Maior festa junina de MS, Banho de São João será de 22 a 25 de junho

O Arraial do Banho de São João, a mais tradicional festa junina do Mato Grosso do Sul, realizado em Corumbá e Ladário, será realizada entre os dias 22 e 25 de junho neste ano.

A festa é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2021, quando o registro foi concedido pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A programação deste ano conta com celebrações religiosas e culturais, com shows regionais e nacionais, tendo como destaque a dupla sertaneja João Neto e Frederico. (Confira a programação completa abaixo).

A inclui procissões, cortejos de andores e batismo do santo nas águas do rio Paraguai, decoração de altares e andores, queima de fogueiras e realização de oferendas, rezas e terços, giras em terreiros e levantamento de mastros.

Na passagem do dia 23 para 24 de junho, às margens do rio Paraguai, é realizado o banho com a imagem de São João. Em Corumbá, o banho acontece no Porto Geral e, em Ladário, no Porto Ladário.

Além das tradições religiosas, há quadrilhas e comidas típicas juninas.

Segundo o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, a expectativa é atrair de 5 mil a 8 mil turistas durante o evento.

“Isso fomenta nossa economia e é importante para nossa cultura e também para o desenvolvimento do nosso município", disse o prefeito.

"Temos cadastradas na Fundação da Cultura 98 famílias de festeiros de São João que descem para banhar o santo nas águas do rio Paraguai. Oficialmente são 98 cadastrados, mas temos muito mais que não se cadastraram e organizam seus andores com seus familiares. Então, isso é tradição é cultura”, acrescentou Iunes.

Confira a programação completa do Arraial do Banho de São João 2023.

De 21/06 a 23/06

Tríduo de São João Batista

O Tríduo se inicia no dia 21/06 às 17h na Capela de São João Batista e às 18h a Santa Missa.

22/6 – Quinta-feira

Arraial do Banho de São João



Local: Porto Geral

18h - Praça de Alimentação

18h - Estande de Artesanatos

18h - Altar de Todos os Santos

19h - Pau de Sebo

19h – Concurso de Andores Juninos

20h - Show Local – Rafael Souza e Banda

22h - Show Local – Junior e Luan

00h - Show Nacional – João Neto e Frederico

23/6 – Sexta-feira

Banho de São João

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz



Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança).

Horário: 20h

Show Local

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

Arraial do Banho de São João



Local: Porto Geral

18h - Praça de Alimentação

18h - Estande de Artesanatos

18h - Altar de Todos os Santos

18h - Pau de Sebo

20h - Show Local – Larissa Alencar

22h - Show Regional – Marinho e Rafael

00h - Show Pirotécnico;

00h10 - Show Regional – João Haroldo e Betinho

01h45 - Show Local – Os Garotos

24/6 – Sábado

Arraial do Banho de São João



Local: Porto Geral

18h - Praça de Alimentação

18h - Estande de Artesanatos

18h - Altar de Todos os Santos

18h - Pau de Sebo

18h - Concurso de Quadrilhas

20h - Show Local – Isa Brandão

22h - Show Regional – Leandro e Galeano

00h - Show Regional – João Paulo e Dudu

02h - Show Local – Gurizada Baileira

25/6 – Domingo

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h - Praça de Alimentação

18h - Estande de Artesanatos

18h - Altar de Todos os Santos

18h - Pau de Sebo

20h - Show Regional – Kaio e Gabriel

22h - Show Regional – Juliana Monteiro