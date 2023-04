Maratona de Campo Grande chega a segunda edição em julho

A corrida de rua é considerada uma das práticas esportivas mais democráticas e inclusivas, pois pode ser praticada por pessoas de todas as idades, homens e mulheres, sem necessidade de pagar mensalidade nem ir a um local específico, além de não exigir equipamentos caros nem paramentação complicada.

Quem se apaixona pela prática vai evoluindo gradualmente até atingir um dos principais objetivos da maioria dos corredores: a maratona, os tão sonhados 42 quilômetros e 195 metros.

Desde o ano passado, esse objetivo ficou mais próximo para os corredores de Mato Grosso do Sul, que agora contam com uma prova realizada na Capital. Trata-se da Maratona de Campo Grande, que está com a sua segunda edição confirmada para este ano, no dia 2 de julho, com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena.

Na primeira edição, foram mais de mil participantes, com idades entre 18 e 71 anos. Para 2023, a expectativa é de dobrar o número de inscritos, com 2 mil corredores esperados em todas as modalidades. Apesar de ter a maratona como grande destaque, a prova terá também percursos de 7 km e 21 km (meia maratona).

O MAIS JOVEM

O campo-grandense Tiago Martins Venâncio foi o corredor mais novo a completar a prova principal, com apenas 22 anos, no ano passado. Ele começou a correr há seis anos e essa foi sua primeira maratona.

“Foi desafiador, tive de conciliar a preparação com faculdade e trabalho, pois precisava manter as notas altas na faculdade. Acredito que a maratona é uma metáfora para a vida, é preciso seguir o planejamento e tornar a disciplina parte de sua rotina. Os problemas viram energia, as dores se tornam superação. Com isso, as distâncias se transformam no próximo desafio que você tem que completar”, define Tiago.

O VETERANO

No outro extremo, o experiente corredor Eustáquio José Pedro, de 71 anos, com 23 anos de experiência e 89 maratonas completadas, foi o participante de mais idade da primeira edição.

“Eu comecei a correr em 1999, quando surgiu na minha cidade, Belo Horizonte [MG], a Volta Internacional da Lagoa da Pampulha. Aproveitei o evento, me preparei e fui fazer a primeira corrida. De lá para cá, são 23 anos de corridas, 89 maratonas e mais 12 super ou ultramaratonas, totalizando 101. Para a Maratona de Campo Grande, trabalhei bastante a resistência, para suportar o calor e fazer bem o percurso”, relata Eustáquio.

Sobre praticar corrida com mais idade, ele aconselha: “Em todas as corridas que eu participei, sempre procurei fazer o máximo, mas respeitando os meus limites. Não posso querer fazer uma maratona com o pace alto, pois os riscos de lesões aumentam. Procuro praticar o esporte com prazer, para manter a minha saúde e a minha qualidade de vida”, completa, garantindo que a segunda edição da Maratona de Campo Grande já está novamente em seu calendário de provas, que o velocista realiza por todo o Brasil e pelo mundo.

A MAIS RÁPIDA

A educadora física Maira Brum, que foi a vencedora da 1ª edição da Maratona de Campo Grande na categoria feminina, completando a prova em 3 horas, 52 minutos e 49 segundos, dá dicas para quem tem interesse em começar a correr.

Para dar os primeiros passos, basta calçar um tênis e ir evoluindo gradualmente da caminhada para a corrida pelas ruas ou parques, mas para quem deseja participar de provas, é essencial um acompanhamento. “Procure um profissional da área para orientar de maneira correta os treinos, assim evitará lesões e conseguirá progredir mais facilmente nos treinos”, aconselha.

Com a preparação adequada e o acompanhamento de um profissional, Maira diz que a idade não é o mais importante na preparação para uma maratona. “Se uma pessoa de 70 anos estiver fisicamente treinada não vai mudar muito, mas os treinos são individuais independentemente da idade, personalizados para suas provas e seus objetivos”, completa.

CIDADE DA MARATONA

A história de Eustáquio, que começou a correr para participar da Volta da Pampulha, é um bom exemplo da importância da realização de provas de corrida em uma cidade, pois incentiva a população a participar e até mesmo a iniciar na modalidade, um dos grandes objetivos da organização.

“Este ano vamos realizar a Cidade da Maratona, um espaço inteiro com lojas, palestras, shows e com entrada franca. Além da corrida, o objetivo é ofertar conteúdo para as pessoas que queiram iniciar no esporte e para atletas amadores e profissionais de todas as idades, buscando a promoção da saúde em primeiro lugar”, afirma Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

“A maratona é uma prova diferenciada que geralmente acontece em grandes cidades do mundo. A realização de uma maratona em Campo Grande coloca Mato Grosso do Sul no cenário esportivo nacional e internacional da modalidade. Nós acreditamos que quando um evento desse esporte acontece, as pessoas vão assistir e vão ser estimuladas a praticar atividade física, o que gera muitos benefícios de saúde e bem-estar. Por essa razão, além de movimentar a economia da cidade, isso tudo motiva a Fundesporte e o governo do Estado a incentivar e participar dessa grande festa do nosso esporte”, completa Herculano Borges, diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A PROVA

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos.

Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (Cidade do Natal, altos da Afonso Pena). As inscrições já estão no terceiro lote e as vagas são limitadas (mais informações na página B4).

SERVIÇO

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. A realização é da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) e a organização é da Agência H2O Ecoturismo.

Apoio: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande e pelo site: maratonadecampogrande.com.br.