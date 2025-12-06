Médica explica efeitos, limites e alternativas para substância presente no café que é estimulante

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade - Divulgação

O café é presença constante na rotina dos brasileiros e, para muitos, é indispensável para começar o dia. A substância responsável por essa sensação é a cafeína, um estimulante natural do sistema nervoso central que aumenta o estado de alerta, melhora a concentração e reduz a percepção de fadiga.

A nutricionista Paula Daiany Gonçalves Macedo explica que, em estudantes universitários, por exemplo, o consumo diário de cafeína pode favorecer o desempenho em períodos de estudo prolongados. “Mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade”, alerta Paula, que também é professora em curso superior da área.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e o FDA – agência federal dos EUA que regulamenta alimentos, medicamentos e outros produtos com o objetivo de proteger a saúde pública –, o limite seguro de consumo para adultos saudáveis é de até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente duas a quatro xícaras de café. Acima desse valor, crescem os riscos de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso e cardiovascular.

ABSTINÊNCIA

No Brasil, pesquisas apontam que mais da metade dos jovens adultos consome cafeína diariamente, e muitos ultrapassam esse limite em períodos de provas ou longas jornadas de trabalho.

A especialista alerta que o problema começa quando a pessoa passa a depender da substância para realizar tarefas cotidianas. “Nesse ponto, há perda de controle sobre a quantidade ingerida”, ressalta.

O uso frequente de cafeína pode levar à tolerância, exigindo doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito estimulante.

Quando o consumo se torna excessivo, surgem sinais como insônia, palpitações, nervosismo, dores de cabeça e alterações gastrointestinais. Já a redução brusca da ingestão pode desencadear a chamada síndrome de abstinência, caracterizada por fadiga intensa, dificuldade de concentração, irritabilidade e mudanças de humor.

ALTERNATIVAS

Para manter a energia e o foco sem depender apenas do café, Paula recomenda algumas estratégias nutricionais e comportamentais. Entre elas está a redução gradual da cafeína, substituindo parte do café por blends de chás aromáticos e funcionais, como chá verde com especiarias ou rooibos, que são saborosos e mais suaves.

Preparações modernas como o chai latte – bebida de origem indiana, com chá preto, especiarias, canela, gengibre, mel e leite – também têm ganhado espaço como alternativa natural.

Além disso, é importante fracionar refeições ao longo do dia, evitar longos períodos em jejum, priorizar alimentos ricos em fibras e proteínas magras, incluir oleaginosas e frutas secas, manter boa hidratação e investir em alimentos que favoreçam a função cognitiva, como banana e aveia.

Paula Daiany reforça que práticas de estilo de vida saudável, como atividade física regular e higiene do sono, são fundamentais para sustentar energia e disposição de forma equilibrada.

“Quando falamos em bem-estar, não se trata apenas de cortar a cafeína, mas de adotar hábitos que promovam vitalidade e equilíbrio de maneira natural”, conclui.

Chai latte

Ingredientes:

> 360 ml de água;

> 1 saquinho de chá preto;

> 1 canela em pau;

> 1 fatia de gengibre;

> 3 cravos;

> 2 anis estrelados;

> 3 unidades de cardamomo;

> 1 colher (sopa) de mel;

> 360 ml de leite.

Modo de Preparo:

> Coloque a água na chaleira elétrica e ligue-a para aquecer.

> Deixe a água ferver. Quando a chaleira desligar, despeje-a em um recipiente.

> Adicione o saquinho de chá preto à água quente na panela e deixe-o em infusão por cerca de 4 a 5 minutos para extrair o sabor.

> Enquanto o chá está em infusão, adicione a canela em pau, o gengibre, os anis estrelados, os cravos e os cardamomos. Misture bem para incorporar as especiarias.

> Após a infusão, retire o saquinho de chá da panela e coe o chá para remover as especiarias inteiras.

> Adoce o chá com uma colher de sopa de mel, ou ajuste a quantidade de mel de acordo com o seu gosto. Mexa até que o mel se dissolva completamente.

> Aqueça o leite em uma panela em fogo médio até que esteja bem quente, mas não fervendo. Certifique-se de mexer continuamente para evitar que o leite queime. Adicione o leite à mistura de chá.

> Quando o chai latte estiver quente e pronto para ser servido, despeje-o em canecas e aproveite.

Canapé de queijo coalho com melaço de café

Ingredientes:

> 1 pacote de queijo coalho cortado em cubinhos;

> 800 ml de melaço de cana;

> 8 colheres (sopa) de suco de limão-cravo (ou outro);

> 2 xícaras de café coado forte.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, misture o melaço de cana, o limão e o café até obter um molho homogêneo e reserve.

> Numa frigideira ou chapa já quente, adicione um fio de azeite e doure os cubos de queijo coalho dos quatro lados.

> Para montar, disponha os cubos de queijo sobre um recipiente e regue-os com o melaço de café.

> Sirva em seguida, quente ou frio.

