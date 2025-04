Márcio de Camillo canta músicas de Geraldo Rocca em seu novo trabalho

Estilo de Vida

Trabalhando remotamente, o educador cearense fez da estrada sua 'sala de aula' e ficou encantado com a capital do ecoturismo e com os bares da 14 de Julho, em Campo Grande (MS)

Com a liberdade de trabalhar remotamente e viajar, o professor e cearense Paulo Alves, de 53 anos, incluiu Bonito no roteiro, o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul (MS).

Além de realizar esse sonho, também construiu uma amizade com Fabiana Nogueira, natural de Campo Grande, que o convidou para conhecer a Cidade Morena.

Formado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, com dupla habilitação em ensino de português e italiano, Paulo conta que sua relação com o idioma italiano começou anos atrás.

“Aprendi italiano quando morei na Itália por dois anos. Então, tive essa experiência e, quando voltei ao Brasil, resolvi me aprofundar no idioma e cursei na Casa de Cultura de Italiano, que é uma extensão da própria Universidade Federal do Ceará. Em seguida, prestei vestibular para o curso de Letras”, explicou Paulo.

Adaptação

Desde 2005, trabalha como professor. No entanto, com a pandemia em 2020, que mudou a rotina de muitos brasileiros, foi preciso encontrar uma nova forma de continuar lecionando.

Nesse ínterim, enxergou no ensino híbrido a oportunidade de seguir trabalhando, ensinando italiano por meio de aulas on-line. Com uma turma de alunos que garante sua renda, decidiu "cair na estrada".

Como ele mesmo diz, de segunda a quinta-feira se dedica ao ensino, e, no fim de semana, aproveita as cidades por onde passa.

Em MS

Amante da natureza, incluiu Bonito no roteiro após ouvir relatos de amigos e ficou encantado com as belezas naturais da cidade.

“Como amo muito a natureza, rios e cascatas, me apaixonei por Bonito e incluí a cidade na minha programação no início deste ano”, disse Paulo e completou: “Em março, consegui fazer minha viagem e passei nove dias na cidade, aproveitando não só para fazer turismo, mas também para trabalhar.”

O professor se hospedou em um hostel, onde conheceu a campo-grandense Fabiana Nogueira, de 37 anos, que, a convite de um amigo, foi passar o aniversário em Bonito.

No hostel, conheceu Paulo, e a interação promovida no espaço abriu portas para uma nova amizade. Foi então que surgiu o convite para que ele conhecesse Campo Grande, a capital sul-mato-grossense.

“Quando retornei a Campo Grande (MS), tive a satisfação de reencontrar o Paulo antes de ele seguir viagem para seu próximo destino. Nos encontramos, e eu o levei para alguns pontos turísticos da capital”, contou Fabiana.

Campo Grande

Na Cidade Morena, Fabiana cumpriu o papel de anfitriã e, nesse meio-tempo, acabou se reconectando com sua cidade natal, enquanto acompanhava o amigo em sua jornada de descobertas.

“Para mim, foi totalmente nostálgico, pois revisitar esses locais com alguém que os via pela primeira vez foi como retornar no tempo, com o mesmo olhar curioso de explorar e conhecer. Apresentar minha cidade natal a um amigo tão querido, que vem de um dos estados mais visitados do Brasil, foi especial. Brindamos nossa amizade e selamos esse momento com chave de ouro em um bar na Rua 14 de Julho, um dos locais mais novos para conhecer em Campo Grande. Antes, a região era apenas comercial durante o dia, mas agora conta com bares autênticos à noite, trazendo um brilho especial para a cidade, que sempre teve certa resistência ao entretenimento noturno”, comemorou Fabiana.

O professor costuma dizer que viajar é um processo de aprendizado, já que cada experiência com pessoas e culturas diferentes é enriquecedora.

Esse amor por viagens nasceu com sua mãe, ainda na infância, e só cresceu com o tempo. Paulo já morou com familiares em Brasília e São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Fora do Brasil, viveu na Itália e conheceu Portugal, Alemanha e França.

“Aos poucos, fui desenvolvendo o desejo de desbravar o mundo, sabe? Tudo isso começou a se tornar algo sólido dentro de mim, como um caminho que eu queria seguir. Hoje, tenho a oportunidade de ser um professor viajante porque consigo conciliar meu trabalho com as viagens”, pontuou Paulo.

Sobre a Capital de Mato Grosso do Sul, o professor saiu encantado com a cultura local, que descreveu como “bem raiz, bem da terra”, algo que o fascinou.

“Depois de concluir meu percurso maravilhoso em Bonito e realizar tudo o que planejei, fui para Campo Grande. Lá, reencontrei Fabiana, que me levou para conhecer todos os pontos turísticos da cidade, inclusive os barzinhos da Rua 14 de Julho. É uma cidade à qual certamente retornarei no futuro”, comentou Paulo.

