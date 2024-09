Menos de um mês após a morte de Silvio Santos, filme sobre o apresentador estreia nos cinemas

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

François Guizot estadista francês

"A consciência é a faculdade que o homem tem de contemplar o que se passa no seu íntimo, assistir à própria existência, ser, por assim dizer, espectador de si próprio”.

FELPUDA



Figurinha teria entrado quente em campo importante, que é cercado de árvores das mais diferentes espécies, para fazer exigências e mais exigências, mas teria encontrado pela frente “técnico” fervendo que só. Aí, o visitante disse o que queria e ouviu o que não queria, com a ordem para lembrar de quem mandava no esquema tático. Tem gente dizendo que a experiência mostra que nunca foi bom brigar com quem é dono da bola. Afinal, como ensina o velho ditado: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

No páreo

O Brasil está concorrendo em oito categorias no prêmio Wanderlust Reader Travel Awards 2024, três delas de melhores do mundo. A premiação anual de turismo e viagens é organizada pela Wanderlust – uma das mais importantes revistas do Reino Unido voltada para o setor.

Mais

Segundo a Embratur, o Brasil pode ser indicado como país mais desejado em Natureza e Vida Selvagem, Aventura, Cultura, Gastronomia e Sustentabilidade. A votação é pública e pode ser feita no site: wanderlusttravelawards.com.

Carol Civita e Serpui Marie

Das sombras

O festival de baixarias e ataques feitos às ocultas contra candidatos está a pleno vapor. Em Campo Grande, Rose Modesto, que disputa a prefeitura, bateu à porta da Polícia Federal para denunciar fake news contra sua honra. Em Nova Andradina, o ataque teve como alvo a ex-deputada Dione Hashioka, que disputa o cargo de prefeita. Nesse caso, a juíza eleitoral tomou decisão contra os autores, obrigados a pagar multa e a publicar vídeo de retratação.

Sem máscaras

Alguns candidatos ao cargo de vereador de Campo Grande que vinham tentando pegar carona no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ter perdido o rumo de casa. Ele lançou site com a relação de quem está apoiando nos municípios de todo o País. Com essa medida, tirou as máscaras de muita gente e adotou antídoto contra possíveis traíras no futuro. O endereço: vereadordobolsonaro.com.br.

Lista

No site do ex-presidente constam os nomes de 30 candidatos do PL, alguns que já cumpriram mandados e outros que estão estreando na política. Entre eles está o de Ana Portela, filha do presidente estadual da sigla, Tenente Portela, amigo de Bolsonaro e suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Há ainda, na relação, um ex-vereador, um ex-deputado estadual e um ex-deputado federal. Na plataforma consta que a atualização está sendo feita diariamente.

colaborou tatyane gameiro