Correio B

SAÚDE

Mais da metade dos brasileiros têm dificuldade para dormir; veja como melhorar o sono

Estudos da Fiocruz apontam que mais de 70% dos brasileiros têm dificuldade para dormir; saiba como melhorar a sua rotina de sono

Mariana Piell

Mariana Piell

24/09/2025 - 10h00
Dormir já deixou de ser apenas uma função biológica. Hoje, tornou-se um termômetro da saúde física e mental e um reflexo direto do estilo de vida moderno, que exige produtividade e atenção quase 24 horas por dia.

Pesquisas nacionais e internacionais revelam que os distúrbios do sono estão se tornando um dos maiores desafios de saúde pública. A insônia, o sono fragmentado, a dificuldade de manter uma rotina de horários e o uso excessivo de telas à noite vêm se somando ao estresse cotidiano e transformando o ato de dormir em algo cada vez mais complexo – e precioso.

De acordo com o levantamento “Mapa do Sono dos Brasileiros”, realizado pela Takeda em parceria com o Ibope, 65% da população considera ter baixa qualidade de sono. Entre essas pessoas, 34% afirmam sofrer de insônia, embora apenas 21% tenham diagnóstico médico formal. As mulheres são as mais afetadas: 71% dizem dormir mal, contra 57% entre os homens. 

Outro estudo, publicado na revista Sleep Epidemiology, apontou que 66% dos brasileiros apresentam má qualidade de sono, e novamente as mulheres lideram as estatísticas, dormindo em média 10% pior do que os homens. 

Dados da Fiocruz reforçam o alerta: 72% da população relata algum tipo de alteração no sono, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

IMPACTO

O problema não é apenas uma questão de desconforto. O impacto do sono insuficiente é amplo e atinge saúde física, desempenho cognitivo e bem-estar emocional. 

O Instituto do Sono observou que, durante a pandemia de Covid-19, entre 60% e 70% das pessoas passaram a acordar com mais frequência durante a noite e tiveram maior dificuldade para adormecer.

Uma pesquisa de caso-controle feita com 6.360 pessoas entre novembro de 2020 e abril de 2021 identificou fatores fortemente associados à insônia, como dormir menos de seis horas por noite, viver em grandes metrópoles, idade mais avançada e sensação frequente de tristeza.

CAUSAS

Entre os principais vilões do sono, o uso de telas antes de dormir merece destaque. Um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil jovens adultos concluiu que cada hora adicional de uso de celular, tablet ou computador na cama está associada a um aumento de 59% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo de sono. 

Apesar de se falar muito sobre os efeitos da luz azul, uma revisão que analisou 73 estudos envolvendo mais de 113 mil participantes concluiu que seu impacto direto na produção de melatonina e nos padrões de sono é pequeno – menos de três minutos de atraso para adormecer, em média. O problema parece estar menos na luz em si e mais na estimulação cognitiva: redes sociais, jogos e vídeos mantêm o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento.

O estilo de vida acelerado também pesa. Jornadas de trabalho ou estudo extensas, consumo excessivo de café e energéticos e compromissos noturnos que atrasam o horário de deitar fragmentam o descanso. 

Além disso, o estresse e os transtornos de ansiedade são fatores decisivos. Pesquisas recentes mostram que a insônia não é apenas consequência de depressão ou ansiedade, mas muitas vezes um componente central desses quadros. Durante a pandemia, sentimentos de medo, isolamento e insegurança se correlacionaram diretamente com a piora dos hábitos de sono.

O QUE FAZER?

Diante desse cenário, um movimento cultural começou a se consolidar: a valorização do descanso. Termos como “insônia”, “como dormir bem” e “como dormir com ansiedade” bateram recordes de busca no Google nos últimos dois anos. 

Paralelamente, cresce o mercado de aplicativos de meditação, podcasts de sons relaxantes, colchões tecnológicos e dispositivos que monitoram o sono. Empresas começam a discutir pausas no expediente, clínicas do sono se popularizam e campanhas de conscientização da Sociedade Brasileira do Sono tentam informar que insônia é uma doença e precisa de tratamento.

No dia a dia, muitas pessoas estão criando seus rituais para dormir melhor. Meditação, journaling, leitura leve, aromaterapia e banhos relaxantes antes de se deitar são alternativas comuns. Também se fala mais em ajustar a iluminação do quarto, reduzir ruídos, manter temperatura adequada e evitar estimulantes como café e nicotina à noite. Pequenas mudanças que podem ter impacto significativo na qualidade do descanso.

A importância de dormir bem vai além da sensação de estar descansado. Estudos mostram que o sono adequado fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, ajuda a regular o metabolismo e reduz o risco de obesidade e diabetes. 

No campo mental, melhora o humor, aumenta a capacidade de concentração e favorece a memória e o aprendizado.

Por outro lado, a privação crônica do sono aumenta a irritabilidade, reduz a produtividade e pode comprometer as relações pessoais.

Mas há desafios culturais importantes. Em muitas sociedades, inclusive no Brasil, o descanso ainda é visto como preguiça ou falta de disposição, e não como investimento em saúde. A urbanização, o trânsito, a poluição sonora e a iluminação artificial das cidades tornam mais difícil criar ambientes propícios ao sono.

TEATRO

Mostra Palco Giratório será realizada em Campo Grande, no Teatro Prosa

Programação de hoje até sábado traz quatro espetáculos e debate, com acessibilidade em Libras, refletindo a diversidade da cena nacional

23/09/2025 10h30

"Da Janela", da Trupe do Experimento (RJ) Foto / Rpeodução Renato Mangolin

O Brasil contemporâneo, com suas paisagens, lutas, afetos e questionamentos, estará em cena no Sesc Teatro Prosa de hoje até sábado. Nesse período, a unidade sedia uma etapa da Mostra Palco Giratório, considerado o maior projeto de circulação de artes cênicas do País.

Com entrada gratuita, a programação traz grupos artísticos do Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará, oferecendo ao público sul-mato-grossense um panorama rico e diversificado da produção teatral nacional.

Três dos quatro espetáculos contarão ainda com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

O PROJETO

O Palco Giratório, projeto do Sesc lançado em 1998, é uma iniciativa consolidada no cenário cultural brasileiro, responsável por intensificar a formação de plateias por meio da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros.

Nesses mais de 20 anos, o projeto já contou com a participação de 412 grupos de todas as regiões do País, realizando aproximadamente 10.000 apresentações para um público estimado em mais de 5 milhões de espectadores. 

A curadoria, construída por uma rede plural de representantes do Sesc em todo o Brasil, busca fomentar o intercâmbio e a difusão de linguagens cênicas que dialoguem diretamente com as urgentes questões do nosso tempo.

"Da Janela", da Trupe do Experimento (RJ)

ESPETÁCULOS

A semana no Teatro Prosa começa com força e consciência política. Na terça-feira, às 19h, o grupo cearense Pavilhão da Magnólia apresenta “A Força da Água”. Com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, o espetáculo de teatro documental traça um caminho historiográfico pela seca no Ceará, partindo das promessas do imperador Dom Pedro II, passando pelos horrores dos campos de concentração e pelo massacre do Caldeirão, até os dias atuais.

A peça questiona, de forma bem-humorada e crítica, a narrativa da seca como uma fatalidade, expondo os mecanismos da “indústria da seca” e denunciando os fatos que foram apagados da história oficial, culminando na reflexão sobre a água não ser um direito Constitucional garantido a todos.

O espetáculo, que provoca o público a pensar “até quando aceitaremos?”, é classificado para 14 anos e será acessível em Libras.

Na quarta-feira, também às 19h, é a vez do teatro infantil ganhar o palco com inovação e sensibilidade. A Trupe do Experimento (RJ) apresenta “Da Janela”. A peça narra a história da menina Malu, que, de sua janela, observa e narra o nascimento da amizade entre Nina e Cadu.

A montagem se destaca por incorporar os recursos de acessibilidade – como Libras e audiodescrição – como elementos centrais da dramaturgia e da cena, e não como meros apêndices. A narrativa prioriza o brincar como ferramenta de descoberta, propondo um jogo divertido com a plateia e fomentando o diálogo em família sobre inclusão e comunicação para além das palavras. Classificação livre.

A programação da quinta-feira, reserva um momento especial de reflexão e troca. Às 19h, acontece o Pensamento Giratório, um debate com o tema “A criação dramatúrgica a partir de uma comunicação acessível e poética”, também conduzido pela Trupe do Experimento.

Mediado por Felipe Sampaio, o encontro propõe uma conversa com o público a partir da experiência como espectadores e dos desafios enfrentados pelo grupo em sua pesquisa, que insere os recursos de acessibilidade como linguagem cênica intrínseca. O objetivo é discutir a construção de um teatro verdadeiramente comunicável para todas as pessoas. A atividade é livre e acessível em Libras.

A sexta-feira, às 19h, recebe o grupo mineiro Esparrama! com o comovente espetáculo “Aptá”. Trata-se de um trabalho de dança-teatro que une movimento, palavra e silêncio para explorar as relações entre o dançarino Bernardo Gondim (também idealizador e dramaturgo ao lado de Anamaria Fernandes) e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista.

A criação artística se entrelaça com a jornada pessoal de Bernardo, que durante o processo perdeu seu pai, fechando um ciclo emocionante entre três gerações: avô, pai e filho.

“Aptá” mergulha nas experiências de comunicação inerentes a esses contextos geracionais e de atipicidade comportamental. Classificação livre.

Encerrando a semana com poesia e imaginação, no sábado, às 16h, o grupo Las Cabaças (PA) apresenta “Divagar e Sempre”. O espetáculo, classificação livre, reflete sobre a amizade da dupla de palhaças Bifi e Quinan.

No meio da floresta, elas procuram chegar a um lugar utópico e desconhecido, que vai se construindo na medida em que caminham. Enquanto uma quer ir “Lá”, a outra prefere ficar “Aqui”, mas seguem unidas rumo ao desconhecido.

O trabalho é um mergulho no imaginário da Amazônia, dedicado a todos que vivem nas beiras dos rios, e apresenta ao público do Centro-Oeste um olhar sensível e cênico originário do Norte do país. O espetáculo será acessível em Libras.

Diálogo

Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (22)

23/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rubem Alves - escritor brasileiro

Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que ser produtivo. Mas trabalhei tanto que esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência”.

Felpuda

Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às redes sociais para demonstrar seu inconformismo a respeito do que estaria sendo postado sobre um “benefício”: o fornecimento gratuito de gás pelo governo de Lula, será “uma esmola”. Ironicamente, dizem que o dito-cujo fez famoso pronunciamento cheio de palavras de efeitos, marcados por altruísmo de ocasião. Mais um pouco, segundo línguas ferinas, “verteria lágrimas”. O mais interessante é que em nenhum momento falou que poderia abrir mão de parte de sua verba indenizatória para colaborar com quem vai pagar essa conta. Não precisa nem dizer...

Sem carona

Um dos políticos de grande aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Coronel David afirmou que o PL não está cometendo erro de apoiar “caroneiro”. Vale ressaltar que um dos grandes problemas da legenda foi eleger alguns candidatos em 2018 e 2022, que posteriormente viraram as costas ou traíram Bolsonaro. Mato Grosso do Sul é um desses estados.

Vaga

O trio formado pelo governador Riedel, senadora Tereza Cristina e o ex-governador Azambuja deverá ir na direção do que deseja o ex-presidente Bolsonaro, no que se relaciona às vagas no Senado. Ele chegou a sugerir o nome da vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira para uma das vagas do PL, mas seu pouco tempo na vida pública e falta de base eleitoral forte em todo MS indicam que seria difícil obter sucesso na empreitada. Assim, a segunda vaga deverá mesmo ser destinada a um partido aliado.

Nem aí

Ainda sobre o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja: a ausência do deputado federal Marcos Pollon não mereceu muita importância por parte do presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto. Já alguns políticos presentes no evento afirmaram que o parlamentar estaria mesmo prestes a deixar a legenda liberal e fizeram uma previsão, caso isso aconteça: utilizará como mote a narrativa de que é o único representante da direita em MS. A conferir.

Renovação

A partir do hoje até o dia 9 de novembro, o Território Ristorante será o ponto central de encontro e enogastromia de qualidade, pois atuará como o restaurante oficial da Casa Cor. Durante a mostra de arquitetura e decoração, o restaurante hoje instalado na Euclides da Cunha, em Campo Grande,vai passar por reforma e repaginada total, marcando novo momento de renovação do Território Ristorante.

DiálogoEverson Rodrigues e Ingrid Paniago

 

DiálogoCarol Zancanaro

Direita, mesmo!

Ao se filiar ao PL, no domingo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que está afinado com os objetivos do ex-presidente Bolsonaro, que é o de evitar o Lula 4. Seu pronunciamento deixou claro que assumiu seu papel de oposição aos esquerdistas e vai trabalhar para derrotar o petismo em 2026. Saiu em defesa de Bolsonaro, classificando-o de homem honrado e vítima de perseguição, criticou a alta dos juros e frisou: candidato à presidência é Jair Bolsonaro ou quem ele indicar.

Prestígio

O peso político de Azambuja ficou demonstrado em sua filiação no PL. Reuniu ao seu lado, lideranças como o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, do PP, o vice-governador Barbosinha, do PSD, além do senador Rogério Marinho, hoje no PL e ex-colega de bancada tucana quando Azambuja era deputado federal, o deputado federal José Medeiros de Mato Grosso e que disputará o Senado. O presidente nacional dos liberais, Waldemar Costa Neto, manteve sorriso de orelha a orelha durante todo o evento.

Filiações

Partidos que deverão fazer aliança com o grupo PP-PL para tentativa de reeleição do governador Riedel estavam representados em sua maioria durante o ato de filiação. Azambuja levou consigo 18 prefeitos e anunciou que outros estariam interessados em ingressar na legenda liberal. O ex-deputado federal Edson Giroto assinou a ficha de sua filiação no PL.

*Colaborou Tatyane Gameiro

