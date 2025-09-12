Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Marco do cinema de animação, Toy Story completa 30 anos e reestreia no circuito comercial

Marco do cinema de animação, Toy Story completa 30 anos e reestreia no circuito comercial; "Procedimento #6" e "Mixicirquinho" encerram a primeira semana do Palco Giratório; seis atrações musicais gratuitas animam o domingo na Praça Bolívia

DA REDAÇÃO 

DA REDAÇÃO 

12/09/2025 - 10h00
O clássico da animação, lançado há 30 anos, está de volta às salas, recuperando a saga dos bonecos Buzz Lightyear, Woody e toda a turma que embalou o menino Andy nas telas e bilhões de espectadores nas plateias mundo afora

O clássico da animação, lançado há 30 anos, está de volta às salas, recuperando a saga dos bonecos Buzz Lightyear, Woody e toda a turma que embalou o menino Andy nas telas e bilhões de espectadores nas plateias mundo afora

Primeiro filme de animação realizado totalmente por meio de computação gráfica, Toy Story (1995) está completando 30 anos e a celebração vai ser na sala escura. A produção que uniu a Disney e a Pixar (comandada pelo visionário John Lasseter, diretor do longa) tornou-se, não somente um sucesso de público (e crítica), mas meio que pavimentou toda uma nova sensibilidade para o universo dos desenhos animados. No enredo, a história de dois bonecos de plástico – o xerife Woody e o patrulheiro espacial Buzz Lightyear – e sua turma. 

Além de ter arrecadado mais de US$ 370 milhões, Toy Story emancipou o uso da tecnologia, que, a partir daí, passou a ser mais utilizada como elemento criativo e não mero efeito visual. O resultado foi uma narrativa que, sem deixar de (muito) encantar os olhos, apresenta uma história emocionante com personagens que chegaram para ficar no coração de crianças e adultos. A ponto de um dos bordões do filme – “Ao infinito e além!” – já ter sido escolhido como a frase mais inesquecível do cinema (na Inglaterra em 2014).

Mas, afinal, o que significa a frase entoada pelo ingênuo patrulheiro Buzz? Somente em 2022, com o lançamento de Lightyear, um dos longas que deram prosseguimento à franquia Toy Story, veio a resposta. O filme mostra o herói humano que serviu de inspiração para o boneco favorito do menino Andy. O enredo destaca a amizade entre Buzz e a comandante Alisha, que o auxilia nas rondas pelo espaço. Antes do rolê, para empoderar Buzz, Alisha sempre diz “ao infinito…”, obtendo do amigo como resposta “e além!”.

Toy Story legou, para além de uma citação clássica, uma desenvoltura criativa que fez a imaginação dos estúdios voar cada vez mais longe, levando a outros clássicos da animação, tanto da Pixar quanto de outros estúdios, com a A Era do Gelo e Shrek.

PALCO GIRATÓRIO

Campo Grande recebe, desde terça-feira até o dia 27, mais uma edição do Palco Giratório, que ocupa o palco do Sesc Teatro Prosa com 12 espetáculos de oito estados, sempre com entrada franca mediante reserva de ingresso via Sympla. 

Nesta primeira semana, foram apresentadas somente produções sul-mato-grossenses. Hoje e amanhã tem mais duas montagens de MS. 

Nesta sexta-feira, às 19h, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges performam no “Procedimento #6”, espetáculo que “lida com os limites entre o real e o imaginário, explorando os vestígios do passado por meio dos gestos do presente” ao explorar as fronteiras da dança contemporânea, com o teatro e o vídeo. Amanhã, às 16h, o espetáculo “Mixicirquinho”, com a Palhaça Mixirica, transporta o público para um picadeiro de muitas aventuras e risadas, inclusive com a impagável participação de uma pulga.

CANALHAS

Na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99), as atrações são a banda Brown Dino, hoje (R$ 20 – via Sympla); um tributo aos Paralamas do Sucesso com o grupo Sãos e Sóbrios, amanhã (R$ 20 – via Sympla); e no domingo, de graça, Noah Trio e Roger Simmons Trio, formando um menu com diferentes tendências do pop e do rock brasileiro e internacional, além de canções autorais. A casa abre às 19h.

MIRANDA

Amanhã, a Orquestra Indígena Teko Arandú, iniciativa do Instituto RessoArte, celebra os seus 12 anos com uma apresentação no 2º Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas do Estado de MS – “Nzopúne”, no Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, às 10h30min.

PRAÇA BOLÍVIA

Na feira cultural Praça Bolívia, no domingo, das 9h às 14h, shows, artesanato, antiguidades, moda e artes visuais. Confira as atrações musicais: Skuderia, Natan Vareiro, o trio Wania Maria, Estevão Colman e Guto Colato; DJ Jackson Seballo, Nobres e o K-Pop de Elisa Emanuely. Fica no Bairro Santa Fé, no encontro da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça.

Literatura

ASL destaca poesia de Dora Ribeiro

11/09/2025 14h00

A poeta Dora Ribeiro

A poeta Dora Ribeiro

A obra da poeta sul-mato-grossense Dora Ribeiro será o foco do clube de leitura Leituras & Conversas promovidas pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), hoje, às 19h30min, com entrada gratuita – Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco. As acadêmicas Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco estarão coordenando e apresentando o evento.

O projeto Leituras & Conversas é uma iniciativa mensal de apresentação, reflexão e diálogo entre leitores e obras, valorizando tanto os autores regionais quanto nomes nacionais e internacionais, promovendo encontros que ampliam o repertório dos participantes e estimulam o pensamento crítico.

Dora Ribeiro tem sua obra marcada por uma linguagem que desafia os limites da expressão lírica e se inscreve como resistência à espetacularização da literatura. Ela estreou em 1984 com “Ladrilho de Palavras”, em coautoria com sua mãe, Lélia Rita Figueiredo Ribeiro, também escritora, pesquisadora e saudosa acadêmica da ASL.

Entre seus livros publicados, “Começar e o Fim” (Fundação Catarinense de Cultura, 1990) foi vencedor do Concurso Nacional de Poesia Luís Delfino, em 1988. Entre outros, publicou também “Bicho do Mato”, “Taquara Rachada”, “O Poeta Não Existe” e “A Teoria do Jardim”. Após décadas no exterior, atualmente vive em São Paulo.

A escrita de Dora Ribeiro é marcada por minimalismo verbal: versos curtos, elípticos, que sugerem mais do que dizem. A natureza como metáfora, o cerrado, o Pantanal, a taquara, o bicho do mato. Tudo é símbolo de resistência e identidade, silêncio como potência: o não dito, o intervalo, o vazio são elementos estruturantes de sua poética; assim como a desconstrução do sujeito lírico, a exemplo de “O Poeta Não Existe”, em que Dora questiona a própria noção de autoria e presença. 

Veja abaixo dois poemas de Dora Ribeiro, extraídos de seu livro “A Teoria do Jardim” (2009):

o traçado do teu jardim
ignora parágrafos
para avançar nas
delicadezas do imprevisto
e da inexatidão

à procura do engenho do desejo
invoco a ingenuidade do belo:

deslizante caça dialética

 

na véspera de tudo
o melhor é ficar em casa
e rasgar o chão
os olhos dos caminhos
as dilatadas fomes
tudo o que possa clarificar
as ausências e os medos

na véspera do mundo
todas as ruas são construções
sem cheiro
sem sexo

na véspera do jardim
fico imaginando
um tempo cromossômico
sem a tua insinuação biloba

Escambo UBU encerra circulação em Ponta Porã

O espetáculo "Uma Moça na Cidade" será apresentado na Praça Pedro Manvailer, hoje, às 19h30min

11/09/2025 10h30

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

O projeto Escambo UBU Fronteiras do Mato Sul chega ao fim de sua trajetória hoje, em Ponta Porã, fechando o circuito de apresentações que percorreu 12 cidades de seis estados brasileiros. O encerramento será marcado pela apresentação gratuita da peça de teatro “Uma Moça na Cidade”, às 19h30min, na Praça Pedro Manvailer, que fica na Rua Antônio João, esquina com a Rua Sete de Setembro, no centro da cidade.

Antes do espetáculo, às 18h, haverá uma mediação e vivência entre os atores e o público, momento criado para estreitar laços, compartilhar experiências e aproximar a comunidade da linguagem artística do Grupo UBU, que celebra 34 anos de carreira.

O espetáculo surgiu a partir de um conto, escrito pelo ator e diretor Anderson Bosh, e conta as desventuras de uma moça do interior (Ambrosina) numa cidade grande, que se apaixona, mas não tem o amor correspondido. Ambientada em Campo Grande, na década de 1950, a trama traz bordões que ficam na memória, explorando um enredo de comédia em que os atores fazem uma performance em sincronia perfeita.

FRONTEIRAS DE MS

Para Anderson Bosh, diretor, dramaturgo e gestor de produção do Grupo UBU, encerrar a circulação em Ponta Porã tem um significado especial. “Esse projeto nasceu do desejo de percorrer faixas de fronteira, sejam elas interestaduais ou internacionais. Ao longo do caminho, tivemos contato com diferentes realidades e trocas muito ricas, como em Corumbá, quando recebemos crianças da Bolívia no Moinho Cultural”, diz o diretor.

 Agora, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira seca com o Paraguai, seguimos reafirmando esse espírito de intercâmbio: levar a produção artística de Mato Grosso do Sul para outros territórios e, ao mesmo tempo, aprender com as comunidades que nos acolhem. É transformar limites em encontros”, afirma Bosh.

Quem também celebra essa fase de finalização de circuito é o ator e produtor cultural Edner Gustavo, integrante do elenco. “Começamos essa circulação no início do ano e, hoje, chegamos à fase final. É a concretização de um sonho antigo do grupo – expandir nossa itinerância para cidades que ainda não conhecíamos, como Terra Roxa [PR] e São Sebastião do Pontal [MG]. O Escambo reafirma o espírito ‘mambembe’, itinerante, que sempre esteve presente no nosso trabalho: democratizar o acesso à arte, estreitar laços com as populações locais e mostrar que o teatro pode acontecer em qualquer lugar”, ressalta.

UMA TRAVESSIA CULTURAL

O Escambo UBU Fronteiras do Mato Sul já passou por cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, levando teatro a comunidades afastadas dos grandes centros.

A proposta, contemplada pelo edital Rede das Artes – Programa de Difusão Nacional da Fundação Nacional de Artes (Funarte), por meio da Bolsa Myriam Muniz de Teatro, aposta na democratização do acesso à arte, sobretudo em territórios onde a cultura ainda é desejo e resistência. Toda a jornada e os bastidores do projeto podem ser acompanhados pelo Instagram: @grupoubu.

O projeto é uma realização do Grupo UBU, sob gestão de produção de Anderson Bosh, que também assina direção e dramaturgia. Na produção-executiva e logística, Douglas Moreira e Edner Gustavo; design gráfico, Vaca Azul; elenco formado por Anderson Bosh, Douglas Moreira e Edner Gustavo.

A música original e preparação vocal é de Ewerton Goulart; montagem e operação de iluminação, de Nathália Maluf; montagem e operação de sonoplastia, de Nilce Maciel; mediação e orientação das vivências, de Kelly Queiroz; registro audiovisual e redes, Karen Freitas e Bruna Fagundes; e coordenação pedagógica, de Douglas Caetano.

