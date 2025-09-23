Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TEATRO

Mostra Palco Giratório será realizada em Campo Grande, no Teatro Prosa

Programação de hoje até sábado traz quatro espetáculos e debate, com acessibilidade em Libras, refletindo a diversidade da cena nacional

Mariana Piell

Mariana Piell

23/09/2025 - 10h30
O Brasil contemporâneo, com suas paisagens, lutas, afetos e questionamentos, estará em cena no Sesc Teatro Prosa de hoje até sábado. Nesse período, a unidade sedia uma etapa da Mostra Palco Giratório, considerado o maior projeto de circulação de artes cênicas do País.

Com entrada gratuita, a programação traz grupos artísticos do Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará, oferecendo ao público sul-mato-grossense um panorama rico e diversificado da produção teatral nacional.

Três dos quatro espetáculos contarão ainda com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

O PROJETO

O Palco Giratório, projeto do Sesc lançado em 1998, é uma iniciativa consolidada no cenário cultural brasileiro, responsável por intensificar a formação de plateias por meio da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros.

Nesses mais de 20 anos, o projeto já contou com a participação de 412 grupos de todas as regiões do País, realizando aproximadamente 10.000 apresentações para um público estimado em mais de 5 milhões de espectadores. 

A curadoria, construída por uma rede plural de representantes do Sesc em todo o Brasil, busca fomentar o intercâmbio e a difusão de linguagens cênicas que dialoguem diretamente com as urgentes questões do nosso tempo.

ESPETÁCULOS

A semana no Teatro Prosa começa com força e consciência política. Na terça-feira, às 19h, o grupo cearense Pavilhão da Magnólia apresenta “A Força da Água”. Com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, o espetáculo de teatro documental traça um caminho historiográfico pela seca no Ceará, partindo das promessas do imperador Dom Pedro II, passando pelos horrores dos campos de concentração e pelo massacre do Caldeirão, até os dias atuais.

A peça questiona, de forma bem-humorada e crítica, a narrativa da seca como uma fatalidade, expondo os mecanismos da “indústria da seca” e denunciando os fatos que foram apagados da história oficial, culminando na reflexão sobre a água não ser um direito Constitucional garantido a todos.

O espetáculo, que provoca o público a pensar “até quando aceitaremos?”, é classificado para 14 anos e será acessível em Libras.

Na quarta-feira, também às 19h, é a vez do teatro infantil ganhar o palco com inovação e sensibilidade. A Trupe do Experimento (RJ) apresenta “Da Janela”. A peça narra a história da menina Malu, que, de sua janela, observa e narra o nascimento da amizade entre Nina e Cadu.

A montagem se destaca por incorporar os recursos de acessibilidade – como Libras e audiodescrição – como elementos centrais da dramaturgia e da cena, e não como meros apêndices. A narrativa prioriza o brincar como ferramenta de descoberta, propondo um jogo divertido com a plateia e fomentando o diálogo em família sobre inclusão e comunicação para além das palavras. Classificação livre.

A programação da quinta-feira, reserva um momento especial de reflexão e troca. Às 19h, acontece o Pensamento Giratório, um debate com o tema “A criação dramatúrgica a partir de uma comunicação acessível e poética”, também conduzido pela Trupe do Experimento.

Mediado por Felipe Sampaio, o encontro propõe uma conversa com o público a partir da experiência como espectadores e dos desafios enfrentados pelo grupo em sua pesquisa, que insere os recursos de acessibilidade como linguagem cênica intrínseca. O objetivo é discutir a construção de um teatro verdadeiramente comunicável para todas as pessoas. A atividade é livre e acessível em Libras.

A sexta-feira, às 19h, recebe o grupo mineiro Esparrama! com o comovente espetáculo “Aptá”. Trata-se de um trabalho de dança-teatro que une movimento, palavra e silêncio para explorar as relações entre o dançarino Bernardo Gondim (também idealizador e dramaturgo ao lado de Anamaria Fernandes) e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista.

A criação artística se entrelaça com a jornada pessoal de Bernardo, que durante o processo perdeu seu pai, fechando um ciclo emocionante entre três gerações: avô, pai e filho.

“Aptá” mergulha nas experiências de comunicação inerentes a esses contextos geracionais e de atipicidade comportamental. Classificação livre.

Encerrando a semana com poesia e imaginação, no sábado, às 16h, o grupo Las Cabaças (PA) apresenta “Divagar e Sempre”. O espetáculo, classificação livre, reflete sobre a amizade da dupla de palhaças Bifi e Quinan.

No meio da floresta, elas procuram chegar a um lugar utópico e desconhecido, que vai se construindo na medida em que caminham. Enquanto uma quer ir “Lá”, a outra prefere ficar “Aqui”, mas seguem unidas rumo ao desconhecido.

O trabalho é um mergulho no imaginário da Amazônia, dedicado a todos que vivem nas beiras dos rios, e apresenta ao público do Centro-Oeste um olhar sensível e cênico originário do Norte do país. O espetáculo será acessível em Libras.

diálogo

Área vital da administração estadual estaria ganhando "reforço"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (22)

22/09/2025 00h02

Robert De Niro - ator ítalo-americano

"A vida não se mede no que você possui,
mas no que compartilha, no que ama, no que deixa
nos outros. Então viva bem, porque ninguém leva nada”.

Felpuda

Área vital da administração estadual estaria ganhando “reforço” para alavancar o setor, definir estratégias e destravar “as velas” para que não haja naufrágio. Essa é a conversa que se ouve nos bastidores políticos e que pode significar mudanças significativas na área. O “marinheiro” seria experiente e sua convocação ganhou aplausos porque pode deixar toda a tripulação tranquila, principalmente com a aproximação do ano eleitoral, quando serão intensificadas as ações de campanha partidária que começou antecipadamente. Todos querem estar com pé em terra firme e não em meio ao mar revolto da disputa eleitoral usando colete salva-vidas.

Mudança

Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS projeto de Emenda Constitucional (PEC) que modifica o artigo 88 da Constituição Estadual, alterando a data de posse do governador e do vice para 6 de janeiro, do ano seguinte às eleições.

Mais

A modificação visa alinhar o calendário às regras da Constituição Federal. Assim, os eleitos em 2026 assumirão em 6 de janeiro de 2027, para mandatos de quatro anos. A mudança será aplicada a partir do próximo pleito estadual.

Adrian Mallmann e Nínive Ferzeli Mallmanni
Joesley Batista e Ticiana Villas Boas

Dois coelhos

Integrantes do primeiro e segundo escalão que pretendem tentar disputar as eleições de 2026 deverão deixar o cargo já em dezembro deste ano. Esses são os comentários nos bastidores, dando conta ainda de que, desta forma, o governador Riedel mata dois coelhos com uma só cajadada: não vai barrar os interessados em um mandato e abre espaço em sua administração para seu novo partido, o PP, e o PL, que serão seus aliados em busca pela reeleição.

Quinhão

Diferentemente de quando assumiu a administração de MS, o governador Riedel caminha para o seu último ano de gestão com Progressistas em pontos-chave, indicando que a influência do PSDB não é mais a mesma. Na relação estão a Secretaria de Governo, a de Administração, a Secretaria-Adjunta da Casa Civil e a Secretaria-Executiva de Gestão Política da Capital. No Legislativo, dois cargos importantes: a presidência e a vice-liderança.

Racha

Enquanto a direita começa a se organizar em MS – depois de alguns até então defenderem apenas seus interesses –, em nível nacional começa a ser notado um racha, o que pode ser prejudicial para a proposta de se resgatar valores perdidos sob a administração de governo de esquerda. Os bolsonaristas estão “olhando torto” para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em função de algumas declarações que elvem dando depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro e que não tem agradado o time

* Colaborou Tatyane Gameiro

carnaval

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica

Ela herda o posto de rainha de bateria da escola de samba, até então ocupado por Paolla Oliveira

21/09/2025 20h00

Paolla Oliveira passou a coroa para Virgínia Fonseca

Paolla Oliveira passou a coroa para Virgínia Fonseca Foto: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio neste sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra.

A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

Em vídeos e fotos divulgados pela própria Grande Rio, é possível ver o momento em que Virgínia sobe ao palco da quadra da escola e samba para se apresentar oficialmente como a nova rainha de bateria.

O logotipo de sua marca de cosméticos, Wepink, ao lado do símbolo da escola também chamou atenção. "O nome da marca maior que o da agremiação", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026.

Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.

Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.

 

Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões

Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.

"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.

Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.

A Grande Rio também definiu o samba-enredo para o carnaval do próximo ano no evento de coroação. A escola selecionou o hino dos compositores Ailson Picanço, Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni e Marcelo Moraes para embalar o enredo A Nação do Mangue, do carnavalesco Antônio Gonzaga. A escola irá celebrar o Manguebeat, movimento de contracultura que surgiu no Recife, em Pernambuco.

