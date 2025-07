Médicos detalham benefícios para a saúde física e mental proporcionados pela prática da corrida

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A corrida é considerada um dos esportes mais democráticos, já que pode ser praticada por pessoas de diferentes idades, níveis de condicionamento físico e condições socioeconômicas. A modalidade proporciona inúmeros benefícios para o organismo, como melhorar o condicionamento físico, prevenir doenças cardiovasculares, aumentar a disposição para realizar as atividades do dia a dia, diminuir o risco de diabetes, controlar a pressão arterial e favorecer a saúde mental.

Faltando menos de 24 horas para a 4ª Maratona de Campo Grande, os médicos do esporte Renô Dória e Isabela Andrade falam sobre os benefícios de curto, médio e longo prazo que podem ser atingidos inserindo a corrida na rotina. “A corrida é um dos exercícios mais completos e acessíveis, e costumo dizer que a perda de peso é só a ponta do iceberg”, lista Dória.

“Correr ajuda a equilibrar o corpo, tanto por dentro quanto por fora, deixa o coração mais forte, uma vez que regula a pressão, e pode reduzir o risco de infarto em até 45% e deixar os pulmões mais eficientes, pois aumenta a capacidade respiratória. Ajuda a diminuir o risco de doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, a hipertensão e o colesterol alto. E estimula, também, uma melhora na qualidade do sono”, diz o médico.

Segundo a drª. Isabela, estudos mostram que corredores regulares têm até 30% menos risco de morte por qualquer causa. Isso porque correr regula inflamações, fortalece o músculo cardíaco, melhora a oxigenação celular e a função das mitocôndrias, que são nossas células de produção de energia, e pode reduzir a pressão arterial a longo prazo. Esses efeitos combinados reduzem drasticamente o risco de doenças cardíacas, metabólicas e neurológicas, incluindo infarto, AVC, diabetes tipo 2 e até Alzheimer.

MENTE SÃ

E os benefícios não são só para a saúde física, mas também para a saúde mental, podendo reduzir os sintomas da ansiedade e da depressão. “Ela libera endorfina, então isso pode trazer a sensação de bem-estar por horas após o término da corrida, além da melhora na autoestima. Uma vez que você está sempre em busca de atingir alguma meta, mesmo que seja pequena, isso ativa o sistema de recompensa do cérebro. Um estudo mostrou que correr durante 15 minutos por dia pode reduzir em até 25% o risco de depressão”, afirma Dória.

“Correr ativa áreas ligadas à memória, ao foco e ao bem-estar, reduzindo o cortisol e podendo liberar endorfinas, significando menos ansiedade, mais clareza mental e uma melhor saúde cognitiva. Não é à toa que esportes como a corrida acabam melhorando o nosso humor, o sono e ajudam a manter o cérebro jovem. A prática frequente de corrida é associada a um menor risco de depressão e de demência”, completa Isabela.

OSSOS MAIS FORTES

Outro benefício citado por Renô Dória, que também é ortopedista, é o fortalecimento dos ossos e das articulações, que podem ficar mais resistentes, uma vez que existe o estímulo da produção de massa óssea, e isso pode prevenir a osteoporose e a osteopenia. A corrida também pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar a função vascular e regular o colesterol. Realizada de forma moderada, pode reduzir em até 50% as chances de adquirir gripes ou resfriados.

E, segundo Isabela Andrade, não é necessário correr longas distâncias nem muito rápido para obter todos esses benefícios. “Alguns estudos já mostram que correr entre uma e duas horas por semana, divididas em dois a três treinos, já oferece benefícios máximos. Para as pessoas que estão saindo do sedentarismo, outras pesquisas mostram que uma simples caminhada diária, com frequência e constância, já reduz os riscos de sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta, infarto, AVC e até alguns tipos de câncer”, detalha.

“Correr proporciona, também, um envelhecimento mais saudável. A corrida é simples, pode ser barata e praticada em qualquer lugar. Não exige um equipamento tão sofisticado, basicamente um bom tênis, e a pessoa pode progredir gradualmente, preferencialmente com a orientação de um profissional de Educação Física. Para quem tem pouco tempo, treinos de 20 a 30 minutos por dia já fazem a diferença, pois ativam a produção dos hormônios da felicidade, que seriam a endorfina e a dopamina”, recomenda Renô Dória.

Exemplos de quem teve a vida transformada pela corrida não faltam. Aparecida Ferreira Lopes, de 53 anos, encantou-se ao ver as chamadas para a Maratona de Campo Grande em 2024, e, desde então, começou a treinar, tendo como meta participar da edição deste ano. “Comecei a caminhar por causa do estresse no trabalho e fui me apaixonando. Eu estava com mais de 100 quilos e perdi 18 kg só com a caminhada e a corrida”, conta.

Para Ana Carolina Sartori, de 41 anos, o diagnóstico de pré-diabetes foi o sinal de alerta. Após pouco mais de um ano correndo regularmente, ela emagreceu quase 20 kg e vai participar da prova de 10 quilômetros no domingo.

“Hoje nós quatro corremos, eu, meu marido e os dois filhos, e ganhamos, com a corrida, qualidade de vida”, afirma. Já Sandra Batista, de 38 anos, começou a correr para superar uma depressão severa. “Eu quis mudar de vida, comecei a olhar para mim e a não gostar do que via, era sedentária, não me alimentava bem, não tinha disposição, comecei a me preocupar com a minha saúde”, relembra.

Para ela, a corrida se tornou seu “santo remédio”. “A corrida me mostrou a vida, me trouxe amigos, é minha válvula de escape. Quando não estou bem, saio para correr, solto todo o estresse e me faz muito bem. O que me levou para a corrida foi essa alegria que ela me trouxe, essa sensação de conseguir enfrentar qualquer problema e de ser incansável em busca dos meus objetivos”, finaliza.

A PROVA

No dia da prova, os atletas contarão com o Espaço Corpal, uma iniciativa da Corpal Incorporadora e Construtora, patrocinadora do evento, oferecendo serviços de recuperação e de bem-estar, como banheiras de gelo, massagens e café da manhã.

A 4ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada de sexta-feira até domingo. A prova terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia-maratona) e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos. Haverá também outras programações na Cidade da Maratona (Altos da Afonso Pena). As inscrições já estão encerradas. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande e pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br.

