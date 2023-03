Mauricio de Sousa vira o jogo e se torna favorito a vaga na ABL

LITERATURA

Rubenio Marcelo é o primeiro convidado a palestrar na temporada 2023 do Chá Acadêmico da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, amanhã, 19h30min, quando o escritor vai abordar "A Poesia como Ofício"

O artista Ruberval Cunha volta à Academia, nos Altos do São Francisco, com a sua performance de improviso poético guaicuru, antes da palestra DIVULGAÇÃO

Tendo a arte poética como destaque, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) dará início, nesta quinta-feira (30), às 19h30min, à sua série de Chás e Rodas Acadêmicas de 2023. Na abertura das atividades, o convidado será o poeta e acadêmico Rubenio Marcelo. A entrada é franca.

O escritor tecerá considerações sobre o tema “A Poesia como Ofício”, enfatizando relevantes aspectos desse gênero literário e expondo características da sua obra poética, bem como reflexos da poesia na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Realizados no auditório da ASL (Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco), os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas deste ano terão apresentação sempre nas últimas quintas-feiras dos meses de março a novembro.

O palestrante do Chá de março, Rubenio Marcelo, é poeta, ensaísta e compositor, sendo imortal da Cadeira nº 35 da ASL, que tem como patrono Múcio Teixeira. Antes da palestra, haverá performance de improviso poético guaicuru com o artista Ruberval Cunha.

O AUTOR

Rubenio Marcelo é autor de vários livros de poesia, destacando-se, nas suas obras autorais mais recentes: “Graal das Metáforas”, “Horizontes D’Versos”, “Voo de Polens”, “Veleiros da Essência”, “Palavras em Plenitude” e “Vias do Infinito Ser”.

Já em segunda edição, “Vias do Infinito Ser” é um dos livros indicados pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) como leitura obrigatória para os Vestibulares 2020/2021/2022 e para o triênio do Passe.

Em 2018, Rubenio esteve em Portugal, onde, a convite, lançou suas obras no Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro, ocasião em que também ministrou pauta explorando o mesmo tema do Chá de amanhã – “A Poesia como Ofício” – para alunos e professores daquela universidade portuguesa.

Foi conselheiro estadual de cultura de Mato Grosso do Sul e é um dos vencedores, com poema autoral, do tradicional concurso literário Noite Nacional da Poesia.

Recentemente, esteve na Argentina, onde, a convite, integrou o Festival Internacional de Poesia de Buenos Aires, juntamente com outros poetas de vários países também convidados.

A ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras comemorará, no mês de outubro, 52 anos de fundação. O evento Chá Acadêmico Cultural da ASL é realizado sempre na última quinta-feira de cada mês e é aberto ao público.

Entre as atividades da ASL estão os concursos de Contos Ulysses Serra e de Poesias Oliva Enciso, além do Chá mensal, com palestras envolvendo a arte e a literatura por meio de expoentes personalidades, e da Roda Acadêmica, igualmente abordando os trabalhos culturais dos membros.

Em 10 de novembro de 2021, a ASL comemorou o seu cinquentenário de fundação e demarcou a data com o lançamento oficial do seu hino, canção “Luz das Letras”, obra de autoria dos escritores, compositores e acadêmicos Rubenio Marcelo e Henrique de Medeiros.

Na parceria, os autores retrataram os aspectos culturais e históricos da instituição, celebrando desde nomes dos fundadores até a tradição e as metas.

Quatro poemas de Rubenio Marcelo

FALÉSIAS

Na solitude daquelas falésias

falei tantas vezes

com minhas falanges

em paz com meus dedos

meus pés, minhas mãos

falíveis...

Inda sangram naqueles rubros paredões

– beijados de sal e sol –

os talismãs do primeiro verso...

E certamente não descansa na praia

aquela jangada branca que dava ritmo

ao azul do silêncio

do meu olhar menino

[nas três pontas da sua vela

milhões de sonhos abolicionistas

apontam mares

e mitos ressurgentes]

Se o abstrato é indispensável

para o contraponto da realidade,

os sortilégios não podem

prescindir do verde cio das manhãs

nem das lágrimas do tempo faminto...

Grande parte da súmula

dos meus ais

não está gravada em litogravuras.

– litorais…



ESTAÇÃO NIRVANA

no primeiro poema

terei que partir...

mas não levo mala

nem o velho relógio

nem traje de gala

– a minha urgência já foi num trem-bala…



REFÚGIO

apenas uma maleta

numa das mãos...

o suficiente para levar

a carteira de identidade e o cartão,

a sandália antiga,

meia dúzia de vestes simples

e objetos pessoais,

o copo com prendedor de canudo

e algumas palavras cruzadas...

tudo... ou quase tudo

material dispensável

como a aspirina no bolso

e o velho termômetro

ainda colado

(por esquecimento)

na axila esquerda...

já no táxi

dormiu...

e quase chegando ao destino

sonhou

com um desbotado lençol,

cheiro de éter e penumbra

no quarto,

um camisão esverdeado,

uma bandeja metálica,

colherzinha de plástico,

copo descartável,

e uma janela

| a b e r t a |

para sonhos azuis...

acordou

e viu que somente a janela

não existe.

pegou a carteira...

regou com lento pranto

a sua desbotada identidade...

e novamente descansou.



VIAS DO INFINITO SER

sem a ordem do dia

do sobrenatural

não haveria

a natural ordem

das coisas da noite...

da noite para o dia

silentes instantes

tornam-se eternos...

do dia para a noite

palavras saltam muralhas

e viram estrelas...

instantes e estrelas

conhecem os refúgios do tempo

mas desentendem

a quietude das pedras

e a saga dos pássaros

translúcidos

do sétimo céu...

por via das dúvidas

há vias de certezas

que nos desafiam a percorrer

in/conscientemente

e em perfeita claridade

a via láctea e o infinito

do nosso ser…

