Morre Paul Grant, ator de 'Star Wars' e 'Harry Potter', aos 56 anos

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Francis Bacon, escritor inglês

"Não existe comparação entre aquilo

que é perdido por não se obter êxito

e aquilo que é perdido por não se tentar”.

FELPUDA

Nesses três primeiros meses do ano, as chamadas nomeações via “QI (Quem Indicou)” continuam sendo feitas. O que chama atenção, porém, é que muitas delas não estão obedecendo ao rito tradicional, que é o encaminhamento para cargos escolhidos a dedo. Assim, tem gente que vem aceitando o que é oferecido, sem pestanejar. Há casos, inclusive, de quem outrora ocupava cadeira de comando e que agora deixou de ser cabeça de jacaré para se tornar cauda de lagartixa. Como a coisa está na base do pegar ou largar...

Cardápio

Na cidade de Jaraguari (MS), os pais ou responsáveis podem saber, com antecedência, o que será servido às crianças como merenda escolar. Desde fevereiro, o cardápio mensal é divulgado no site da prefeitura, além de ser afixado nas escolas.

Mais

O lanche da manhã, o almoço e a refeição da tarde apresentam os alimentos que serão servidos, mostrando a composição nutricional. Além disso, há outras recomendações às merendeiras, como a proibição da utilização de açúcar ou a maneira de servir as frutas. Iniciativa exemplar!

Divulgação

Um arranha-céu em forma de cubo, o Mukaab, que se tornará o coração do distrito de New Murabba, no centro de Riad, é o mais novo projeto do governo da Arábia Saudita. O empreendimento terá capacidade para mais de104 mil unidades residenciais, 980 mil metros quadrados de espaços comerciais, 1,4 milhão de metros quadrados de escritórios, além de opções de lazer e instalações comunitárias. O cubo de Mukaab será oco, comportará uma torre em espiral cercada de tecnologia e pretende se tornar a maior estrutura construída do mundo, com medidas de 400 metros de altura, de largura e de comprimento.



Dra. Tayna Santiago - Arquivo pessoal/Instagram

Rosana Chinaglia Maiolino, comemorando idade nova hoje - Arquivo pessoal

Dindim

Em breve, a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, receberá documento reivindicando recursos específicos destinados a indenizações de produtores rurais cujas terras foram ocupadas. A estratégia é de deputados estaduais, que se reuniram para buscar uma solução para as invasões de propriedades. Segundo eles, para isso ocorrer, há necessidade de recursos da União. Como sonhar não custa nada...

Não passa

Mais duas licitações foram suspensas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, e se destinavam à aquisição de medicamentos por parte do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema. Um dos processos para o fornecimento parcelado dos produtos tinha valor global de R$ 28.687.186,68 e apresentou algumas irregularidades, como falta de assinaturas em diversos documentos e da análise crítica na pesquisa de mercado.

Parâmetros

A outra licitação apresentou montante estimado de R$ 37.098.188,31 e, entre os problemas, constatou-se preços superiores aos praticados por outras administrações públicas e que não respeitavam os limites determinados pela regulação de mercado. A suspensão dos dois certames foi determinada pelo conselheiro substituto Leandro Lobo, que acatou análise da Divisão de Fiscalização de Saúde daquela Corte Fiscal.

Colaborou: Tatyane Gameiro