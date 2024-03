Março começa repleto de atrações em cinemas, teatros e shoppings e com exposições

O mês de março traz consigo uma verdadeira explosão de eventos culturais e de entretenimento em Campo Grande e região. Desde exposições artísticas até festivais musicais, passando por oficinas criativas e atrações para toda a família nos shoppings, a diversidade de opções promete agradar todos os públicos.

A agenda cultural se inicia com a estreia da exposição “Talentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS)”, reunindo obras de 12 artistas locais. Enquanto isso, Jaraguari se prepara para receber o FestJar, um festival musical que percorrerá diversas localidades, e Dourados oferecerá uma oficina artística inovadora, com foco em inclusão.

Para os amantes de adrenalina, o parque de diversões Ita Center Park retorna à Capital com seus tradicionais brinquedos, enquanto o Parque do Gato Galáctico e do Capitão Pop It se despede, proporcionando momentos de pura diversão para a criançada.

Além disso, o Shopping Bosque dos Ipês apresenta uma programação variada, incluindo patinação no gelo, trenzinho e até um parque temático do fundo do mar.

A cena teatral se destaca com o Projeto Roda de Teatro, no Teatro do Mundo, trazendo leituras dramatizadas, e a música ganha espaço com eventos que vão do sertanejo ao rock, como o aguardado show da banda Ana e Mais, no Sunset Growler Station.

Cinema também é destaque, com a estreia de filmes aguardados, como “Duna: Parte 2” e “Reino Gelado – A Magia Continua”, proporcionando experiências cinematográficas para diferentes públicos.

Com tantas opções, o agendão cultural de março promete agitar a vida cultural e social da cidade, oferecendo alternativas para todos os gostos e idades.

Exposição Talentos

O TCE-MS inaugura hoje a exposição “Talentos do TCE-MS”, uma mostra que destaca a expressão artística de 12 artistas, entre servidores e familiares. O evento, que ocorrerá no Espaço Cultural do Tribunal, na Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, em Campo Grande, será aberto ao público a partir das 9h.

A exposição conta com obras que vão desde telas e aquarelas até fotografias, apresentando uma diversidade de linguagens artísticas. Essa edição marca mais uma contribuição do TCE-MS para a promoção da cultura e para a valorização dos talentos locais.

FestJar – Festival da Circulação Musical de Jaraguari

Jaraguari se prepara para sediar a terceira edição do FestJar, um festival que visa valorizar os talentos locais e descobrir novos músicos na região. As eliminatórias ocorrerão em diferentes locais, começando no Assentamento Estrela, neste domingo, às 13h.

O festival seguirá com etapas em Furnas do Dionísio, Jaraguari Velho, Distrito de Bonfim, e a grande final será realizada no centro de Jaraguari, no dia 13 de abril, com um show de encerramento em 1º de maio.

Oficina Artística em Dourados

Em Dourados, uma oficina artística busca transformar as poesias de Emmanuel Marinho em experiências multissensoriais para pessoas com deficiência visual e sensorial. Utilizando a técnica do papel machê, a oficina acontece no Espaço de Arte Casulo, localizado na Rua Reinaldo Bianchi, nº 398, Parque Alvorada. A entrada é gratuita.

Diversão nos Shoppings

No Shopping Campo Grande, o tradicional Ita Center Park retorna para uma nova temporada na Capital, trazendo brinquedos que animaram gerações nas décadas de 1990 e 2000. Localizado no estacionamento do Carrefour, o parque oferece atrações como o Ranger, o Disco, a pista de bate-bate, o Cine 6D, o Tagada, o Twister, entre outros.

O horário de funcionamento varia: de segunda a sexta-feira,das 17h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h.

Além disso, o queridinho da criançada, o Parque do Gato Galáctico e do Capitão Pop It, está se despedindo da temporada de brincadeiras no shopping, encerrando as atividades em 10 de março.

Shopping Bosque dos Ipês

O centro comercial oferecerá diversas atrações, como o Mega Jump, a patinação no gelo, o passeio de trenzinho e o último dia do parque temático Fundo do Mar.

Além disso, uma exposição audiovisual em homenagem aos 115 anos da imigração japonesa estará em exibição durante o funcionamento do shopping.

Shopping Norte Sul Plaza

Com diversão em cada canto do shopping, no Espaço Sesc, desfrute de jogos de tabuleiro e recreação.

Na Praça de Eventos, mergulhe no Parque Floresta Encantada: Madagascar. Perto da Ri Happy, a Slimeria oferece divertidas oficinas de massinha elástica.

Ao lado da Riachuelo, aproveite os jogos e a biblioteca, e, no corredor em frente às Casas Bahia, explore a criatividade na ExporNorte – Coletivo de Artesãos Artemis.

Neste fim de semana, além da diversão, haverá um posto fixo de vacinação na Praça de Eventos, ao lado da Loja Renner. O Shopping Norte Sul Plaza é o destino perfeito para alegria e bem-estar em família.

Teatro do Mundo

No Teatro do Mundo, o Projeto Roda de Teatro apresenta o filme “O Pagador de Promessas”, com leituras dramatizadas de textos de teatro. O evento ocorre hoje, às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro. A entrada é gratuita.

Noite da Polca e Chamamé

A Associação Atlética Banco do Brasil será palco da 17ª edição da Noite da Polca, Guarânia, Chamamé e Ritmos Latinos, com atrações nacionais e do Paraguai. O evento será realizado às 19h30min, na Av. Des. Leão Neto do Carmo, nº 615, Jardim Veraneio.

Exposição Acervo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza seu acervo para visitação, apresentando obras de diversos artistas renomados.

A exposição ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h, na Galeria de Vidro, localizada na Av. Calógeras, nº 3.015, Centro. A entrada é gratuita.

Feira do Vinil CG

No dia 2 de março, das 17h às 22h, a Feira do Vinil CG trará mais de 3 mil discos, com participação de diversos expositores. A atividade ocorrerá na Cervejaria Eden Beer, na Avenida Mato Grosso, nº 68.

Shows de Forró, Rock e Pagode

Forró na Estância das Flores: Neste sábado, das 16h à 0h, a Estância das Flores receberá Rapha e Léo, Marco Antônio e Gabriel e Julia e Rafaela para uma noite repleta de forró e diversão.

Rock na Sunset Growler Station: A banda Ana e Mais se apresentará amanhã, no Sunset Growler Station, na Rua Dom Lustosa, nº 214, a partir das 18h.

Com um repertório de três horas, o show promete ser uma viagem pelos sucessos do rock mundial.

Pagode na Arena Sunset: Neste sábado, às 18h, a Parada do Chokito contará com a participação especial do grupo Koisabamba e do Pegada de Macaco, na Arena Sunset, localizada na Avenida Três Barras, nº 1.145.

Cinema

Nas telonas de Campo Grande, estreia a segunda parte da epopeia de ficção científica “Duna”, dirigida por Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049”). Em “Duna: Parte 2”, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani (Zendaya) e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família.

O Cinemark apresenta estreias como “Duna: Parte 2”, “Reino Gelado – A Magia Continua”, “Demon Slayer: Hashira Training” e “O Jogo da Morte”. As sessões ocorrem em diferentes horários ao longo da semana.

Já no UCI, algumas das opções incluem “Pobres Criaturas”, “Ferrari”, “Zona de Risco”, “Todos Menos Você”, “Madame Teia”, “Bob Marley – One Love” e “Marsha e o Urso”.