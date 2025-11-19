Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dança urbana

MS Dance Fest ocupa Rádio Clube Cidade e Praça do Rádio de quinta-feira a domingo

Evento reúne talentos do Estado, grandes nomes da cena artística nacional e internacional; "essa edição foi pensada para contemplar todas as linguagens da dança e suas potências", diz Edson Clair, idealizador do festival

Da Redação

Da Redação

19/11/2025 - 10h00
No Dia da Consciência Negra, começa, na Capital, um evento de forte ligação com a ancestralidade africana, por meio da cultura de rua dos EUA que acabou ganhando o mundo e o Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. E que anuncia fazer "o chão de Campo Grande tremer", conforme seus organizadores.

De quinta-feira a domingo, o MS Dance Fest (MSDF) realiza a sua 12ª edição, prometendo ser "a mais pesada da história".

O festival, um dos principais encontros da dança em Mato Grosso do Sul, retorna após dois anos, ocupando o Rádio Clube Cidade e a Praça do Rádio Clube, locais simbólicos para o movimento: foi ali, há 29 anos, que nasceu o projeto Funk-se, marco da cultura urbana no Estado.

Com batalhas, competições, workshops, performances e intervenções urbanas, o MSDF deste ano reafirma o compromisso de ser um espaço de formação, celebração e resistência em que diferentes vertentes da dança se encontram.

A programação inclui ainda uma intervenção do grupo Zumb.boys (SP), no sábado, na Rua 14 de Julho com a Rua Barão do Rio Branco, às 12h. Informações na íntegra você encontra no Instagram (@espacofnk).

A edição mais pesada da história

"Pesada no sentido de amplitude", explica Edson Clair, diretor do grupo Funk-se e idealizador do festival.

"Pela primeira vez, teremos uma competição de K-Pop, uma noite para estilos que não se encaixam nas danças urbanas, o módulo MSDF Academy, com foco em capacitação artística, e as tradicionais batalhas e competições com premiação em dinheiro. Essa edição foi pensada para contemplar todas as linguagens da dança e suas potências".

Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), o evento retoma sua grandeza com estrutura ampliada e programação que vai do palco à rua.

"O que mais me emociona é ver a Praça do Rádio Clube cheia de famílias, com crianças e jovens vibrando com a dança. É isso que me move: saber que esse festival segue inspirando gerações e mantendo viva a arte mais sensível de todas, a dança", completa Clair.

MSDF Academy: formação para além da técnica

Voltado a bailarinos profissionais, diretores, coreógrafos e intérpretes-criadores, o MSDF Academy propõe uma imersão na escuta do corpo e na criação artística.

O módulo recebe nomes de destaque nacional, entre eles Gladstone Navarro, Henrique Lima, André Rockmaster e Vitor Hanamoto, que ministra a oficina Corpo entre Ar.

Para Hanamoto, a proposta é transformar o ato de dançar em um exercício de presença. "Os participantes podem esperar um espaço de pesquisa, não de desempenho.

Não se trata de buscar um resultado estético, mas de perceber como o ar atravessa o corpo e transforma o movimento.

Em tempos de aceleração, parar para respirar é quase um ato de resistência", diz o artista que aceitou o convite para o evento porque "o MSDF é um espaço de encontro e investigação, onde cada corpo pode descobrir suas próprias perguntas", completa.

Workshops e colabs: o corpo como potência.

Os workshops reúnem artistas que representam o presente e o futuro da dança brasileira, como Natasha Sousa, Vitor Lock e Vini Gomes (SP) e Max Moura (MS).

As colabs terão nomes importantes da cena sul-mato-grossense e nacional como o duo Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca, e um trio formado por Jaqueline Basílio, Fernando Gomes e Samuel Santana (Sassá).

Para Natasha Sousa, que vem de projetos sociais em São Paulo e hoje se apresenta em diferentes estados e países, o festival é um retorno às origens.

"Voltar à base é um gesto de potência. Comecei em projeto social e, depois de viver tantas experiências, reencontrar esses espaços é lembrar por que comecei. Estar no MSDF é reviver e honrar minhas origens, transformando vivência em partilha".

Outra participação marcante é Max Moura, artista de Sonora, que participou de todas as edições do festival como competidor e agora retorna como professor.

"O que mais me marca não são só os prêmios, e foram 11 títulos com a Cia Movimento Dance, mas as histórias, as trocas e as conexões que o MSDF proporciona. Voltar agora como convidado e professor é uma forma de retribuir tudo o que vivi ali".

Na oficina que ministra, Max traz a essência dos anos 1990 misturada com as técnicas contemporâneas do hip hop.

"A dança pra mim é contar histórias, é se conectar. Quero inspirar os novos talentos e mostrar que o foco não é o resultado, mas a mensagem que cada corpo quer passar. O festival é um espaço de crescimento e descobertas, um lugar onde todos são protagonistas do seu próprio universo da dança".

Premiação e homenagem 

Além das competições solo, duo, trio e conjunto, com categorias júnior e sênior, o festival entrega premiações em dinheiro e presta homenagem à artista plástica e professora Sarah Figueiró, pioneira da dança em Mato Grosso do Sul.

"Homenagear quem abriu caminhos é também educar o olhar das novas gerações. A história da dança em MS foi construída por muitas mãos, e Sarah é uma das mais importantes delas", destaca Clair.

De autoria de Edson Clair, do Espaço FNK, o festival conta com financiamento da Pnab, via Ministério da Cultura e governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Setesc e governo do Estado.

>> MS Dance Fest 2025 Programação

Quinta-feira
Rádio Clube Cidade

> 09h 12h | MS Dance Academy Henrique Lima e Gladstone Navarro
12h 14h | Almoço
> 14h30 15h45min | Workshop Vini Gomes
> 16h 16h30min | Palco livre/Showcase
> 16h45min 18h | Aula colab Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca
> 19h30min 21h | MS Dance Academy Vitor Hamamoto
> 19h 21h30min | Competição K-Pop

Sexta-feira
Rádio Clube Cidade

> 08h30min 09h45min | Workshop Natasha Sousa
> 10h 10h30min | Showcase
> 10h30min 11h45min | Workshop Max Moura
> 12h 14h | Almoço
> 14h30min 15h45min | Workshop Vitor Lock
> 16h 16h30min | Palco livre/Showcase
> 16h45min 18h | Aula colab Fernando Gomes, Jaqueline Basílio e Sassá
> 17h 19h30min | MS Dance Academy Gladstone Navarro

Praça do Rádio Clube
19h 21h30min | Prêmio Sarah Figueiró

Sábado
Rádio Clube Cidade

> 09h 10h30min | MS Dance Academy Vitor Hamamoto
> 10h30min 12h | MS Dance Academy Henrique Lima
> 12h 14h | Almoço/Intervenção Zumb.boys
> 14h30min 15h45min | Workshop Vini Gomes
> 16h 16h30min | Showcase
> 16h 18h | MS Dance Academy André Rockmaster
> 16h45min 18h | Workshop Natasha Sousa
> 22h30min | Festa do MSDF

Praça do Rádio Clube
> 19h 21h30min | Competição de Danças Urbanas

Esquina da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco
> 12h Intervenção urbana com Zumb.boys (SP)

Domingo
Rádio Clube Cidade

> 14h 17h | Batalhas.

>> SERVIÇO

MS Dance Fest 2025 12ª edição

De quinta-feira a domingo
Locais:
Rádio Clube Cidade Rua Barão do Rio Branco, nº1.924, Centro 
Praça do Rádio Clube Avenida Afonso Pena, Centro
Entrada gratuita 
Classificação: livre

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21)

21/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernando Garcia - escritor brasileiro

"... Não apago o que fui, nem renego o que vivi. Mas entendi que há guerras que só se vencem quando temos coragem de abandoná-las. E a verdadeira vitória? Seguir em frente”.

FELPUDA

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para ser assinada, figurinha agiu rápido como um relâmpago e “clareou” a sala onde estava sendo selado seu destino. Ela teria dado o alerta no estilo “eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Diante disso, a caneta continuou trancada na gaveta e a exoneração foi descartada, seguida da tradicional desculpa de que “você entendeu errado”. Assim, a figurinha em questão tirou o pescoço da guilhotina e continua lépida e fagueira atuando, mas tendo segredo guardado no cofre. E assim caminha a humanidade...

Diálogo

SERÁ?

Nos meios políticos, comentários são de que o lançamento do nome do ex-deputado estadual Capitão Contar  como pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL) seria para “desidratá-lo” até a data de oficialização das candidaturas.

MAIS

Os demais continuam no páreo, como Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL), no campo da direita. Há quem garanta que muita, mas muita coisa mesmo, está em jogo, inclusive questão de confiança. Sei não...

DiálogoBruno Rebelato e Nathalia Alves da Motta - Foto: Arquivo pessoal
DiálogoJean de Just Patricia Quentel e Shirly Legnani - Foto: Renato Wrobel

EM FALTA

Na reunião dos 49 prefeitos com o governador Riedel, uma das reclamações foi que estaria “faltando política” como um dos ingredientes nas ações da administração. Os alcaides afirmaram que a condução da gama de projetos está impecável, porém, há necessidade de ações do secretariado para que isso chegue até a população. Segundo eles, tem que se falar menos em “conceitos disso ou daquilo” e mudar a estratégia para divulgação dos trabalhos.

PODER

Nesse encontro, o secretário Walter Carneiro Júnior recebeu autonomia do governador Eduardo Riedel, que deixou claro para todos que as demandas políticas devem ser tratadas com o secretário da Casa Civil. Destacou também a excelente atuação do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que continuará implementando as ações políticas nos municípios. No ano eleitoral de 2026, Riedel quer chegar ainda mais afinado às bases.

PARCERIA

Ao tomar posse como conselheiro no Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula fez questão de agradecer “à confiança” nele depositada pelo governador Riedel e o ex-governador Azambuja. Uma referência de um ex-tucano para ex-tucanos, pois os três construíram uma história política no chamado ninho do PSDB. O novo conselheiro foi, inclusive, responsável pela coordenação das campanhas que levaram os hoje progressistas e o liberal a comandar Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Dra. Isabela de Brito Duarte Domingos,
  • Dr. Gregory Silva Ribeiro Sandoval,
  • Dra. Carolina Miranda Duailibi de Almeida,
  • Piter Hans Elias Rodrigues,
  • Márcio Campos Monteiro, 
  • Eliane Simabuco,
  • Eulogio Perez Balbuena,
  • Juvenal Alves Lorentz,
  • Mauro Celso Grande,
  • Sinval Furtado da Silva,
  • Sara Grubert,
  • Elisa Orsi Casali,
  • Fábio de Paula Eduardo,
  • Fabio Lima Orue,
  • Carlos Alberto Cavalheiro de Alcantara,
  • Eliane Nedochetko,
  • Paulo Affonso de Souza Couto,
  • Neuza Galvão Bacchi,
  • Singara Leticia Gauto Kraievski,
  • Nidia Oliveira dos Santos, 
  • Adriane Naglis Ferzeli, 
  • Humberto Sávio Abussafi Figueiró,
  • Diego Camillo,
  • Heloisa Kasper,
  • Dr. Ramão Sovierzoski, 
  • Wellington Luis Camargos Cenze,
  • Vânia Regina Campos Monteiro,
  • Andréa de Arruda Manvailler,
  • Dr. Douglas Britez Godoy, 
  • Vivaldo Evangelista de Melo,
  • Laura Marchini,
  • Sidnei Rodrigues da Silva,
  • Carlos Henrique da Silva,
  • Aikel Abdalla,
  • Ana Maria Laranjeira Silva,
  • Antônio Vieira Júnior, 
  • Ester Timler,
  • Adriano Corbalan Gusman,
  • Silvia Jacques Costa,
  • Luiz Fernando de Salles,
  • Ana Beatriz Lima Rocha, 
  • Milene Barbosa da Fonseca,
  • Leila Menegat,
  • Alexandre Lotfi Furquim, 
  • Bruno de Almeida Jabrayan, 
  • Déa Mongelli Rodrigues,
  • Wagner Souza Santos,
  • Luiz Carlos Montagner,
  • Elizio Sinthilo Kuniyosi,
  • Massoki Yano,
  • Maria de Lourdes Ribeiro,
  • Aparecido da Silva Porto,
  • Aline Almeida de Alcântara,
  • Rivalmir Fonseca de Souza,
  • Marcelo Louis Ramos,
  • Edith Barbosa Novaes,
  • Paulo Renato Menezes,
  • Mercedez Ramirez de Alves,
  • Itamar da Silva Dutra,
  • Fabio Moraes da Silva,
  • Juarez Alves Roza,
  • Rosa Maria Vilanova Oliveira,
  • Iolanda Lemos Cardoso,
  • João Conceição Ferreira Alves,
  • Marco Antônio de Miranda Nascimento,
  • Larissa Manvailer Zainko, 
  • Nelson Gaiott Tamaoki, 
  • Victor Jorge Matos,
  • Dalmy Colman Gimenez,
  • Wilson Viegas dos Santos,
  • Guiomar Santos Cunha,
  • Arlinda Ferreira Soletti,
  • Alfeu Prandel,
  • César Augusto Rabello Borges,
  • Rosely Mansano Alves Esperandio,
  • Gabriella Guinancio Pedrosa,
  • Winckler Benites,
  • Alessandro Guimarães de Oliveira,
  • Carlos Roberto de Moraes,
  • Juliana Mackert Duarte,
  • Sandra Amarilia,
  • Mariângela Favaretto,
  • Ana Paula de Moraes,
  • Zenaide Cecília Prado da Silva,
  • Senilde Aparecida Padovani Toffoli,
  • Gisele Ribeiro Faverão,
  • Marcel Naste Shirado,
  • Marinês Honda,
  • Carlos Eduardo Xavier Marun,
  • Gustavo de Saboya,
  • Silvana Cação Cesco,
  • Fernanda Grattão Polis,
  • Daniela Marques Barros Marinho,
  • Estela Maris de Campos,
  • Antonio Daniel Valério Abdala,
  • Mauro Cesar Cristofani,
  • Beatriz do Nascimento,
  • César Gilberto Gonzalez,
  • Glauciene Santi,
  • Marlene Catarina Uzeika,
  • Kurt Schunemann Junior,
  • Hastimphilo Roxo,
  • Vanessa Cristina Marracini,
  • Marilia Aparecida Bravo Branquinho,
  • Emilia da Conceição Corado Gabriel,
  • Welinton Câmara Figueiredo.

*Colaborou Tatyane Gameiro

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer; Veja

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme

20/11/2025 22h00

Compartilhar
Filme será lançado em 2026

Filme será lançado em 2026 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da saga inspirada pelos livros da escritora Suzanne Collins, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia chega exatamente um ano antes do lançamento do longa, cuja estreia está marcada para 20 de novembro de 2026.

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário. Na ocasião, os Jogos Vorazes, quando tributos dos 12 distritos de Panem são enviados para lutarem pelas suas vidas em uma arena, completam 50 anos e, por isso, o dobro de jovens serão escolhidos: 48 em vez de 24.

A produção contará a história de Haymitch Abernathy, personagem que foi mentor de Katniss e Peeta na história original e que disputou os Jogos aos 16 anos. O trailer revela as primeiras cenas do ator Joseph Zada no papel principal.

Além dele, também ganham destaque Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning, que viverá fará Effie Trinket, McKenna Grace, que será Maysilee Donner, e Ben Wang, como Wyatt Callow. Além disso, a prévia mostra as primeiras imagens de Ralph Fiennes caracterizado como o vilão Presidente Snow e de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

O filme tem direção de Francis Lawrence, que comandou três filmes da franquia original e o spin-off A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, que contou a história do jovem Snow.

Veja o primeiro trailer:

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?