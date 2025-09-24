Mais da metade dos brasileiros têm dificuldade para dormir; veja como melhorar o sono

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono - Foto: Reprodução / Freepik

Dormir já deixou de ser apenas uma função biológica. Hoje, tornou-se um termômetro da saúde física e mental e um reflexo direto do estilo de vida moderno, que exige produtividade e atenção quase 24 horas por dia.

Pesquisas nacionais e internacionais revelam que os distúrbios do sono estão se tornando um dos maiores desafios de saúde pública. A insônia, o sono fragmentado, a dificuldade de manter uma rotina de horários e o uso excessivo de telas à noite vêm se somando ao estresse cotidiano e transformando o ato de dormir em algo cada vez mais complexo – e precioso.

De acordo com o levantamento “Mapa do Sono dos Brasileiros”, realizado pela Takeda em parceria com o Ibope, 65% da população considera ter baixa qualidade de sono. Entre essas pessoas, 34% afirmam sofrer de insônia, embora apenas 21% tenham diagnóstico médico formal. As mulheres são as mais afetadas: 71% dizem dormir mal, contra 57% entre os homens.

Outro estudo, publicado na revista Sleep Epidemiology, apontou que 66% dos brasileiros apresentam má qualidade de sono, e novamente as mulheres lideram as estatísticas, dormindo em média 10% pior do que os homens.

Dados da Fiocruz reforçam o alerta: 72% da população relata algum tipo de alteração no sono, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

IMPACTO

O problema não é apenas uma questão de desconforto. O impacto do sono insuficiente é amplo e atinge saúde física, desempenho cognitivo e bem-estar emocional.

O Instituto do Sono observou que, durante a pandemia de Covid-19, entre 60% e 70% das pessoas passaram a acordar com mais frequência durante a noite e tiveram maior dificuldade para adormecer.

Uma pesquisa de caso-controle feita com 6.360 pessoas entre novembro de 2020 e abril de 2021 identificou fatores fortemente associados à insônia, como dormir menos de seis horas por noite, viver em grandes metrópoles, idade mais avançada e sensação frequente de tristeza.

CAUSAS

Entre os principais vilões do sono, o uso de telas antes de dormir merece destaque. Um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil jovens adultos concluiu que cada hora adicional de uso de celular, tablet ou computador na cama está associada a um aumento de 59% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo de sono.

Apesar de se falar muito sobre os efeitos da luz azul, uma revisão que analisou 73 estudos envolvendo mais de 113 mil participantes concluiu que seu impacto direto na produção de melatonina e nos padrões de sono é pequeno – menos de três minutos de atraso para adormecer, em média. O problema parece estar menos na luz em si e mais na estimulação cognitiva: redes sociais, jogos e vídeos mantêm o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento.

O estilo de vida acelerado também pesa. Jornadas de trabalho ou estudo extensas, consumo excessivo de café e energéticos e compromissos noturnos que atrasam o horário de deitar fragmentam o descanso.

Além disso, o estresse e os transtornos de ansiedade são fatores decisivos. Pesquisas recentes mostram que a insônia não é apenas consequência de depressão ou ansiedade, mas muitas vezes um componente central desses quadros. Durante a pandemia, sentimentos de medo, isolamento e insegurança se correlacionaram diretamente com a piora dos hábitos de sono.

O QUE FAZER?

Diante desse cenário, um movimento cultural começou a se consolidar: a valorização do descanso. Termos como “insônia”, “como dormir bem” e “como dormir com ansiedade” bateram recordes de busca no Google nos últimos dois anos.

Paralelamente, cresce o mercado de aplicativos de meditação, podcasts de sons relaxantes, colchões tecnológicos e dispositivos que monitoram o sono. Empresas começam a discutir pausas no expediente, clínicas do sono se popularizam e campanhas de conscientização da Sociedade Brasileira do Sono tentam informar que insônia é uma doença e precisa de tratamento.

No dia a dia, muitas pessoas estão criando seus rituais para dormir melhor. Meditação, journaling, leitura leve, aromaterapia e banhos relaxantes antes de se deitar são alternativas comuns. Também se fala mais em ajustar a iluminação do quarto, reduzir ruídos, manter temperatura adequada e evitar estimulantes como café e nicotina à noite. Pequenas mudanças que podem ter impacto significativo na qualidade do descanso.

A importância de dormir bem vai além da sensação de estar descansado. Estudos mostram que o sono adequado fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, ajuda a regular o metabolismo e reduz o risco de obesidade e diabetes.

No campo mental, melhora o humor, aumenta a capacidade de concentração e favorece a memória e o aprendizado.

Por outro lado, a privação crônica do sono aumenta a irritabilidade, reduz a produtividade e pode comprometer as relações pessoais.

Mas há desafios culturais importantes. Em muitas sociedades, inclusive no Brasil, o descanso ainda é visto como preguiça ou falta de disposição, e não como investimento em saúde. A urbanização, o trânsito, a poluição sonora e a iluminação artificial das cidades tornam mais difícil criar ambientes propícios ao sono.

