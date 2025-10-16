Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DANÇA

Maria Fernanda Figueiró estreia o solo "Quem a Mim Nomeou o Mundo?" em Campo Grande

A artista de 25 anos propõe uma reflexão sobre as questões de gênero a partir do laboratório criativo desenvolvido em parceria com Vanessa Macedo

MARCOS PIERRY

MARCOS PIERRY

16/10/2025 - 10h00
Parece que Maria Fernanda Figueiró não quer nada fácil. Depois de empreender um circuito alternativo por Campo Grande, pilotando em parceria com Halisson Nunes o projeto No Bueiro (2024), que levou um elenco numeroso e diverso de artistas para dançar em bares, casas noturnas e vias públicas da cidade, ela mergulhou numa parceria com Vanessa Macedo, coreógrafa potiguar radicada em São Paulo e foi parar na Bienal de Lyon.

Considerado o principal evento de dança contemporânea do planeta, a Bienal meio que atualiza, a cada edição, um panorama dos caminhos trilhados por quem se propõe a renovar a expressão do corpo e do movimento por meio de poéticas que transcendem os bailados mais tradicionais e repõem a condição do indivíduo – o que dança e o que testemunha, causando impacto – em outros termos. Não mais o decalque corporal do cotidiano que amordaça vontades e arbítrios.

É na pesquisa, na investigação e, sobretudo, na liberdade da improvisação que vai se dando um possível método de trabalho. Maria Fernanda foi por esse caminho, desde muito antes do momento que teve em Lyon. Acabou se inscrevendo em uma seleção da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e assim chegou à França, com outros oito nomes de diferentes estados que integraram a comitiva. O solo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, que estreia em Campo Grande amanhã já estava entranhado em seus músculos e sentimentos.

O que o público do Sesc Teatro Prosa poderá acompanhar amanhã, em duas sessões, às 16h e às 19h, com entrada franca (via Sympla), talvez seja uma versão mais completa – e já depurada – do que a performer mostrou em Lyon, no dia 18 de setembro, na seção Focus Dance. Trata-se da indagação que a dançarina dirige a si e a plateia para fustigar entendimentos ou mais perguntas sobre o passe que a sociedade exerce sobre qualquer um de nós a todo o tempo.

Na última conversa que tivemos, há algumas semana, ela reiterou o quão desafiador é praticar a dança como um ofício e confessou ser movida pelo desejo “imenso” de dançar. A formação em psicologia tornou-se um background poderoso para que esse desejo se encaminhasse nas proposições da experimentação e da militância que a artista vem buscando por uma afirmação da dança. 

Como trabalho, como expressão cultural e como emancipação do indivíduo, por meio da retomada de sensibilidades, dança torna-se um gesto de libertação coletiva.

Ainda que “sempre atravessada pelas formas de viver em Mato Grosso do Sul, pela nossa política, economia, fauna, flora e regionalidade”, para Maria Fernanda é do indivíduo que se trata. A criadora anuncia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” como uma proposta de dança contemporânea para questionar quais as palavras que moldam os sujeitos e os corpos, tendo em perspectiva a reflexão sobre o que é gênero.

“A partir do corpo-depoimento, em cena eu investigo minhas dúvidas, angústias e minhas percepções sobre o que é ser nomeada enquanto mulher, quais as limitações que simbolicamente são colocadas sobre o corpo das mulheres que as impedem de ser livres, de fazer o que querem, e de pensar livremente”, disse ela durante o papo em setembro.

“São imposições ao feminino que cerceiam a forma de ver o mundo, as possibilidades do corpo e da existência. Reconhecendo que o debate de gênero é amplo e atravessado por muitas questões que envolvem diferentes sujeitos mas que, no espetáculo, o recorte estabelecido é a partir das minhas experiências em cena”, afirmou.

IMPACTO

De volta a Campo Grande, na conversa que tivemos na segunda-feira, portanto, às vésperas de mostrar o novo trabalho à plateia de Campão, ela recupera Lyon, onde permaneceu por pouco mais que duas semanas. “Observar uma cidade onde a dança tem um lugar de destaque, onde as pessoas anseiam assistí-la foi algo que nunca tinha visto antes. A agenda por lá era bem cheia visto que a Bienal tinha uma programação carregada de ações desde workshops, espetáculos, bate-papos e festas, então, basicamente, ficávamos o dia inteiro, de manhã até à noite, dialogando e pensando a dança”, relata.

A expressiva quantidade de espetáculos de dança disponíveis na programação, “similar a quantidade de teatros que Lyon possui”, também a deixou pasma. “Teatros de todos os tamanhos e tipos, uns mais aconchegantes, outros mais imponentes. Teatros numerosos localizados em distintos espaços da cidade, fazendo eu ainda voltar com a sensação de que não cheguei a conhecer todos os teatros que a cidade abriga. Isso me deixou muito reflexiva”, conta a artista. 

TROCAS

“A Bienal foi um grande espaço de trocas. Todos os programadores e artistas que estavam presentes possuíam o intuito de estabelecer conexões, divulgar seus trabalhos, conhecer como é a dança do outro lado do mundo. Isso foi algo que muito me surpreendeu, a disponibilidade de todos em estabelecer relações, mesmo em uma língua diferente: todo mundo queria se entender em dança”, prossegue Maria Fernanda.

“Trago ainda um profundo carinho pelos colegas brasileiros que foram comigo representando a comitiva brasileira, artistas que fazem a dança em diferentes lugares do nosso País, preservando nossas tradições populares e nossa cultura. Conhecê-los e ter experienciado a Bienal ao lado deles foi muito significativo para mim”, diz a dançarina, que integra a Ginga Cia. de Dança e a Cia. do Mato.

DANÇA EM CG

“Além de vislumbrar uma cidade onde a dança é colocada em um patamar de prioridade como tinha que ser, a viagem despertou em mim o desejo de que isso aconteça um dia em Campo Grande: que nossa dança seja valorizada, colocada em lugar de importância, fortalecida, e que tenhamos um dia tantos teatros distribuídos por nosso território que os turistas não tenham tempo de conhecer todos os teatros disponíveis”, projeta.

“Toda viagem transforma um pouco a gente. Acredito que essa me transformou ao me mostrar que não é tão utópico assim imaginar que uma cidade pode ter um espaço cultural dedicado exclusivamente a espetáculos de dança, e que sua população compre ingressos para assistir toda a temporada de dança de um determinado ano. Ou então, de que não é tão imaginável assim pensar que uma cidade inteira pode se mobilizar para acompanhar e lotar todas as ações de uma bienal ou festival de dança, marcando seu interesse em preservar seus fazeres”, afirma.

“Tento não ser utópica e gosto de contar mais com a materialidade do mundo, entretanto, é quase impossível não sonhar e desejar que um dia tenhamos as mesmas estruturas, financiamentos e apoios para fazer a dança, afinal, artistas incríveis isso nós já temos”, pontua a artista campo-grandense.

ORGULHO

“Sou uma admiradora incurável da dança contemporânea brasileira. Acho que o nosso fazer é muito singular e muito importante no que tange a produção de um fazer significativo e que muito diz a quem assiste. Na viagem pude constatar isso mais uma vez ao assistir companhias brasileiras que estavam na programação, como Lia Rodrigues, Cena 11, Original Bomber Crew, entre outros”, exulta Maria Fernanda.

“Dava um orgulho danado, de ver que nossa produção é diversa e extremamente potente. Ainda nesse sentido, senti que as produções das companhias de outros países possuem uma densidade e dilatação que muito me interessou. Espetáculos que contam com uma estrutura de produção e iluminação que são impressionantes, e isso, com certeza, impacta na forma de fazer e pensar uma obra”, observa a dançarina.

DANÇA

"Quem a Mim Nomeou o Mundo?", com Maria Fernanda Figueiró

Depois de participar da Bienal de Lyon, na França, mais importante evento de dança do mundo, artista de Campo Grande estreia espetáculo sobre desigualdade de gênero nesta sexta-feira

15/10/2025 09h45

Maria Fernanda Figueiró no espetáculo

Maria Fernanda Figueiró no espetáculo "Quem a Mim Nomeou o Mundo?" Divulgação / Vaca Azul / Helton Pérez

O palco como espaço de escuta, questionamento e reflexão. Com um olhar sensível e transformando suas inquietações em movimento, a artista da dança, produtora cultural e psicóloga Maria Fernanda Figueiró estreia o espetáculo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita. As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic 2024), pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

“Quem a Mim Nomeou o Mundo?” busca, por meio de diversas ações, sensibilizar o público para a temática da desigualdade de gênero e estimular ações de reflexão e transformação social por meio da dança.

A idealizadora, Maria Fernanda Figueiró, conta que a motivação para a criação do projeto veio de sua vivência e trajetória na psicologia e na dança, destacando seu envolvimento com os estudos de gênero.

Segundo a autora, a violência de gênero sempre se faz presente, especialmente por meio de relatos de mulheres.

“Essa constatação me trouxe uma inquietação sobre as desigualdades de gênero e os motivos que levam à discriminação e à violência. Paralelamente à minha formação em Psicologia, como artista da dança percebo que o gênero atravessa todos os corpos e experiências. E, assim, motivada por essas vivências e reflexões, criei esse projeto artístico para utilizar a dança como meio de investigação e criação sobre gênero, violência e performance, buscando promover reflexão e transformação por meio de diferentes linguagens artísticas, uma vez que o espetáculo abrange literatura, artes plásticas e dança”, afirma a artista.

INVESTIGAÇÃO CÊNICA

Em “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, o corpo questiona quais palavras definem as normas de gênero que nos moldam e produzem subjetividades. Atravessado por muitas vozes que aceitam, perguntam e reagem aos binarismos ou às certezas, refletimos sobre as violências de gênero que nos atravessam.

Questionando pessoas de diferentes contextos e localidades uma pergunta evoca outras mais…Mais ainda. Qual é a palavra que mata a coisa? Quais discursos (re) produzem violências? Quais prosódias podem ser ironizadas? Como nomear o mundo longe da lógica que determina quais corpos vivem e quais corpos morrem? Quem a mim nomeou o mundo?

O espetáculo foi desenvolvido numa rica parceria entre Maria Fernanda e Vanessa Macedo, diretora e coreógrafa da Cia. Fragmento de Dança (SP) e uma das gestoras do Kasulo Espaço de Arte. O processo de criação teve início em maio deste ano, quando o projeto começou, e se encerrou neste mês, totalizando cinco meses de trabalho contínuo.

“Desde então, Vanessa e eu mantivemos um diálogo próximo e constante ao longo de todos esses meses, com encontros presenciais e também remotos, pois ela reside em São Paulo. Foram inúmeros momentos de troca, especialmente porque a equipe envolvida é extensa e cada detalhe do espetáculo foi cuidadosamente pensado”, recupera Maria Fernanda.

“Refletimos bastante sobre a cenografia, a trilha sonora, a iluminação e o figurino, realizando reuniões com as profissionais responsáveis por cada área. Cada profissional esteve presente no processo, contribuindo em sua área para a construção e o nascimento do espetáculo. A Vanessa é uma artista extremamente comprometida com o processo, o que tornou nosso diálogo contínuo e muito rico desde o início do projeto”, conta a artista.

Em cena, apresenta-se Maria Fernanda Figueiró. O espetáculo tem coreografia e direção de Vanessa Macedo e Maria Fernanda Figueiró, criação e operação de luz de Camila Jordão, cenografia de Fernanda Lazzarini, criação e edição de trilha sonora de Lua Oliveira, acompanhamento de processo de Júlia Rocha, figurino de Rita Figueiró, produção da Manaká Cultural, assessoria de imprensa de Isabela Ferreira (Reconta), assessoria de comunicação de Hana Chaves e Helton Pérez, design gráfico de Vitória Regina Correia, Linara Versoza como contadora, Jessika Garcia como intérprete de Libras e audiodescrição por Cândida Abes e Leia Ferreira.

>> SERVIÇO

A artista da dança Maria Fernanda Figueiró estreia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada gratuita.

As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição. Para assistir, basta reservar seu ingresso pelo Sympla. Para quem quiser e puder fazer uma boa ação, a equipe do projeto estará arrecadando alimentos não perecíveis para o Núcleo Assistencial Ramatís.

Mais informações pelo telefone (67) 99186-1558 e pelo Instagram da Manaká Cultural.

HOMENAGEM

Dia dos Professores traz reflexão sobre a saúde mental e o esgotamento emocional

Saúde mental e esgotamento emocional na educação precisam de mais espaço no debate público e na gestão de recursos humanos para os educadores que atuam no dia a dia da sala de aula

15/10/2025 09h30

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental Foto / Divulgação

Celebrado hoje, 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma data dedicada a homenagear quem faz da sala de aula um espaço de transformação. Mas, em meio às celebrações, o dia também acende um alerta: quem está cuidando de quem ensina?

Por trás de cada lição em sala, há histórias de sobrecarga, insegurança e adoecimento emocional. De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com base em dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental.

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mentalAlém da atuação direta em sala de aula, no processo de aprendizagem, os professores acabam assumindo funções que extrapolam sua formação, intervindo como mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade, mas, muitas vezes, não contam com o suporte e orientação necessária para essas tarefas - Foto / Divulgação

PRESSÃO E BURNOUT

O principal diagnóstico é o esgotamento emocional, frequentemente associado à depressão e à síndrome de burnout, condições que têm se tornado cada vez mais comuns entre educadores.

A professora Ariane Meneghetti afirma que o adoecimento psíquico deixou de ser um fenômeno isolado para se tornar uma realidade coletiva nas escolas e universidades. O excesso de tarefas, a desvalorização e a falta de suporte institucional, segundo a educadora, transformaram o ambiente educacional em um terreno fértil para o esgotamento.

“A docência, que é uma profissão maravilhosa e significativa, vem sendo atravessada por muita pressão. O emocional se esgota e, com ele, a saúde física e mental do professor”, observa Ariane, que é psicopedagoga e atua como coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico da Estácio.

ROTINA QUE ADOECE

A sobrecarga vivida pelos professores vai muito além da sala de aula. Além de ensinar, eles assumem funções que extrapolam sua formação: são mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade. Sem o suporte necessário, acabam vivendo uma rotina marcada por cansaço, frustração e solidão profissional.

Ariane destaca que fatores como a baixa remuneração, a falta de diálogo com a gestão escolar e as condições precárias de trabalho agravam o quadro. Um dos pontos mais delicados, segundo ela, é o desafio da inclusão escolar.

NEURODIVERGÊNCIAS

Muitos docentes acolhem alunos com deficiência ou neurodivergências, mas não recebem preparo nem recursos suficientes para garantir um acompanhamento adequado. Essa ausência de estrutura – tanto pedagógica quanto emocional – gera insegurança e sentimento de impotência, ampliando o risco de adoecimento.

PANDEMIA

O impacto da pandemia da Covid-19 também deixou marcas profundas na saúde mental dos educadores. O isolamento, a transição para o ensino remoto e o medo de adoecer criaram um ambiente de incerteza que desencadeou ansiedade, estresse e crises de pânico.

Durante esse período, relata Ariane, os professores precisaram se adaptar rapidamente às novas tecnologias e metodologias de ensino. A mudança abrupta, somada à perda do contato humano, essencial para o vínculo pedagógico, levou muitos profissionais a questionarem o próprio papel. O que antes era fonte de realização pessoal se transformou, em muitos casos, em um espaço de angústia e desorientação.

DESCONEXÃO

Essas mudanças não se desfizeram com o fim da pandemia. Para muitos docentes, a sensação de exaustão e desconexão com o propósito de ensinar permaneceu, revelando o quanto a saúde mental precisa ser tratada como parte da política educacional, e não como tema passageiro de campanhas sazonais.

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mentalCom direção de João Jardim, o documentário “Pro Dia Nascer Feliz” (2005) apresenta um diagnóstico sensível sobre as condições da educação no Brasil, abordando, além das discrepantes realidades dos estudantes em diferentes regiões do Brasil, o desafio enfrentado pelos docentes para conduzir suas turmas tanto na rede pública quanto em escolas privadas - Foto / Divulgação

DO DISCURSO À PRÁTICA

Apesar do avanço nas discussões sobre saúde mental, o tema ainda é tratado de forma superficial e pontual em muitas instituições. Ariane reforça a necessidade de políticas permanentes de cuidado, que integrem o bem-estar docente ao cotidiano das escolas.

Partindo de sua experiência profissional, a psicopedagoga cita como exemplo o próprio Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (Naap), da Estácio, que oferece acompanhamento psicológico e psicopedagógico a professores, coordenadores e alunos. A coordenadora do Naap diz que a iniciativa busca transformar o acolhimento em cultura institucional.

APOIO

Práticas como a criação de espaços de escuta ativa, grupos de apoio emocional, formações voltadas ao autocuidado e flexibilização da carga horária, segundo Ariane, são medidas eficazes para reduzir o estresse e fortalecer vínculos. Mais do que prevenir afastamentos, essas ações promovem pertencimento, reconhecimento e equilíbrio emocional.

A saúde mental dos educadores é um reflexo direto das condições de trabalho, da valorização profissional e da importância que a sociedade atribui à educação. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o cuidado em política e a empatia em prática.

