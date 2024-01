Motociclista de Campo Grande roda quatro mil quilômetros em três estados brasileiros

Correio B+

A chegada do Verão geralmente é muito aguardada, em razão de seu clima praiano e de festa. Entretanto, com os dias quentes também surge a temporada de chuvas nos primeiros meses do ano, principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país. Já dizia a famosa música de Tom Jobim e Elis Regina “São as águas de março fechando o Verão”, todo ano o ciclo se repete, portanto é preciso estar preparado para os inconvenientes que podem aparecer nas residências nesta época.

Infiltrações, goteiras e umidade nos cômodos figuram entre as principais ocorrências, que podem causar estragos na pintura, nos móveis e no piso. Para contribuir na prevenção desses tipos de problemas, os arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, do escritório PB Arquitetura, dão dicas para proteger a casa. Confira!



Dicas de prevenção:

Primeiramente, vale dizer que sempre é muito importante ter a orientação de um profissional da área, que vai analisar as particularidades de cada residência.



Mas, pequenas dicas podem auxiliar no dia a dia, principalmente com relação a coberturas e lajes, que estão mais vulneráveis às chuvas, como:

- Verificar periodicamente, especialmente nos períodos mais chuvosos, como está a manutenção do telhado (se há telhas quebradas ou mal encaixadas).

- Durante a obra, deve-se realizar a inclinação adequada do telhado para cada tipo de telha, pois há diferença de acordo com o material – cerâmica, metal, concreto, etc. Dessa maneira, infiltrações futuras serão evitadas.

- Fazer a limpeza das calhas.

- Definir com cuidado onde será o caimento e o escoamento da água da laje.

- Manter a impermeabilização das lajes em dia para não ocorrer infiltrações.

- Proteger com rufos os muros de divisa com os vizinhos.

- Colocação das pingadeiras nos topos dos muros e no peitoril das janelas e varandas (para que a chuva não escorra pelas paredes, nem manche a pintura)

- Utilizar materiais resistentes à chuva nas paredes externas.



Mofo

Um dos grandes vilões de qualquer residência é o mofo. Mesmo se um determinado espaço da casa não tiver infiltrações ou vazamentos visíveis, também é possível que enfrente problemas com umidade. Principalmente em casos de quartos e cozinhas em que bate pouco sol, ou há ventilação insuficiente, existe o risco de paredes, forro, armários e guarda-roupas criarem mofo. Para evitar, é fundamental fazer o tratamento das paredes, forros e lajes com impermeabilizantes, além de deixar as janelas bem abertas para que o ambiente “respire”. Em caso de reformas, busque um projeto que privilegie um ambiente com boa iluminação natural e abundante ventilação.



Reparos

Falando em reformas, o período mais indicado para preparar a casa para o período de chuvas é, exatamente, antes delas chegarem! Portanto, o inverno costuma ser uma época mais seca e com menor incidência de temporais. “Caso não seja possível aguardar o inverno, em razão de urgências, o ideal é acompanhar a previsão da meteorologia, verificar se haverá alguns dias de tempo mais aberto, para então realizar esses reparos. Recomendamos uma janela de 1 semana pelo menos, pois os impermeabilizantes demoram cerca de 72 horas para secar. Além disso, as superfícies devem estar secas no momento da aplicação”, recomenda Bernardo.

Simples cuidados na manutenção do lar garantem um Verão tranquilo e sem infiltrações em casa | Projeto de PB Arquitetura e foto de Henrique Ribeiro

Limpeza e Cuidados

A falta de limpeza ou a manutenção incorreta de calhas e ralos da laje pode gerar entupimentos em suas saídas e, consequentemente, um transbordamento de água, que pode até mesmo invadir a casa.

Impermeabilização

A impermeabilização deve ser realizada logo no início da obra, ou seja, quando a casa estiver sendo construída. Depois disso, também é necessário fazer manutenções, de forma a garantir que a casa esteja protegida. Áreas que tenham contato com água, umidade ou vapor, tais como fachadas, paredes externas e áreas internas molhadas da casa, como banheiros, cozinha e lavanderia necessitam de maiores cuidados.



“No caso das paredes internas que já estão muito danificadas e marcadas pelas infiltrações, nem sempre só a limpeza e pintura irão resolver. Antes de mais nada, é preciso verificar de onde está vindo o vazamento, para que ele não volte a aparecer. Depois de solucionar a raiz do problema, aí sim é o momento de descascar toda a pintura, o gesso e a massa corrida para pintar tudo novamente. E dependendo da profundidade desse estrago chega até o reboco mesmo. Sempre conte com a ajuda de profissionais, que irão indicar o melhor tipo de impermeabilização de acordo com o caso”, indica Priscila.