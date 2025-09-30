Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

MEMÓRIA

MIS expõe fotografias de Rachid Waqued sobre a Noroeste do Brasil

Exposição de fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, que estreou em 2014, ganha nova temporada no Museu da Imagem e do Som (MIS); registros mostram as estações, locomotivas e vagões, além da paisagem humana

Da Redação

Da Redação

30/09/2025 - 10h00
Mais de uma década depois, a exposição “Nos Trilhos da Memória”, com fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, volta a entrar em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra foi reinaugurada na noite de sexta-feira, ainda como parte da 19ª Primavera dos Museus (que foi de 22 a 28 deste mês), e segue aberta ao público, com entrada franca, até o dia 12 de novembro.

Na época de sua estreia, em 2014, a mostra buscava destacar o centenário da estrada de ferro Noroeste do Brasil, cuja malha de 1.622 quilômetros ligava Bauru (SP) à Corumbá (MS). Por meio de conexão, os trilhos levavam os passageiros até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

A falta de uma efeméride mais redonda não reduz o viço nem a importância das imagens. O público tem a oportunidade de embarcar numa espécie de volta no tempo, tendo vivido ou não os tempos de um meio de transporte que, mais do que levar pessoas, ajudou a plasmar um modo de vida.

O fotógrafo Rachid Waqued afirma que sempre teve uma ligação muito grande com a ferrovia. “Eu ia muito a Ponta Porã, então eu pegava o trem à noite e amanhecia em Corumbá. Também fui muito a Ponta Porã, pela ferrovia, que tinha um trem que era de um vagão só.

Então, nessa época, a Funarte [Fundação Nacional de Artes] resolveu fazer um projeto de documentação de coisas da região e aí a gente propôs para eles, eu e o Cândido Alberto da Fonseca, para fazer um documento da Noroeste”, relembra Waqued.

“Então a gente propôs um projeto, esse projeto foi aprovado, veio dinheiro para a Universidade Federal, já que, na época o Cândido era da Universidade Federal; conversei com o pessoal da Rede [ferroviária], e o pessoal da Rede se engajou num projeto também, me liberando para eu viajar quando quisesse, a hora que quisesse, totalmente sem custo. Então eu comecei a viajar e fotografar as estações, fotografar as pessoas que usavam o trem”, conta o fotógrafo.

Para Waqued, é muito importante o resgate desta exposição, que ficou em cartaz pela primeira vez há mais de uma década. A operação com passageiros foi encerrada em 1996. A última passagem do trem dentro dos limites de Campo Grande, fora da zona urbana, ocorreu justamente em 2014, ano da primeira temporada da mostra fotográfica.

“Acho que é muito importante, porque é uma exposição da época dos 100 anos da chegada da Noroeste do Brasil. Acho que essa aqui é a segunda vez que as pessoas estão vendo esse material porque, depois daquela lá, não teve mais exposição nenhuma, não teve mais nada, o material ficou guardado no acervo do MIS”, diz o fotógrafo.

Rachid NutriA nutricionista Tatiana Altino: "memória afetiva"

MEMÓRIA AFETIVA

A nutricionista Tatiana Altino de Almeida da Silva decidiu visitar a exposição em razão da memória afetiva que ela suscita. “Eu lembro quando andei pela primeira vez de trem para Corumbá. Quando eu tinha cinco, seis anos de idade. E foi uma experiência muito única, muito legal”, afirma.

“É uma memória afetiva que os trens poderiam ter continuado para poder ter essa viagem entre municípios. É uma memória afetiva muito boa. Muito bonitas as fotos, gostei bastante dos detalhes, das fotos, dos tickets. Achei bem interessante, bem detalhado, as fotos em preto e branco, depois coloridas, achei muito bonito, achei bem legal”, diz Tatiana.

O jornalista Daniel Lacraia veio a convite de uma amiga. Para ele, a ferrovia está na memória afetiva do campo-grandense. “Eu, como campo-grandense, tenho uma memória afetiva da ferrovia e queria ver essas fotos. Gosto de fotografia, gosto do MIS, gosto do espaço, do momento de cultura, um pouco de rememorar a nossa história também”, afirma Lacraia.

“As fotos são ótimas, são bem trabalhadas, é ótimo ver um pouco de nós. Aparentemente são antigas. Eu peguei o final da ferrovia, estou com 36 anos. Eu corria atrás do trem. Hoje conhecida como a Orla Morena, era uma região que ficava no (sic) meu colégio e a gente sempre ficava gritando animado com a ferrovia passando. Era divertido e hoje é muito bonito ver também a Orla Ferroviária, ver a marcação do trilho em si. Gosto bastante”, diz o jornalista.

ESPAÇO NOVO

“Essa exposição era uma das mais importantes que nós temos no nosso acervo, na nossa reserva técnica. Resolvemos reeditá-la em função da importância que a estrada de ferro teve para Mato Grosso do Sul, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico”, diz o coordenador do MIS, Márcio Veiga, que destaca o perfil de público do museu – “uma grande visitação de escolas, de crianças e de adolescentes”.

Veiga lembra que muitos dos jovens nunca viram um trem em funcionamento. “É uma oportunidade de despertar a imaginação e a memória e a história. A exposição ocupa o espaço novo que estamos criando aqui no museu. Estamos fazendo uma pré-estreia de uma nova galeria, que está sendo finalizada. Resolvemos colocar essa exposição exatamente para ver a aceitação, a dinâmica do público e tudo o mais.

O horário para visitação à exposição “Nos Trilhos da Memória” é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, e, aos sábados, das 8h às 13 h, no Memorial da Cultura e da Cidadania, 3º andar, na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro. A exposição segue até o dia 12 de outubro.

MÚSICA

Encontro com Música Clássica vai até quarta, com virtuoses do piano e sinfonia da Orquestra Indígena

Após o chamamé experimental de Alejandro Brittes, ontem, na noite de abertura, o 18° Encontro com a Música Clássica segue até quarta-feira, com virtuoses do piano e sinfonia da Orquestra Indígena; ingressos para o festival estão disponíveis gratuitamente

29/09/2025 10h00

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da Ocamp

O Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello) é formado por instrumentistas da Ocamp Foto / Divulgação

O Festival Encontro com a Música Clássica é a principal agenda do segundo semestre para quem gosta de música de concerto em Campo Grande. Durante quatro dias, solistas, duos, trios, grupos de câmara e orquestras transformam o palco do Teatro Glauce Rocha em um espaço privilegiado de escuta e apreciação, onde é possível percorrer diferentes recantos da criação musical para orquestra e câmara, desde as tradições que se forjaram nos trópicos ao cânone e à vanguarda europeia, bem como o vigoroso diálogo estabelecido pelos dois lados do Atlântico.

A 18ª edição do festival teve início, na noite de ontem, no Teatro Glauce Rocha, com um concerto do acordeonista argentino Alejandro Brittes, que fez uma apresentação, acompanhado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande, partindo do repertório do seu aclamado álbum “(L)este” (2022).

Por meio de composições autorais, com arranjos de Fernando Cordella, Brittes funde o chamamé com a música barroca, num alinhavo de pontos precisos e instigantes para uma conversa intrincada entre reverência e renovação.

Na abertura, o Sexteto da Sinfônica de Campo Grande também acompanhou o Duo Manhães na adaptação para violões do “Concerto para Dois Bandolins em Sol Maior” de Antonio Vivaldi (1678-1741). O Encontro segue até quarta-feira, no Teatro Glauce Rocha, com apresentações às 20 horas, e reserva gratuita de ingressos pela plataforma Sympla.

A democratização do acesso à música de concerto e o intercâmbio – de repertório, referências e sensibilidades – entre músicos locais, nacionais e internacionais permanecem como meta maior. Conforme a lotação da sala (776 lugares), os ingressos podem ser retirados na entrada do teatro 30 minutos antes de cada apresentação.
 

Cristian Budu e Nelson Freire (1944-2021) em Paris no ano de 2019: gênio mineiro o nomeou o músico paulista de sucessor

 

HOJE

Nesta segunda-feira, o grande encontro do festival será entre dois talentos brasileiros revelados de modo surpreendente, um por meio do piano – o paulista de São Bernardo do Campo, Cristian Budu – e o outro a partir da viola sinfônica, o sul-mato-grossense de Três Lagoas Brenner Rozales.

Aos 37 anos, pode-se dizer que Budu é um instrumentista consagrado desde os 25 anos,  quando obteve o primeiro lugar no concurso Clara Haskil (Suíça), ao interpretar, na final, o “Concerto para Piano” de Robert Schumann (1810-1856) na final.

Destreza, desenvoltura, inventividade e precisão assinam o tratamento de Budu, que tem ascendência romena, quando se debruça para Frédéric Chopin (1810-1849) e Ludwig van Beethoven (1770-1827) – como atesta seu primeiro álbum – ou para qualquer outro dos mestres universais da música clássica.

O mesmo apuro e pesquisa valem para compositores brasileiros. “Pianolatria”, seu álbum mais recente, revisita, com esmero, de medalhões como Carlos Gomes (1836-1896) à quase obscura Nininha Velloso Guerra (1895-1921).

Na primeira parte da apresentação de hoje, em performance solo, o pianista parte do repertório do disco (duplo), lançado pelo Sesc em 2024, que prospecta ainda desde a lírica de Radamés Gnattali (1906-1988) e Villa-Lobos (1887-1959) a nomes submersos, como Luciano Gallet (1893-1931) e Clarisse Leite (1917-2003).

“Na segunda metade do recital vou tocar três peças com ele”, adianta Brenner Rozales, um ás da viola sinfônica, que após ter sido revelado em projetos de formação musical de Campo Grande, teve uma destacada atuação em São Paulo até ir estudar em Tel-Aviv, onde chegou a ser regido por Zubin Mehta.

O primeiro movimento da “Sonata para Arperggione”, de Franz Schubert (1797-1828), a cantilena da “Bachianas nº 5”, de Villa Lobos, e “Le Grand Tango”, de Astor Piazzolla (1921-1992), são os temas que Rozales e Budu interpretarão juntos. A Sonata de Schubert ganha novas execuções do violista, na quarta-feira e na quinta-feira, em Corumbá, onde o instrumentista vai se apresentar ao lado da pianista francesa Jodyline Gallavardin.

Jodyline Gallavardin: repertório singular e técnica apurada

“Com a Jodyline em Corumbá, eu faço apenas a participação de uma peça. Vou tocar duas vezes o Schubert porque tivemos pouco tempo para decidir. Então é uma peça que já vai estar preparada por ambas as partes, mas eu teria preferência por tocar o Villa-Lobos”, revela Rozales, de 30 anos, que concilia seus projetos em Campo Grande e outras cidades com o trabalho docente em Corumbá.

“Nenhuma dessas composições são originais para viola”, diz o músico. “A primeira foi escrita para arppegione (instrumento de cordas) e é geralmente tocada no cello. A ‘Bachianas’ é originalmente escrita para voz soprano e oito cellos acompanhando. Esse arranjo para viola e piano foi feito por um grande virtuoso e renomado violista (escocês) da geração passada chamado William Primrose (1904-1982). O ‘Le Grand Tango’ do Piazzolla foi escrito originalmente para cello”, descreve Rozales.

O instrumentista sul-mato-grossense Brenner Rozales (viola sinfônica) faz duos com o piano da francesa Jodyline Gallavardin e do paulista Cristian Budu

No programa de hoje, com um repertório de obras clássicas e modernas, apresentam-se ainda três orquestras sociais: GIC Viver Bem, Fraternidade Sem Fronteira e Projeto Águia.

AMANHÃ

Amanhã, a noite abre com o Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello). Os dois instrumentistas integram a Orquestra de Câmara do Pantanal, de Corumbá, e apresentam-se em Campo Grande em meio à turnê nacional da Nossa Orquestra (RJ), da qual também fazem parte.

Na sequência, será a vez do público conhecer o repertório, bem menos rodado, que a francesa Jodyline Gallavardin (piano) escolheu para seu concerto. A pianista vai explorar criações de artistas quase ignaros da Europa oriental.

Estão em seu programa, algumas peças raras do romantismo tardio, que se esgueira pelo começo do século 20, bordeando a música modernista, a exemplo do “Noturno” do russo Sergei Lyapunov (1859-1924), a “Música para Uma Noite de Verão”, de Pteris Vasks (Letônia) e o “Phoenix Park Nocturne”, do russo Arthur Lourié (1892-1966), um mestre inspirado pela pesquisa de tons de Scriabin e pelo onirismo de Debussy, que estabeleceu seus termos para a vanguarda mesmo antes de se abrigar em Paris.

A exceção no programa de Jodyline é o “Pássaro de Fogo”, de Stravinsky visto por Agosti. A pianista afirma que, embora não tão conhecidas pelo público, são peças bem acessíveis mesmo para quem não esteja familiarizado com música ou piano clássico. “Em Campo Grande, serão peças com muito lirismo, românticas, que possuem muitas cores e riqueza de harmonia”, diz a artista francesa de 25 anos, que fez seus estudos em Lyon antes de seguir para a Suécia, onde deu prosseguimento à sua pesquisa.

Após o concerto na Capital, ela segue para Corumbá, onde realizará uma série de atividades, por meio de parceria com o Moinho Cultural Sul-Americano. Na programação, estão dois concertos, um na quarta-feira, às 19h na Casa A, e outra na quinta-feira, às 17h, na sede do Moinho. Uma masterclass para os alunos da ONG está programada para as 14h de sexta-feira.

QUARTA-FEIRA

Encerrando o Encontro com a Música Clássica 2025, na quarta-feira, sob a regência de Eduardo Martinelli, a Orquestra Indígena apresenta o espetáculo “Arapy Aguassu – Sinfonia entre Dois Mundos”, de Martinelli e do português Norberto Cruz, recentemente apresentado na Europa e agora disponível ao público sul-mato-grossense. A noite terá a participação especial do Coro Infantojuvenil da Fundação Ueze Zahran das unidades CICA e MEIMEI.

O festival é uma realização do Governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com a UFMS, Fundac/PMCG, Fecomércio/Sesc-MS e da Aliança Francesa, além do apoio cultural da Fundação Ueze Zahran e da TV Morena.

DIÁLOGO

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão a...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (29)

29/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

José de Alencar - Escritor Brasileiro

"Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto, que nos escandalizem, nem tão comprido, que nos entristeçam".

FELPUDA

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão atarefados na cozinha política para preparar o cardápio das eleições 2026, que será à base de "sopa de letrinhas", tamanha a quantidade de interessados em fornecer ingredientes para que também caiam no agrado e possam ocupar o maior número
de cadeiras ao redor da mesa de ambos. Sabe-se que os dois estão, desde já, experimentando ali e aqui para saber qual prato ficará mais apetitoso ou aquele que não deverá ser apresentado de maneira alguma. A escolha está sendo muito criteriosa, até porque é necessário agradar o paladar dos exigentes "clientes finais". Quem viver, verá!

Diálogo

Eleitorado

Mato Grosso do Sul tem um total de 1.959.609 pessoas aptas a votarem e, portanto, em outubro de 2026 estarão escolhendo governador, vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais.

Mais

É para conquistar esse contingente que a classe política, desde já, vem desenvolvendo suas estratégias, incluindo análise de pesquisas para consumo interno e reuniões, a maioria realizada em segredo. Algumas surpresas poderão acontecer, fruto desses entendimentos.

Diálogo
Adriana El Daher e Anisio de Barros Mandetta - Arquivo Pessoal

 

Diálogo
Paulo Setúbal e Ana Eliza Setúbal - Marcos Samerson

Vai e vem

O partido Novo poderá ser o abrigo de bolsonaristas descontentes com novo comando no PL e ser a terceira
via nas eleições de 2026. Há quem esteja falando na possibilidade do deputado federal Marcos Pollon deixar as fileiras dos liberais para ser o candidato ao governo, enquanto Capitão Contar (PRTB) seria candidato ao Senado, seu maior sonho. Não se descarta, segundo se ouve nos bastidores, de a legenda ter ainda o ingresso do deputado estadual João Henrique Catan.

Não colou

Veto total da prefeita Adriane Lopes ao projeto que institui o Programa "Mais Transparência nas Licitações"
foi mantido pelos vereadores. O objetivo da proposta é ampliar a publicidade e o controle social sobre os processos licitatórios. A justificativa da prefeitura é de vício de iniciativa e de que as finalidades já estão contempladas no Portal da Transparência. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Trad e Rafael Tavares.

Conta

Ideia legislativa no Portal e-Cidadania do Senado, que teve mais de 23 mil apoios, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e estabelece que servidores públicos aposentados poderão seguir
recebendo auxílio-alimentação. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá relatório sobre a matéria, a ser votado pela comissão. Se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei. Para bancar mais essa mordomia, logicamente que utilizarão o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!

Colaborou Tatyane Gameiro

