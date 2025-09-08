Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morre Angela Ro Ro, o grande escândalo da música brasileira

Cantora estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/09/2025 - 13h30
A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia.

A notícia foi confirmada ao jornal O Globo por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo de longa data da artista. De acordo com a publicação, Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, começou a estudar piano clássico na infância, mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca, que, segundo Angela, ela herdou de sua mãe, a enfermeira Conceição. O pai, Ayenio Diniz Gonsalves, era policial civil.

No início dos anos 1970, foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres, onde trabalhou com faxineira em um hospital. Filha de pai baiano, Ro Ro conhecia o cineasta Glauber Rocha, um dos diretores do Cinema Novo. Foi Glauber quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres após ser preso pela ditadura militar brasileira.

Foi convidada por Caetano a participar do hoje cultuado álbum Transa, no qual tocou gaita na faixa Nostalgia, ao lado de Jards Macalé, Áureo Martins e Tutty Moreno. Nessa época, Ro Ro já compunha, mas em inglês, canções que depois foram vertidas para o português.

De volta ao Brasil, na segunda metade dos anos 1970, Ro Ro começou a participar de festivais, como o de Saquarema, em 1976. Apresentada ao público como roqueira, nunca quis fazer frente a Rita Lee, a dona do posto à época. Fugiu o quanto pôde de se lançar como cantora profissional. "Sabia que ia dar merda", disse, anos mais tarde, ao justificar sua resistência à fama.

Lançou o primeiro disco, que levava apenas seu nome, em 1979. De imediato, fez sucesso com três canções, Amor, Meu Grande Amor, que tem letra de Ana Terra, Tola Foi Você e Não Há Cabeça. Pelo menos outras três canções se destacaram, Balada da Arrasada, Agito e Uso e Gota de Sangue.

Neste mesmo ano, participou do especial Mulher 80, da TV Globo, no qual aparece tocando piano para Marina para Não Há Cabeça. Anos mais tarde, em entrevistas, Ro Ro afirmava que nesta mesma época conheceu Elis Regina (1945-1982) e que ela havia se interessado em gravar uma de suas canções. Afirmava também que um produtor, por homofobia, impediu que Elis conhecesse suas composições.

Em 1980, em seu segundo disco, Ro Ro emplacou Só nos Resta Viver Gravou Bárbara, de Chico Buarque e Ruy Guerra, e o samba canção Fica Comigo Esta Noite. Mostrou sua irreverência - traço de sua personalidade que a marcaria tanto na carreira quanto na vida pessoal - no blues Meu Mal é a Birita.

No ano seguinte, depois de sair em manchetes de jornais por uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou o álbum Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano Veloso compôs especialmente para ela. "Se ninguém tem dó/Ninguém entende nada/ O grande escândalo sou eu aqui, só".

Genial como compositora e pianista e com um discurso libertário, moldado pelo humor e pela irreverência, Ro Ro ficaria para sempre associada à palavra escândalo, o que, por muitas vezes, lhe trouxe dissabores na carreira.

No álbum seguinte, como se quisesse se dissociar do rótulo, gravou a balada Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva, que se tornou um sucesso em sua voz, Na capa do LP, aparecia dentro da água, de cabelos molhados, com um papagaio em uma das mãos.

Como uma possível resposta também, regravou o samba canção Demais, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, que havia feito sucesso na voz de Maysa. Cantou também Camisa de Força, composição autoral. "No Natal, me dê um camisa de força", diz trecho da letra. Participou do especial Pirlimpimpim, da TV Globo, baseado na obra de Monteiro Lobato. Cantou Cuca, música da vilã que assustava o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Em 1983, tem sua consagração como autora ao ser gravada por Maria Bethânia. A canção Fogueira foi o grande sucesso do álbum Ciclo, o qual Bethânia considera seu melhor disco de carreira. Ro Ro só gravaria Fogueira um ano depois, em 1984, no álbum chamado A Vida É Mesmo...Assim.

Ro Ro continuou a gravar regularmente nas década de 1980 e 1990 - essa última, em geral, complicada para os artistas da chamada MPB que sofriam com o avanço do sertanejo pop, do pagode romântico e do axé music.

No final da década de 1990, depois de perder os pais, apareceu para o público cerca de 40 quilos mais magra, resultado, segundo ela, de uma mudança de vida que a fez enfrentar a obesidade e o vício em álcool. Voltou a fazer sucesso com a canção Compasso, do álbum de mesmo nome, na qual dizia que estava "bebendo água pra lubrificar" e que, agora, tinha como alvo a paz.

Em 2018, ao ser questionada pela apresentador Pedro Bial para onde havia direcionada sua compulsividade, a cantora respondeu, no programa Conversa com Bial: "Para a música, mulheres...Sim, eu sou gay", disse, para, em seguida, receber aplausos da plateia.

Ro Ro, então, afirmou, nessa mesma entrevista, que foi espancada cinco vezes por homofobia nos anos 1970 e 1980, e que havia perdido a visão do olho esquerdo em uma das ocasiões em que sofreu violência. Acusou agentes da Segurança Pública do Rio de Janeiro. "Quatro (vezes) militares e uma civil", disse.

Após trabalhos retrospectivos, Ro Ro lançou, em 2017, o álbum Selvagem, de canções inéditas, sem grande destaque. Nos últimos anos de vida, passou a fazer shows mais intimistas, tocando piano ou sendo acompanhada pelo músico Ricardo Marc Cord.

Em 2023, foi convidada por Caetano Veloso e participar do show Transa, no qual o compositor baiano revisitou o repertório do histórico álbum. No mesmo ano, depois de despertar o interesse do público mais jovem, foi convidada para cantar no Coala Festival, em São Paulo, voltado para artistas da música brasileira. No entanto, horas antes de subir ao palco, Ro Ro cancelou sua participação alegando estar doente.

Em 2024, lançou dois singles autorais, o samba Cadê o Samba? e a balada Planos do Céu. Foram seus últimos trabalhos. No primeiro semestre de 2025, Ro Ro pediu ajuda nas redes sociais. Disse estar doente, sem dinheiro e com uma conta bancária bloqueada.

Muitos a ajudaram; outros tantos duvidaram do pedido - resquícios dos tempos nos quais Ro Ro se envolveu em grandes polêmicas, sempre em um processo de autodestruição que lhe deram a pior fama possível, em contraste ao seu grande talento, na qual ela, muitas vezes, deitou.

Angela Ro Ro morreu sendo personagem do próprio grande escândalo - de talento e de vida - que se tornou: uma mulher gay que ousou falar de amor em uma sociedade preconceituosa.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani

"Foi uma alegria enorme estar em CIC! É um filme muito diferente do que a gente costuma ver no Brasil, porque junta espionagem e ação com o humor cearense, que tem um ritmo e uma sagacidade únicos. O resultado é uma comédia de ação cheia de identidade".

07/09/2025 18h30

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani Foto: Divulgação

Monique Hortolani está no filme “CIC – Central de Inteligência Cearense”, com direção de Halder Gomes, que estreiou nos cinemas no dia 28 de agosto. No longa, a atriz interpreta a agente secreta Divina, que é o cérebro por trás da CIC e braço direito do chefe Espírito Santo (Nill Marcondes).  Para dar vida à personagem, ela mergulhou no universo das artes marciais.

 Aos 37 anos e 12 de carreira, Monique tem no currículo o musical infantil “Maísa no ar” e os espetáculos “Viúva, porém Honesta” e “Bonitinha, mas ordinária”. No cinema, fez parte do elenco do longa-metragem “Divaldo, o mensageiro da paz”. Na TV, atuou na série “A vida secreta dos casais”, da HBO, na novela “Gênesis”, da Record e na série “O Cangaceiro do Futuro”, da Netflix

Baiana, Hortolani é autora e roteirista, e atualmente desenvolve um longa-metragem inspirado em histórias reais. Também é idealizadora do projeto Destrava, dedicado ao ensino de comunicação e oratória, por meio de cursos e consultorias para pessoas e empresas que buscam destravar o seu potencial comunicativo.

A atriz é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, escolhas e estreias.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani A atriz Monique Hortolani é capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Nicole Kruger - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

 CE - Monique você está em cartaz nos cinemas com o filme “CIC – Central de Inteligência Cearense”. Conte sobre esse trabalho e sobre a dobradinha com Halder Gomes, diretor do projeto com quem você já trabalhou antes.
MH - Foi uma alegria enorme estar em CIC! É um filme muito diferente do que a gente costuma ver no Brasil, porque junta espionagem e ação com o humor cearense, que tem um ritmo e uma sagacidade únicos. O resultado é uma comédia de ação cheia de identidade, que fala a nossa língua, valoriza a nossa cultura e, ao mesmo tempo, dialoga com o grande público. 

A minha personagem, a Divina, chega nesse universo com um jeito muito próprio: moderna, cabelo azul, batom preto, meio rock and roll (risos). Ela é uma agente nada óbvia, que não tem nada daquela espiã clássica dos filmes de fora e é justamente isso que torna tudo tão divertido. E trabalhar novamente com o Halder foi muito especial. Ele tem esse olhar generoso para os atores e uma paixão enorme por colocar o Nordeste no centro das narrativas.

Já tínhamos feito O Cangaceiro do Futuro, na Netflix, juntos, e reencontrá-lo em CIC foi como retomar uma parceria criativa muito bonita. Halder é aquele diretor que sabe o que quer, mas também dá liberdade pro elenco propor, arriscar e criar. Isso faz toda a diferença na hora de dar vida a uma personagem como a Divina.

CE - O filme mistura comédia com ação. Como é pra você como atriz fazer um trabalho diferente do que está acostumada?
Aliás, todo artista diz que fazer rir é mais difícil: e pra você?
MH - Foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma delícia! Eu nunca tinha feito um trabalho que misturasse ação com humor, então foi muito especial. A comédia tem essa liberdade de brincar com gêneros, de não se levar tão a sério… então colocar espionagem, cenas de ação e, no meio disso, agentes meio atrapalhados e meio super-heróis brasileiros foi divertidíssimo.

A Divina, por exemplo, não luta no filme, mas eu quis que o corpo dela tivesse essa prontidão de agente secreta. Por isso comecei a treinar artes marciais durante a preparação. Achei que seria só pro filme, mas acabei me apaixonando (risos). Hoje sigo treinando, virou parte da minha rotina, até já conquistei a faixa camuflada, acredita? (risos). Esse treino me ajudou muito a entender fisicamente como habitar esse universo, mesmo sem ter cenas de luta. Agora, sobre fazer rir… é realmente uma arte!

Exige ritmo, escuta, generosidade em cena. E o mais bonito é que a graça não vem de algo forçado, mas do encontro, da troca com o outro. No caso da Divina, o humor nasce muito da forma como ela se relaciona com os personagens, dessa sagacidade que ela tem. Pra mim, foi um desafio super gostoso, porque eu não sou comediante, mas adoro humor. Foi um aprendizado enorme! Cada trabalho nesse gênero me dá a chance de experimentar coisas novas e crescer como atriz.

CE - E como é fazer cinema nacional neste momento em que as produções brasileiras estão sendo aclamadas pelo mundo?
Você cogita carreira internacional incentivada pelo sucesso a arte brasileira lá fora?
MH - A gente tá vivendo um momento muito especial do cinema nacional. Essas grandes premiações mostraram pro Brasil e pro mundo que as nossas histórias têm força, originalidade e qualidade técnica pra competir de igual pra igual com qualquer produção internacional. Ver o cinema brasileiro sendo aplaudido lá fora é emocionante demais e dá um orgulho enorme! 

Ao mesmo tempo, eu vejo esse momento também como uma responsabilidade, a gente precisa aproveitar essa visibilidade pra abrir portas, trazer mais diversidade de narrativas e continuar formando público. Porque o reconhecimento é incrível, mas o desafio mesmo é transformar essa conquista de agora em algo constante, num movimento contínuo de valorização do nosso cinema. Eu acredito demais que o cinema brasileiro tem força pra dialogar com qualquer público.

As nossas histórias são universais, mas sempre carregadas da nossa identidade, que é riquíssima. E claro, penso sim em carreira internacional, mas não como um objetivo isolado. Vejo mais como uma consequência natural de um trabalho que nasce aqui, com raízes brasileiras. Acho lindo quando a nossa arte atravessa fronteiras e chega a outras culturas e, se um dia eu tiver a oportunidade de levar a minha trajetória pra fora, vou abraçar com certeza (risos).

CE - Monique é baiana e mora em SP por conta da carreira. Como você enxerga essa necessidade de tantos artistas nordestinos e de todo país que precisam se mudar para o eixo Rio-SP em busca de oportunidades profissionais nas artes?
MH - Olha, eu acho que ainda existe uma concentração muito grande de oportunidades no eixo Rio-São Paulo. Foi por isso que me mudei pra cá há 16 anos.. queria estar perto do mercado, onde as coisas estavam acontecendo com mais frequência. Não é que faltem bons profissionais em outros lugares, muito pelo contrário, o Brasil é riquíssimo em artistas, professores e escolas incríveis em todas as regiões, mas historicamente os maiores projetos e produções estavam aqui. Então, pra mim, foi um passo natural na época.

Mas é muito bonito ver como esse cenário vem mudando. Hoje tem cada vez mais produções surgindo no Nordeste, mais artistas da região ganhando visibilidade e mais histórias locais ocupando espaço nacional. CIC é um ótimo exemplo, um filme de humor cearense, cheio de identidade, estreando em todo o Brasil. Claro que ainda tem muito caminho pela frente. O ideal seria que os artistas não precisassem sair das suas cidades para ter oportunidades. 

CE - Inclusive, estamos vendo cada vez mais artistas e produções nordestinos em evidência no país. Como você observa esse movimento? Acha que já impactou sua carreira?
MH - A gente tá vivendo um momento muito especial pro mercado de atores nordestinos. Claro que ainda tem um caminho pela frente, mas é visível que estamos conquistando mais espaço e mais respeito. E o público, cada vez mais, está aberto a ver e ouvir personagens com diferentes sotaques do Brasil e isso é lindo demais. É emocionante ver tantas obras com atores nordestinos protagonizando, isso me deixa imensamente feliz. Na minha carreira, com certeza já impactou. A minha primeira experiência no cinema foi interpretando a Georgetta em Divaldo, O Mensageiro da Paz, uma personagem baiana muito especial pra mim.

Mas naquela época eu sentia que ainda havia menos visibilidade para atores nordestinos. Hoje, alguns anos depois, é emocionante perceber como esse cenário se abriu e como estamos ocupando cada vez mais espaço. Estar em projetos como O Cangaceiro do Futuro, na Netflix, e agora em CIC é resultado direto desse movimento de valorização dos artistas e das produções nordestinas. São personagens muito diferentes, com sotaques distintos, e que me deram a chance de mostrar justamente essa versatilidade que faz parte do ofício do ator.

Mas também é fato que algumas barreiras ainda existem. Muitas vezes, se você não se encaixa no imaginário que certas pessoas ainda têm sobre “como deve ser” um nordestino, pode ser mais difícil conquistar determinados espaços. Por isso é tão importante reforçar: o Brasil é miscigenado, diverso, e não existe isso de “ter cara de tal lugar”. O ator precisa ter liberdade pra transitar, interpretar personagens da sua região, mas também de qualquer outra parte do país. 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani A atriz Monique Hortolani é capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Nicole Kruger - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Como Monique Hortolani decidiu se dedicar à carreira artística? Sabemos que a trajetória nas artes é difícil. Já cogitou desistir?
MH - Desde criança eu sonhava em ser atriz, e o cinema sempre foi a minha paixão. Lá em casa a gente tinha um hábito muito gostoso...minha mãe alugava vários filmes e séries, a gente se juntava pra maratonar, fazia pipoca, e todo mundo comentava depois como se fosse crítico de cinema (risos). Esse clima de família, de estar todo mundo junto, de conversa em volta das histórias…”, me marcou muito e plantou essa sementinha de querer estar dentro desse universo.

Mas, claro, a trajetória artística não é fácil. Eu penso em desistir todos os dias (risos). É uma carreira muito difícil, cheia de desafios, de incertezas, de espera… e de muita rejeição também. Mas, ao mesmo tempo, é o que me move, é onde encontro sentido. Cada vez que eu entro em cena, ou vejo um trabalho pronto e sinto a reação do público, tudo se renova. Essa troca me lembra por que comecei e me dá força pra continuar.

A verdade é que eu não consigo desistir, se eu conseguisse, já teria feito há muito tempo (risos). Eu acredito que ser artista não é exatamente uma escolha, a gente nasce assim. Sou completamente apaixonada por contar histórias, seja atuando, escrevendo ou produzindo. E, no fim das contas, acho que é esse amor que me faz seguir em frente, mesmo diante das dificuldades.

CE - Você se assiste? É muito crítica consigo mesma?
MH - Eu me assisto sim, até porque acho importante pra ver onde posso melhorar. Mas olha… não me assisto muito, não (risos). Eu sou muito crítica comigo mesma! Sempre acho que poderia ter feito diferente, escolhido outro caminho, sabe? Então, geralmente assisto uma ou duas vezes e pronto, porque senão começo a implicar comigo (risos). No fim, acho que essa autocrítica faz parte, me ajuda a querer sempre evoluir. Mas tento não me levar tão a sério e lembrar que cada trabalho também é um aprendizado.

CE - O que deseja realizar na profissão que ainda não teve oportunidade?
MH - Vixe… muita coisa! (risos) Quero fazer mais filmes, mais séries e também uma novela, que é um formato que ainda não tive a chance de explorar como gostaria. Tenho muita vontade de voltar ao palco também, em peças dirigidas por pessoas que admiro, dividindo cena com atores com quem ainda não tive a sorte de trabalhar. Um dos meus maiores sonhos é ver os filmes que eu escrevo ganhando vida nas telonas… acho que vai ser um dos momentos mais felizes da minha vida quando eu puder sentar na poltrona do cinema e assistir a uma história minha acontecendo diante do público.

E claro, também sonho com uma carreira internacional. No dia em que eu trabalhar com o Wagner Moura e com a Viola Davis eu zerei a vida! (risos) E, aqui no Brasil, tenho uma admiração enorme pela Maeve Jinkings e pela Alice Carvalho, que são minhas atrizes favoritas e com quem eu espero muito dividir cena um dia. Enfim, tem muito sonho dentro de mim, viu?

CE - Atualmente, você está escrevendo o projeto de um roteiro de cinema. O que pode adiantar sobre ele? E pensa em investir nessa carreira de autora? Quais suas referências? 
MH - É um sonho antigo que finalmente estou vivendo. É um filme inspirado em fatos reais, no estilo true crime, que carrego com muito carinho por ser um projeto que também traz um alerta social muito importante. É uma história forte, que fala sobre manipulação e relações de poder, mas também sobre coragem e solidariedade.

O que eu posso adiantar é que, além de escrever, eu também atuo nele (risos). E tem outro detalhe que me enche de orgulho... é um projeto feito por mulheres e desenvolvido por mulheres, que pra essa história em especial é fundamental. Escrever tem sido um processo transformador, porque é muito diferente de atuar. Quando estou na frente das câmeras, entro no universo que alguém já criou, mas escrevendo, eu mesma construo esse universo do zero. Isso me dá uma liberdade criativa imensa.

Claro que é um grande desafio, mas estou apaixonada por esse lugar da escrita. E sim, penso em investir cada vez mais nessa carreira de autora. Quero muito continuar criando histórias e, quem sabe, também produzindo mais lá na frente. Acho que é uma forma de ampliar minha voz como artista, não só interpretar, mas também colocar no mundo as histórias que eu acredito que precisam ser contadas.

Tenho muitas! (risos) Eu adoro o Spike Lee, porque ele consegue unir entretenimento com reflexão social de um jeito muito poderoso. Também admiro demais a Greta Gerwig, tanto pela sensibilidade quanto pela coragem de contar histórias sob uma ótica feminina, com tanta autenticidade. O Tarantino é outra referência que eu amo, pelo estilo único, pelos diálogos afiados, pela maneira como ele cria tensão e, ao mesmo tempo, surpreende o espectador.

Já o Charlie Kaufman me inspira pelo mergulho psicológico, pela capacidade de explorar o absurdo e o íntimo ao mesmo tempo, criando narrativas que desafiam a gente a olhar pra dentro. Acho que o que mais me fascina nesses autores é justamente essa mistura... cada um, à sua maneira, mostra que roteiro não é só sobre contar uma boa história, mas sobre oferecer um olhar, provocar o público, abrir novas camadas de entendimento.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz em cartaz nos cinemas Monique Hortolani                                      Cangaceiro do Futuro - Divulgação

CE - Em paralelo, você tem um trabalho em que ensina oratória pra pessoas comuns e profissionais que dependem da comunicação. Como surgiu essa ideia? E como 
MH - O Destrava nasceu de forma muito natural, da minha experiência como atriz e também da trajetória da minha sócia, Carol Rossi. A gente trouxe muita coisa do teatro, porque ali aprendemos que comunicar não é só falar bonito, é também escutar, ajustar o tom, o ritmo, a energia… E percebemos que essas técnicas poderiam ajudar qualquer pessoa no dia a dia. Então desde 2021, temos trabalhado com pessoas de perfis muito diferentes... já passaram por nós juízes, médicos, publicitários, líderes de empresas, jovens começando a carreira… e cada um chega com seu jeito, seus trejeitos, suas inseguranças. 

É muito especial ver cada um descobrindo o seu jeito de se comunicar, do jeito mais verdadeiro possível. Hoje temos um curso online, consultorias individuais e também treinamentos em empresas. E o mais bonito é que eu sinto que aprendo tanto quanto ensino. Como atriz, observo o humano o tempo todo, e no Destrava tenho contato com realidades que acabam me inspirando até na criação de personagens. No fim das contas, uma coisa alimenta a outra: a arte me deu as ferramentas, e o Destrava me dá a chance de compartilhar isso de forma simples, ajudando outras pessoas a se comunicarem com mais confiança.

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Veja dicas gramaticais que mostra como explicar a ortografia para os pequenos com paciência, afeto e criatividade.

07/09/2025 14h30

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo Foto: Divulgação

Mesmo durante a vida adulta, a questão ortográfica sobre a forma correta de empregar os “porquês” ainda gera momentos de dúvida durante a escrita.
Já na fase de alfabetização dos alunos, a dúvida mais frequente é para saber se a palavra é escrita junta ou separada, com ou sem acento.

Caso a explicação seja incorreta ou apresentada de uma maneira complicada, a incerteza no uso da palavra correta pode prolongar o erro por toda a vida. Pensando nisso, Robson Kubis, especialista em idiomas do Grupo MoveEdu, detentor da Ensina Mais Turma da Mônica, marca referência no segmento de apoio escolar, dá dicas gramaticais e sugestões de como explicar de maneira simples a diferença entre os usos dos “porquês” para os pequenos.

Qual a diferença entre cada um deles?

Durante a vida adulta e especialmente na era digital, em que as abreviações são frequentes, muitas vezes deixamos de aplicar a escrita da palavra corretamente. Por isso, é preciso relembrar as regras gramaticais para explicar de forma clara para as crianças.

Por que: deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas, pode ser substituído por “por qual motivo” ou “por qual razão” na escrita da frase.

Por quê: é aplicado sempre no fim da frase, com o mesmo sentido de “por qual razão?”.

Porque: tem o mesmo sentido de “pois” e só deve ser usado em respostas e explicações.

Porquê: sempre deve ser acompanhado de um determinante, como um artigo ou um numeral, e é sinônimo de “motivo” ou “razão”

Como explicar todas essas regras para os pequenos?

José Júnior destaca que estimular a criatividade e utilizar exemplos cotidianos das crianças podem facilitar o processo e tornar o conteúdo significativo para a realidade delas. Isso é fundamental para que a informação seja absorvida facilmente.

Usar exemplos cotidianos na rotina da criança

Use exemplos práticos e cotidianos para apresentar o uso dos porquês nessas situações, assim fica mais fácil do pequeno assimilar naturalmente as regras e deixar o processo mais leve. Frases como “Por que você não comeu toda a comida?”, “Você está bravo por quê?”, “Porque eu queria brincar.” ou “Quero saber o porquê dessa confusão.” podem aproximar a linguagem da realidade da criança e tornar o processo de aprendizagem mais divertido.

Fazer jogos e atividades

Faça atividades lúdicas e interativas, que desenvolvam a curiosidade do pequeno e deixem o conteúdo mais envolvente, como criar jogos de encaixe com as palavras e conectar as frases com a versão correta, ou crie desenhos relacionados às situações.

Trabalhar com exemplos visuais

Os exemplos visuais fazem toda a diferença durante as atividades lúdicas, assim, fica mais fácil para algumas crianças assimilarem e colocarem a teoria em prática, fixando o conteúdo de forma mais concreta. Para isso, podem ser usadas ilustrações, cartões com cores diferentes, cartazes e histórias em quadrinhos para unir a teoria e a imagem.

Incentivar a fase dos porquês

A fase da alfabetização coincide com o momento em que os pequenos fazem muitas perguntas, a famosa fase dos “porquês”. Mesmo que os adultos não saibam de todas as respostas, é bom aproveitar a curiosidade natural deles no dia a dia para explicar na prática o uso dos porquês. Quanto mais a criança questiona, mais oportunidades para explicar como cada forma da palavra é usada.

Ler ou criar histórias

O público infantil adora histórias, principalmente durante a fase de alfabetização que estão com a empolgação de aprender a ler. Diante disso, é importante incentivar a leitura durante esse processo com histórias em que a palavra aparece em diferentes contextos, ou para estimular a criatividade. Além disso, para ensinar a regra gramatical, você pode criar histórias usando as diferentes versões dos “porquês” para deixar tudo mais divertido e significativo para os pequenos.

Usar a internet como um apoio

Essa ajuda vai muito além da regra, pois os conteúdos educativos na internet podem ser bons aliados dos pais durante a alfabetização. Quando são bem utilizados com a devida supervisão, é possível que a criança revise a parte teórica já estudada previamente e pratique em jogos digitais com exercícios interativos que deixarão o processo de aprendizagem mais divertido, exercitando a atenção, a leitura e a gramática de forma mais leve.

Sobre a Ensina Mais Turma da Mônica

A Ensina Mais é uma franquia de apoio escolar licenciada Turma da Mônica e faz parte do Grupo MoveEdu. A rede oferece programas educacionais e surgiu da necessidade de melhoria na educação de base das crianças e jovens no Brasil. A missão da Ensina Mais Turma da Mônica é fortalecer a construção da base educacional dos alunos de forma lúdica e inovadora, contribuindo para sua formação. Dessa forma, a marca adota uma metodologia exclusiva, utiliza recursos tecnológicos, promove aulas totalmente interativas, dinâmicas e altamente qualificadas, buscando o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos. O foco é no desenvolvimento intelectual dos alunos, contribuindo na formação cultural e complementar.

