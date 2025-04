Moradores da Vila Morumbi estão criando "minizoológico"... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Martin Luther King - líder pacifista "O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons” FELPUDA

Moradores da Vila Morumbi, assim como de outras regiões adjacentes, estão criando “minizoológico” indesejado no quintal das suas residências. Por conta dos terrenos baldios cobertos pelos matagais, sapos, lacraias, ratazanas, gambás escorpiões e cobras, entre outros bichos, estão se mudando de “mala e cuia” para algumas residências com “ar de proprietários”. A prefeitura foi acionada diversas vezes, mas todos os pedidos de providências estão “adormecidos” em algumas gavetas, dizem os aflitos moradores. Pode?

Intercâmbio

A Orquestra Indígena de MS realiza apresentação especial hoje, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. A entrada é gratuita. O espetáculo conta com a realização da República Portuguesa, do governo federal e da Fundação Ueze Elias Zahran

Mais

O concerto marca uma etapa no processo de criação colaborativa do espetáculo “Arapy Aguasu – Sinfonia entre Dois Mundos”, obra idealizada por Eduardo Martinelli (Brasil) e Norberto Cruz (Portugal), que será levada em turnê internacional no segundo semestre deste ano

Confiança

No comando do Executivo até o dia 20, o vice-governador Barbosinha, ao assumir o cargo, recebeu altos elogios do governador Riedel, que viajou até a Alemanha para visitar o filho. Riedel disse que estava tranquilo, uma vez que Barbosinha é “participativo” na administração. Em outras palavras, “sabe o caminho das pedras”. Em 2026, ele poderá compor a chapa majoritária novamente como vice ou disputar uma cadeira de deputado federal.

Pode ser

Poluição visual e estacionamento na área central da Capital foram dois dos assuntos tratados durante reunião do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal, e a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, no dia 10. Ele defende a extinção da lei que disciplina as fachadas dos estabelecimentos, afirmando que no Centro tem de ser liberado igual em outros lugares e que até já conversou com a prefeita a respeito.

Vagas

Papy também falou sobre o projeto para implantação, novamente, do estacionamento rotativo que tramita na Câmara. Explicou que faz nove meses que vem sendo tentada a liberação para que possa ser feita a licitação. Os diretores trataram ainda sobre o tombamento do Parque do Prosa, o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes), a falta de segurança pública, por causa dos usuários de drogas, e os moradores de rua.

Aniversariantes