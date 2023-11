Diego Mercory Amaral do Carmo, de 36 anos, disputa o prêmio de melhor mecânico agrícola do País no reality show Master Mechanic Brasil, realizado pela Massey Ferguson, empresa global exportadora de máquinas e equipamentos agrícolas.

O participante mora em Naviraí, município localizado a 364 quilômetros de Campo Grande. Nasceu em 19 de junho de 1987, em Assis Chateaubriand, no Paraná.

Veio para Mato Grosso do Sul em 1999 e, desde 2016, trabalha como mecânico agrícola em uma empresa concessionária da Massey Ferguson.

Correio do Estado compareceu no evento de pré-estreia em Campinas (SP). Foto: Naiara Camargo

Possui 18 anos de experiência na área. Atualmente, é acadêmico de Gestão Comercial em uma universidade particular.

O Correio do Estado compareceu ao evento de pré-estreia nesta terça-feira (31), em Campinas (SP), onde foi exibido o primeiro episódio da temporada. A reportagem conversou com o participante sul-mato-grossense com exclusividade em solo paulista.

REALITY SHOW

Master Mechanic Brasil é um reality show entre mecânicos agrícolas brasileiros. Inédito, o programa é o primeiro reality show brasileiro focado exclusivamente no agronegócio.

O reality show tem seis competidores organizados em três duplas: Diego Mercoy (MS) e Edvaldo Ferreira (TO); Marlon Oliveira (MG) e Ernane Sebastião (PR); Alan Veiga (SP) e Aurélio Xavier (MG).

O processo de seleção foram entrevista, vídeo de apresentação, prova de qualificação técnica e análise de desempenho de trabalho.

Evento de pré-estreia foi no mesmo local das gravações. Foto: Naiara Camargo

As duplas competidoras testaram suas habilidades e técnicas de conhecimento em situações práticas no trator MF4410. O objetivo é destacar a importância de mecânicos qualificados para a eficiência das máquinas agrícolas e produtividade do campo, além de trazer a expertise dos profissionais e contribuição para o sucesso da indústria agrícola.

A gravação durou uma semana e ocorreu em setembro de 2023, na AGCO Company, localizada em Campinas (SP).

Os jurados são Tiago Fadel, mecânico integrante da Fórmula 1 (F1); José Fernando Schlosser, professor titular do Departamento de Engenharia Rural e diretor do Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Cezar Bronzati, do time de serviços da AGCO.

Trator MF4410, objeto de prova dos participantes. Foto: Naiara Camargo

O programa está estruturado em três episódios, de aproximadamente 22 minutos cada. O episódio ‘1’ será exibido em 2 de novembro, episódio ‘2’ em 9 de novembro e episódio ‘3’ em 16 de novembro. O público pode assistir o reality show no Canal do Youtube e no site do programa às 20 horas (horário de Mato Grosso do Sul), nos dias de exibição mencionados acima.

O programa também será exibido no Canal Rural, no dia seguinte ao lançamento de cada episódio, às 5h30min e com reprises às 13h e 17h30mim.

Os prêmios são um troféu personalizado e exclusivo da Master Mechanic; uma viagem de turismo para a Argentina, com dinheiro a acompanhante e R$ 20 mil em dinheiro para a dupla, sendo R$ 10 mil para cada vencedor. A dupla vencedora será divulgada em 16 de novembro.

A realização é da Massey Ferguson, empresa global exportadora de máquinas e equipamentos agrícolas.

EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E EXPECTATIVAS

Ao Correio do Estado, o sul-mato-grossense afirmou que se inscreveu para participar do reality na base da “brincadeira” e “bagunça entre amigos” e que não imaginava ser escolhido entre vários candidatos.

Dupla Edvaldo e Diego. Foto: Massey Ferguson

“Na verdade, começou como uma brincadeira, né? Como eu sou meio que o líder dos mecânicos, o que tem mais experiência, o meu gestor falou assim: ‘Diego, você que é o mais desenrolado que fala pelos cotovelos, faz a inscrição para ver se anima o povo’. Então eu falei: ‘rapaz, eu vou fazer a inscrição só para animar, que pelo menos a gente dá uma bagunçada um pouco’ E aí fiz a brincadeira, fiz um vídeo bem legal”, contou o participante, em entrevista exclusiva à reportagem.

Diego Mercory disse que a experiência de participar de um reality show foi indescritível, pelo fato de ser uma oportunidade gigantesca, mas ao mesmo tempo desgastante, por conta da correria das gravações.

“Para a gente que participou, foi desgastante, porque é muita correria. A gente não estava acostumado com aquela pressão, mas a experiência foi demais. O que a gente tem que deixar para poder fazer um negócio dessa magnitude acontecer é muito grande”, disse.

Para Diego, as principais dificuldades encontradas durante a gravação do reality foram ansiedade e nervosismo. “Eu nem sabia que eu sofria de ansiedade. Antes da gravação, eu estava muito ansioso. A hora que eu cheguei, fiquei muito nervoso. Eu fiquei tão nervoso que eu achei que eu não ia dar conta de fazer as provas. As câmeras me atrapalharam um pouco, porque a gente está acostumado fazer palhaçada perto de quem a gente conhece. Mas, na frente da câmera é difícil. Você fica com medo de errar, e acaba errando sem querer”, contou.

O competidor sul-mato-grossense está confiante que sua dupla será a campeã e a expectativa para ganhar o prêmio é alta. “Estou bastante confiante, espero que o resultado seja para a minha dupla. Nós trabalharmos bem, nós fizemos certinho e eu acho que eu acho que o resultado vai ser bom. Espero que seja que eu seja o ganhador”, disse.