MS Dance Fest ocupa Rádio Clube Cidade e Praça do Rádio de quinta-feira a domingo

No Dia da Consciência Negra, começa, na Capital, um evento de forte ligação com a ancestralidade africana, por meio da cultura de rua dos EUA que acabou ganhando o mundo e o Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. E que anuncia fazer "o chão de Campo Grande tremer", conforme seus organizadores.

De quinta-feira a domingo, o MS Dance Fest (MSDF) realiza a sua 12ª edição, prometendo ser "a mais pesada da história".

O festival, um dos principais encontros da dança em Mato Grosso do Sul, retorna após dois anos, ocupando o Rádio Clube Cidade e a Praça do Rádio Clube, locais simbólicos para o movimento: foi ali, há 29 anos, que nasceu o projeto Funk-se, marco da cultura urbana no Estado.

Com batalhas, competições, workshops, performances e intervenções urbanas, o MSDF deste ano reafirma o compromisso de ser um espaço de formação, celebração e resistência em que diferentes vertentes da dança se encontram.

A programação inclui ainda uma intervenção do grupo Zumb.boys (SP), no sábado, na Rua 14 de Julho com a Rua Barão do Rio Branco, às 12h. Informações na íntegra você encontra no Instagram (@espacofnk).

A edição mais pesada da história

"Pesada no sentido de amplitude", explica Edson Clair, diretor do grupo Funk-se e idealizador do festival.

"Pela primeira vez, teremos uma competição de K-Pop, uma noite para estilos que não se encaixam nas danças urbanas, o módulo MSDF Academy, com foco em capacitação artística, e as tradicionais batalhas e competições com premiação em dinheiro. Essa edição foi pensada para contemplar todas as linguagens da dança e suas potências".

Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), o evento retoma sua grandeza com estrutura ampliada e programação que vai do palco à rua.

"O que mais me emociona é ver a Praça do Rádio Clube cheia de famílias, com crianças e jovens vibrando com a dança. É isso que me move: saber que esse festival segue inspirando gerações e mantendo viva a arte mais sensível de todas, a dança", completa Clair.

MSDF Academy: formação para além da técnica

Voltado a bailarinos profissionais, diretores, coreógrafos e intérpretes-criadores, o MSDF Academy propõe uma imersão na escuta do corpo e na criação artística.

O módulo recebe nomes de destaque nacional, entre eles Gladstone Navarro, Henrique Lima, André Rockmaster e Vitor Hanamoto, que ministra a oficina Corpo entre Ar.

Para Hanamoto, a proposta é transformar o ato de dançar em um exercício de presença. "Os participantes podem esperar um espaço de pesquisa, não de desempenho.

Não se trata de buscar um resultado estético, mas de perceber como o ar atravessa o corpo e transforma o movimento.

Em tempos de aceleração, parar para respirar é quase um ato de resistência", diz o artista que aceitou o convite para o evento porque "o MSDF é um espaço de encontro e investigação, onde cada corpo pode descobrir suas próprias perguntas", completa.

Workshops e colabs: o corpo como potência.

Os workshops reúnem artistas que representam o presente e o futuro da dança brasileira, como Natasha Sousa, Vitor Lock e Vini Gomes (SP) e Max Moura (MS).

As colabs terão nomes importantes da cena sul-mato-grossense e nacional como o duo Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca, e um trio formado por Jaqueline Basílio, Fernando Gomes e Samuel Santana (Sassá).

Para Natasha Sousa, que vem de projetos sociais em São Paulo e hoje se apresenta em diferentes estados e países, o festival é um retorno às origens.

"Voltar à base é um gesto de potência. Comecei em projeto social e, depois de viver tantas experiências, reencontrar esses espaços é lembrar por que comecei. Estar no MSDF é reviver e honrar minhas origens, transformando vivência em partilha".

Outra participação marcante é Max Moura, artista de Sonora, que participou de todas as edições do festival como competidor e agora retorna como professor.

"O que mais me marca não são só os prêmios, e foram 11 títulos com a Cia Movimento Dance, mas as histórias, as trocas e as conexões que o MSDF proporciona. Voltar agora como convidado e professor é uma forma de retribuir tudo o que vivi ali".

Na oficina que ministra, Max traz a essência dos anos 1990 misturada com as técnicas contemporâneas do hip hop.

"A dança pra mim é contar histórias, é se conectar. Quero inspirar os novos talentos e mostrar que o foco não é o resultado, mas a mensagem que cada corpo quer passar. O festival é um espaço de crescimento e descobertas, um lugar onde todos são protagonistas do seu próprio universo da dança".

Premiação e homenagem

Além das competições solo, duo, trio e conjunto, com categorias júnior e sênior, o festival entrega premiações em dinheiro e presta homenagem à artista plástica e professora Sarah Figueiró, pioneira da dança em Mato Grosso do Sul.

"Homenagear quem abriu caminhos é também educar o olhar das novas gerações. A história da dança em MS foi construída por muitas mãos, e Sarah é uma das mais importantes delas", destaca Clair.

De autoria de Edson Clair, do Espaço FNK, o festival conta com financiamento da Pnab, via Ministério da Cultura e governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Setesc e governo do Estado.

>> MS Dance Fest 2025 Programação

Quinta-feira

Rádio Clube Cidade

> 09h 12h | MS Dance Academy Henrique Lima e Gladstone Navarro

> 12h 14h | Almoço

> 14h30 15h45min | Workshop Vini Gomes

> 16h 16h30min | Palco livre/Showcase

> 16h45min 18h | Aula colab Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca

> 19h30min 21h | MS Dance Academy Vitor Hamamoto

> 19h 21h30min | Competição K-Pop

Sexta-feira

Rádio Clube Cidade

> 08h30min 09h45min | Workshop Natasha Sousa

> 10h 10h30min | Showcase

> 10h30min 11h45min | Workshop Max Moura

> 12h 14h | Almoço

> 14h30min 15h45min | Workshop Vitor Lock

> 16h 16h30min | Palco livre/Showcase

> 16h45min 18h | Aula colab Fernando Gomes, Jaqueline Basílio e Sassá

> 17h 19h30min | MS Dance Academy Gladstone Navarro

Praça do Rádio Clube

> 19h 21h30min | Prêmio Sarah Figueiró

Sábado

Rádio Clube Cidade

> 09h 10h30min | MS Dance Academy Vitor Hamamoto

> 10h30min 12h | MS Dance Academy Henrique Lima

> 12h 14h | Almoço/Intervenção Zumb.boys

> 14h30min 15h45min | Workshop Vini Gomes

> 16h 16h30min | Showcase

> 16h 18h | MS Dance Academy André Rockmaster

> 16h45min 18h | Workshop Natasha Sousa

> 22h30min | Festa do MSDF

Praça do Rádio Clube

> 19h 21h30min | Competição de Danças Urbanas

Esquina da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco

> 12h Intervenção urbana com Zumb.boys (SP)

Domingo

Rádio Clube Cidade

> 14h 17h | Batalhas.

>> SERVIÇO

MS Dance Fest 2025 12ª edição

De quinta-feira a domingo

Locais:

Rádio Clube Cidade Rua Barão do Rio Branco, nº1.924, Centro

Praça do Rádio Clube Avenida Afonso Pena, Centro

Entrada gratuita

Classificação: livre