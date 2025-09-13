Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Moda B+: A apresentadora Adriane Galisteu é destaque em campanha fashion

Com styling poderoso e olhar marcante, a também empresária assume o posto de nova embaixadora de marca de óculos

Flavia Viana

Flavia Viana

13/09/2025 - 19h00
A marca brasileira que une design, propósito e autenticidade — inicia uma nova fase em sua trajetória fashion com o lançamento da campanha “Viver sua Vitória”, estrelada por Adriane Galisteu. Com styling poderoso e olhar marcante, a apresentadora, atriz e empresária assume o posto de nova embaixadora da marca, trazendo atitude e sofisticação à nova coleção de óculos de grau.

Em um editorial que traduz liberdade, confiança e identidade, Galisteu veste a filosofia da VCTY: cada pessoa carrega sua própria história — e os óculos são parte fundamental de como ela é contada.

“Eu acredito na força do óculos. Ele faz parte do look, da personalidade, do estilo. É dia, é noite, é atitude. A VCTY fala com quem enxerga a moda como forma de expressão, e isso me representa completamente”, afirma Adriane.

A campanha revela a coleção "Viver sua Vitória", composta por modelos que transitam entre o clássico e o urbano com leveza e personalidade. Armações em acetato e metal premium, acabamentos como tartaruga, translúcidos e foscos urbanos, além de shapes versáteis — arredondados, retangulares e oversized — marcam a nova linha.

Para Lázaro Neca Ribeiro, CEO do Grupo Ribeiro, “a escolha de Adriane como rosto da marca”, uma parceria com a empresária Renata Vigna – da Vigna Corporate Consutoria de Licensing,  “reflete o momento de expansão e afirmação da VCTY no mercado óptico nacional”.

“A Galisteu tem presença, autenticidade e uma trajetória admirável. Ela traduz o espírito da VCTY — de quem vence com coragem, estilo e verdade. Essa campanha é um divisor de águas para nós. Estamos prontos para inspirar ainda mais pessoas a viverem suas vitórias com orgulho”, afirma.

Com DNA brasileiro e alma fashion, a VCTY aposta na conexão entre estética e significado. A nova campanha traduz essa essência em imagens fortes, modernas e carregadas de propósito.

Moda B+: A apresentadora Adriane Galisteu é destaque em campanha fashion - Foto: Vinícius Mochizuki

 

Cinema B+: O Emmy 2025 Já Tem Donos E a Noite de Domingo Deve Apenas Confirmar

The Studio, Severance e Adolescence lideram a corrida para uma cerimônia que promete mais consagrações do que surpresas, com espaço apenas para uma ou outra virada pontual

13/09/2025 13h00

Cinema B+: O Emmy 2025 Já Tem Donos E a Noite de Domingo Deve Apenas Confirmar Foto: Divulgação

A esta altura, a cerimônia final do Emmy não é exatamente um mistério — é quase um roteiro. Depois de dois fins de semana de Creative Arts, que já sinalizam tendências e eliminam grande parte do suspense, o domingo deve apenas carimbar o que os números e o humor da Academia vêm dizendo: será uma noite de confirmações, com uma ou outra surpresa pontual (se acontecer), mas nada que reescreva o enredo.

Em comédia, o impulso de The Studio é difícil de conter: recorde de indicações, avalanche nos técnicos e aquele apelo irresistível de série sobre o próprio showbiz — a combinação que a Academia ama. A lógica aponta para vitória em série e um pacote que inclui roteiro/direção; no elenco, Seth Rogen desponta como rosto da consagração, e Catherine O’Hara deve colher o carinho da indústria em coadjuvante; se a onda for realmente “noite do The Studio”, Ike Barinholtz fecha o trio. Do outro lado, Hacks permanece como o adversário respeitado e, se alguém quebrar a corrente em atriz de comédia, será Jean Smart — que, honestamente, a Academia raramente resiste quando ela está no páreo.

Em drama, Severance chega com a força aritmética (e simbólica) do líder de indicações e um retorno de temporada que rendeu troféus na parte técnica; é o tipo de frontrunner “difícil de votar contra” quando o colégio inteiro participa das categorias de programa. Se houver abalo, ele atende por The Pitt — pouco volume de indicações, muita conversa crítica, um daquelas vitórias estratégicas em premiações-ponte que inflamam a narrativa de “crescimento tardio”. Ainda assim, a aposta segura continua sendo Severance levando série e repartindo direção/roteiro, com Adam Scott brigando pelo protagonismo.

Em ator, porém, o duelo tem cheiro de foto-finish: Noah Wyle pode ser a escolha sentimental-eficaz que a Academia adora resgatar, enquanto Sterling K. Brown ronda como aquele terceiro nome que sempre aparece nos boatos de última hora. Em atriz, o simbolismo de Kathy Bates por Matlock se impõe (seria um marco histórico e um aceno à TV aberta), mas Britt Lower é o “plano B” pronto para entrar se o corpo votante preferir alinhar tudo à hegemonia de Severance.

Em limitada/antologia, a matemática e o zeitgeist empurram Adolescence para o centro do palco: menos indicações que The Penguin, mas tração global, boca a boca e o perfil de “a série de que se falou o ano inteiro”. Penguin deve sair com o que veio buscar em atuação: Cristin Milioti tem o papel de estilhaçar envelopes e Colin Farrell, a estatueta que completa o arco.

O arco de apoio parece desenhado para um pequeno domínio de Adolescence (Erin Doherty e o jovem Owen Cooper formam o tipo de dupla narrativa que a Academia costuma transformar em “momento”), enquanto, no drama, The White Lotus mantém o magnetismo de elenco que rende vitórias pulverizadas — e é aqui que Aimee Lou Wood e Sam Rockwell aparecem como apostas de assinatura, daquelas escolhas que contam uma história dentro da história. E sim, ninguém tira o Emmy de Carrie Coon esse ano.

Entre os formatos, o pêndulo do “é isso e pronto” fica ainda mais óbvio. Talk Series tende a se transformar no grande suspiro catártico por The Late Show With Stephen Colbert — uma correção tardia somada ao barulho do ano e ao empurrãozinho das vitórias técnicas do fim de semana. Scripted Variety premia a instituição viva: Saturday Night Live é tradição, músculo e uma festa de 50 anos que a Academia não costuma deixar sem brinde — e, já que é aniversário, SNL50: The Anniversary Special deve prevalecer entre os live specials e ampliar a sensação de “noite comemorativa”.

Em Reality Competition, The Traitors parece ter quebrado a represa e, quando isso acontece nessa categoria, vira hábito: Alan Cumming já adiantou o recado em apresentador, e o programa deve repetir o troféu principal.

No mais, a liturgia se cumpre. Haverá In Memoriam — forte, com performance pensada para cortar o ruído —, e um momento de tributo humanitário que organiza a emoção coletiva antes do sprint final de envelopes. E é por isso que falo em aviso, não em previsão: a separação das cerimônias serve justamente para essa engenharia de expectativas.

Os Creative Arts limpam a trilha, a principal colhe os frutos visíveis. Surpresas existem? Claro. Uma virada aqui, um “como assim?” ali, especialmente em categorias de atuação mais congestionadas. Mas os últimos anos ensinaram que a noite raramente é um terremoto; é, no máximo, um solavanco.

Portanto, espere The Studio carimbando a ascensão em comédia, Severance consolidando a liderança em drama com potencial de disputa pontual (colocando a Apple Tv Plus com destaque), Adolescence impondo sua narrativa em limitada, e um punhado de vitórias que selam trajetórias individuais — Jean Smart onde sempre esteve, Milioti e Farrell no auge do timing, escolhas de coadjuvantes que parecem evidentes quando vistas no dia seguinte. Se algo muito fora do script acontecer, ótimo: todo prêmio merece um susto. Mas a TV, amanhã, deve mais uma vez preferir o conforto do que já foi combinado nos bastidores dos números.

Conheça os benefícios do iogurte e algumas receitas que levam o ingrediente

Bom para os ossos, forte aliado para a perda de peso e fundamental para o equilíbrio da flora intestinal, o iogurte vai bem no café da manhã, no lanche e em sobremesas e molhos; saiba como prepará-lo em casa e conheça ainda duas receitas desse alimento

13/09/2025 10h00

Do coração aos ossos, passando pela flora intestinal, tantos benefícios fazem do iogurte sinônimo de saúde

Do coração aos ossos, passando pela flora intestinal, tantos benefícios fazem do iogurte sinônimo de saúde Divulgação

Continue Lendo...

Produzido a partir da fermentação do leite, o iogurte é um alimento que traz uma série de benefícios para o organismo, a exemplo do fortalecimento dos ossos e do equilíbrio da flora intestinal. Funcionando também como forte aliado nas dietas de emagrecimento, o que o torna tão favorável à saúde é a sua composição, contendo vitaminas, cálcio, proteínas, fósforo e potássio. Algumas versões também contém os chamados probióticos – microrganismos vivos que favorecem o sistema imunológico e a digestão, entre outros benefícios.

Nutricionistas costumam endossar os diferentes tipos de iogurte que são mais fáceis de encontrar, a exemplo do natural, do grego e do Skyr (de origem islandesa). Fazê-lo em casa é bem facinho – veja na receita desta página – e você pode diversificar a experiência, acrescentando frutas, mel, granola, cereais ou caldas. Além de ser consumido in natura, o iogurte vai bem no preparo de pães, vitaminas, bolos, smoothies e molhos.

Quanto menos processado, como os três tipos mencionados acima, melhor o iogurte. E para quem entende do assunto, saudável mesmo é o iogurte sem aditivos (açúcar, adoçante e aromatizantes, etc). Não há recomendação muito rígida para as quantidades no consumo diário. 

De modo geral, a ingestão diária de leite e seus derivados, segundo especialistas, deve ser algo equivalente ao consumo de 400 a 600 gramas de iogurte natural. Confira, a seguir, alguns benefícios do iogurte natural – sim, só vale o natural, sem os aditivos.

EQUILÍBRIO DA FLORA

O iogurte, com probióticos adicionados, equilibram a flora intestinal por proteger o sistema gastrointestinal contra bactérias patogênicas, ajudando a diminuir o risco de inflamações, câncer de cólon e diarreia.

EMAGRECIMENTO

Por conter boas quantidades de proteínas, o iogurte ajuda a prolongar o tempo de digestão dos alimentos, controlando a fome e ajudando, assim, a emagrecer. 

Além disso, o iogurte contém poucas calorias, sendo, também por isso, uma boa opção para as dietas de emagrecimento. No entanto, milagres não existem.

Para ajudar a emagrecer, o iogurte deve fazer parte de uma alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos.

SAÚDE ÓSSEA

Por conter cálcio e fósforo, minerais importantes para manter os ossos fortes, resistentes e saudáveis, o iogurte mantém a saúde dos ossos, ajudando a evitar osteopenia, fraturas e osteoporose.

MASSA MUSCULAR

O iogurte promove o ganho de massa muscular, por conter boas quantidades de proteínas, um nutriente que é essencial para a contração e formação dos músculos.

SAÚDE MENTAL

O iogurte contendo probióticos possivelmente pode ajudar a preservar a saúde mental, melhorando a função cognitiva. Isso aconteceria porque a flora intestinal equilibrada pode atuar na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e ácido gama-aminobutírico. Mas ainda são necessários estudos para confirmar o possível benefício do iogurte com probiótico na saúde mental.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O iogurte ajuda a equilibrar o sistema imunológico por conter proteína, um nutriente importante para produção de anticorpos que combatem doenças e infecções.

CORAÇÃO

O iogurte, especialmente o desnatado ou semidesnatado, pode melhorar a saúde cardíaca, ajudando a controlar a pressão arterial. Isso porque o iogurte contém potássio e cálcio, minerais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue.

Tipos de iogurte

Natural: este tipo é o menos processado, contendo apenas leite fermentado, fermentos lácteos.

Líquido: é feito a partir do iogurte natural batido, sendo adicionado de soro do leite.

Grego: é similar ao iogurte natural, mas com mais proteínas e gorduras. Tem menos soro, sendo, por isso, mais cremoso.

Skyr: este iogurte tem origem na Islândia, feito com leite desnatado e onde se usa até quatro vezes mais leite que o iogurte natural para a sua produção.

Bolo de Iogurte Natural

Ingredientes:

  • 1 copo de iogurte natural (200 mg);
  • 1 xícara (de chá) de azeite ou outro óleo vegetal;
  • 3 ovos;
  • 2 xícara (de chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (de chá) de açúcar;
  • 1 colher (de café) de essência de baunilha;
  • 1 colher (de café) de fermento químico em pó;
  • 1 colher (de café) de bicarbonato de sódio.

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180º C. Bata na batedeira os ovos, o azeite e o açúcar e, depois, acrescente a farinha e o iogurte mexendo bem com uma colher.

Acrescente a essência de baunilha, o fermento e o bicarbonato. Misture bem com uma colher.

Transfira a mistura para uma forma untada e leve para assar por 30 a 35 minutos.

Aguarde amornar e sirva em seguida.

Molho de Iogurte Natural para Salada

Ingredientes:

  • 1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g);
  • 1 colher (de sopa) de azeite;
  • 1 dente de alho;
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Amassar o alho ou picar em pedaços bem pequenos.

Transfira o alho para um pote pequeno e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.

Deixe o molho na geladeira, armazenado num pote com tampa. Consuma em até 3 dias.

O molho deve ficar na geladeira, armazenado num pote com tampa, e ser consumido em até 3 dias.

Saiba

Conforme a quantidade de gordura presente, os iogurtes podem ser integrais, semidesnatados ou desnatados. O iogurte também pode conter ou não probióticos, açúcar, lactose, adoçante e aromas.

