não esconde, porém, seu sotaque e a predileção por costumes típicos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. A graça surgia justamente na contradição entre a sofisticação da psicanálise e a “grossura” caricatural do gaúcho da fronteira. O personagem inspirou dois livros de contos, um de quadrinhos (com desenhos de Edgar Vasques) e uma antologia.

Em pouco tempo, ele cruzou fronteiras, tornou-se colaborador de programas de televisão – caso das histórias da Comédia da Vida Privada, série de 21 programas (1995-1997), com roteiros de Jorge Furtado e direção de Guel Arraes.

VER E SER

A timidez era uma característica sempre lembrada: sim, Verissimo sempre buscou ser engraçado na escrita e não na fala. Na verdade, nunca se julgou um humorista. “Acho que há uma diferença entre ser humorista e fazer humor”, disse. “O humorista é o cara que tem uma visão humorística das coisas. O humor é sua maneira de ver e de ser”.

Uma filosofia que se revelou útil durante a dura fase de exceção Verissimo contou que, durante a ditadura, enviava uma crônica para o jornal deixando sempre uma na gaveta, de reserva. “E não foram poucas as vezes em que ela saiu de lá, comentou. “Os censores pareciam achar o cartum algo infantil; então, era mais fácil fazer passar um cartum político que um texto político”.

Autodeclarado um gaúcho desnaturado, por não andar a cavalo, não tomar chimarrão e ter nascido e se criado na cidade, Verissimo sentiu o gosto da felicidade plena no dia 4 de abril de 2008, quando sua filha Fernanda lhe deu a primeira neta, Lucinda, nascida em uma data especial: dia do aniversário do Inter.

Em 2020, Elias Thomé Saliba, professor da Universidade de São Paulo especializado em humor e autor de “Raízes do Riso”, descreveu o escritor como o cronista mais popular do Brasil, aquele que “diz o que o leitor quer falar, mas não consegue”. “Verissimo ultrapassa o transitório não apenas porque suas crônicas se transformam em livros, mas porque estabeleceu, desde o início, um pacto humorístico com o leitor”.

“Mais do que qualquer outro, o público que se torna parte do pacto humorístico é aquele que percorre o noticiário sério do jornal ou da revista e torna-se capaz de entender as alusões, ironias e paródias de Verissimo e de seu humor fortemente conectado com os eventos noticiados e, por isso, compreensível apenas naquelas situações”, afirmou.

Com a era moderna, muitos dos textos passaram para o meio digital. Em muitos casos, porém, escritos que não eram do autor contavam com sua assinatura, tentando ganhar credibilidade. Ele se acostumou ao fato. “Fico sem graça de dizer que não é meu. Em outra oportunidade, uma senhora veio me dizer que não gostava tanto dos meus textos, exceto do ‘Quase’, que era maravilhoso. O que posso dizer? Melhor não decepcionar. E quando vou às escolas onde os alunos encenam um texto que, na verdade, não é meu?”, relatou ao Estadão em 2016.

RECEITA

Curiosamente, Verissimo se assumia como um “analfabeto em informática”, que se limitava ao uso de e-mails e do site de buscas Google. Para o restante, recorria aos filhos. Em texto publicado no Estadão em 2019 ele dizia: “Pertenço à geração perdida no tempo”. E citava a “farta literatura premonitória” sobre robôs indestrutíveis. “Que eu saiba, ninguém ainda imaginou um roteiro em que os inimigos não sejam grandes robôs blindados, mas os pequenos celulares”.

Em 2016, o escritor foi perguntado: qual a receita para suas crônicas serem populares e não popularescas? “Não tenho”, respondeu. Em seguida, atribuiu o mérito ao próprio gênero: “Acredito que, antes de mais nada, é preciso ter clareza na escrita. E, como a crônica normalmente não é um texto grande, torna-se acessível a qualquer público”. Ao longo da carreira, Verissimo ficou conhecido não apenas pelos “textos não tão grandes”, mas também por escrever estritamente o necessário, em pouquíssimas palavras, e ainda assim ter muito a dizer.

20 e 21 anos

Namoro virtual entre jovens de MS e BA dá em casamento, com festa nos dois estados

Ambos se conheceram pela internet em 2022 e se casaram em julho de 2025, após 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial

31/08/2025 17h00

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS) ARQUIVO PESSOAL

O que poderia dar errado, deu muito certo: dois jovens, da Bahia e Mato Grosso do Sul, que se conheceram pela internet, se casaram.

Camilly Stephany, de 21 anos e Glauber Camargo, de 20 anos se casaram, estudam na mesma universidade e estão morando juntos, após 2 anos e meio de namoro, sendo 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial.

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)Foto acima em Campo Grande (MS). Foto abaixo em Senhor do Bonfim (BA)

Camilly Stephany, de 21 anos, é estudante de Psicologia e morava em Lauro de Freitas (Bahia), cidade localizada a 27 quilômetros da Capital, Salvador.

Glauber Camargo, de 20 anos, é soldado do Exército Brasileiro, estudante de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e mora em Campo Grande (MS).

Ambos se conheceram pela internet em fevereiro de 2022. Mas, só foram se conhecer pessoalmente, pela primeira vez, em agosto de 2022.

Em janeiro de 2023, Camilly se mudou para Campo Grande para ficar perto de Glauber. Em julho de 2025, os dois se casaram, com direito a duas festas de casamento: uma em Campo Grande (MS) e a outra em Senhor do Bonfim (BA).

FESTA DE CASAMENTO EM CAMPO GRANDE (MS)

FESTA DE CASAMENTO EM SENHOR DO BONFIM (BA)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

“Orei muito e acredito que com a benção de Deus é ela e sempre foi ela. Eu soube que era ela desde o momento em que eu conversei com ela. Vi uma mulher que somava comigo e que é o meu amor. Quando começamos a namorar, já começamos a planejar o casamento” disse Glauber, apaixonado.

“O que eu mais amo na Camilly é o jeito simples dela, de conversar, de trocar ideia, de andar de bicicleta, essas coisas simples da vida”, complementou.

O casal pretende ter filhos, mas só daqui a 8 anos, quando estiverem estáveis financeiramente, formados e com um emprego fixo.

HISTÓRIA DE AMOR

Em fevereiro de 2022, Glauber – em Campo Grande (MS) e Camilly – em Lauro de Freitas (BA) – começaram a conversar através de um bate papo na internet. Amos se conectaram desde o primeiro dia de conversa. Conversavam sobre como era a vida dele em Mato Grosso do Sul e a dela na Bahia.

Do site de bate-papo, partiram para o Instagram e, após muita insistência de Glauber, começaram a dialogar pelo WhatsApp.

Ambos não desgrudavam do celular por um minuto e trocavam conversas por mensagem de texto, ligação e chamada de vídeo.

As chamadas de vídeo se tornaram cada vez mais frequentes e não se restringiram apenas ao casal, mas também a família: avó/mãe de Camilly e mãe de Glauber se cumprimentavam por vídeochamada.

Quatro meses depois, em maio de 2022, perceberam que estavam apaixonados um pelo outro e não viam a hora de se conhecerem pessoalmente.

"Ela tem uma beleza incrível. Ela é fofa, carinhosa e, principalmente: tem a presença de Deus", disse Glauber.

"Vi um rapaz sensível e incrivelmente parecido comigo, que já passou por muita coisa na vida mas mesmo assim é extremamente carinhoso e atencioso. Além disso, um jovem com o coração voltado para Deus", disse Camilly.

O plano de se conhecerem pessoalmente surgiu e tomou conta do pensamento do casal. Até que Glauber convenceu seus pais de irem para a Bahia visitar Camilly.

O casal realizou o sonho de se conhecer pessoalmente em 24 de agosto de 2022. O acadêmico de Engenharia Mecânica desembarcou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Salvador (SSA) com as mãos suando e coração acelerado de nervosismo. Camilly estava de prontidão esperando o amado, com as pernas bambas, para vê-lo pela primeira vez.

"Uma sensação surreal quando eu o vi andando em minha direção no aeroporto. Ele veio e me abraçou mas eu estava completamente paralisada e não conseguia mover meus pés do chão. Tive sensação de desmaio, e se não sentasse em algum lugar, acho que minhas pernas falhariam. Era como se ele tivesse saído da tela do celular e se materializado em minha frente. Foi um dos melhores dias de minha vida!", afirmou Camilly.

"Cheguei perto dela e dei um abraço, saíram lágrimas dos olhos dela e ela ficou paralisada. Logo após entrarmos no carro, ela me acompanhou até o hotel, junto com meus pais. Fomos de mãos dadas e ela pegava em meu rosto, me perguntando se tudo aquilo era real", disse Glauber.

Glauber e seus pais ficaram cinco dias em Salvador, em um hotel. Camilly acompanhou Glauber e sua família todos os dias, o dia todo, enquanto estiveram na Bahia. Foram no Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Morro do Cristo, Praia do Farol da Barra, Praia da Pedra Alta, Praia da Paciência, entre outros pontos turísticos.

No fim da viagem, o casal foi ao culto juntos agradecer a Deus pela vida, família, viagem e por finalmente terem se conhecido pessoalmente. Durante o passeio, os dois trocaram alianças para oficializar o compromisso.

Para eliminar a barreira que separava o casal fisicamente, Camilly se mudou para Campo Grande, em janeiro de 2023, para estudar e ficar ao lado do amado.

No começo, a família de Camilly não curtiu muito a ideia dela vir morar em Mato Grosso do Sul, mas logo depois todos apoiaram a menina. Já os pais de Glauber ficaram muito felizes em recebê-la em Campo Grande.

Camilly chegou em MS, logo já arrumou em emprego e começou a cursar psicologia em uma universidade particular. Glauber também ingressou na faculdade.

Ambos trabalham o dia inteiro e estudam a noite, na mesma universidade. Portanto, durante a semana, é difícil de estarem juntos. O único tempinho que o casal tem para curtir a companhia um do outro é no fim de semana.

Atualmente, ambos moram juntos em sua casa com uma gatinha, que se chama “Mimi”. Vivendo em família, ambos estão cada dia mais apaixonados um pelo outro. O amor é capaz de encurtar distâncias.

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

"Adoro desafios e novidades! Para mim é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades, recriar. Podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado".

31/08/2025 15h30

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima Foto: Guilherme Lima

Anna Lima acabou de completar 52 anos em grande estilo: comemorando a data ao lado do marido, em uma sonhada viagem à Grécia. Em 2023, a atriz viveu a sua primeira protagonista na pitava temporada de Reis, vivendo Bateseba, esposa de Davi e mãe de Salomão.

Reis foi a oitava novela no currículo da atriz, que também participou de Jesus, trabalho feito em 2018. Na Globo, Anna esteve em grandes produções como Sol Nascente (2016), Joia Rara (2013), Caminho das Índias (2009), entre outras. Anna Lima lança vídeos com dicas práticas para sair de roubadas.

E sucesso entre os amigos da atriz, O Mapa da Lima ganhou as redes sociais... Sabe aquela dica especial, um toque final na produção que vai fazer toda a diferença? Os amigos de Anna Lima não podem sair de casa sem os segredinhos da atriz. “Eu já sou conhecida como a consultora dos meus amigos, a que tem sempre uma dica prática para sair das roubadas”, conta. A ideia inicial era escrever um livro, o “Manual Prático para sair de Roubadas”, mas a amiga e escritora Thalita Rebouças deu a ideia de transformar tudo em vídeos divertidos. E assim nasceu o Mapa da Lima, publicado três vezes por semana no perfil @annalima_real.

O livro ainda não saiu, mas as produções audiovisuais já são sucesso também entre os mais de 820 mil seguidores da atriz. “Recebo muitos pedidos, reproduzo algumas dicas que circulam pelas redes sociais, mas os que engajam mais e que o público mais gosta são as minhas dicas mesmo, as que eu costumo usar no meu dia a dia. E vale de tudo, desde maquiagens, receitas, até tira manchas de roupas”, diz Anna. 

Anna é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre celebração, trabalhos e o Mapa da Lima que ganhou as redes sociais e vai virar livro!

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna LimaA atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Anna, você tem falado abertamente sobre a menopausa. Como foi pra você enfrentar essa fase tão transformadora da vida da mulher?
AL - Falo abertamente para ajudar mesmo! Sou de uma geração que só ouvia coisas assustadoras sobre a menopausa… me assustei muito quando entrei… não adianta se desesperar! Procuro ajudar com leveza, e dizer que VAI DAR TUDO CERTO! O mais difícil e chegar até aqui! Envelhecer é privilégio… não envelhecer é morrer (risos). Então somos privilegiados! Hoje a medicina está muito avançada e temos muitas alternativas pra conviver bem com a “amiga” menopausa! Tá tudo certo! Tenho muitas dicas para isso!

CE - Quais foram os maiores desafios físicos e emocionais que você vivenciou durante a menopausa?
AL - Desafio de forçar amizade com a Menopausa! Forcei e deu certo (risos). Ela acabou tendo que me obedecer! E gostar da minha médica também!

CE - Muitas mulheres ainda enfrentam tabus e falta de informação sobre o climatério. Que conselhos você daria para quem está começando essa jornada?
AL - Acredito que incentivo o assunto, pois falo de forma natural. Não como um Tabu… a criança que menstrua, não deixa de ser criança só pq menstruou… assim como, a Mulher que para de menstruar não deixa de ser MULHER por conta de um ciclo… O que gosto de falar é: Calma! Tá tudo certo, não tenha medo! Chegar até os 50 é um privilégio! Agora desfrute! Cuide da sua saúde. Se prepare pra isso! Mas como? Se informe!  A MEDICINA está muito avançada… se não estou sofrendo, você também não precisa sofrer, pode acreditar.

CE - Você acredita que falar sobre menopausa na mídia pode ajudar a combater o etarismo, especialmente na carreira artística?
AL - Eu acredito que falar sobre VIDA e autoconhecimento, sem tabus ajuda a combater qualquer tipo de “PRÉ CONCEITO” (preconceito).
Etarismo é só mais um…

CE - O que te motivou a criar o projeto O Mapa da Lima? Como ele nasceu e o que representa pra você?
AL - O nome O Mapa da Lima, surgiu com uma brincadeira de um grande amigo, Carlinhos Vieira, me ligando para pedir alguma dica! Aí ele falou, não faço nada sem antes consultar O MAPA DA LIMA… Risos! Assim surgiu o nome… Já a ideia de transformar as dicas em conteúdo para as redes sociais, veio da outra grande amiga e madrinha do Mapa, Thalita Rebouças…

Esse projeto inicialmente era um livro, de Manual Prático da Mulher Madura… que ainda vai sair… como estava demorando, Thalita colocou a pilha para eu fazer em áudio visual… e assim, mudei o nome e encaixei nesse novo projeto.

CE - Como tem sido o retorno do público com relação ao Mapa da Lima? Quais os tipos de vídeos que tem mais engajamento e repercussão nas redes?
AL - Eu estou adorando tanto fazer, e acredito que as pessoas sentem isso! O retorno tá tão positivo que aquele frio na barriga do início virou borboletas na barriga! Risos. As pessoas gostam da leveza, do humor… quanto mais natural, mais engaja!

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna LimaA atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Ainda existe o projeto de escrever um livro com seus truques “milagrosos”?
AL - O esqueleto do livro já está todo de pé! Muito difícil eu desistir de um projeto… ele pode demorar, pode tomar outro curso, mas ele sai!

CE - Você é uma mulher multifacetada — atriz, empreendedora e agora à frente de um projeto de impacto. Como equilibra essas diferentes frentes na sua rotina?
AL - Adoro desafios e novidades! Para mim, é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades… me recriar… podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado… Eu procuro enxergar novas oportunidades em cada coisa que me interesso em aprender.

Gosto de diversificar e buscar independência… sempre…. Assim, procuro ver soluções para não depender apenas de uma fonte só. Tenho uma frese que amo: CRISE caminha com OPORTUNIDADE… me agarro a isso! Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução… eu prefiro focar na solução pra qualquer problema!

CE - Na sua trajetória como atriz, qual papel te marcou mais e por quê?
AL - Não tenho um só que me marcou mais… tenho AMOR IMENSO POR TODOS! Mas os que me marcaram de forma arrebatadora Foram: Eulália (primeira novela DESEJO PROIBIDO), Joana De Chuza (Jesus) e BATESEBA (Reis)

CE - Pode contar pra gente sobre os novos projetos na televisão ou no teatro? Tem alguma novidade vindo por aí?
AL - Saindo do forno um trabalho incrível de Streaming… projeto meu, do Tadeu Aguiar e do Eduardo Bark… O Negócio de Casamento… com Sylvia Massari, Guto Graça Melo, Vera Fischer, e Jaqueline Lourence.

 

