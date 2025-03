Maratona de Campo Grande terá dois novos percursos

Com o tempo de 2 horas, 31 minutos e 43 segundos, Rodrigo Santana, de 31 anos, foi o vencedor da prova de 42 km (percurso oficial de uma maratona) na edição de 2024 do evento - Foto: Gleison Nascimento/Correio do Estado

A Maratona de Campo Grande já se prepara para a realização da sua quarta edição, que será no dia 6 de julho, com largada e chegada nos Altos da Afonso Pena, com novidades nos percursos. Pesquisa nacional realizada em 2024 pela Olympikus, em parceria com a Box1824, constatou que existem 13 milhões de corredores no Brasil, fazendo da corrida o quarto esporte mais praticado no País. É nesse contexto que a prova quer chegar, neste ano, a 5 mil corredores, um crescimento de 350% desde a primeira edição, em 2022.

“Fazer a Maratona de Campo Grande é, ao mesmo tempo, desafiador e apaixonante. Estamos colecionando histórias lindas de superação, cura de doenças físicas e mentais e mudanças de estilo de vida. Neste ano, estamos sendo ousados em ter como meta 50% a mais de público que no ano passado, mas essa meta visa colocar nossa capital e Mato Grosso do Sul no palco das grandes corridas do Brasil. Por isso, contamos com a participação de todos”, afirma Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

A grande novidade para este ano são os novos percursos de 5 km e 10 km, que substituem o anterior de 7 km, visando ainda mais inclusão de corredores iniciantes. Segundo a organização, a mudança vem para atender ao interesse dos próprios corredores, pois dados da pesquisa Olympikus/Box1824 apontam que 47% dos entrevistados correm até 5 km por semana. Já a meia-maratona e a prova principal permanecem, com pequenos ajustes para melhorar ainda mais a experiência dos participantes.

“A corrida de rua cresceu cerca de 40% em 2024 no Brasil, e sentimos isso nas provas. Com esse crescimento, temos, sim, muitos iniciantes e temos também os corredores que estão amadurecendo e partindo para distâncias maiores, como a maratona e a meia-maratona. Nossa prova é, assim como a corrida, muito diversa e inclusiva. Em 2024, tivemos corredores de todas as faixas etárias, inclusive com categoria para mais de 70 anos na maratona, e tivemos mulheres em todas as faixas etárias de todos os percursos, com o público feminino representando 45% dos atletas inscritos no evento”, detalha Kassilene.

ALÍVIO DE TENSÕES

Com os novos percursos, são esperados novos corredores, tanto quem está iniciando na corrida como quem se prepara para sua primeira maratona, já que a prova é a única maratona oficial de Mato Grosso do Sul e atrai corredores de todo o Brasil.

Mas há quem esteja evoluindo ano a ano com a prova, como o gerente de contas Marcos José Targino Nogueira, de 50 anos. Ele correu os 42 km em todas as edições e baixou seu tempo em 35 minutos do primeiro ano para 2024. Neste ano, estará novamente se desafiando.

“A corrida é onde eu alivio as tensões do trabalho, e a maratona acabou sendo um desafio para mim, pois sempre jurei que nunca faria uma, por ser muito difícil, porém, após a primeira, que foi a Maratona de Campo Grande, agora tenho uma relação especial com a prova: enquanto eu tiver condições e Deus permitir, quero escrever o meu nome em todos os anos”, conta.

TREINOS GRATUITOS

A prova será aferida por dois medidores oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e terá uma certificação internacional, além do apoio e do acompanhamento da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

“A corrida de rua hoje virou uma prática comum na busca de mais qualidade de vida, e a FAMS vê com bons olhos essa evolução. Nosso trabalho durante as provas é acompanhar para garantir que as normas sejam cumpridas e que tudo esteja de acordo com a Lei Geral do Esporte, como uma segurança tanto para o atleta como para o organizador”, comenta Ageu de Oliveira, presidente da FAMS.

Neste ano, serão realizados novamente os treinos gratuitos promovidos pela prova, com datas a serem divulgadas nas próximas semanas. A premiação em dinheiro será mantida para os cinco primeiros colocados da maratona, com pagamento de bônus de 50% para os atletas que bateram recordes, tanto na categoria masculina quanto feminina. No ano passado, houve quebra de recorde nas duas categorias, com os tempos a serem batidos agora fixados em: 2h31min43 (homens) e 3h10min56 (mulheres).

A prova já está em seu quarto lote de inscrições. Os primeiros lotes esgotaram rapidamente, antecipando a grande expectativa dos corredores de todo o Brasil.

AS PROVAS

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia-maratona) e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (Altos da Afonso Pena). As inscrições estão no quarto lote e as vagas são limitadas. Inscrições: www.maratonadecampogrande.com.br.

