Maior liga de montarias de touro do mundo tem etapa em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta quinta-feira (31), a Professional Bull Riders, maior Liga de Montaria em Touros do mundo, volta à capital sul mato-grossense, para a realização de uma etapa no Campo Grande Rodeo Music, que segue até o dia 2 de novembro.

A competição conta com 25 competidores, e corresponde à oitava etapa da nova temporada do Campeonato Brasileiro da PBR, que teve início em agosto e já conta pontos para o ranking de 2025.

O Campo Grande Rodeo Music será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, como parte da programação da Expogenética 2024, realizado pela Nelore MS.

O evento vai reviver a história da PBR com Campo Grande, que já sediou etapas da Liga no passado, incluindo a Final Nacional que definiu o título da temporada em 2010.

“Estamos felizes e honrados em retornar a Campo Grande, cidade que além de fazer parte da história da PBR, é uma das mais importantes da agropecuária brasileira. Temos a certeza que o Campo Grande Rodeo Music vai ser sucesso total e estamos empenhados para realizar uma competição no mais alto nível, como os sul mato-grossenses merecem,” declarou o diretor de eventos da PBR no Brasil, Jeremias Moraes.

A etapa terá uma premiação total de R$ 80 mil e conta pontos tanto para o ranking nacional, que define o campeão brasileiro de cada temporada, quanto para o ranking internacional, que qualifica os melhores atletas do Brasil para a elite do esporte nos Estados Unidos. Com isto, a etapa do Campo Grande Rodeo Music terá o mesmo peso das etapas realizadas em outros países e contará com a presença de competidores com carreira internacional.

Entre os principais destaques está o sul mato-grossense Leonardo de Castro, representante da cidade de Cassilândia e que compete nos Estados Unidos onde é uma das estrelas do time New York Mavericks, da PBR Team Series. No início desta temporada o atleta de 20 anos foi campeão da etapa de Sacramento no estado da Califórnia, que faz parte do calendário do Campeonato Mundial da PBR e faturou um prêmio de 100 mil dólares pela vitória.

Assim como ele, outros dois atletas que brilharam na atual temporada da Liga de Montaria por Equipes da PBR, que se encerrou fim de semana passado, já confirmaram presença na etapa. Os paulistas Eduardo Mattos, que atuou pelo Oklahoma Wildcatters e Bruno Carvalho, que atuou pelo Arizona Ridge Riders estiveram competindo em arenas norte-americanas pela segunda temporada consecutiva.

Os demais destaques são Riquelme dos Santos, representante de Bom Jesus do Araguaia-MT que campeão da etapa de Extrema-MG no início de outubro e que ocupa a segunda posição no ranking nacional, os sul mato-grossenses Gustavo Luiz da Silva, representante da cidade de Inocência, que está em terceiro lugar no ranking e Jérson dos Santos, de Paranaíba, que está em quarto lugar. Outro destaque do estado é Warley de Oliveira, campeão do Rodeio de Barretos, além de José Alberto de Castro, ambos com experiência nos Estados Unidos e também o jovem talento Tales Xavier, representante de Feijó no Acre.

Para fazer frente aos 25 competidores selecionados para a etapa, foi feita uma verdadeira seleção de atletas de pulos que prometem deixar a competição ainda mais eletrizante a cada noite. Estarão presentes com seus melhores touros as boiadas de Tércio Miranda, Paulo Emílio, Davi Rezende, W.F., Caio Duarte e Douglas Machado.

A etapa será realizada de quinta-feira a sábado, contando com quatro Rounds. Todos os competidores participam dos dois primeiros Rounds, montando um touro por noite e os melhores na somatória de notas avançam para sábado. Na noite decisiva será realizada mais uma Round classificatório e em seguida os oito competidores com as melhores somatórias de notas retornam logo em seguida para o Round Final, que define o título de campeão da etapa.

Divulgação

Assine o Correio do Estado