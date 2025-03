Marqueteiros da campanha de Adriane ganham prêmio nos EUA

Filipe Gomes, coordenador do segmento digital da campanha, e Victor Carvalho na cerimônia de premiação, na sexta-feira, no Texas - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Deu Adriane Lopes em dose tripla em uma importante premiação norte-americana, que teve o resultado anunciado na semana passada. Os marqueteiros Diego Brandy e Victor Carvalho foram vencedores de três categorias no Reed Awards 2025, uma das premiações mais prestigiadas no campo do marketing político mundial.

Concorrendo com o case da campanha de Adriane Lopes, a primeira mulher eleita para a Prefeitura de Campo Grande, os profissionais arremataram, durante o evento realizado na sexta-feira, em Austin, Texas (EUA), os troféus de Melhor Campanha Digital Internacional, Melhor Campanha Digital América Latina e Melhor Comercial de TV.

Os prêmios são um reconhecimento do trabalho inovador e da expertise de Diego Brandy e Victor Carvalho na indústria da consultoria política no Brasil. “Esse é um reconhecimento e tanto pelo trabalho que realizamos. Agradecemos a toda a nossa equipe, que construiu essa vitória conosco. O Reed Awards promoveu uma noite incrível com a premiação de muita gente boa do mercado americano e de várias partes do mundo. Estamos muito felizes com o resultado”, declara Victor Carvalho.

De acordo com Diego Brandy, a vitória de Adriane, do Partido Progressista (PP), foi marcada por desafios significativos, como a desvantagem inicial em alianças partidárias e o tempo limitado de mídia tradicional (rádio e TV). A superação dessas barreiras foi possível graças a uma estratégia bem definida e criativa, que garantiu a liderança já no primeiro turno e consolidou a vitória no segundo turno.

DISPUTAS DIFÍCEIS

“Adriane surpreendeu a muitos que a subestimavam enquanto líder de uma capital tão importante. O maior resultado veio nas urnas, com o povo reconhecendo seu governo. Os prêmios conquistados agora apenas reforçam a qualidade do seu trabalho e da nossa campanha. Estamos felizes com o resultado”, afirma Diego Brandy, que, por força da agenda de trabalho, não pôde comparecer ao evento.

“Vencemos disputas muito difíceis. A primeira em Campo Grande, a mais importante. E outras três em Austin, onde a concorrência também foi dura. Agradecemos a confiança da prefeita e todo apoio da senadora Tereza Cristina. O resultado não poderia ter sido melhor”, diz Victor Carvalho, que marcou presença no Texas, ao lado de Filipe Gomes, coordenador do segmento digital da campanha vitoriosa.

ONDA DE TRÊS METROS

A paranaense Adriane Lopes, de 48 anos de idade, recebeu 31,67% dos votos no primeiro turno, totalizando 140.913 votos. No segundo turno, quando enfrentou Rose Modesto, Adriane obteve 222.699 votos, 51,45% do total. Também foi a primeira vez em que duas mulheres concorreram ao cargo de prefeita de Campo Grande.

Tendo assumido em abril de 2022 no lugar de Marquinhos Trad, Adriane seguiu, com a vitória de 2024, como o 65° nome a comandar a prefeitura da Capital.

“Foi uma campanha que exigiu muita inteligência e concentração. Trabalhamos com recursos limitados, mas com uma estratégia que priorizou sobretudo a conexão direta com o eleitorado e o uso eficiente das plataformas digitais. A criatividade foi nossa maior aliada para conquistar a confiança dos eleitores e garantir a vitória da Adriane”, aponta Victor Carvalho.

O humor também foi um dos recursos que deu potência às peças do case de marketing político. No VT “Telemarketing”, com 30 segundos de duração, veiculado nas emissoras de tevê aberta da Capital, um eleitor fictício sonha com “ondas de três metros na Lagoa Itatiaia” ao receber uma ligação e logo se vê, ao lado do personagem, a icônica foto do surfista Gabriel Medina “voando” no mar do Taiti, em imagem do fotógrafo Jerome Brouillet registrada durante a Olimpíada de 2024. Detalhe: apenas a face do atleta brasileiro é substituída, no vídeo, pelo rosto do eleitor em questão.

“Ficou engraçado e, o mais importante, eficiente”, reconhece Carvalho. A campanha de Adriane Lopes destacou-se pelo uso de ferramentas digitais e pela criação de conteúdos que ressoaram com o público, superando as expectativas iniciais.

A estratégia de comunicação, coordenada por Diego Brandy, focou em mensagens claras e impactantes, que destacavam o trabalho e as propostas da candidata, além de reforçar seu papel como uma liderança transformadora para a cidade. Em 2023, a dupla já tinha conquistado o Reed Awards, em Las Vegas, na categoria Toughest Latin American TV Ad.

Assine o Correio do Estado