Luisa Sonza sobe ao palco do MS ao Vivo neste domingo

Com previsão de bastante sol, a tarde de domingo (04) promete ser bem animada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com a apresentação de Luísa Sonza no primeiro MS ao Vivo de 2025.

O show realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul), começara às 17 horas com a apresentação da cantora sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado, que segue carreira solo desde 2017. Paolla vem se consolidando com composições autorais que, juntas, já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming.

Logo depois, Luíza subirá ao palco com a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro trabalho de estúdio. De acordo com Luiza, o disco representa “uma viagem ao próprio subconsciente”. O repertório inclui sucessos como Campo de Morango, Principalmente Me Sinto Arrasada, Luísa Manequim, Romance em Cena (com Marina Sena), Sagrado Profano (com KayBlack) e Penhasco 2, entre outras faixas.



Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para essa apresentação, o cachê de Luíza Sonza foi de R$ 450 mil.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que o objetivo é equilibrar uma valorização da identidade cultural, enquanto não deixa de ofertar para os locais shows de grandes artistas do cenário nacional.



"Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos", diz Miranda.

Atualmente, Luísa Sonza se prepara para uma turnê pelos Estados Unidos, que irá acontecer em junho, e anunciou novas datas, após esgotar os ingressos das seis apresentações originalmente divulgadas em menos de 24 horas.

